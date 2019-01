Es war ein Holocaust, was die Amerikaner den Deutschen antaten

von James Bacque – http://www.paulcraigroberts.org

Eisenhower’s Hungerbefehl

Noch nie wurden so viele Menschen ins Gefängnis gesteckt. Die Größe der alliierten Gefangennahmen war in der Geschichte beispiellos. Die Sowjets nahmen etwa 3,5 Millionen Europäer gefangen, die Amerikaner etwa 6,1 Millionen, die Briten etwa 2,4 Millionen, die Kanadier etwa 300.000, die Franzosen etwa 200.000. Unzählige Millionen Japaner kamen 1945 in amerikanische Gefangenschaft und etwa 640.000 in sowjetische Gefangenschaft.

Als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte, schickte der amerikanische Militärgouverneur, General Eisenhower, eine “ dringende Anweisung “ in das von ihm kontrollierte riesige Gebiet, was es für deutsche Zivilisten, Gefangene zu ernähren, zu einem mit dem Tode bedrohten Verbrechen machte. Es war sogar ein Todesstrafenverbrechen, Lebensmittel an einem Ort zu sammeln, um sie zu den Gefangenen zu bringen…. Der Befehl wurde auf Deutsch an die Landesregierungen geschickt und befohlen, sie sofort an die lokalen Regierungen zu verteilen. Kopien der Order wurden vor kurzem in mehreren Dörfern am Rhein entdeckt…. Die Anweisung [die Bacque reproduziert] lautet auszugsweise: „….unter keinen Umständen dürfen die Lebensmittelvorräte unter den Einheimischen zusammengetragen werden, um sie an die Kriegsgefangenen zu liefern. Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen und dennoch versuchen, diese Blockade zu umgehen, damit etwas zu den Gefangenen gelangen kann, laufen Gefahr, erschossen zu werden…..“

der Befehl von Eisenhower wurde auch in englischer, deutscher und polnischer Sprache auf dem Schwarzen Brett des Hauptquartiers der Militärregierung in Bayern veröffentlicht, unterzeichnet vom Stabschef des Militärgouverneurs von Bayern. Später wurde es in Straubing und Regensburg auf Polnisch aufgestellt, wo es viele polnische Wachfirmen in nahegelegenen Lagern gab. Ein Offizier der US-Armee, der den Anschlag im Mai 1945 gelesen hat, hat geschrieben, dass es „die Absicht des Armeekommandos bezüglich der deutschen Kriegsgefangenenlager in der US-Zone von Mai 1945 bis Ende 1947 war, so viele Kriegsgefangene zu vernichten, wie ein solches Vorgehen ohne internationale Kontrolle erlauben würde “

…. Die Politik der [amerikanischen] Armee bestand darin, [deutsche] Gefangene verhungern zu lassen, so berichteten es mehrere amerikanische Soldaten, die dort waren. Martin Brech, Professor für Philosophie im Ruhestand am Mercy College in New York, der 1945 der Besatzungstruppe in Andernach angehörte, hat gesagt, dass ihm von einem Offizier gesagt wurde, dass „es unsere Politik ist, dass diese Männer nicht ernährt werden“. Die 50.000 bis 60.000 Männer in Andernach hungerten, lebten ohne Schutz in Löcher im Boden und versuchten, sich von Gras zu ernähren. Als Brech ihnen Brot durch den Draht schmuggelte, wurde ihm von einem Offizier befohlen, aufzuhören. Später schmuggelte Brech noch mehr Essen zu ihnen, wurde erwischt und erfuhr vom selben Offizier: „Wenn du das noch einmal machst, wirst du erschossen.“ Brech sah Leichen per „Wagenladung“ aus dem Lager gehen, aber ihm wurde nie gesagt, wie viele es waren, wo sie begraben waren und wie.

…. Der Gefangene Paul Schmitt wurde im amerikanischen Lager Bretzenheim erschossen, nachdem er sich dem Absperrzaun näherte, um seine Frau und seinen jungen Sohn zu sehen, die ihm einen Korb mit Essen brachten. Die Franzosen folgten diesem Beispiel: Agnes Spira wurde im Juli 1945 von französischen Wachen in Dietersheim erschossen, weil sie Lebensmittel zu den Gefangenen gebracht hatte. Auf einem von einem ihrer Kinder errichteten Gedenktafel für sie im nahegelegenen Büdesheim steht: „Am 31. Juli 1945 wurde meine Mutter wegen ihrer guten Tat gegenüber den inhaftierten Soldaten plötzlich und unerwartet von mir gerissen.“ Der Eintrag in das katholische Kirchenbuch sagt einfach: „Ein tragisches Ende, erschossen in Dietersheim am 31.07.1945. Beerdigt am 03.08.1945.“ Martin Brech sah erstaunt zu, wie ein Offizier in Andernach auf einem Hügel stand und Schüsse auf deutsche Frauen abfeuerte, die im Tal unten vor ihm davonliefen.

Der Gefangene Hans Scharf…. beobachtete, wie eine deutsche Frau mit ihren beiden Kindern mit einer Weinflasche auf eine amerikanische Wache im Lager Bad Kreuznach zukam. Sie bat den Wächter, die Flasche ihrem Mann zu geben, der sich gerade innerhalb der Umzäunung befand. Der Wächter hielt die Flasche an seinen eigenen Mund, und als sie leer war, warf er sie auf den Boden und tötete den Gefangenen mit fünf Schüssen.

…..Viele Gefangene und deutsche Zivilisten sahen, wie die amerikanischen Wachen das von zivilen Frauen mitgebrachte Essen verbrannten. Ein ehemaliger Gefangener hat es kürzlich beschrieben: „Zuerst brachten die Frauen aus der nahegelegenen Stadt Essen ins Lager. Die amerikanischen Soldaten nahmen den Frauen alles weg, warfen es auf einen Haufen und gossen Benzin (Benzin) darüber und verbrannten es.“ Eisenhower selbst befahl, das Essen zu vernichten, so der Schriftsteller Karl Vogel, der der von den Amerikanern ernannte deutsche Lagerkommandant im Lager 8 in Garmisch-Partenkirchen war. Obwohl die Gefangenen nur 800 Kalorien pro Tag erhielten, zerstörten die Amerikaner das Essen vor dem Lagertor.

James Bacque, Verbrechen und Gnade: Das Schicksal der deutschen Zivilbevölkerung unter alliierter Besatzung, 1944-1950, S. 41-45, 94-95.

