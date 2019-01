Wird der israelische PM Netanyahu von dem rechtsextremen Monster besiegt werden, das er erschuf ?

von Ramzy Baroud – http://www.maannews.com

„Ein historischer Fehler“, so hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu im vergangenen November auf die Forderung nach vorgezogenen Wahlen reagiert. Wenige Wochen später sprach er im übertriebenen Vertrauen auf die „einstimmige“ Zustimmung seiner rechten Koalition, dass im April nächsten Jahres vorgezogene Wahlen stattfinden müssen.

Warum also der Sinneswandel?

Netanyahu mag kein guter Führer sein, aber er ist sicherlich ein gerissener Politiker. Die Tatsache, dass er sich auf eine fünfte Amtszeit an der Spitze der parteipolitischen Szene Israels vorbereitet, spricht für seine Fähigkeit, gegen viele Widerstände zu überleben.

Aber es geht nicht nur um Netanyahu und seine cleveren Wege. Die israelische Politik ist wirklich düster. Die Linke, wenn sie jemals einen solchen Titel erworben hat, ist marginal, wenn nicht sogar völlig irrelevant. Dem Zentrum fehlt es an einer wirklichen politischen Identität oder einem entzifferbaren Diskurs, beispielsweise über die Außenpolitik oder eine echte Vision für Frieden und Koexistenz. Die Rechte, die nun die israelische Gesellschaft als Ganzes definiert, ist weiter nach rechts gerückt und voller religiösem Eifer, Ultra-Nationalismus, während einige ihrer Parteien mit einem regelrechten Faschismus flirten.

So seltsam das auch klingen mag, in Begleitung von Bildungsministerin Naftali Bennett, Justizministerin Ayelet Shaked und dem kürzlich zurückgetretenen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman ist Netanyahu nicht der extremste.

In der Tat, durch Israels Orwell’sche Politik ist nichts so, wie es scheint.

Netanyahu zahlt jetzt den Preis für sein Selbstvertrauen. Die rechte Kreatur, die er so fleißig geschaffen hat, um seine Feinde zu vernichten, ist so mächtig und aus dem Gleichgewicht geraten, dass selbst der Premierminister selbst die politischen Ergebnisse nicht mehr kontrollieren konnte.

Der einst unangefochtene israelische Führer hat sich selbst zu sehr in der Macht eingerichtet. Auch seine Familie hat sich zu sehr an das gute Leben gewöhnt. Seine Frau steht nun wegen Korruption und Missbrauchs öffentlicher Gelder vor Gericht.

Anfang Dezember hat die Polizei zum dritten Mal empfohlen, Netanyahu wegen Betrugs, Bestechung und Vertrauensbruch anzuklagen. Bei der direkten Beteiligung an dem massiven Korruptionsbetrug, den sein Büro unterstützt hat, und den schmutzigen Geschäften seines eigenen Kreises von Helfern und Profitmachern ist der israelische Führer nicht mehr unantastbar.

Netanyahus Sicherheitsgefühl wurde immer durch sein gutes Ansehen in Meinungsumfragen gestützt.

Auch heute noch sind seine Zahlen relativ hoch. Seine Likud-Partei würde immer noch eine einfache Wahl gewinnen – 30 Sitze in den 120 Sitzen der Knesset – wenn die Abstimmung heute stattfinden würde.

Genau deshalb hatte Netanyahu seinen Sinneswandel vollzogen und erlag dem zunehmenden Druck von Bennett, neben anderen unzufriedenen Rechten.

Seine Hände werden in Syrien gebunden, dank der starken Ablehnung Russlands gegen die unaufhörliche Bombardierung des vom Krieg zerrütteten Landes durch Israel. Auch seine Möglichkeinen in Gaza sind durch den verpatzten Angriff auf den belagerten Streifen am 11. November eingeschränkt.

Gaza war ein Ort, an dem israelische Politiker ihre Muskeln frei entfalten konnten, um die eingeschlossene Bevölkerung dieser winzigen Region zu bestrafen, entweder mit einem üblichen Krieg oder einem routinemäßigen Bombardement.

Aber auch an dieser Front ist Netanyahu gescheitert, wo der Gaza-Widerstand kürzlich einen israelischen Kommandoangriff zurückgewiesen und die israelische Regierung zu einem ägyptisch gesponserten Waffenstillstand gezwungen hat.

Nur 48 Stunden später trat Lieberman aus Protest zurück und trug weiter zum wachsenden Stigma unter israelischen Vertretern aller Parteien bei, dass ihr Führer „schwach“ sei und von der Hamas „besiegt“ wurde.

Dennoch überlebte seine Koalition, aber nicht mehr lange. Eine hauchdünne Mehrheit eines einzigen Knessetmitglieds hielt die einst mächtige Koalition im Parlament am Leben. Bennett und andere hatten plötzlich den Schlüssel zum Überleben der vom Likud geführten Koalition und zu Netanyahus eigenem politischen Schicksal in der Hand.

So entschied sich Netanyahu für vorgezogene Wahlen in der Hoffnung auf einen einfachen Sieg und auf eine weitere rechte Koalition, in der er mehr Manövrierfähigkeit und mehr Respekt haben würde.

Da sich die Parteien der Mitte und der Linken bereits als wertlos erwiesen haben, rechnet Netanyahu nun damit, dass es ihnen weiterhin nicht gelingt, an die israelische Gesellschaft zu appellieren.

Die Wahlen werden am 9. April, wie am 24. Dezember angekündigt, vom Sprecher der Knesset, Yuli-Yoel Edelstein, abgehalten, fast 8 Monate bevor sie ursprünglich geplant waren.

In Anbetracht von Netanyahus zunehmendem Unglück wären 8 Monate zu lang, um seine Wählbarkeit zu erhalten. Tatsächlich sehen die meisten Israelis ihn bereits als korrupten Führer.

Nach den gleichen Berechnungen sind vorgezogene Wahlen im April nicht lang genug, damit ein fähiger Kandidat weder aus der Rechten noch aus dem politischen Wrack des Zentrums und der Linken hervorgehen kann, um schließlich den König von Israel zu entthronen.

Aber auch das könnte sich als Wunschdenken erweisen.

Innerhalb weniger Tage nach Edelsteins Ankündigung erklärten Bennett und Shaked die Gründung ihrer eigenen neuen Partei. Die Führer des „Jüdischen Hauses“ sind nun die Führer der „Neuen Rechten“. Dies wird zwar als eine große Herausforderung für Netanyahu in seinem rechten Wahlkreis angesehen, ist aber auch ein frühes Zeichen für die Fragmentierung der Rechten selbst.

Aber das ist noch nicht alles. Ein weiterer Benjamin – Benjamin „Benny“ Gantz – hofft, das politische Paradigma Israels vollständig zu verändern.

Der ehemalige General hat in mehreren Kriegen gegen Gaza an der israelisch-syrischen Front gedient und war der 20. Generalstabschef des Landes.

Mit einer unklaren, also unverfälschten politischen Perspektive und einer blutigen Kriegsbilanz wäre es für Netanyahu schwierig, Gantz‘ Ruf bei den Israelis zu mindern. In Israel ist das „Töten von Arabern“ immer ein Anreiz bei einer Wahl.

Obwohl der von der Armee zum Zivilisten gewandelte Politiker als Mitte-Links-Politiker wahrgenommen wird, will er offensichtlich neu anfangen. Am 27. Dezember gründete Gantz seine eigene politische Partei: Hosen Yisrael – Widerstandsfähigkeit Israels.

Mit wenig, wenn mit überhaupt politischen Kampagnen würde die neue Partei 15 Sitze in der Knesset gewinnen, wenn heute Wahlen stattfinden würden.

Das sagt viel über den Mangel an Vertrauen der Israelis in die bestehenden Mitte-Links-Eliten aus, aber auch über die ernste Herausforderung, die die Rechte mit all ihren Facetten erwarten sollte, wenn das Pendel weiter nach rechts schwingt.

Vorerst dürfte sich Netanyahus Strategie darauf konzentrieren, so viel neues politisches Kapital wie möglich zu gewinnen und gleichzeitig so wenig Risiken wie möglich einzugehen.

Aber mit der zunehmenden Dynamik seiner Feinde, den sich nähernden polizeilichen Ermittlungen, der Zersplitterung der Rechten und dem Aufstieg eines wählbaren Zentristen, könnte der Überlebenskünstler Netanyahu zu einer Belastung für seine eigene Partei werden, die endlich das Ende seiner politischen Karriere einleiten könnte.

Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palestine Chronicle. Sein neuestes Buch ist The Last Earth: Eine palästinensische Geschichte

