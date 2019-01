Trumps Rückzug aus Syrien könnte aus Russland und der Türkei wieder Feinde machen.

von Elijah J. Magnier – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Die Präsenz der USA in Syrien war ein großer Teil dessen, was sie überhaupt zusammengebracht hat. Jetzt wird es an Russland liegen, Erdogans Blutgier nach den kurdischen Milizen in Schach zu halten.

Die Anordnung der US-Exekutive zum Rückzug aus Syrien wurde unterzeichnet, was darauf hindeutet, dass Präsident Trump entschlossen ist, die wenigen tausend US-Truppen in Syrien nach Hause zu bringen. Es ist bekannt, dass reguläre Truppen bei Rückzugsoperationen viel anfälliger sind als in Kampf- oder Einsatzpositionen. Dementsprechend wird der Rückzug, der trotz der weit verbreiteten Skepsis in Syrien und im Irak zu erfolgen scheint, wahrscheinlich weniger als die angekündigten 100 Tage dauern. Das US-Militärkommando hält die Daten geheim, um Verluste zu vermeiden. Obwohl der Rückzug der USA von allen Parteien in und um Syrien – mit Ausnahme der Kurden – sehr begrüßt wird, hinterlässt Trump absichtlich eine sehr chaotische Situation in der Levante und stellt eine tödliche Falle auf für Russland, aber auch für den Iran und die Türkei.



Nach dem zu urteilen, was die Präsidenten Trump und Erdogan während ihrer letzten Telefongespräche zueinander gesagt haben, scheint es, dass das US-Establishment beschlossen hat, Syrien in die Hände der Türkei zu legen. Das ist alles andere als ein unschuldiger Zug. Tatsächlich hat das Pentagon die mehrere tausend ISIS-Kämpfer in dem von ihm kontrollierten Gebiet absichtlich an das Ufer des Euphrat-Flusses geschoben, gegenüber der syrischen Armee und ihren Verbündeten an der Deir-Ezzour-Front. Das bedeutet, dass im Falle eines schnellen, mit der Türkei koordinierten US-Rückzugs die Truppen Ankaras in die kurdisch-arabische Provinz al-Hasaka einrücken können, beginnend vielleicht mit Manbij oder Tal Abiad, ohne auf den ISIS zu stoßen, aus dem einfachen Grund, weil es keine ISIS-Kämpfer in der Region gibt. Die beiden Städte sind Hunderte von Kilometern vom ISIS-kontrollierten Gebiet entlang des Euphrats in Deir-Ezzour entfernt.

Die Türkei kann ISIS in Manbij, Tel Abiad, Ain Arab, Raqqah und bis nach Qamischli ausrotten, nur weil ISIS nicht in der gesamten Region, sondern am Euphrat gegenüber den syrischen Streitkräften, wohin die USA sie drängten, präsent ist.

Im Falle eines plötzlichen türkischen Angriffs müssen die kurdischen Streitkräfte der YPG (syrische PKK) auf die vorrückenden türkischen Truppen zugehen und versuchen, deren Vormarsch zu verlangsamen, auf die Hilfe der syrischen Regierung warten und Zivilisten erlauben, in die von Damaskus kontrollierten Gebiete zu gehen oder zum irakischem Kurdistan zu fliehen. Ein solcher Schritt wird die türkisch-russisch-syrischen Beziehungen stören. Moskau hat die Türkei bereits davor gewarnt, in Nordostsyrien einzumarschieren.

Jeder türkische Schritt, oder sogar der Vormarsch seiner jihadistischen Stellvertreter in Syrien, der an der Grenze zu den kurdisch kontrollierten Provinzen positioniert wurde, wird eine Neuordnung der Beziehungen zwischen Moskau und Ankara sowie zwischen Moskau und Damaskus auslösen. Eine solche Neuausrichtung kann nur vermieden werden, wenn Präsident Erdogan der Versuchung widersteht, einzumarschieren, und der klaren Präferenz Russlands folgt, dass dem Abzug der USA Diskussionen über die Zukunft des Gebiets erfolgen werden.

Die Türkei erwägt bereits – so gut informierte Quellen in Syrien – eine Annexion des Nordens von Syrien, anstatt ihn zu besetzen. Jede Besetzung des syrischen Territoriums wird zu internationalen Komplikationen und mangelnder Anerkennung weltweit führen. Die Türkei hat jedoch aus Nordzypern gelernt, dass die Annexion noch Jahrzehnte andauern kann, wobei die internationale Gemeinschaft nur sporadisch reagiert. Die Annexion der Krim durch Russland könnte als Präzedenzfall angesehen werden.

Wenn Erdogan sich nicht mit Russland und dem Iran abstimmt, wird die Idlib-Front geöffnet. Es fehlen keine Vorwände, da die Dschihadisten ständig gegen den in Astana vereinbarten Waffenstillstand verstoßen. Eine türkische Invasion wird die syrische Armee dazu bringen, Idlib anzugreifen, die Stadt und das ländliche Gebiet unter der Kontrolle des Dschihadismus, während sie gleichzeitig ISIS am Euphrat angreift, um einen schnellen Sieg zu erzielen.

Jedes mögliche zukünftige Massaker und Angriffe von ISIS in den kurdisch kontrollierten Provinzen wird den vergangenen Jahren der US-Besetzung des syrischen Territoriums eine rückwirkende moralische Legitimation verleihen. Experten und US-Establishment werden der Welt erzählen, wie die illegale Präsenz der USA in Syrien im Laufe der Jahre zur Bekämpfung des Terrorismus (ISIS) beigetragen hat.

In Damaskus wächst das Verständnis zwischen Kurden und Regierungsvertretern, wie sie sich im Laufe der Verhandlungen gemeinsam mit ISIS auseinandersetzen werden, sobald die USA alle Kräfte abgezogen haben, ein Rückzug, der in weniger als einem Monat erwartet wird.

Es besteht die Notwendigkeit einer militärischen Koordination, um eine sichere Passage für die Truppen zu schaffen, um ISIS zwischen zwei Streitkräften an mehreren Fronten entlang des Euphratflusses zu vernichten, bevor es sich in Richtung des riesigen Gebiets von al-Hasaka ausdehnt. Dazu bedarf es der Unterstützung der russischen Luftwaffe, der syrischen Sondereinheiten, der Verbündeten iranischen Bodentruppen und der Hisbollah, um an diesem sehr entscheidenden Kampf zur Beendigung von ISIS teilzunehmen, für den die USA in den letzten Jahren der Besetzung des gleichen Gebiets keine Zeit gefunden haben.





Die YPG wird mit Russland zusammenarbeiten, nachdem sie viele Jahre unter dem Kommando der USA gekämpft hat. Gleichzeitig werden weitere syrische und alliierte Streitkräfte nach Idlib verlegt, um zu verhindern, dass die Dschihadisten die ISIS-Vernichtungsoperation zum Angriff nutzen. Gleichzeitig werden weitere syrische und alliierte Streitkräfte nach Idlib verlegt, um zu verhindern, dass die Dschihadisten die ISIS-Vernichtungsoperation zum Angriff nutzen. Für die Türkei ist jeder einseitige Plan, ohne Abstimmung mit Russland in Syrien einzumarschieren, nicht von Vorteil. Der Rückzug der USA wird es der Türkei unmöglich machen, ISIS und die reichen Öl- und Gasfelder in Deir-Ezzour zu erreichen, einschließlich der reichen Öl- und Conoco-Gasfelder von al-Omar. Diese werden von den syrischen Regierungstruppen und ihren Verbündeten erst dann ins Visier genommen und erreicht, wenn die USA ihre Streitkräfte abgezogen haben. Im vergangenen Februar befahl Damaskus seinen Streitkräften, den Euphrat zu überqueren, um ISIS anzugreifen und die Öl- und Gasfelder zu kontrollieren. Diese Truppen wurden von der US-Koalition angegriffen, was zum Tod von Hunderten von syrischen und russischen Wagner-Söldnern führte. Die türkischen Kampffertigkeiten waren nicht sehr beeindruckend, als die türkischen Streitkräfte in vielen Bereichen, darunter Jarablus, Al Rai und Dabiq, im Jahr 2016 mit ISIS zusammenstießen. Die Streitkräfte von Ankara konnten diese Städte erst nach einem Deal mit ISIS kontrollieren, das es schaffte, die erste Angriffswelle abzufangen und den türkischen Streitkräften in den ersten Wochen schwere Verluste zuzufügen. ISIS zog sich zurück, sobald die Schlacht dem Untergang geweiht war und sie von hinten angegriffen wurde.

Es ist wahrscheinlich, dass weder die türkische Armee und ihre Verbündeten noch die kurdische YPG in der Lage sind, ISIS allein zu besiegen. Die syrische Armee hingegen hat ISIS mit Hilfe ihrer Verbündeten und der Russen aus vielen Orten der syrischen Geographie vertrieben, darunter Palmyra, Suweida und die umgebende Steppe, die sich über Zehntausende von Kilometern erstrecken, in städtischen und offenen Kriegsgebieten.

Sicher ist, dass die Kurden durch Trumps Entscheidung, sich zurückzuziehen, alles zu verlieren haben, da es täglich mehr Hinweise gibt, dass er seine Besetzung von Nordostsyrien zugunsten der Türkei beenden will. Sie haben sehr von der Präsenz der USA profitiert und dachten, sie würde nie enden. Jetzt haben sie nicht viele Möglichkeiten, es sei denn, sie haben Selbstmordtendenzen entwickelt, wie ihre Entscheidung in Afrin nahelegt.

Der schnelle Rückzug der USA wird erwartet und soll zweifellos in den ersten Monaten zu einer ersten Verwirrung im Dreieck Türkei-Syrien-Irak führen. ISIS, die Türkei und al-Qaida können dies nutzen, in der Hoffnung, die Situation zu ihrem Vorteil zu ändern. Dennoch wird dieser Rückzug zweifellos ein langfristiger Segen für die syrische Regierung sein, deren Regierung es nicht gewagt hatten, auf ein solches Ergebnis zu hoffen. Das US-Establishment war eine Quelle kontinuierlicher Verwüstung in der Levante und insbesondere gegenüber der „Achse des Widerstands“; sie war der Beschützer von al-Qaida (in Idlib) und ISIS (im Gebiet von dem Trump erklärt sich zurückzuziehen) in Syrien und Irak. Sein Weggang ist ein Zeichen dafür, dass die USA sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ihre Hegemonie nicht mehr einseitig ist. Russland schreitet voran, während die USA im Nahen Osten einen Rückzieher machen.

Quelle: Elijah J. Magnier

https://russia-insider.com/en/trumps-syria-withdrawal-could-make-enemies-russia-and-turkey-once-again/ri25800?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=fbd2cbd639&mc_eid=8206ba48e2

Advertisements