Von 2018 zu 2019: Ein schneller Überblick über ein paar Trends

Das Jahr 2018 wird als Wendepunkt in der Entwicklung der geostrategischen Umwelt unseres Planeten in die Geschichte eingehen. Dafür gibt es viele Gründe, und ich werde sie nicht alle auflisten, aber hier sind einige, die ich persönlich für die wichtigsten halte:

Das Imperium hat geblinzelt. Mehrmals.

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung des Jahres: Das AngloZionistische Imperium gab alle möglichen beängstigenden Drohungen ab und unternahm einige noch beängstigendere konkrete Schritte, aber schließlich musste es nachgeben. Tatsächlich befindet sich das Imperium an vielen Fronten im Rückzug, aber ich werde nur einige wichtige nennen:

1. Die DPRK: Erinnerst du dich an all die grandiosen Drohungen von Trump und seinen Neokon-Handlern? Die Regierung ging sogar so weit, zu verkünden, dass sie bis zu drei (!) Atomflugzeugträger-Gruppen in die Gewässer vor Nordkorea schicken würde, während Trump drohte, Nordkorea „völlig zu zerstören“. Schließlich beschlossen die Südkoreaner, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sie öffneten einen direkten Kommunikationskanal mit dem Norden, und das ganze Säbelrasseln der USA verwandelte sich in nichts anderes als heiße Luft.

2. Syrien im April: Das war die Zeit, als die USA, Frankreich und Großbritannien beschlossen haben, Syrien mit Marschflugkörpern anzugreifen, um die Syrer für den angeblichen Einsatz chemischer Waffen zu „bestrafen“ (eine Theorie, die zu dumm ist, um überhaupt diskutiert zu werden). Von 103 entdeckten Raketen wurden 71 von den Syrern abgeschossen. Das Weiße Haus und das Pentagon sowie ihre vertrauenswürdigen Ziomedien erklärten den Angriff zu einem großen Erfolg, aber das taten sie auch während der Invasion von Grenada (einer der schlechtesten Angriffe der Militärgeschichte) oder nach der demütigenden Niederlage Israels durch die Hisbollah im Jahr 2006, das bedeutet also wirklich sehr wenig. Die Wahrheit ist, dass diese Operation ein totales militärisches Versagen war und dass ihr (zumindest vorerst) nichts gefolgt ist.

3. Die Ukraine: Wir haben fast das ganze Jahr 2018 damit zugebracht, auf einen ukronazistischen Angriff auf den Donbass zu warten, der nie stattgefunden hat. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige argumentieren werden, dass die Nazi-Junta in Kiew nie solche Absichten hatte. Aber jeder, der auch nur grundlegendes Wissen darüber hat, was in diesem Jahr in der Ukraine geschah, weiß, dass es sich um reinen Schwachsinn handelt: Die Junta hat so ziemlich alles getan, um einen Angriff auszuführen, außer dem allerletzten Schritt: ihn tatsächlich anzuordnen. Putins offene Drohung, dass ein solcher Angriff „schwerwiegende Folgen für die Staatlichkeit der Ukraine als solche“ haben würde, dürfte eine Schlüsselrolle bei der Abschreckung des Imperiums gespielt haben. Oh sicher, die Ukronazis könnten durchaus im Januar oder jederzeit angreifen, aber Tatsache ist, dass sie es 2018 nicht gewagt haben, dies zu tun. Wieder einmal musste das Imperium (und seine Diener) nachgeben.

4. Syrien im September: Diesmal war es die israelische Ausformung des Imperiums, die eine massive Krise auslöste, als die Israelis ihr Kampfflugzeug hinter einem russischen Il-20 Turboprop-Flugzeug versteckten, was zum Verlust von Flugzeug und Besatzung führte. Nachdem sie den Israelis die Chance gegeben hatten, reinen Wein einzuschenken (was sie vorhersehbarerweise nicht taten – sie sind ja schließlich Israelis), hatten die Russen die Nase voll und lieferten den Syrern fortschrittliche Luftabwehr-, elektronische Kriegsführungs- und Kampfmanagementsysteme. Als Reaktion darauf mussten die Israelis (die viele Drohungen über eine sofortige Vernichtung der an die Syrer gelieferten S-300 abgegeben hatten) ihre Luftangriffe gegen Syrien grundsätzlich einstellen (naja, nicht ganz, sie führten zwei solcher Angriffe durch: einen völlig ineffektiven und einen, in dem sich die zionistischen Verrückten wieder hinter einem Flugzeug versteckten, aber in diesem Fall nicht einem, sondern ZWEI Zivilflugzeugen (mehr zu diesem jüngsten ziowahnsinnigen Stunt weiter unten). Das Imperium hat wieder nachgegeben.

5. Syrien im Dezember: Anscheinend hatte Trump die Schnauze voll mit all den Kämpfen unter seinen Beratern, und befahl schließlich einen vollständigen Rückzug der USA aus Syrien. Nun, da dies die USA sind, müssen wir natürlich abwarten, was tatsächlich passiert. Es gibt auch einen sehr komplexen Kabuki-Tanz, der von Russland, der Türkei, den USA, Israel, dem Iran, den Kurden und den Syrern ausgeführt wird, um die Situation nach einem vollständigen Rückzug der USA zu stabilisieren. Nach all den Jahren des Wutgeschnaubes darüber, „Assad das Monster müsse gehen“, ist es ziemlich amüsant zu sehen, wie die Westmächte nacheinander Handtücher in den Ring werfen. Dies wirft auch die offensichtliche Frage auf: Wenn „Die Stadt auf dem Hügel und die einzige Supermacht auf dem Planeten, der Führer der freien Welt und die unverzichtbaren Nation“ nicht einmal mit einer geschwächten syrischen Regierung und derem Militär umgehen kann, was kann dieses Militär erfolgreich tun (neben der Bereitstellung von Hollywood-Blockbustern für ein leichtgläubiges US-Publikum)?

6. Verschiedene kleinere Niederlagen: zu viele, um sie zu zählen, aber dazu gehören das Fiasko mit Khashoggi, das Scheitern des Krieges im Jemen, das Scheitern des Krieges in Afghanistan, das Scheitern des Krieges im Irak, das Scheitern, Maduro in Venezuela von der Macht zu entfernen, und der allmähliche Verlust der Kontrolle über eine wachsende Zahl von EU-Ländern (Italien), Nikki Haley’s lächerliche Possen im UN-Sicherheitsrat, die Unfähigkeit, die intellektuellen Ressourcen zu sammeln, die für ein echtes, produktives Treffen mit Wladimir Putin erforderlich sind, der verheerende Handelskrieg mit China, etc. Was alle diese Ereignisse gemeinsam haben, ist, dass sie das Ergebnis der Unfähigkeit der USA sind, etwas zu tun, etwas wirklich zu tun. Die USA sind bei weitem keine echte Supermacht, sondern befinden sich in einem Niedergang im gesamten Spektrum, und das Wichtigste, was ihr noch immer ihren Supermachtstatus verleiht, sind ihre Atomwaffen, genau wie Russland in den 90er Jahren.