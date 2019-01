Trump will die NATO verlassen: Ein Geschenk an Russland oder ein Geschenk an Deutschland?

von Darius Shahtahmasebi – http://www.rt.com

Übersetzung LZ

Es ist ein Bericht erschienen, in dem behauptet wird, dass der US-Präsident ständig versucht hat, die USA aus der Organisation des Nordatlantikvertrags zu lösen. Westliche Medien haben diese Idee als Geschenk an Russland dargestellt, und nicht viel anderes dazu bemerkt.

Erst diese Woche veröffentlichte die New York Times einen explosiven Bericht, in dem behauptet wurde, dass US-Präsident Donald Trump „einen Schritt vorgeschlagen habe, der gleichbedeutend mit der Zerstörung der NATO sei: den Rückzug der Vereinigten Staaten“. Auf der Grundlage des Rates von anonymen hochrangigen Regierungsbeamten sagte Trump angeblich, dass er sich im vergangenen Jahr aus der North Atlantic Treaty Organization zurückziehen wollte.

Wie die Times feststellt, sieht Trump wenig Wert in der NATO und betrachtet sie als eine Belastung für die Vereinigten Staaten. Also, wenn es wahr ist, nach Einschätzung des Präsidenten, will er sein Land aus der Organisation heraushaben. Was ist das Besondere daran?

Nun, laut der Times, „es gibt wenige Dinge, die der russische Präsident Vladimir V. Putin mehr will als die Schwächung der NATO.“ In dem Bestreben, aus einer im Wesentlichen einteiligen Geschichte einen abendfüllenden Spielfilm zu machen, interviewte die Times auch Michèle A. Flournoy, Unterstaatssekretärin der Verteidigung unter Barack Obama, die erklärte, dass ein Rückzug der USA aus der NATO „der wildeste Erfolg wäre, von dem Vladimir Putin träumen könnte“.

Neben Flournoy schloss sich der pensionierte Admiral James G. Stavridis, der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO, an, der eloquent feststellte, dass die bloße Diskussion über die Idee eines Austritts aus der NATO – „geschweige denn, dies zu tun – das Geschenk des Jahrhunderts für Putin wäre“.

Aber das ist noch nicht alles. Emily Stewart von Vox war so freundlich, auszudrücken, dass „Trump angeblich über den Rückzug aus der NATO diskutiert hat. Das wäre toll für Russland.“ Nicht nur für Russland großartig, sondern auch, wie MSNBC schwelgte, ist es in Wirklichkeit ein „Traum von Putin“. Nach Ansicht einiger dieser netten Gefährten im Lager der Demokraten wäre der Rückzug der USA aus der NATO ein Grund für eine Amtsenthebung.

Das ist es, was ich an diesem Rätsel am meisten liebe. Es ist angeblich Grund zur Amtsenthebung, wenn ein amtierender US-Präsident seine Nation aus einem Militärbündnis herausnehmen will. Es ist jedoch KEIN Grund für eine Amtsenthebung, dass ein amtierender US-Präsident diese Organisation leitet, während sie 70 Prozent der Wasserversorgungsanlagen Libyens bombardiert – ein offensichtlich vorsätzliches Kriegsverbrechen. Es ist kein Grund für eine Amtsenthebung (oder gar Inhaftierung), dass ein US-Präsident die vollen Ressourcen des Militärs seines Landes als „Rückgrat“ fast jeder (wenn nicht jeder) NATO-Offensive beim Angriff gegen ein Land bereitstellt, das bis zu dieser Bombardierung den höchsten Lebensstandard auf dem gesamten afrikanischen Kontinent hatte.

Nein – das große Verbrechen bei all dem ist ein Präsident, der entschieden hat, dass seine offen geäußerte Doktrin von „America first“ – ein offensichtliches Wahlversprechen – für die USA bedeutet, sich nicht an internationalen Vertragsorganisationen zu beteiligen, für die er wenig Wert erkennt.

Ohne grandiose Schlagzeilen darüber zu machen, wie der russische Präsident nachts schläft und vom Tag träumt, an dem Donald Trump die NATO tatsächlich auflöst, und wie dies für einige Mitglieder der Establishment Elite das schlimmste Szenario der Welt wäre, sollten wir also eine echte Diskussion über die NATO führen und darüber, was ein Rückzug der USA für die Region wirklich bedeuten würde.

„In einer Zeit, in der die Sowjetunion und der Warschauer Pakt heute eine uralte Geschichte sind“, schreibt Victor Davis Hanson in der Chicago Tribune, „loben alle die NATO als „unverzichtbar“ und „wesentlich“ für die westliche Solidarität und die europäische Sicherheit. Aber nur wenige haben das Bedürfnis zu erklären, wie und warum das noch so sein könnte.“

Hansons Einschätzung ist, dass es Deutschland – nicht die Vereinigten Staaten (oder Russland) – ist, das das eigentliche Problem für das Militärbündnis darstellt. Hanson schreibt:

„Berlin schickt Ultimaten an die verschuldeten südeuropäischen Nationen. Allein Berlin versucht, der Europäischen Union eine Einwanderungspolitik vorzuschreiben. Berlin legt die harten Bedingungen fest, zu denen das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union austreten kann. Und wenn Berlin beschließt, die versprochenen 2 Prozent des BIP für seinen NATO-Beitrag nicht aufzubringen, folgen andere zaudernde Länder seinem Beispiel. Nur sechs der 29 NATO-Mitglieder (außer den USA) haben bisher ihre versprochenen Einschätzungen erfüllt.“

Am 13. November 2017 unterzeichneten 23 der 28 EU-Staaten eine Erklärung zur Schaffung einer im Wesentlichen gemeinsamen europäischen Armee. Während die Medien über Russland und Trump wüten, hat Deutschland den europäischen Kontinent unabhängig von seinen NATO-Verpflichtungen in diese Richtung getrieben.

Die Ausgestaltung dieser Armee ist seit einiger Zeit in Arbeit. Im Jahr 2015 sagte der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, der Welt am Sonntag, dass der Einsatz einer europäischen Armee nicht über Nacht erfolgen würde, sondern „eine gemeinsame Armee unter den Europäern Russland vermitteln würde, dass wir es ernst meinen mit der Verteidigung der Werte der Europäischen Union“.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas. Bis 2020 sollen nach Schätzungen des Bundesverteidigungsministeriums 53 Prozent mehr für militärische Ausrüstung ausgegeben werden als 2016. Im Februar 2017 kündigte Deutschland an, die Größe seiner Streitkräfte über einen Zeitraum von sieben Jahren von rund 180.000 auf fast 200.000 Mitarbeiter zu erhöhen. Gleichzeitig kündigte Deutschland die Integration seiner Streitkräfte mit Rumänien und der Tschechischen Republik an, ein Schritt in Richtung einer eigenen europäischen Armee.

Denn die Menschen innerhalb und außerhalb Europas haben immer noch eine lebhafte Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Aufstieg Deutschlands zu einer – wenn auch sehr ambitionierten – Regionalmacht. Deshalb beunruhigt die Idee einer wiedergeborenen Militärmacht in Berlin immer noch die Nachbarn und sogar die Verbündeten Deutschlands, und Deutschland ist vorsichtig mit dieser Wahrnehmung.

Wäre es dann nicht vollkommen sinnvoll, eine europäische Armee zu haben, die zu Europa gehört, in der die Führungsrolle Deutschlands verborgen bleibt? Dies wäre sicherlich im Zeitalter von Donald Trump angemessen, einem Zeitalter, in dem Deutschland offen gesagt hat, dass es sich nicht mehr wie in der Vergangenheit auf die Vereinigten Staaten verlassen kann.

Noch vor Trumps Wahl schien Deutschland seine Probleme mit der NATO zu haben. Es distanzierte sich ganz klar vom tödlichen Angriff der Allianz auf Libyen und lehnte sowohl einen Luftangriff auf Gaddafi als auch die Bereitstellung von Truppen für die nordafrikanische Nation entschieden ab.

Laut einer Ende 2017 durchgeführten Umfrage sagten die meisten Deutschen, dass Russland zuverlässiger ist als die Vereinigten Staaten. Dies erinnert an eine weitere Umfrage des Pew Research Center in Washington, die ergab, dass 22 der 37 untersuchten Länder angaben, dem russischen Präsidenten mehr zu vertrauen als dem amerikanischen Präsidenten.

Nicht viele Amerikaner werden es wissen, noch werden sie sich darum kümmern, aber diese antiamerikanische Haltung ist auch nicht gerade neu. Viele Deutsche gaben den USA die Schuld an der Vereinigung Deutschlands und den folgenden Problemen und gaben sogar den westlichen Verbündeten die Schuld für den Bau der Berliner Mauer.

Und wenn wir darüber diskutieren wollen, wie Fragen im Zusammenhang mit der NATO Geschenke an Russland sind, sollten wir eine ehrliche Diskussion darüber führen, warum ein echter russischer Präsident es vorziehen würde, wenn die Organisation – zumindest – zurückgedrängt würde.

Bei einem Treffen am 9. Februar 1990 am Ende des Kalten Krieges hatte der damalige Außenminister James Baker dem damaligen russischen Präsidenten Michail Gorbatschow versichert, dass die NATO „nicht einen Zentimeter nach Osten“ expandieren würde.

Diese Behauptung wird von Falken seit Jahrzehnten bestritten. Wie der National Interest jedoch jetzt bestätigt hat, hat das kürzlich freigegebene Material tatsächlich bestätigt, dass es der historischen Tatsache so nahe wie möglich kommt, trotz jahrelanger Leugnung, dass es jemals ein solches Versprechen gab.

Der Dokumentation zufolge erhielten Gorbatschow und andere sowjetische Führer weitere Zusicherungen von diesen Persönlichkeiten, dass die NATO nicht expandieren würde: Präsident George H.W. Bush; westdeutscher Außenminister Hans-Dietrich Genscher; westdeutscher Bundeskanzler Helmut Kohl; ehemaliger CIA-Direktor Robert Gates; französischer Führer Francois Mitterrand; Margaret Thatcher; britischer Außenminister Douglas Hurd; und Manfred Woerner, NATO-Generalsekretär.

Vielleicht wäre die Auflösung der NATO ein Geschenk, ein Traum oder ein Gewinn für Russland, nur weil dann amerikanische nuklearfähige Raketen von ihrer Grenze entfernt würden, in Übereinstimmung mit einem ausführlich dokumentierten Versprechen unserer ehemaligen westlichen Führer. (Würden die Vereinigten Staaten russische Raketen an ihrer Grenze tolerieren?)

Außerdem ist nicht so klar, dass Deutschland Russland wirklich als strategische und potenziell gewalttätige militärische Bedrohung betrachtet, obwohl die NATO nur die Eindämmung und Konfrontation mit Russland zum Ziel hat. Im ersten Halbjahr 2018 waren die russischen Gasexporte nach Deutschland im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres deutlich um 12,2 Prozent gestiegen. Insgesamt ist Deutschland der größte Erdgasabnehmer der Welt, und das kann sich nur auf einem höheren Niveau fortsetzen, wenn die Pläne für die 11 Milliarden Dollar teure Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen den beiden Ländern mit Hochdruck vorangetrieben werden.

Tatsächlich haben die USA deutsche Unternehmen gewarnt, dass sie mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie an dem Bauprojekt weiterarbeiten.

Komm schon, Russland ist keine Bedrohung, weil es die nicht existierende Demokratie Amerikas „gehackt“ oder „beeinflußt“ hat, es ist eine Bedrohung, weil Russland und Deutschland tatsächlich ein trautes Bündnis bilden könnten, das auf gegenseitigem Respekt, Geld und viel Erdgas- und Pipelinepolitik basiert.

Die Auflösung der NATO – oder besser gesagt, die Androhung eines US-Austritts aus der NATO – kann in der Tat Trumps Versuch sein, eine sehr klare Botschaft an Deutschland zu senden. Deutschland seinerseits scheint bereit zu sein, vom Militärbündnis Abstand zu nehmen und Jahr für Jahr seinen so genannten Verpflichtungen nicht nachzukommen; all dies geschieht im Zuge des langsamen Aufbaus einer eigenen europäischen Armee, die sehr deutlich die Zeichen dafür setzt, dass die Vereinigten Staaten nicht der globale Partner sind, den sie vorgeben zu sein.

Bild: US-Präsident Donald Trump, NATO-Gipfel in Brüssel, Belgien 12. Juli 2018. REUTERS/Reinhard Krause

Darius Shahtahmasebi ist ein in Neuseeland ansässiger Rechts- und Politikwissenschaftler, der sich derzeit auf Einwanderung, Flüchtlinge und humanitäres Recht spezialisiert hat.

https://www.rt.com/op-ed/449031-nato-trump-gift-russia/

