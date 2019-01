Massenpsychose und die Kirche des humanitären Interventionismus

von David Penner – http://www.mintpressnews.com

Wie der sprichwörtliche General, der immer den letzten Krieg kämpft, bleiben die Liberalen in der Vergangenheit gefangen und können sich nicht an die sich schnell entwickelnden dynamischen Entwicklungen anpassen. Das Problem ist, dass dieser General nicht nur den letzten Krieg kämpft, sondern nicht mehr zwischen rechts und links unterscheiden kann und den Anschein eines moralischen Kompasses verloren hat.

Fragen Sie jeden amerikanischen Liberalen im Alter von 65 Jahren und älter, was er über Franco, Mussolini oder Hitler denkt, und sie werden diese Männer vehement als Tyrannen, Mörder und Despoten brandmarken. Fragen Sie sie, was sie über den Vietnamkrieg denken, und sie werden sagen, dass es eine Tragödie war, nicht nur für die Vietnamesen, sondern auch für die armen amerikanischen Soldaten, die eingezogen und als Kanonenfutter verwendet wurden. Die Liberalen verteidigten auch einmal die Bürgerrechtsbewegung und den New Deal und lehnten den McCarthyismus entschieden ab. Dass dieselben Menschen weiterhin die Auflösung der gewerkschaftlichen Organisierung, Rassentrennung und Russophobie unterstützen und gleichzeitig barbarische Kriege und Interventionen in Jugoslawien, Libyen, Syrien, Jemen, Irak, Afghanistan und der Ukraine mit Begeisterung unterstützen, stellt nicht nur einen Verrat an linken Prinzipien dar, sondern ist ein Zeichen für die Ablehnung der Vernunft und der realitätsnahen Welt.

Es gibt einen Hitler an der Donau

Man könnte argumentieren, dass der neue Kalte Krieg begann, als Bill Clinton Polen, Ungarn und die Tschechische Republik in die NATO brachte. Für Russen, die von dieser Niederträchtigkeit noch nicht beunruhigt waren, wurden ihre roten Linien unwiderlegbar mit der Zerstörung Jugoslawiens durch die NATO und der Bombardierung Serbiens überschritten, die von den Russen als brüderliche Nation angesehen wird. Dies stellte einen illegalen Angriffskrieg dar und wurde ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durchgeführt. Die NATO-Zerstörung Jugoslawiens hat in der Tat eine Aufweichung des Völkerrechts eingeleitet und eine Erosion des Gleichgewichts zwischen den Großmächten bewirkt.

Wie Noam Chomsky feststellte, war Jugoslawien für die Zerstörung bestimmt, denn im Gegensatz zu den anderen ehemals kommunistischen europäischen Ländern nahmen sie keine Privatisierung vor. Die Zerstörung Jugoslawiens war nicht nur ein Verstoß gegen die UN-Charta, sondern auch die erste „humanitäre Intervention“ nach dem Zusammenbruch der UdSSR, die von Liberalen getäuscht wurde, um ihr zuzustimmen. In einem Artikel auf der RT-Website mit dem Titel „15 Jahre danach: Im Rückblick auf den „humanitären“ Bombenangriff der NATO auf Jugoslawien“, schreibt der Autor, „hat die NATO 1999 unter dem Deckmantel „humanitäre Intervention“, „Krieg gegen den Terror“ oder „Präventivkrieg“ bewiesen, was jeder in den folgenden Jahren in verschiedenen Teilen der Welt erlebt hat“.

Während Milošević und die Serben aufgrund ihrer mangelnden Begeisterung für neoliberale „Reformen“ zur Verteufelung verurteilt waren, wurden kroatische Sezessionisten (von denen viele einer neonazistischen und neo-ustaschaischen Ideologie anhingen), muslimische Fundamentalisten in Bosnien und die terroristische Kosovo Liberation Army (ULA) vom Westen unterstützt. Brigadegeneral Pierre Marie Gallois von der französischen Armee hat die Zerstörung Jugoslawiens durch die NATO verurteilt und zu Protokoll gegeben, dass die endlosen Geschichten über serbische Gräueltaten wie Massenvergewaltigungen und die Belagerung von Sarajevo erfunden wurden. Gallois argumentiert auch, dass die deutsche Elite Rache für den heftigen serbischen Widerstand während der beiden Weltkriege suchte, insbesondere im Hinblick auf die serbischen Partisanen, die deutsche Divisionen beschäftigten, die während der Operation Barbarossa in Richtung Leningrad und Moskau unterwegs waren. Obwohl unerbittlich dämonisiert, waren die Serben in vielerlei Hinsicht die größten Opfer der von der NATO organisierten Balkankriege, da Hunderttausende von Serben sowohl aus Kroatien als auch aus dem Kosovo gewaltsam vertrieben wurden, während Serbien von der NATO für mehr als siebzig Tage in eine Freifeuerzone umgewandelt wurde. Washington nutzte den Konflikt, um die Kontrolle über seine europäischen Vasallen zu festigen.

Während der Luftkampagne wurden zwischen zehn und fünfzehn Tonnen angereichertes Uran auf Serbien abgeworfen, was zu extrem hohen Krebsraten führte. The Independent teilte seinen Lesern verschämt mit, dass die erzwungene Vertreibung von Serben aus Kroatien, die sie als „Exodus“ bezeichnen, ein großes Geheimnis – ein „Rätsel“ – ist. Das einzige „Rätsel“ besteht darin, wie Liberale den Völkermord anprangern und bis zum Überdruss über die Menschenrechte sprechen können, während sie neonazistische Regime wie die Poroschenko-Regierung in Kiew und die Tudjman-Regierung in Kroatien unterstützen, die am helllichten Tag Völkermordkriegsverbrechen begangen haben. Die Zwangsvertreibung von Serben aus Kroatien wurde schließlich von der New York Times gemeldet, aber vier Jahre zu spät. Von Liberalen unterstützte Dschihadisten in Libyen und Syrien haben ebenfalls eine ethnische Säuberung nach der anderen durchgeführt.

Endlose Aufrufe der Mainstream-Presse, die bösen Serben daran zu hindern, ein „Großserbien“ zu gründen, waren unverhohlene Propaganda, denn es gab keine Möglichkeit, dass die Hunderttausenden von Serben in Bosnien, Kroatien und im Kosovo in diese Gebiete „eingedrungen“ sein könnten, da sie dort bereits seit Jahrhunderten gelebt hatten. Tatsächlich gilt genau dieses Szenario für die ethnischen Russen im Donbass. Da die Massenmedien damit beschäftigt waren, die Serben zu diffamieren, hatten amerikanische Diplomaten hinter den Kulissen keine Illusionen darüber, mit wem sie es zu tun hatten, und bezeichneten die kroatischen Nationalisten als „unsere Schrottplatzhunde“.

In einem Artikel mit dem Titel „The Rational Destruction of Yugoslavia“ schreibt Michael Parenti:

„Tudjman leitete die Zwangsevakuierung von über einer halben Million Serben aus Kroatien zwischen 1991 und 1995, bei der es jede Menge Vergewaltigungen und summarischen Hinrichtungen gab. Dazu gehörten 1995 die 200.000 aus der Krajina, deren Vertreibung durch Angriffe von NATO-Kriegsflugzeugen und -Raketen erleichtert wurde. Unnötig zu sagen, dass die US-Führungskräfte nichts taten, um aufzuhören und viel, um diese Gräueltaten zu unterstützen, während die US-Medien in die andere Richtung schauten.

Der Kosovo wurde auch von den westlichen Eliten geschätzt, weil er reich an Kohle, Blei, Zink, Cadmium, Gold und Silber im Wert von Milliarden von Dollar war. Die tragische Balkanisierung Jugoslawiens, bei der der Bruder gegen den Bruder ausgespielt wurde, führte zur Zerstörung eines bündnisfreien Landes mit einer nationalisierten Wirtschaft und stärkte damit die Macht des westlichen Finanzkapitals.“ Von den NATO-Bombenanschlägen behauptet Parenti: „Die Zerstörung öffentlich geführter jugoslawischer Fabriken, die Autoteile, Geräte oder Düngemittel herstellten…. bedeutet, den Investitionswert westlicher Produzenten zu erhöhen. Und jeder Fernseh- oder Radiosender, der von NATO-Truppen geschlossen oder von NATO-Bomben gesprengt wird, erweitert die monopolisierende Dominanz der westlichen Medienkartelle. Die Luftzerstörung des jugoslawischen Sozialkapitals diente diesem Zweck.“

Leider wurde all dies durch die Verunglimpfung der Serben durch die Massenmedien übertönt. Ein Artikel in The Guardian mit dem Titel „Serben versklavten muslimische Frauen in Vergewaltigungslagern“ fasst perfekt zusammen, wie westliche Liberale getäuscht wurden, um einen Krieg zu führen, der aus keinem anderen Grund geführt wurde, als um die Macht der Hegemonie von USA und NATO zu stärken. Diese Propaganda ist besonders empörend angesichts der Tatsache, dass die Rechte der Frauen gerade in den Ländern, die von Washington und seinen Vertretern angegriffen wurden, wie Libyen, das von Dschihadisten besetzte Syrien, Irak, Afghanistan und die Ukraine, wieder in die Steinzeit zurückgeworfen wurden.

„Save Benghazi“ und mehr humanitäre Psychose

Wiederholte Aufrufe der Pressehuren, „Benghazi zu retten“, genügten, um liberale Unterstützung für einen Aggressionskrieg zu erhalten, der Libyen in einen Zustand der Anarchie und des Chaos versetzt hat, so dass Libyer, die nicht aus dem Land fliehen konnten, nun in einem gescheiterten Staat gefangen sind, in dem kriegführende Milizen um die Macht kämpfen. In einem Artikel im Außenministerium mit dem Titel „Obamas Libyen-Debakel“ schreibt Alan J. Kuperman: „Mit der Zustimmung Moskaus hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Einrichtung einer Flugverbotszone in Libyen und andere Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten beschlossen. Aber die NATO hat dieses Mandat überschritten, um den Regimewechsel fortzusetzen.“

Unter Gaddafi genossen die Libyer einen hohen Lebensstandard, und Gesundheitsversorgung und Bildung waren kostenlos. Gaddafis Wunsch, einen mit Gold unterlegten Dinar einzuführen, brachte ihn in das Fadenkreuz der westlichen Eliten, da dies die Afrikaner von der Herrschaft durch die Weltbank und den IWF befreit hätte, indem er eine gemeinsame mit Gold unterlegte Währung eingeführt hätte. Leider ging dies bei den Menschenrechtskreuzrittern der heiligsten Täuschung, die es noch gibt, verloren.

Libyen, das früher den höchsten Lebensstandard in Afrika hatte, wurde als Nationalstaat vernichtet. Sklavenmärkte sind ein Vermächtnis dieser großen „humanitären Intervention“, ebenso wie Pogrome gegen Schwarzafrikaner, die früher vom Gaddafi-Regime aufgenommen wurden. Ein Artikel in The Telegraph, der im März 2011 erschien, trug den Titel „Libyenkrise: Benghazi kämpft um sein Leben durch Gaddafi-Angriffe“, war einer von unzähligen Artikeln in der Mainstream-Presse, die messianische Liberale dazu anregten, einen Aggressionskrieg gegen ein zu unabhängig gewordenes Volk zu unterstützen.

Rauch steigt aus einem Haus auf, das durch einen Luftangriff zerstört wurde, als libysche Kämpfer von der von der UNO unterstützten GNA am 14. Oktober 2016 nach Sirte, Libyen, vordringen. Foto | Reuters

Sobald ein Land von den westlichen Eliten zur Zerstörung verurteilt wurde, ist keine Geschichte zu skandalös, wie Susan Rice behauptet, Gaddafi habe seine Truppen mit Viagra versorgt, um Massenvergewaltigungen effektiver durchführen zu können. Diese barbarische Zerstörung eines souveränen Staates wurde von der liberalen Ikone Hillary Clinton zusammengefasst, die auf die Frage nach dem brutalen Mord an Gaddafi hin fröhlich herausplatzte : „Wir sind gekommen! Wir haben es gesehen! Er ist gestorben!“

Als die völkermörderischste Invasion eines Landes nach dem Ende des Vietnamkriegs war der Irak für die Vernichtung bestimmt, nachdem Saddam Hussein die Entscheidung getroffen hatte, Öl in Euro zu verkaufen. In einem seltenen Moment der Offenheit eines Hohenpriesters des Liberalismus antwortete Madeleine Albright auf die Frage nach der halben Million Kinder, die durch die von Clinton unterstützten Sanktionen starben: „Wir denken, dass der Preis es wert ist“. Diese abschreckende Bemerkung unterstreicht die Tatsache, dass die Zerstörung des Irak im Gegensatz zur liberalen Theologie von beiden Seiten mit gleicher Leidenschaft begangen wurde. Unglaublicherweise hat Washington es selbst nach der systematischen Zerstörung irakischer sozialer und politischer Institutionen mittels Billionen von Dollar versäumt, eine Marionettenregierung in Bagdad zu installieren, die Allianzen mit Teheran, Damaskus und Moskau eingegangen ist.

Der liberale Heilige Obama vergleicht die Wiedervereinigung der Krim und Russlands mit dem Irak-Krieg und teilt uns mit, dass die „Annexion der Krim“ – die von der überwältigenden Mehrheit der Krim begeistert unterstützt wurde – schlimmer war als die Invasion im Irak, die zu einer Million Todesopfer führte, eine Zivilisation zerstörte und den Aufstieg des ISIS förderte.

Als ob ihre abgründige Äußerung sie zu einer marxistischen Gelehrten machte, warnt Albright jetzt die Amerikaner vor den Gefahren des Faschismus. Ihre Implikation ist natürlich, dass der Aufstieg von Trump eine Bedrohung für unsere Demokratie darstellt. Vielleicht sind der Wunsch des Donald, die Entspannung mit Russland fortzusetzen, und die Tatsache, dass er noch keine neuen Kriege begonnen hat, das, worüber sich die Liberalen wirklich aufregen.

Die Unterstützung der Obama-Regierung für den saudischen Krieg gegen den Jemen ist eine weitere beeindruckende Leistung der liberalen Klasse und hat ein so irdisches Paradies hervorgebracht, dass die Jemeniten dazu übergegangen sind, Blätter zu essen, um zu überleben. Für diese Extravaganz des Massenmordes haben sich die Pressehurennicht einmal die Mühe gemacht, eine fiktive Erzählung zu erfinden, die es dem Salz der Erde erlaubt, ihre Bommeln für eine Weile abzustellen und ein Nickerchen zu machen.

Syrien: Massenmord im Paradies

Es überrascht nicht, dass die Massenmedien keine Mühe hatten, imaginäre Linke zu täuschen, damit sie glauben, dass Syrer wahllos von der syrisch-arabischen Armee und den bösen Russen abgeschlachtet wurden. Unabhängig von The Guardian und The New York Times ist die US-Militärpräsenz in Syrien illegal, während russisches und iranisches Militärpersonal auf Einladung der syrischen Regierung dort ist. Die Obama-Regierung und ihre Vasallen sind eindeutig für das Blutbad in Syrien verantwortlich, da sie Milliarden von Dollar in die Unterstützung der vielen jihadistischen Gruppen gesteckt haben. Die Massenmedien täuschen auch Liberale in dem Glauben, dass das US-Militär ISIS bekämpft hat, wenn sie ISIS zusammen mit der Al-Nusra-Front und anderen illegalen bewaffneten Formationen als Proxy benutzt haben, um Krieg gegen die syrische Gesellschaft zu führen. Wenn Washington gegen die Dschihadisten in Syrien kämpft, warum sollten sie dann gleichzeitig Gegner der syrischen Regierung und der Russen sein, die Syrien davor bewahrt haben, von eben diesen Barbaren überrannt zu werden? Tatsächlich sind solche Fragen zu einer Form der ungemilderten Ketzerei geworden.

Artikel wie „The Effects of Suspending American Aid to Moderate Syrian Opposition Groups“ von Hosam al-Jablawi, die auf der Website des Atlantic Council erschienen sind, versuchen, den Irrtum zu fördern, dass die Militanten größtenteils demokratisch und weltlich waren. Washington und seine Vasallen haben enorme Mengen an Waffen in die Konfliktzone geliefert, und israelische Waffen wurden in syrischen Gebieten entdeckt, die von Daesh befreit wurden. Dass in einigen dieser Verstecke deutsche Maschinengewehre aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurden, ist ein Symbol für die wahren Absichten dieser mörderischen und soziopathischen Banden.

Die New York Post hat die Dschihadisten in Syrien als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet. Obwohl dies nicht als „liberale“ Publikation angesehen werden kann, wurde eine noch verrücktere Stimmungmache Democracy Now jetzt geäußert, als Amy Goodman die Kämpfe in Ost-Ghouta mit Rawya Rageh, Alia Malek und Wendy Pearlman diskutierte. Während der gesamten Diskussion über einen so genannten imaginären Krieg wird nicht einmal erwähnt, dass ein großer Teil Syriens von Dschihadisten übernommen wurde, von denen viele nicht einmal Syrer, sondern Ausländer waren. In diesem als Journalismus durchgehenden Wolkenkuckucksland existieren die Kämpfer nicht einmal. Assad und Putin töten einfach so viele Syrer wie möglich, und zwar in einer Orgie unnötiger Wildheit.

Mitglieder von Al Qaeda übernahmen die Geste der al-Nusra-Front, als sie im Dezember 2014 in einem Konvoi durch die Dörfer in der südlichen Gegend von Syriens Provinz Idlib fahren. Khalil Ashawi | Reuters

Ein Artikel in The Guardian mit dem Titel “You’re on your own, US tells Syrian rebels, as Assad goes on offensive” ist bewusst mit der Absicht verfasst worden, liberale Empörung über „Indifferenz angesichts des Völkermords“ zu schüren, und versucht, Erinnerungen an den Holocaust, die Beschwichtigung Hitlers und die Niederlage der Republikaner durch die Kräfte Francos wachzurufen. Unabhängige Medien werden unterdessen von Liberalen gemieden, die die Bemühungen um echten Journalismus und politische Analyse als „Verschwörungstheorie“ abtun. Glücklicherweise für die Wahnsinnigen gibt es Mangel an gutem Lesestoff.

Moskau hat wiederholt behauptet, dass die syrisch-arabische Armee nicht mehr im Besitz von Chemiewaffen ist, und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass es sich bei den Chemieangriffen in Syrien um Operationen unter falscher Flagge handelt, die von den Dschihadisten durchgeführt werden, um NATO-Luftangriffe auf die syrisch-arabische Armee und die syrische Infrastruktur zu rechtfertigen. Diese Vorfälle sorgen eindeutig für das große Hollywood und haben die leichtgläubigen Liberalen, die auf Grund eines ersten Blicks einen weiteren Regimewechsel anstreben, äußerst effektiv aufgewühlt.

An die Besessenheit der Massenmedien, Assad der „Vergasung seines eigenen Volkes“ zu beschuldigen, sind die Weißen Helme gebunden, die vom Westen finanziert wurden und eindeutig mit den Dschihadisten verbündet sind. Die Weißen Helme spielten eine entscheidende Rolle dabei, liberale Fundamentalisten zu täuschen, indem sie meinten, es gäbe einen demokratischen Aufstand in Syrien, und dass der Westen eingreifen müsse, „um das Leiden zu beenden“. Die Zeit wird zeigen, ob Washington wirklich alle militärischen Operationen in diesem vom Krieg verwüsteten Land einstellt.

Vergessene Tötungsgebiete: Afghanistan und Ukraine

Die Invasion und militärische Besetzung Afghanistans wurde als Krieg für die Befreiung unterdrückter Frauen verkauft. Ein Artikel in The Independent von Jane Dalton mit dem Titel „Afghanistans erste weibliche Militärpilotin, die nach der Flucht vor Taliban-Todesdrohungen Asyl in den USA gewährt wurde„, ist grobe Propaganda, aber dennoch sehr effektiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit, unbedarfte Liberale davon abzulenken, was die Amerikaner in ihrem Umgang mit den Afghanen eher tun werden, nämlich sie zu ermorden und dann über ihre Leichen zu urinieren.

Was die Massenmedien nicht gerne besprechen, ist, wie der Aufstieg der Taliban ein direktes Ergebnis der Unterstützung Washingtons für die Mudschahedin in ihrem Aufstand gegen die säkulare afghanische kommunistische Regierung in den 1980er Jahren ist. Washington ist wütend auf den Internationalen Strafgerichtshof, weil er die Verfolgung amerikanischer Offizieller wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan in Betracht zieht, und hat sogar gedroht, ICC-Richter als Vergeltung zu verhaften. Ohne daß dieser Richter dies weiß, sind die Amerikaner das auserwählte Volk Gottes. Folglich sind sie unfähig, Kriegsverbrechen zu begehen.

Samantha Power ist ein besonders frommer Priester in der Kirche des Humanitären Interventionismus. Power war eine überzeugte Befürworterin einer militärischen Intervention in Libyen und nutzte ihren Einfluss, um die Verbrechen des US-amerikanischen und saudischen Völkermords am Jemen zu vertuschen. Sie verteidigte den brutalen Angriff Israels auf Gaza im Sommer 2014 und kritisierte dennoch die „Annexion der Krim“. Dass die Wiedervereinigung der Krim und Russlands tatsächlich eine legitime humanitäre Intervention war, ist eine Ironie, die ihr zweifellos entging. In einem Showdown mit Vitaly Churkin bei der UN beschuldigte Power im Jahr 2016 Rußland, Syrien und den Iran, Zivilisten in Aleppo abgeschlachtet zu haben, als sie die Stadt von Dschihadisten befreiten, die von Washington und ihren Vasallen unterstützt wurden. Power sprach auch von der Befreiung Aleppos, als ob die Dschihadisten Juden wären, die sich tapfer im Aufstand des Warschauer Ghettos wehrten, und die syrischen und russischen Truppen waren Faschisten, die brutale Akte der kollektiven Bestrafung verübten. Nach diesem geistesgestörten Geschrei sagte Churkin: „Die Rede des US-Vertreters ist mir besonders fremd; sie hielt ihre Rede, als ob sie selbst Mutter Teresa wäre. Bitte denken Sie daran, welches Land Sie vertreten. Bitte denken Sie an die Erfolgsgeschichte Ihres Landes.“

Der von der NATO unterstützte Putsch in Kiew, der von der Obama-Regierung von ganzem Herzen unterstützt wurde, führte zu einer verfassungswidrigen Machtergreifung durch die Erben der Organisation Ukrainischer Nationalisten sowie zu einem völkermörderischen Krieg gegen die ethnischen Russen des Donbass, die sich entschieden geweigert haben, das banderistische Regime anzuerkennen. Indem sie Neonazis gegen Neopartisanen ausspielt, hat die Wiederherstellung des ukrainischen Nationalismus die Dämonen der Vergangenheit wiederbelebt, wobei sich die Körper der getöteten Novorossiyan-Kämpfer mit den Knochen ihrer heldenhaften Großväter vermischen.

Ein Foto des Asow-Bataillons – ein Regiment der Nationalgarde der Ukraine. Foto | Twitter

Trotz jahrzehntelangem Geschwätz über die Nazis waren die Liberalen absolut mitschuldig daran, dieses verabscheuungswürdige Regime an die Macht zu bringen, da sie leicht getäuscht wurden, weil sie dachten, dass der Putsch ein demokratischer Aufstand an der Basis sei, und dass die bewaffneten Formationen, die das ukrainische Militär im Donbass bekämpften, Divisionen der russischen Streitkräfte waren, obwohl sie überwiegend aus Einheimischen aus Donezk und Lugansk bestehen.

Da die westlichen Eliten den Multikulturalismus und die Identitätspolitik zu Hause durchsetzen, schüren sie gleichzeitig den Aufstieg des Neonazismus in Osteuropa. Dies unterstreicht den moralischen Bankrott, die Doppelzüngigkeit und die Schizophrenie der liberalen Klasse und hält die Europäer in einer intellektuellen Lähmung gefangen, bei der ihnen die Wahl zwischen Neonazismus und Multikulturalismus angeboten wird, die beide der Oligarchie zugute kommen. Der Putsch des Maidan, ausgeführt von Pogromisten, Neonazis und Banderiten, hat verfassungswidrige Machtergreifungen legitimiert und diejenigen inspiriert, die in Deutschland einen eigenen Putsch durchführen wollen.

Ein Hitler an der Moskwa?

Wie Putin feststellte, haben Washington und die NATO nach dem Zusammenbruch der UdSSR eine Politik des Unilateralismus verfolgt. Diese Kriege wurden nicht nur unter eklatanter Verletzung der UN-Charta geführt, die Angriffskriege verurteilt, sondern haben auch zur Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit im Westen selbst beigetragen. Westliche Protagonisten beklagen sich gerne über den Terrorismus, aber Terroristen füllten das Vakuum nach der Zerstörung des Irak, Afghanistans, Libyens und eines großen Teils des von Dschihadisten besetzten Syrien – „humanitäre Interventionen“ -, wo die liberale Komplizenschaft unbestreitbar und unwiderlegbar ist.

Die Kirche des humanitären Interventionismus wurzelt im Mythos, dass die Invasion der Normandie die Niederlage des Faschismus bewirkt hat. Damit sollen zwar die Beiträge der Widerstandsgruppen in Westeuropa oder derjenigen, die an den Stränden der Normandie ihr Leben verloren haben, nicht verunglimpft werden, aber Tatsache ist, dass die Niederlage des Faschismus von der Roten Armee und verbündeten Partisanen erreicht wurde, die die Hauptlast des Kampfes gegen die besten deutschen Truppen trugen, zusammen mit dem Mut des russischen Volkes, das 27 Millionen seiner Landsleute verloren hat. Diese viel gerühmte Invasion wurde am 6. Juni 1944 gestartet, und erst nachdem klar war, dass die Nazis den Krieg verlieren würden.

Der Abstieg der Liberalen in einen Sumpf aus Wahnsinn und Bestialität ist verbunden mit einer groben Naivität über die wahren Absichten von Publikationen wie The New York Times, The New Yorker und The Guardian, die ihre Leser wie Pudel herumführen. Leider werden die meisten dieser Kreaturen ins Grab gehen und nie den Verrat dieser Zeitschriften verstehen, denen sie ihre Seele geschenkt haben. Die Liberalen haben auch beschlossen, dass es besser ist, Billionen von Dollar für illegale Angriffskriege auszugeben, während ihre Söhne und Töchter über eine unzureichende Krankenversicherung verfügen und mit Zeitverträgen für den Mindestlohn arbeiten.

In einem spektakulären Ausbruch von Russophobie und Apokalyptik schrieb Nikki Haley, die für beide Parteien arbeiten konnte und den Unterschied nicht kannte, kürzlich auf ihrer Twitter-Seite: „Lügen, Betrug und Schurkenverhalten sind zur neuen Norm der russischen Kultur geworden“. Washingtons Entscheidung, Putin zu seinem Lieblings-Punchingball zu machen, hilft zweifellos, den obszönen Haushalt des militärischen Industriekomplexes zu rechtfertigen. Lasst uns beten, dass die Glocken der humanitären Intervention nicht in heftiger Kakophonie über dem Kreml ertönen, die uns sicherlich an einen Ort führen würde, von dem aus es keine Morgendämmerung und den Untergang der Sonne für die Menschheit für immer gäbe.

