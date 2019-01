Aufruf der Gelbwesten von Commercy zu einer Versammlung der Versammlungen am 26. Januar

von http://www.tlaxcala-int.org

Übersetzt von Labournet TV

In Commercy, einer 6.000 Einwohner_innen Stadt in Lothringen, haben die Gelben Westen einen Appell lanciert. Sie rufen zu einer landesweiten Koordinierung der lokalen Versammlungen auf, um die Bewegung zu vereinen und ihr zugleich eine Struktur zu geben.

„Von Commercy aus laden wir nun ein zu einem großen landesweiten Treffen der lokalen Versammlungen. Wir schlagen vor, das Treffen hier in Commercy demokratisch zu organisieren, im Januar, mit Delegierten aus ganz Frankreich, damit Beschwerdebücher gesammelt und zusammengeführt werden. Außerdem schlagen wir vor, gemeinsam über die weiteren Folgen unserer Bewegung zu beraten. Schließlich schlagen wir vor, gemeinsam über eine kollektive Organisationsform der Gelbwesten zu entscheiden, die wirklich demokratisch und populär ist, und das Delegiertensystem respektiert. Gemeinsam schaffen wir die Versammlung der Versammlungen, die Kommune der Kommunen!“ (aus dem Video)

Das Treffen soll am 26. und 27. Januar stattfinden.

„Ein Appell, der wenn er gehört wird, helfen könnte, eine wesentliches Problem der Bewegung zu überwinden. Er würde es ihr ermöglichen, sich eine basisdemokratische Struktur zu geben.“ (Révolution Permanente)

Nachdem die Mobilisierungen der Gelben Westen über Weihnachten geschrumpft waren, kam die Bewegung am 5. Januar wieder in Fahrt, als 50.000 in ganz Frankreich auf die Straßen gingen und zeigten, dass sie nicht bereit waren, auf die Erfüllung ihrer Forderngen zu verzichten. In Paris kam es zu Zusammenstößen, als viele Protestierende nicht bereit waren, sich angesichts der Polizeigewalt zurückzuziehen: Videos, die zeigen wie der Eingang zu einem Ministeriumsgebäude mit einem Gabelstapler angegriffen wurde, und von einem Ex-Profi Boxer, der die Polizei attackierte, wurden massenhaft gestreut und mit Sympathie kommentiert, zum großen Zorn der Medien und der Regierung. Letztere hat am 7. Januar mehr Repression gegen die Bewegung angekündigt

. http://labournet.tv/iframe_embed_v2.php?clipId=7485

Danke Labournet.TV

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=GB1-Sg4jt7Y

Erscheinungsdatum des Originalartikels: 29/12/2018

Artikel in Tlaxcala veröffentlicht: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=25093





Advertisements