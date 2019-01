Mit Maduros Amtseinführung beginnt eine neue Phase in der Kampagne gegen Venezuela

von Frederick B. Mills und William Camacaro und Roger D. Harris.

Übersetzung LZ

Die Kampagne zur Herbeiführung eines Regimewechsels tritt mit der Amtseinführung von Präsident Maduro für eine zweite Amtszeit in eine neue Phase ein. Ohne Rechtsstellung oder Vertretung innerhalb Venezuelas ist die Lima Group inzwischen zu einem wichtigen Protagonisten eines sanften Putsches in Venezuela geworden.

Die Amtseinführung des venezolanischen Präsidenten Nicholás Maduro für seine zweite Amtszeit am 10. Januar wird von den USA, der verbündeten Lima-Gruppe und der radikalen venezolanischen Opposition angestrebt. Sie haben verlangt, dass Maduro die Einweihung ablehnt. Ein facettenreicher Angriff auf den Regimewechsel wird mit Sanktionen, militärischen Drohungen und einer Kampagne der Delegitimierung geführt, um den demokratisch gewählten Präsidenten zu stürzen.

Seit dem Beginn seiner ersten Amtszeit als Präsident im Jahr 1999 hat die Bolivarische Republik die regionale Integration und Unabhängigkeit gefördert, sich dem Neoliberalismus widersetzt, sich gegen „Freihandelsabkommen“ ausgesprochen, die die nationale Autonomie beeinträchtigen würden, und die Entstehung einer multipolaren Welt unterstützt. Aufgrund dieser Politik sind Chávez (1999-2013) und jetzt Maduro unerbittlichen Angriffen durch den Koloss im Norden ausgesetzt. Heute steht die Maduro-Regierung vor der Herausforderung, die nationale Souveränität vor der imperialen Herrschaft zu schützen und die lähmenden US-Sanktionen zu überwinden, die eine schwere Wirtschaftskrise verschärft haben.

Die USA haben unverschämt angekündigt, eine „militärische Option“ gegen Caracas in Betracht zu ziehen, und eine Koalition der Willigen in Kolumbien und Brasilien gebildet, um sich auf eine mögliche „humanitäre“ Intervention vorzubereiten. Am alarmierendsten ist, dass die USA den Folgen einer solchen Invasion gleichgültig gegenüberstehen, die leicht zu einem regionalen und globalen Brand werden könnte, an dem Kolumbien, Brasilien, sogar Russland und China beteiligt sind.

Was die USA besonders ärgerlich finden, ist, dass Maduro die Kühnheit hatte, im Mai 2018 zur Wiederwahl zu kandidieren, nachdem die USA seinen Rücktritt gefordert hatten. Das US-Außenministerium hatte vier Monate vor der Wahl gewarnt, dass der Prozess „unrechtmäßig sein wird“ und die Ergebnisse „nicht anerkannt werden“. Der US-Botschafter bei der UNO, Nikki Haley, bestand darauf, dass Maduro abdankt und die Präsidentschaftswahlen verschoben werden.

Die venezolanische Nationale Wahlkommission lehnte dieses Diktat aus Washington ab. Am 20. Mai 2018 hatte die venezolanische Wählerschaft die Kühnheit, Maduro mit einer Mehrheit von 67,84% und einer Wahlbeteiligung von 46,07% (was 9.389.056 Wählern entspricht) wieder zu wählen. Zwei Kandidaten der Opposition kandidierten für das Amt, Henri Falcón und Javier Bertucci, trotz eines Boykotts, der von oppositionellen Hardlinern und den USA organisiert wurde.

Neue Phase der Kampagne gegen Venezuela

Nur fünf Tage vor der Einweihung gaben 13 von 14 Mitgliedern der Lima-Gruppe auf einer Sitzung in der peruanischen Hauptstadt eine Erklärung ab, in der sie Maduro aufforderten, „am 10. Januar nicht die Präsidentschaft zu übernehmen…. und die Exekutivgewalt vorübergehend auf die Nationalversammlung zu übertragen, bis eine neue, demokratische Präsidentschaftswahl stattfindet“.

Am nächsten Tag twitterte Andres Pastrana, ehemaliger Präsident Kolumbiens, einer Mitgliedsnation der Lima-Gruppe, darüber, dass der neue Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Juan Guaidó, „nun den Vorsitz der Übergangsregierung übernehmen sollte, wie in der Verfassung vom 10. Januar an festgelegt und von der Lima-Gruppe gefordert“.





Die Ehefrau des venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo Lopez, Lilian Tintor, spricht mit Kolumbiens ehemaligem Präsidenten Andres Pastrana während der Veröffentlichung des Buches „Jailed but Free“ ihres Mannes in Bogota, Kolumbien, am 19. Mai 2016. Fernando Vergara | AP

In einer Rede vor der venezolanischen Nationalversammlung am 5. Januar nahm Guaidó keine Exekutivgewalt mehr in Anspruch, erklärte aber, dass Maduro ab dem 10. Januar als „Usurpator“ und „Diktator“ angesehen werden sollte. Guaidó drängte auch darauf, eine Übergangsregierung einzuberufen, die Neuwahlen abhalten und Interventionen aus dem Ausland „genehmigen“ würde.

Obwohl die USA kein offizielles Mitglied der Lima Group sind, nahm Außenminister Mike Pompeo per Telefonkonferenz an der Sitzung teil. Pompeo war Anfang der Woche von einem Besuch in Brasilien und Kolumbien zurückgekehrt, bei dem nach Angaben eines hochrangigen Beamten des Außenministeriums die Einweihung von Maduro auf der Tagesordnung stand:

„Es steht ein sehr wichtiges Datum bevor, nämlich der 10. Januar, an dem Maduro die Macht an sich selbst übergeben wird, basierend auf einer Wahl, die viele Regierungen in der Region und weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, verurteilt haben…. als illegitim. Deshalb werden wir, da bin ich mir sicher, über unsere gemeinsamen Bemühungen mit Kolumbien und der Region sprechen, um diese neue Ära ab dem 10. Januar in Venezuela anzugehen.“

Das US Imperial Project

Die Politik der USA gegenüber Venezuela verfolgt drei strategische Ziele: den privilegierten Zugang zu den natürlichen Ressourcen Venezuelas (z.B. die größten Erdölreserven der Welt und die zweitgrößten Goldlagerstätten), die Wiederherstellung eines neoliberalen Regimes, das Washington gehorsam ist, und die Einschränkung jeglicher Bewegung in Richtung regionaler Unabhängigkeit.

Diese US-Ziele sind abhängig von der anhaltenden Einhaltung der Monroe-Doktrin für Lateinamerika und die Karibik, dem so genannten „Hinterhof“ des US-Imperiums. Die gegenwärtige Mutation der imperialen Doktrin von 1823 bringt einen neuen Kalten Krieg gegen Russland und China und Feindseligkeit gegenüber jeder regionalen Integration unabhängig von der US-Hegemonie mit sich.

Bereits in den 1980er-90er-Jahren während der Vierten Republik Venezuela gewährten die lokalen Eliten Washington einen bevorzugten Zugang zu den reichen natürlichen Ressourcen Venezuelas und führten in dem Land pflichtbewusst ein neoliberales Wirtschaftsmodell ein. Derzeit scheint die US-Politik darauf abzielen, einen solchen Vasallenstaat wiederherzustellen.

Um eine solche Rückkehr zu erreichen, müsste das imperiale Projekt der USA jedoch nicht nur die venezolanische Führung ändern, sondern auch die Institutionen und sogar die Symbole der bolivarischen Revolution demontieren. Die verheerenden US-Wirtschaftssanktionen sollen die wirtschaftlichen Härten verschlimmern, um letztendlich den Willen der Chavista-Basis zu brechen und das venezolanische Militär sowie die zivil-militärische Allianz zu brechen. Dieser Zusammenbruch würde vermutlich den Weg für die Einsetzung einer provisorischen Regierung ebnen.

Es ist wieder einmal an der Zeit, dem Frieden eine Chance zu geben. Washington hat sich jedoch für den Kollisionskurs der Lima-Gruppe sowie des Generalsekretärs der in Washington ansässigen Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) über die Bemühungen des Vatikans und des ehemaligen spanischen Premierministers Luis Zapatero zur Vermittlung des Dialogs zwischen Regierung und Opposition entschieden. Das imperiale Projekt wird durch die konservative Restauration in Brasilien und Argentinien und den Wahlsieg der Uribistas in Kolumbien gefördert.

Vielseitiger Krieg gegen Venezuela und die bolivarische Reaktion

Washington führt einen facettenreichen Krieg gegen Venezuela, indem es Wirtschaftssanktionen verhängt, eine Kampagne zur Einsetzung einer Übergangsregierung unterstützt und militärische und paramilitärische Stellvertreterkräfte auf eine mögliche Intervention vorbereitet.

Am 4. August 2018 wurde ein gescheiterter Attentatsversuch gegen Präsident Maduro weder von Washington noch von der Lima Group verurteilt. Nach Angaben des venezolanischen Verteidigungsministers Vladimir Padrino wurden am 4. November drei bolivarische Nationalgardisten bei einem Angriff kolumbianischer paramilitärischer Kräfte in der Grenzregion Amazonas getötet und zehn verletzt. Am 5. Dezember erklärte der designierte brasilianische Vizepräsident Hamilton Mourão: „Es wird einen Putsch in Venezuela geben. . . Und die Vereinten Nationen werden über eine Friedenstruppe eingreifen müssen…. und es gibt die Rolle Brasiliens: diese Friedenstruppe zu leiten….“

Am 12. Dezember 2018 berichtete Präsident Maduro, dass „734 Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe namens G8[in der Stadt Tona, Kolumbien] für Angriffe auf militärische Einheiten in den Grenzstaaten Zulia, Tachira, Apure und Amazonas ausgebildet wurden“. Dieser Bericht sollte angesichts der Präsenz von acht US-Militärstützpunkten in Kolumbien, der jüngsten Assoziierung von Bogotá mit der NATO, der Ablehnung der direkten Kommunikation Kolumbiens mit den venezolanischen Behörden und der Teilnahme Kolumbiens an von den USA geführten Militärübungen in den letzten zwei Jahren ernst genommen werden. Letzte Woche besuchte US-Außenminister Pompeo Kolumbien und Brasilien, um gemeinsame Anstrengungen zur „Wiederherstellung der Demokratie“ in Venezuela zu unterstützen.

Der Stabschef der Luftwaffe, David L. Goldfein, wird am 14. November 2018 in Bogota, Kolumbien, von Mitgliedern der US-amerikanischen und kolumbianischen Luftstreitkräfte empfangen. Foto | U.S. Luftwaffe

Venezuela hat daraufhin das in den letzten zwei Jahrzehnten aufgebaute zivil-militärische Bündnis gestärkt. Die Nationalgarde, das Militär und die Milizen (jetzt über 1.600.000 Mann stark) konnten bisher mehrere Terroranschläge gegen öffentliche Institutionen und Regierungsmitglieder sowie einen Attentatsversuch auf Präsident Maduro im August abwehren.

Caracas hat auch eine enge militärische Zusammenarbeit mit Russland entwickelt und die Beziehungen zu China gefestigt. Mit dem jüngsten Besuch von zwei seiner TU 160 schweren Bombern in Venezuela hat Russland seine Fähigkeit bewiesen, Waffen über 10.000 Kilometer mit Überschallgeschwindigkeit zu transportieren, falls die karibische Nation von einer ausländischen Macht angegriffen wird. China hat Vereinbarungen über eine massive wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Venezuela getroffen, die die strafenden US-Sanktionen teilweise ausgleichen. Auch der Besuch eines Krankenhausschiffes der chinesischen Marine im September signalisierte subtil die Unterstützung Venezuelas durch das chinesische Militär.

Veränderung des geopolitischen Umfelds

Obwohl die Lima-Gruppe nun einen sanften Coup in Venezuela unterstützt, hat die Gruppe mit der Amtseinführung von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) als Präsident Mexikos im Dezember die Unterstützung eines ihrer wichtigsten Mitglieder verloren. Mexiko weigerte sich, die jüngste Erklärung der Lima Group zu unterzeichnen und warnte vor „Maßnahmen, die einen Dialog zur Bewältigung der Krise in Venezuela behindern“. Maximiliano Reyes, Mexikos stellvertretender Außenminister, sagte: „Wir fordern die Lima-Gruppe auf, über die Folgen von Maßnahmen für die Venezuelaner nachzudenken, die darauf abzielen, sich in [ihre] inneren Angelegenheiten einzumischen.“

Die extreme Parteilichkeit des Generalsekretärs der OAS Luis Almagro gegen Venezuela hat sein Ansehen untergraben. Im September 2018 erklärte der uruguayische Präsident Tabaré Vázquez, dass Uruguay Almagro für eine zweite Amtszeit als Generalsekretär der OAS nicht unterstützen werde. Almagro wurde schließlich im Dezember 2018 aus seiner eigenen politischen Partei in Uruguay, der Frente Amplio, ausgeschlossen, vor allem wegen seiner Erklärungen in Kolumbien über die Notwendigkeit, eine militärische Option gegen Venezuela beizubehalten.

Im Dezember 2018 hielt die Bolivarische Allianz für die Völker unseres Amerikas (ALBA-TCP) ihre 16. Sitzung in Kuba ab und erklärte ihre „Besorgnis über die Aggression und die Maßnahmen gegen den regionalen Frieden und die regionale Sicherheit, insbesondere die Drohungen mit dem Einsatz von Gewalt gegen die Bolivarische Republik Venezuela“. ALBA wurde von Venezuela und Kuba gegründet und besteht heute aus zehn Nationen.

Keine andere Wahl als Widerstand

Das venezolanische Volk hat eine lange Geschichte des Widerstands gegen die Fremdherrschaft und wird eine von den USA unterstützte „humanitäre“ Intervention wahrscheinlich nicht als befreiende Kraft betrachten. Ebenso wenig dürfte die Bevölkerung eine nicht gewählte „Übergangsregierung“ mit einem selbsternannten Obersten Gerichtshof im Exil unterstützen, der derzeit seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien, hat. Und wenn die Koalition der Willigen auch kolumbianische paramilitärische Kräfte einschließt, die für ihre Rolle bei der Ermordung von Gemeindeaktivisten in Kolumbien berüchtigt sind, wäre ihr Einsatz im Falle einer „humanitären“ Mission in Venezuela verabscheuungswürdig.

Der von den USA unterstützte Staatsstreich von 1973 in Chile, gefolgt von einer tödlichen Säuberung dieser Nation von Linken, ist eine Warnung. Hinzu kommt die historische Erinnerung an die politische Unterdrückung während der diskreditierten Vierten Republik Venezuelas und der Caracazo von 1989, in der die am stärksten marginalisierten und armen Menschen die Hauptopfer waren, und es wäre keine Überraschung, wenn die Volkskräfte nur eines hätten, um einer provisorischen Regierung, die auf die Einladung zur imperialen Intervention bedacht ist: ihr ihren Widerstand anzubieten.

Top Foto | Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hält eine kleine Kopie der Verfassung seines Landes, während er in einem Wahlzentrum spricht, nachdem er bei den Kommunalwahlen in Caracas, Venezuela, 9. Dezember 2018, gewählt hat. Ariana Cubillos | AP

Die Autoren dieses Artikels unterstützen die Kampagne zur Beendigung von Sanktionen gegen Venezuela. Frederick B. Mills ist Professor für Philosophie an der Bowie State University. William Camacaro ist ein Netzwerkproduzent der WBAI Pacifica. Roger D. Harris ist bei der Task Force on the Americas.

https://www.mintpressnews.com/the-multifaceted-attack-against-venezuela-on-eve-of-maduro-inauguration/253638/

