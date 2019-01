Boltons radikaler Umstrukturierungsplan für den Nahen Osten beinhaltete „Schwindel erregende“-Schläge gegen den Iran, Syrien und den Irak.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Boltons Bereitschaft, Syrien und den Irak zusammen mit dem Iran ins Spiel zu bringen, verrät, dass er nicht nur einen Regimewechsel in einzelnen Ländern anstrebt, sondern den gesamten Nahen Osten neu gestalten will.

WASHINGTON – Im Jahr 2017, weniger als ein Jahr vor seiner Ernennung zum nationalen Sicherheitsberater, versprach John Bolton auf einem Treffen des Mujahedeen Khalq (MEK):

„Die erklärte Politik der Vereinigten Staaten sollte der Sturz des Mullah-Regimes in Teheran sein. …. Das Verhalten und die Ziele des Regimes werden sich nicht ändern, und deshalb ist die einzige Lösung, das Regime selbst zu ändern. …. Und deshalb werden wir vor 2019 in Teheran feiern!“



Während einige vielleicht gedacht haben, dass Boltons Erklärungen zum Regimewechsel im Iran vor 2019 nur eine kriegerischere Rhetorik von einem bekannten Iran-Falken waren, hat ein am Sonntag im Wall Street Journal veröffentlichter Bericht gezeigt, dass Bolton alles in seiner Macht Stehende getan hat, um Präsident Donald Trump dazu zu bewegen, einen Militärangriff auf den Iran zu starten.

Dem Journal zufolge forderte Trumps nationales Sicherheitsteam – das von Bolton geleitet wird -, dass das Pentagon „weitreichende militärische Optionen entwickelt für Luftschläge gegen den Iran“, nachdem schiitische Milizen im Irak im vergangenen September drei Mörsergranaten auf die US-Botschaft und die Botschaft in Bagdad abgefeuert hatten. Wie der Bericht feststellte, landeten die Granaten „in einem offenen Gelände und schadeten niemandem“, aber die Gruppe, die sie abfeuerte, soll Verbindungen zum Iran haben.

Dieser Vorfall, auch wenn er nur geringfügig ist, ereignete sich vor allem inmitten erheblicher Unruhen in der irakischen Stadt Basra und während konkurrierender Bemühungen der USA und des Iran, die Bildung der nächsten irakischen Nationalregierung zu beeinflussen.

Dennoch war der geringfügige Charakter des Vorfalls anscheinend der perfekte Vorwand für Bolton und andere Mitglieder des nationalen Sicherheitsteams – das Bolton seit einem Großteil des vergangenen Jahres mit Kriegsfalken besetzt hat -, um auf einen militärischen Schlag gegen den Iran zu drängen, was Bolton selbst seit langem versucht, wie seine zahlreichen Reden und Leitartikel zeigen, in denen er zur präventiven Bombardierung der Islamischen Republik aufrief.

Zum Beispiel beschrieb Mira Ricardel – damals als Boltons ultra-kriegstreiberische stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin – in einem Treffen die Angriffe im Irak als „Kriegsakt“ und sagte, dass die USA entschlossen reagieren müssten. Ricardel ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations und ehemalige Managerin des US-Waffenherstellers Boeing, verließ ihr Amt jedoch im November letzten Jahres aufgrund von Reibereien mit First Lady Melania Trump.

Mira Ricardel trifft den damaligen russischen Verteidigungsminister Sergej Iwanow, links, und Donald Rumsfeld, rechts, in Deutschland, 12. Februar 2005. Jockel Finck | AP

Darüber hinaus stellte das „Journal“ während dieser Treffen fest, dass Bolton nicht einmal versucht hat, seine wahren Beweggründe zu verbergen, da er „deutlich machte, dass er persönlich den Regimewechsel im Iran unterstützt, eine Position, die er vor seinem Eintritt in die Trump-Administration aggressiv vertreten hat, so die mit den Diskussionen vertrauten Personen“.

Als Ergebnis dieser Treffen drängte der von Bolton geführte Nationale Sicherheitsrat auf einen Angriffsplan auf den Iran, der so dreist war, dass er das Pentagon und die Beamten des Außenministeriums zutiefst in Sorge versetzte. Ein ehemaliger hochrangiger Beamter der US-Regierung sagte dem Journal, dass die Vorlage „definitiv die Leute erschütterte“ und fügte hinzu, dass „die Menschen schockiert waren. Es war umwerfend, wie ungeniert sie darüber redeten, den Iran anzugreifen.“

Mit anderen Worten, unter dem Vorwand eines bemerkenswert kleinen Vorfalls bereitete sich die von Bolton geführte Gruppe von Falken, die die Mehrheit von Trump’s National Security Council (NSC) bilden, darauf vor, einen umfassenden Krieg zum Regimewechsel gegen den Iran zu beginnen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, berichtete das Journal auch, dass das Pentagon „der Bitte der NSC nachgekommen war, Optionen für einen Angriff auf den Iran zu entwickeln“, was bedeutet, dass Bolton und sein Team nun eine Reihe von vom Pentagon entwickelten Strategien für den Bombenangriff auf den Iran zur Hand haben.

Boltons Besessenheit und uneingehaltenes Versprechen



Boltons Druck, den Iran im vergangenen September wegen eines so kleinen Vorfalls zu bombardieren, mag seltsam erscheinen, aber die Geschichte Boltons macht deutlich, dass er seit langem nach einem Vorwand gesucht hat – vom allergeringsten bis zur nicht existierenden -, um einen Krieg gegen die derzeitige iranische Regierung zu rechtfertigen.

Wie MintPress letztes Jahr berichtete, deutet Boltons Vergangenheit auf eine fast besessene Haltung hin, den Weg für eine militärische Aktion der USA gegen den Iran frei zu machen. Wie der Journalist Gareth Porter feststellte, hat Bolton, während er der wichtigste politische Entscheidungsträger der Bush-Administration im Iran war, – indem er das Protokoll des Außenministeriums missachtete und mehrere unangekündigte Reisen nach Israel unternahm – „aktiv konspiriert…. um die politischen Bedingungen zu schaffen, die für die Regierung notwendig sind, um eine Militäraktion durchzuführen“ gegen den Iran.

Nicht nur das, sondern Boltons Umgang hinter den Kulissen – unter Verwendung gefälschter Beweise, die ihm von einer iranischen Terrorgruppe zur Verfügung gestellt wurden, die Bolton immer noch offen unterstützt, um die Vereinten Nationen davon zu überzeugen, dass der Iran heimlich eine Atomwaffe entwickelt – führte dazu, dass das Atomprogramm des Iran in die Zuständigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und nicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) fiel. Seitdem Bolton nationaler Sicherheitsberater geworden ist, hat er diese Behauptung – erst letzte Woche – wiederholt, obwohl sie seit 2007 mehrmals von allen US-Geheimdiensten abgelehnt wurde.

John Bolton, zweiter von Links, mit Maryam Rajavi, ehemaliger Führer der MEK, rechts abgebildet, in Albanien bei einer Nowruz-Feier 2017. Siavosh Hosseini | NurPhoto

Die Terrorgruppe Mujahedeen Khalq (MEK), auf die sich Bolton bezog, wurde von der Regierung der Vereinigten Staaten von 1997 bis 2012 als „Foreign Terrorist Organization“ gelistet und hat in der Vergangenheit Terrorakte durchgeführt, um ihre Ziele zu erreichen, indem sie sowohl Iraner als auch Amerikaner getötet hat. In jüngster Zeit hat MEK mit dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet, um iranische Wissenschaftler zu ermorden. Seit ihrer Streichung von der Terroristenliste der Regierung nach einer umfangreichen Lobbyarbeit, die sich an prominente US-Politiker richtete, hat MEK versucht, sich als „moderate“ iranische Oppositionsgruppe neu zu erfinden, obwohl sie im Iran kaum Unterstützung findet und konsequent als „kultisch“ und „autoritär“ bezeichnet wurde.

Genau dieser Gruppe hatte Bolton für 2019 einen Regimewechsel in Teheran versprochen, ein Versprechen, das er letztlich nicht einhielt, aber nicht aus Mangel an Versuchen.

„Sunnistan“, Teilung und ein Neubau des Nahen Ostens, der nach Maß gefertigt wurde.

Eine weitere sehr bedeutende Aussage des Berichts des „Journal“, die weitgehend übersehen wurde, ist, dass die Pläne für „militärische Optionen“, die Bolton und sein Team vom Pentagon angefordert hatten, auch Strategien zur Einleitung von Luftschlägen nicht nur im Iran, sondern auch in Syrien und im Irak enthielten. Wie der Bericht feststellte, „bat der Nationale Sicherheitsrat das Pentagon, dem Weißen Haus Optionen zur Verfügung zu stellen, um auch mit Luftschläge im Irak und in Syrien zu agieren, so die mit den Gesprächen vertrauten Personen“.

Boltons Bereitschaft, Syrien und den Irak ins Spiel zu bringen, verrät, dass er nicht nur einen Regimewechsel in einzelnen Ländern anstrebt, sondern den gesamten Nahen Osten neu gestalten will. Tatsächlich befinden sich sowohl Syrien als auch der Irak seit langem im Fadenkreuz Boltons, wie sein Leitartikel 2015 in der New York Times zeigt, in dem er die Teilung beider Länder fordert, um den Vereinigten Staaten, Israel und „befreundeten arabischen“ Staaten wie Saudi-Arabien zu helfen.

Boltons Teilungsplan beinhaltet die Schaffung eines sunnitischen Staates aus Nordostsyrien und dem westlichen Irak, den er „Sunnistan“ nennt. Er behauptet, dass ein solches Land als Ölproduzent über ein „wirtschaftliches Potenzial“ verfügt, ein „Bollwerk“ gegen die syrische Regierung und ein „Iran-alliiertes Bagdad“ wäre und zur Niederlage von Daesh (ISIS) beitragen würde.

Boltons Erwähnung des Öls ist bemerkenswert, da das vorgeschlagene Gebiet für diesen sunnitischen Staat auf wichtigen Ölfeldern liegt, die US-Ölfirmen, wie ExxonMobil und die Koch-Brüder, sich vorgenommen haben zu kontrollieren bei einer Teilung des Irak und Syriens. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass das Gebiet Syriens, welches Bolton erwähnt, dasjenige ist, das derzeit illegal von den Vereinigten Staaten besetzt ist. Dies könnte durchaus ein treibender Faktor in Boltons Wunsch sein, den Abzug der US-Truppen im Nordosten Syriens zu verzögern oder zu verhindern.

Der bemerkenswerteste Teil von Boltons Leitartikel, der die Schaffung eines „Sunnistan“ fordert, ist jedoch, dass er genau erwähnt, wer von dieser Teilung profitieren würde, und es sind sicherlich nicht die Syrer oder die Iraker. „Die Wiederherstellung der irakischen und syrischen Regierungen in ihren früheren Grenzen“, schreibt Bolton, „ist ein Ziel, das den Interessen der amerikanischen, israelischen und befreundeten arabischen Staaten grundsätzlich widerspricht.“ Mit anderen Worten, die Rückkehr der syrischen Regierung zu ihre früheren Grenzen ist „im Widerspruch“ zu den Interessen der Nationen, die Bolton unterstützt und die er durch seine aggressive Politik gegenüber der Region zu den dominanten Mächten im Nahen Osten machen will.

Da Bolton und sein Team im Nationalen Sicherheitsrat mit den Mitteln ausgestattet sind, um Syrien und den Iran zu bombardieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Bolton den perfekten Vorwand findet, um seine Vision für einen „neuen“ Nahen Osten zu verwirklichen, höchstwahrscheinlich beginnend mit dem Iran.

Top Photo | John Bolton, ehemaliger US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, spricht während der „‚Energy Independence Day Tea Party“ Kundgebung auf der Independence Mall in Philadelphia, Pennsylvania, 4. Juli 2011. Dennis Van Tine | MediaPunch| IPX

Whitney Webb ist Mitarbeiterin für MintPress News und Autorin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/john-bolton-radical-reshaping-plan-mideast-included-mind-boggling-strikes-iran-syria-iraq/253826/

Advertisements