Generalstreik von 700.000 Beschäftigten im öffentlichen Sektor erschüttert Tunesien

Acht Jahre nach der Absetzung des tunesischen Diktators Präsident Zine El Abedine Ben Ali am 14. Januar 2011 erschüttern neue Massenkämpfe die Regierung des Landes.

Gestern hat ein eintägiger Generalstreik mit fast 700.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes das Land zum Erliegen gebracht. Medienberichten zufolge wurden alle Flüge in und aus dem Hauptflughafen Tunesiens gestrichen. Schulen wurden geschlossen und Häfen, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und andere öffentliche Dienste gestört.

Der Streik, der von der General Union of Tunisian Workers (UGTT) ausgerufen wurde, war der größte seit den Massendemonstrationen nach der Ermordung des prominenten Oppositionsführers Chokri Belaid im Februar 2013.

In der Hauptstadt Tunis versammelten sich Zehntausende von Demonstranten im Hauptquartier der Nationalen Union und marschierten durch die Hauptverkehrsstraße der Stadt mit den Schildern „Raus hier!“ und „Das Volk will den Sturz des Regimes“. Demonstrationen fanden auch in anderen wichtigen Städten statt, darunter Sidi Bouzid, wo im Dezember 2010 nach der Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi die ersten Massenproteste ausbrachen.

Der Generalstreik folgt auf bundesweite Proteste und Zusammenstöße mit der Polizei nach einer weiteren Selbstverbrennung durch den 32-jährigen Journalisten Abderrazak Zorgui Ende Dezember in der Industriestadt Kasserine.

Die erneuten Massenproteste und Streiks zeigen einmal mehr, dass keine der Missstände, die die massenhaften revolutionären Aufstände in Tunesien, Ägypten und im gesamten Nahen Osten ausgelöst haben, gelöst werden konnten. „Die Kernforderungen der Revolution 2011 waren Beschäftigung, die Verbesserung der tunesischen Wirtschaft und ein Ende der Korruption. Keine dieser Anforderungen wurde jedoch erfüllt. Deshalb sind wir heute hier“, sagte eine Demonstrantin, Lassad Hamdi, dem Nationalteam.

Die Regierung von Premierminister Youssef Chahed und Präsident Beji Caid Essebsi, der unter Ben Ali diente, setzt die arbeiterfeindliche, proimperialistische Politik des alten Regimes fort. Im Dezember 2016 schloss Tunesien ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und verpflichtete sich, drastische Sparmaßnahmen zu ergreifen und die Lohnkosten des öffentlichen Sektors von derzeit 15,5 Prozent auf 12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 zu senken.

Chahed warnte davor, dass der Streik zu „erheblichen Kosten“ für die tunesische Wirtschaft führen würde und die Regierung zwingen könnte, weitere ausländische Kredite mit noch härteren Bedingungen zu suchen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Wataniya 1 am Mittwochabend sprach Chahed: „Wir haben alles getan, um den Streik zu vermeiden, indem wir Vorschläge zur Verbesserung der Kaufkraft unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Fähigkeiten des Landes vorgelegt haben.“ Nach dem Ende des Streiks lud er die Gewerkschaften wieder an den „Verhandlungstisch“ ein.

Die UGTT, lange Zeit ein zentraler Pfeiler der Ben-Ali-Diktatur und heute ein wichtiger Verbündeter der regierenden Nidaa-Tounes-Partei von Essebsi und Chahed, rief den Streik aus, um den explosiven Zorn in der Arbeiterklasse zu kontrollieren, während sie weiterhin Hand in Hand mit dem Regime arbeitete. In einem Interview mit Jeune Afrique beschwerte sich UGTT-Generalsekretär Noureddine Tabboubi darüber, dass die Regierung „keinen Respekt vor den Vereinbarungen… und getroffenen Entscheidungen hat“. Er betonte jedoch, dass „eine Lösung gefunden werden kann“.

Tabboubi kündigte an, dass die Verwaltungskommission der UGTT am Samstag zusammenkommen werde, um „Entscheidungen zu treffen, die den Erwartungen der tunesischen Arbeitnehmer entsprechen, die sich für ihre Rechte eingesetzt haben“.

Dies ist ein transparenter Betrug. Die UGTT ist im Wesentlichen mit der „Reformagenda“ des IWF einverstanden und bemüht sich, mit der Regierung einen Modus operandi zu finden, um sie umzusetzen, ohne eine weitere Revolution herbeizuführen. In seiner Rede zum 8. Jahrestag von Ben Alis Vertreibung warnte Tabboubi: „Wir hoffen, dass die Regierung, bevor es zu spät ist, ihre Zurückhaltung erkennen wird…. die notwendigen Reformen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Gesundheit einzuleiten und mutige Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung zu ergreifen.“

