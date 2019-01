«Die globale Ordnung» gleicht dem «Neuen Faschismus»

von Mark Taliano – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die aktuelle „neoliberale“ und «out-bailed» (gerettete) „freie Marktwirtschaft“ Disökonomie, löscht durch Kriegsverbrechen die national-staatliche Souveränität und Selbst-Bestimmung aus zugunsten der supranationalen totalitäten Raubes.

Rede- und Pressefreiheit werden ausgelöscht unter dem Deckmantel der amorphen Raubzüge dieser neo-con «globalen Ordnung». Die Wahrheit darf nicht ans Licht kommen, weil die Wahrheit für die Menschheit und den bewohnbaren Planeten absolut giftig ist. Kanadas Unterstützung für den Nazismus und al Qaida sind die Kennzeichen des Krebses, der uns befallen hat. Aber der Krebs musss verborgen werden. Er ist der neue «Nazismus» (gehüllt in Humanitarismus), aber ist letztlich weit verheerender als der alte «Nazismus».

Zu den Kennzeichen des Systems gehören die Dezimierung und Plünderung des öffentlichen Raumes, «die Privatisierung» und De-Regulierung, Faktoren, die direkt zum Crash von 2008/2009 führten und den öffentlichen ‘bail-outs’ der Multis – inklusive Banken [1] und Auto-Hersteller – ins Endlose steigende öffentliche Schuld und die fortlaufende ökonomische Dystopie von unsicherer Anstellung, das off-shoring von gut bezahlten Jobs, die steigende Armut und der zunehmende Reichtum, konzentriert in den Händen einer Oligarchen (extremen) Minorität.

Zum Raub des öffentlichen Eigentums gehört die Rettung der Autohersteller und Banken. Aber die Multis kennen keine Loyalitäten und sie werden geschützt von supranationalen «freien» Handelsabkommen. Während die kanadische Auto-Industrie 2009 beinahe 4 Milliarden $ erhielt [2], sucht sie jetzt billigere Weideplätze [3]. Bürger-Verantwortung und Neoliberalismus sind voneinander völlig geschieden.

In Übersee setzt sich der Neoliberalismus von alleine durch via Krieg und Terror. Kanada und seine Alliierten unterstützen Neonazis [4], al Qaida und die ISIS [5], aber die Kriegspropaganda und der Apparat der Lügen AG, denen die kolonialen Medien & die Brut des konzentriertem Medienbesitzes Treue geschworen hat, verbirgt die Wahrheit für alle außer den Gut-Informierten. Kriegspropaganda ist die Norm, nicht die Ausnahme.

Das versagende ökonomische Modell vermehrt sich hier und global durch den riesigen und wachsenden Zuschuss öffentlicher Gelder. Daher die über 32 Milliarden Dollar, die Kanada für „Verteidigung“ ausgibt, zu Lasten der Ausgaben, die den Bedürfnissen der realen Welt entsprächen. (‘Public Accounts of Canada, 2017-2018. Statement of Expenses. Courtesy Tamara Lorincz.)



Die ‘globale Ordnung’, die Kanada und seine Alliierten predigen, ist der neue Faschismus, globalisiert, parasitär, massenmörderisch und sinnlos.

Kanada kann ein Vasall der Schlimmsten der Schlimmen verbleiben, seine ganze Souveränität aufgeben oder es kann Schritte in eine bessere Zukunft machen. Aus der NATO austreten, wäre der allererste beste Schritt.

Mark Taliano ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) und Autor von Stimmen aus Syrien, Global Research Publishers, 2017.

