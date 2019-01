In Haiti braut sich ein Aufstand des Volkes zusammen

ROA hat die DEMO-Ruhe nicht akzeptiert, die sich Moïse /Céant gewünscht hatten. Ein ROA-Sprecher sagte zu Haïti-Liberté: «Wir haben uns von den Gelbwesten in Frankreich inspirieren lassen und wir werden dieselbe Haltung einnehmen, wenn die Regierung nicht unseren Forderungen nachgibt.» (am 19. Dezember).

Die Bedingungen für alle, außer den Reichen, sind entsetzlich. Laut UNO leben immer noch 37 000 Familien, die ihr Heim durch das Erdbeben verloren haben, in 27 Zeltlagern. Hunger ist weit verbreitet: Mehr als 2 Millione Haitianer aus einer Bevölkerung von 10 Mill. haben nicht genug zu essen. Und 2 von 3 Haitianern leben von weniger als 2 $ pro Tag; beinahe 25 % leben in extremer Armut mit weniger als 1.25 $ pro Tag.

Schützt die Haitianer vor Trump

Im März 2018 war gegen Präsident Donald Trump und zwei Spitzenbeamte im Ministerium für Heimat-Sicherheit ein Verfahren eingeleitet worden, weil sie einen «Zeitweiligen Schutz-Status» für etwa 50 000 Haitianer verweigert haben, die in den USA leben und arbeiten. Die Anklage behauptet, dass Trump aus Rassismus handelte und die gegenwärtigen schrecklichen Bedingungen in Haiti nicht kannte.

Der Prozess soll am 7. Januar um 9:30 Uhr beginnen im Bezirksgericht Ost von New York, 225 Cadman Plaza East in Brooklyn.

Für weitere Informationen kontaktiert Steve Forester vom Institut for Justice & Democracy in Haïti 786-877-6999 oder steveforester@aol.com oder Haïti Liberté unter 718-421-9162 oder editor@haitiliberte.com.