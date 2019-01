Russisch-kurdische Verhandlungen in Moskau: Die Türkei hat ihre Optionen definiert und Washington versucht, Zeit zu gewinnen.

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Übersetzung LZ

In Moskau und Damaskus laufen geheime Verhandlungen zwischen Vertretern der Arbeiterpartei Syrien-Kurdistan (PKK) und russischen Vertretern über das Schicksal der kurdischen Militanten in Syrien. Die kurdische Delegation hofft, dass Russland – und nicht die USA – die Rolle des Garanten ihrer Sicherheit übernehmen wird, und versucht, weitere Zugeständnisse zu erzielen, um ihre Verluste zu verringern, wenn die syrischen Regierungstruppen die vollständige Kontrolle über die Provinz al-Hasaka im Nordosten Syriens zurückerlangen.

Dies wird erst geschehen, wenn das US-Establishment endlich beschließt, seinen letzten Soldaten zurückzuziehen und die Besetzung von al-Hasaka zu beenden. PKK-Vertreter haben eine „Roadmap“ angeboten, die Versprechen zum Schutz, zur Teilung des Reichtums und zur Sicherheit der Grenzen mit der Türkei enthalten soll. Die USA versuchen, die Verantwortung für die Sicherheit der Kurden auf die Türkei abzuwälzen, während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Forderungen der USA nach einem solchen Schutz für seine PKK-Feinde in Syrien zurückgewiesen hat. Erdogan stellt offensichtlich sein strategisch-kommerzielles Bündnis mit Russland über sein turbulentes NATO-Bündnis mit den USA.

Die kurdische militante Gruppe, die unter dem Namen YPG bekannt ist, die Volksschutzeinheiten und die PKK (syrischer Zweig) sind überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, von den Schultern der USA auf russische zu klettern, da Washington beschlossen hat, sie von der türkischen Klippe zu werfen. Dennoch sind syrische Regierungsvertreter auch entschlossen, den Kurden trotz der russischen Vermittlung mit Damaskus keine Zugeständnisse zu machen.

Secret negotiations are ongoing in Moscow and Damascus between representatives of the Syrian Kurdistan Workers’ Party (PKK) and Russian officials concerning the fate of Kurdish militants in Syria. The Kurdish delegation is hoping that Russia – and not the US – will adopt the role of guarantor of their safety and is trying to gain a few more concessions to reduce their losses when the Syrian government forces regains complete control of al-Hasaka province in Northeast Syria.

This will happen only when the US establishment finally decides to pull out its last soldier and ends its occupation of al-Hasaka. PKK representatives have offered a “road map” meant to include promises of protection, the sharing of wealth and the security of borders with Turkey. The US is trying to offload responsibility for the Kurds’s safety onto Turkey, while Turkish President Recep Tayyip Erdogan has rebuffed US requests to offer this kind of protection to his PKK enemies in Syria. Erdogan is evidently putting his strategic-commercial alliance with Russia ahead of his turbulent NATO alliance with the USA.

The Kurdish militant group known variously asYPG, the People’s Protection Units, and the PKK (Syrian branch) is convinced the time has come to climb off the US’s shoulders onto Russian ones since Washington has decided to drop them off the Turkish cliff. Nevertheless, Syrian officials are also determined to give no concessions to the Kurds notwithstanding the Russian mediation with Damascus.

Die militanten Kurden Syriens haben erst jetzt begonnen zu erkennen, wie verwundbar ihre Position ist: Sie sind schwächer denn je aufgrund der Rückzugsentscheidung der USA und der naiven Forderungen – formuliert sowohl von US-Außenminister Mike Pompeo als auch vom nationalen Sicherheitsberater John Bolton -, dass Ankara seinen geschworenen Feinden Schutz bieten soll. Es sieht so aus, als hätten die Verantwortlichen in Washington keine Pläne für die Kurden. Während die USA ihre Besorgnis über die Kurden zum Ausdruck bringen, wünschen sie sich, dass sich jemand anderes um sie kümmert. Die USA zeigen wenig Anerkennung für die Opfer, die von YPG-Militanten gebracht wurden – die während ihrer Zeit in der Provinz al-Hasaka im Nordosten Syriens als menschliche Schutzschilde für die amerikanischen Streitkräfte fungierten – und die Tausende von Opfern, die sie erlitten haben. Noch schlimmer war, dass Trump über die kurdischen Kampffähigkeiten lachte, indem er sarkastisch sagte, dass die Kurden „besser kämpfen, wenn wir mit ihnen kämpfen und wenn wir 30 F-18’s vor sie schicken“.

So haben die Kurden endlich ihre Lektion gelernt und möchten Teil des syrischen Staates werden. Sie haben gesehen, wie die Welt den Exodus von Hunderttausenden aus Afrin beobachtet hat – impotent, nicht bereit, gegen die Türkei zu intervenieren. Sie haben die Entscheidung von Trump gehört, sie aufzugeben. Mit seinem Rückzug verschwindet ihr Traum von Rojava, dem lang ersehnten kurdischen Staat.

Für Damaskus wäre es bei einer Besetzung des Nordens Syriens durch die Türkei möglich gewesen, diplomatische und internationale Druckmittel auf Ankara auszuüben, um seinen Rückzug aus dem syrischen Gebiet zu erzwingen. Gleichzeitig wäre es für die syrische Regierung fast unmöglich gewesen, einen baldigen Abzug der US-Streitkräfte zu erzwingen, wenn sich diese in Afrin oder al-Hasaka niedergelassen hätten, was Israel eine Plattform für die Nutzung der Levante bot, indem es von der amerikanischen Infrastruktur in der Region profitierte.

Präsident Bashar al-Assad hat den russischen Verhandlungsführern gesagt: „Syrien gehört allen Syrern und die Kurden gehören zu Syrien. Deshalb sollten sie nicht mehr oder weniger Rechte haben als alle anderen Bürger. Sie behalten ihre Identität, haben aber keinen Anspruch auf besondere Zugeständnisse“. Darüber hinaus hat Assad zugestimmt, die Kurden trotz ihres Schutzes der US-Besatzungstruppen nicht als Verräter zu betrachten. Er hat darauf bestanden, dass die einzige auf dem Staatsgebiet operierende Truppe die syrische Armee unter der Kontrolle der Zentralregierung ist.

Die Kurden begrüßten die syrische Armee in dem noch unter ihrer Kontrolle stehenden Gebiet. Die Türkei hat akzeptiert, ihre Streitkräfte und die ihrer syrischen Stellvertreter von Manbij fernzuhalten, solange die kurdischen Militanten entwaffnet werden. Russland schlug vor und gewährleistet den Abzug der kurdischen Truppen, die Wiederherstellung seiner Beobachtungsposten, die Patrouillen westlich von Manbij. Erdogan hofft weiterhin, bei seinem bevorstehenden Treffen mit Präsident Putin, das voraussichtlich im Januar stattfinden wird, ein Abkommen über Nordsyrien zu erzielen. Die Anwesenheit von Tausenden von syrischen Dschihadisten und bewaffneten Proxies vor den Toren Manbijs schwächt die kurdische Verhandlungsposition weiter. Sie haben keinen anderen Ort, um Zuflucht zu suchen, als in Damaskus.

Präsident Erdogan hat es geschafft, ein Gleichgewicht zwischen seinen Beziehungen zu Moskau und Washington zu halten, auch wenn seine Entscheidungen in Syrien bereits getroffen scheinen. Russland bietet eine stabile, dauerhafte und gleichberechtigte wirtschaftliche und strategische Partnerschaft mit der Türkei an, während die USA keine festen Freunde haben, sondern nur gemeinsame Interessen. Darüber hinaus haben die US-Streitkräfte die kurdischen Militanten, die Feinde der Türkei, bewaffnet, wo Russland zustimmen wird, sie zu entwaffnen und ihrer militärischen Macht ein Ende zu setzen. Trumps offensichtliche Bereitschaft, jeden Deal zu widerrufen (das iranische Atomabkommen) oder seine Verbündeten (die Kurden) aufzugeben, trägt dazu bei, die Türkei in die Arme Russlands zu treiben.

Wenn die USA zustimmen, werden die Waffen, mit denen sie die Kurden ausgestattet haben, im Inventar der syrischen Armee landen. Andernfalls sind die Kurden durch die die 1500 verbleibenden ISIS-Kämpfer am Euphrat gefährdet, insbesondere wenn die USA die Kurden entwaffnen und vor der Ankunft der syrischen Armee abziehen. Die Streitkräfte von Damaskus und ihren Verbündeten haben Zehntausende von ISIS-Kämpfern in verschiedenen Städten, Dörfern und in der syrischen Steppe eliminiert, und das ohne die Hilfe von 30 US-F-18s. Das Ende der ISIS-Kontrolle über das syrische Territorium wird ein Wendepunkt in der Levante sein, auch wenn der „hit and run“-Aufstand nicht so leicht verschwinden wird. Der Traum von der Gründung eines „islamischen Staates“ in der Levante und Mesopotamien ist, wie „Rojava“, ein unerreichbares und aufgegebenes Ziel.

Die USA sagen, dass sie in der Gegend des al-Tanf-Grenzübergangs zwischen dem Irak und Syrien bleiben werden. Die Ausrede für dieses Unternehmens war, die Autobahn Teheran-Bagdad-Damaskus-Beirut zu unterbrechen. Der Iran liefert Syrien seit über sieben Jahren Waffen für den intensiven, kontinuierlichen Krieg an mehreren Fronten. Er hat die Hisbollah von 1982 bis heute mit Waffen und Finanzen versorgt. Die US-Präsenz könnte eine mögliche Eisenbahn- oder Autobahnverbindung zwischen dem Iran und dem Libanon stören, kann aber die bestehende Waffenversorgung nicht stören. Die Kosten für den Luft- oder Seetransport sind in der Tat höher, aber auch die Kosten für eine verlängerte US-Präsenz in al-Tanf, mitten in der syrisch-irakischen Wüste. Die USA versuchen, in Syrien Zeit zu gewinnen, sie verschwenden sie faktisch aber nur.

Korrekturlesen durch: Maurice Brasher und C.B.

https://ejmagnier.com/2019/01/10/russian-kurdish-negotiations-in-moscow-turkey-has-defined-its-options-and-washington-is-trying-to-gain-time/

