Während es um den Golan geht berichtigen Netanyahu und Bolton Trump was den US-Rückzugsplan aus Syrien betrifft

Das Verständnis der Bedeutung der Golanhöhen ist in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zum Verständnis, warum der syrische Konflikt überhaupt von ausländischen Mächten ausgetragen wurde.

Der Staat Israel scheint zumindest einen Teil der Verantwortung für die jüngste Veränderung der Syrienpolitik der USA zu tragen – da der Nationale Sicherheitsberater John Bolton am Sonntag bekannt gab, dass der Befehl von Präsident Donald Trump, US-Truppen aus Syrien abzuziehen, nun mit Israel „koordiniert“ werden würde, nachdem er mit hochrangigen israelischen Regierungsvertretern, darunter dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, gesprochen hatte.

Israels Hauptmotivation, einen schnellen US-Auszug aus Syrien zu verhindern, wurde auch von Netanyahu deutlich gemacht, der offen auf Twitter erklärte, dass Israels Bestreben, die Souveränität über die besetzten Golanhöhen zu erlangen – die international als Teil Syriens anerkannt ist – der treibende Faktor hinter Israels jüngsten Bemühungen war, Trumps Plan für einen „sofortigen“ Abzug der US-Truppen, die derzeit syrisches Territorium illegal besetzen, drastisch zu verlangsamen.

Wie MintPress zum Zeitpunkt der Rückzugsankündigung von Trump feststellte, würde Israels Einfluss auf Trumps Nahostpolitik und Israels Vorstoß zur Eindämmung des „iranischen Einflusses“ in Syrien bedeuten, dass Trumps Plan, Truppen wegen der angeblichen Niederlage von ISIS abzuziehen, wahrscheinlich nie verwirklicht würde, wenn Tel Aviv dagegen wäre.

Dies war anscheinend und nicht überraschend der Fall, denn kurz nach Trumps Ankündigung, dass er plant, US-Truppen aus Syrien nach Hause zu bringen, kündigte die israelische Regierung an, dass sie ihre direkte Beteiligung am syrischen Konflikt in Abwesenheit der USA drastisch erhöhen würde. Diese Beteiligung war bisher auf Hunderte von einseitigen Luftangriffen auf syrische Regierungs- und Militärziele im Laufe des fast achtjährigen Krieges beschränkt gewesen. Israels Eskalationsdrohung offenbarte Israels Unwillen, den ausländischen Druck auf Damaskus zu verringern.

Das israelische Militär – derzeit unter der Leitung von Netanyahu, der auch als Verteidigungsminister Israels fungiert – hielt dieses Versprechen ein, sein militärisches Engagement in Syrien bald darauf zu verstärken und mit zivilen Flugzeugen als Deckung am Weihnachtstag Flugzeugangriffe auf Syrien zu starten.

Die Reaktion Israels auf Trumps Ankündigung scheint jedoch viel umfangreicher gewesen zu sein als seine Entscheidung, seine Luftangriffe auf syrisches Gebiet zu verstärken. Nach einem Treffen mit Netanyahu und dem Direktor des israelischen Geheimdienstes bemerkte Bolton auf Twitter, dass der „US-Rückzug aus Syrien“ nun mit Israel „koordiniert“ werden würde. Ebenfalls am Sonntag gab Bolton bekannt, dass die USA keinen Zeitplan für den Truppenabzug aus Syrien hätten und dass der Truppenabzug ebenfalls an Bedingungen geknüpft sei.

„Ich traf mich mit PM @netanyahu, dem Direktor von Mossad und dem israelischen Atomenergiekommissar. Zu den Gesprächsthemen gehörten unsere laufenden Bemühungen um den Ausbau und die Verbesserung unserer historischen Partnerschaft mit Israel, unsere gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung durch den Iran und der koordinierte Abzug der USA aus Syrien."



– John Bolton, 7. Januar 2019

Dies ist nur der jüngste Hinweis darauf, dass der Staat Israel einen beispiellosen Einfluss auf die Einsätze von US-Truppen in der Region erlangt hat. Der Kommandant des U.S. European Command (EURCOM) stellte dazu im vergangenen Jahr fest, dass israelische Generäle – nicht amerikanische Generäle – die Macht haben, US-Truppen nach Israel zu entsenden, um für Israel zu kämpfen. Jetzt hat Bolton – nach einem Treffen mit israelischen Regierungsvertretern – erklärt, dass die israelische Regierung auch einen enormen Einfluss darauf ausüben wird, ob die US-Truppen Syrien verlassen werden oder nicht.

Die Golanhöhen im Rampenlicht

Bei der öffentlichen Diskussion seines Treffens mit Bolton auf Twitter stellte Netanyahu fest, dass ein zentrales Thema der laufenden Diskussion mit Bolton über Syrien der Anspruch Israels auf die Golanhöhen sein würde, ein Plateau an der Grenze zu Israel, Libanon und Syrien, das Israel seit 1967 besetzt und später 1981 annektiert hat.

Netanyahu kündigte an, dass er und Bolton am Montag gemeinsam in die Gegend reisen würden und fügte hinzu:

„Die Golanhöhen sind für unsere Sicherheit von enormer Bedeutung. Wenn du dort bist, wirst du perfekt verstehen können, warum wir die Golanhöhen nie verlassen werden und warum es wichtig ist, dass alle Länder die Souveränität Israels darüber anerkennen.“

pic.twitter.com/ejgMbbcd5VV

– Premierminister von Israel, 6. Januar 2019

Wie MintPress in der Vergangenheit festgestellt hat, ist das Verständnis der Bedeutung der Golanhöhen in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zum Verständnis, warum der syrische Konflikt überhaupt von ausländischen Mächten ausgetragen wurde. Denn mit Blick auf die Golanhöhen hat Israel 2006 einen Plan zum Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad aufgestellt, indem es religiöse Unruhen im Land schuf, in der Hoffnung, dass derjenige, der Assad folgen werde, bereit wäre, den Anspruch Syriens auf das Gebiet aufzugeben.

Doch dieser Plan war nie darauf ausgelegt, von Israel, sondern von den Vereinigten Staaten umgesetzt zu werden. Die USA übernahmen schließlich den Plan und die Mitteilungen der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton enthüllten, dass er ein treibender Faktor in der US-Politik war, der zur Entstehung des syrischen Konflikts führte. Eine ihrer durchgesickerten E-Mails, die von WikiLeaks veröffentlicht wurde, besagt, dass „der beste Weg, Israel beim Umgang mit der wachsenden nuklearen Kapazität des Iran zu helfen, darin besteht, dem syrischen Volk zu helfen, das Regime von Bashar Assad zu stürzen“.

In derselben E-Mail wurde auch darauf hingewiesen, dass „eine erfolgreiche Intervention in Syrien eine substantielle diplomatische und militärische Führung durch die Vereinigten Staaten erfordern würde“. Sie fügte hinzu, dass „die Bewaffnung der syrischen Rebellen und die Nutzung westlicher Luftstreitkräfte zum Abschuß von syrischen Hubschraubern und Flugzeugen ein kostengünstiger, hochdotierter Ansatz ist“.

Es überrascht nicht, dass die offizielle Anerkennung der Annexion des Golan durch Israel unter den Versprechungen eines Regime-Change, die von syrischen „Rebellen“ als Ziel ausgerufen wurden, eine herausragende Rolle spielte. Im Laufe des Krieges haben Rebellen in ihrem Bestreben, Assad zu stürzen, angeboten, über die Golanhöhen zu „verhandeln“ oder sie an Israel zu verkaufen, im Austausch für militärische Hilfe oder eine von Israel auferlegte „Flugverbotszone“.

Dies erklärt auch, warum Israel so begierig darauf war, „Rebellengruppen“ entlang der syrisch-israelischen Grenze zu finanzieren, zu bewaffnen und zu unterstützen, da es die Rechtfertigung für die israelische Besetzung einer „Pufferzone“ bot, die nach Angaben von syrischen Oppositionsquellen und israelisch-amerikanischen NGOs „die syrische Armee und ihre iranischen und libanesischen Verbündeten so weit wie möglich von der Grenze Israels entfernt halten und die Kontrolle Israels über die besetzten Golanhöhen festigen sollte“. Der Erfolg der Bemühungen des syrischen Militärs in Südsyrien zwang Israel jedoch, seine Pufferzone aufzugeben und nach anderen Mitteln zu suchen, um seinen Anspruch auf das Gebiet zu stärken.

Der Golan: Was ist für Israel drin?

Israel schuf diesen Plan, um den syrischen Staat zu schwächen oder zu stürzen, vor allem, weil es bereit ist, seinen Anspruch auf die Golanhöhen zu festigen. Um dies zu erreichen, ist ein Regimewechsel in Syrien unerlässlich, da sich die internationale Gemeinschaft immer noch weigert, die israelische Besetzung des Golan als legal anzuerkennen. Dies hindert Israel daran, die reichen Ressourcen der Region kommerziell zu erschließen, was die Bereitschaft Israels erklärt, wegen eines scheinbar kleinen und unbedeutenden Landstriches in den Krieg zu ziehen. Eine den israelischen Interessen gegenüber „freundlichere“ neue syrische Regierung könnte jedoch offiziell auf den Anspruch Syriens auf den Golan verzichten und den Weg für die vollständige und offizielle Annexion des Territoriums durch Israel ebnen.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren das Hauptmotiv für Israel die Süßwasserreserven des Golan, da der Golan eine von drei Süßwasserquellen ist, die dem israelischen Staat zur Verfügung stehen – und die größte und reichhaltigste ist, da er die Gebirgsbäche umfasst, die den Kinneret-See (der See von Galiläa) und die Quellgebiete des Jordans speisen.

Dies macht dieses Gebiet für Israel umso wichtiger, da Israel sich im sechsten Jahr einer Dürre befindet, die so massiv ist, dass eine NASA-Studie es als die schlimmste Dürre in der Region seit fast 900 Jahren bezeichnet. So sind die Wasserressourcen der Golanhöhen sowohl für die Existenz Israels als auch für seine expansionistischen Ambitionen von wesentlicher Bedeutung.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, Zentrum, spricht mit israelischen Soldaten an einem militärischen Außenposten während eines Besuchs am Berg Hermon in den von Israel besetzten Golan-Höhen mit Blick auf die Grenze zwischen Israel und Syrien am 4. Februar 2015. Baz Ratner | AP

Obwohl die jüngsten israelischen Investitionen in Entsalzungsanlagen die Abhängigkeit von den Golan-Wasserressourcen verringert haben, hat die Entdeckung von Öl im Golan im Jahr 2015 die Entschlossenheit Israels, die vollständige Souveränität über das besetzte Gebiet zu erlangen, dramatisch gestärkt.

Die auf den Golanhöhen entdeckte Ölreserve enthält schätzungsweise „Milliarden Barrel“ Rohöl, die Israel – das derzeit den größten Teil seines Kraftstoffs importiert – zu einem Nettoölexporteur machen könnten. Da die Golanhöhen jedoch international als besetzt und nicht als offizieller Teil Israels anerkannt sind, kann die kommerzielle Förderung und der Export dieser riesigen Ölreserve nicht vorankommen – bis sich dieser Status ändert.

Infolgedessen wurden nur Explorationsbohrungen durchgeführt, hauptsächlich von einer Abteilung der Genie Energy Co., einer US-amerikanischen Ölgesellschaft, die mit Rupert Murdoch, Jacob Rothschild, Dick Cheney und dem ehemaligen CIA-Direktor James Woolsey verbunden ist, sowie anderen mächtigen Persönlichkeiten in den USA und Großbritannien. Die Beteiligung solcher einflussreichen Persönlichkeiten an zukünftigen Ölförderbemühungen auf den Golanhöhen – abhängig von Israel, das die Souveränität über das Gebiet erwirbt – erklärt wahrscheinlich, warum die USA, wie auch das Vereinigte Königreich, so bereit waren, bei der Initiierung und Aufrechterhaltung des syrischen Konflikts zu helfen, der bald in sein achtes Jahr eintreten wird.

Geopolitik zuerst: Die Achse Amerika-Israel imMittleren Osten

Während Netanyahus Aussagen zeigen, dass die Golanhöhen ein wichtiger Punkt für Israel in seiner Weigerung sind, den syrischen Konflikt auslaufen zu lassen, ist es wichtig zu beachten, dass Israel und seine Verbündeten im Ausland auch an der Teilung Syriens interessiert sind, um das Land auf absehbare Zeit schwach und konfliktbeladen zu halten. Dieser Aufruf zur Teilung Syriens und anderer Länder der Region, wie z.B. des Irak, geht auf den 1982 entwickelten Yinon-Plan zurück, der darauf abzielt, verschiedene Regionalstaaten durch die Konstruktion des Herrschaft religiöser Sekten zu spalten und zu schwächen, damit Israel als einzige Supermacht der Region auftreten kann.

Dieses muss unterstrichen werden angesichts Israel‘ s neuer Bemühungen zur Steuerung des US-Truppenabzugs (oder seines Ausbleibens) von Syrien, da das US-Außenministerium ab diesem letzten Wochenende auch einen Plan zur Teilung von Nordostsyrien fördert, aus dem US-Truppen beginnen sich von syrischem Territorium zurückzuziehen.

So zeigt die Ankündigung, dass der Truppenrückzug nun mit Israel koordiniert wird und dass die neue Politik der USA für Nordostsyrien eine Teilung beinhalten wird, dass sich die Trump-Politik „America First“ schnell in einen „Israel First“-Plan verwandelt hat.

Top Foto | Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, rechts, und der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton sprechen nach ihrem Treffen in Jerusalem, 6. Januar 2019, mit den Medien. Oded Balilty | AP AP

Whitney Webb ist Mitarbeiterin für MintPress News und Autorin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/with-golan-at-stake-netanyahu-bolton-set-trump-straight-on-us-syria-withdrawal-plan/253616/

