Palästinensische Linksparteien schmieden neues Bündnis

GAZA STADT, Gaza Streifen – Während einer Pressekonferenz, die gleichzeitig am 23. Dezember in Gaza Stadt und Ramallah stattfand, kündigten fünf linke palästinensische Parteien die Bildung eines einheitlichen Bündnisses unter dem Namen der Palästinensischen Demokratischen Allianz an, nachdem seit August 2016 Konsultationen stattgefunden hatten.

Das Bündnis soll als palästinensische politische Struktur dienen, die in der Lage ist, sowohl die palästinensische Teilung als auch die politische Dominanz der beiden wichtigsten politischen Bewegungen Hamas und Fatah zu beenden. Sie besteht aus der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), der Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas (DFLP), der Palästinensischen Volkspartei (PPP), der Palästinensischen Demokratischen Partei und der Palästinensischen Nationalinitiative (PNI) sowie weiteren unabhängigen Persönlichkeiten wie Mamdouh al-Akr und Omar Assaf.

Mariam Abu Daqqa, Mitglied des politischen Büros der PFLP, sagte Al-Monitor, dass das Bündnis zu diesem Zeitpunkt geschlossen wurde, an dem das internationale Interesse an der palästinensischen Sache inmitten der anti-palästinensischen israelischen und US-amerikanischen Politik nachlässt. Sie ist auch das Ergebnis der inneren palästinensischen Spaltung zwischen Fatah und Hamas.

Sie sagte, dass die Suche nach einer dritten palästinensischen Kraft neben der Fatah- und Hamas-Bewegung darauf abzielt, die palästinensische Sache zu fördern und das Monopol beider Bewegungen über die palästinensische politische Arena zu brechen.

Das Bündnis wird von den fünf linken Parteien gemeinsam geführt, da es keinen Führer hat.

Mustafa Barghouti, der Generalsekretär der PNI, sagte Al-Monitor, dass der Wirkungsmechanismus der Allianz auf dem Prinzip der gemeinsamen Beteiligung am Entscheidungsprozess beruht.

Khaled Mansour, Mitglied des politischen Büros der PPP und des Gründungsausschusses der Palästinensischen Demokratischen Allianz, sagte Al-Monitor, dass die Aktivitäten der Allianz Anfang 2019 durch Massenkundgebungen im Gazastreifen und im Westjordanland beginnen werden. Die Menschen werden auch aufgefordert, an friedlichen Demonstrationen teilzunehmen, die sich gegen israelische Angriffen im Westjordanland richten.

Mansour sagte, dass das Bündnis ein politisches und soziales Programm entwickelt hat, das in mehrere Kategorien unterteilt ist, die sich mit sozialen Freiheiten befassen und darauf abzielen, die PLO-Institutionen zu reaktivieren und die Spaltung zu beenden, während sie die Rechte der Bürger gegenüber den herrschenden Behörden in Gaza und im Westjordanland verteidigen. Die PLO ist die einzige Vertretung des palästinensischen Volkes.

Das Bündnis wird sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen einsatzbereit sein, und seine Büros werden regelmäßige Sitzungen abhalten, um die Bemühungen zu koordinieren.

Die linken Parteien nahmen zuvor mehrere individuelle Positionen ein, die ihren politischen Einfluss zugunsten von Hamas und Fatah schwächten.

Obwohl die fünf Parteien beispielsweise angekündigt hatten, bei den Kommunalwahlen im August 2016 eine einheitliche Liste zu führen, wurde ihrer Liste ein Schlag versetzt, nachdem die Wahlen auf Mai 2017 verschoben wurden. Während Parteien wie die DFLP und die PNI an den Wahlen teilnahmen, beschlossen andere wie die PFLP, sie zu boykottieren, weil sie nur im Westjordanland und nicht in Gaza abgehalten wurden. Die Hamas weigerte sich damals, die Wahlen im Gazastreifen abzuhalten.

Aufgrund der palästinensischen Teilung, die das linke Lager plagte, nahmen auch einige linke Parteien an der Sitzung des Palästinensischen Nationalrats der PLO teil, die am 30. April stattfand, während andere sie boykottierten. Die Sitzung fand in Ramallah statt, was es den Führern dieser linken Parteien schwer machte, daran teilzunehmen, da die israelischen Sicherheitsbeschränkungen sie daran hinderten, in das Westjordanland einzureisen. Ein weiterer Grund, der diese Führer zum Boykott des Treffens veranlasste, ist, dass sie Solidarität mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad zeigen wollten, die dazu aufriefen, die Sitzung in jedem arabischen Land abzuhalten, damit sie daran teilnehmen können. Fatah lehnte solche Aufrufe ab.

Mohsen Abu Ramadan, Mitglied des PLO-Zentralrats, sagte Al-Monitor, dass das Bündnis als Hebel für die Förderung der palästinensischen Sache und der PLO dient. Er sagte, dass das Bündnis nicht darauf abziele, die PLO zu ersetzen, sondern ihre Institutionen zu entwickeln und zu aktivieren.

Hammad al-Arqab, ein Führer der Hamas, sagte zu Al-Monitor: „Wir sind alle für palästinensische Einrichtungen und Allianzen, die an nationale Werte glauben und zur Unterstützung der palästinensischen Institutionen beitragen“. Er brachte die Bereitschaft der Hamas zur Zusammenarbeit mit dem Bündnis oder mit einem anderen palästinensischen politischen Gremium zum Ausdruck und wies darauf hin, dass seine Bewegung die Bemühungen des Bündnisses um ein Ende der internen Spaltung unterstützt.

Mukhaimer Abu Saada, Professor für Politikwissenschaft an der Al-Azhar-Universität in Gaza, sagte Al-Monitor, dass die Kräfte, die das Bündnis bildeten, mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede, da sie alle die linke kommunistische Ideologie vertreten. Er sagte, dass das Bündnis als ein Hoffnungsschimmer dienen und dazu beitragen würde, die politische Polarisierung zu durchbrechen, die seit 2006 zwischen Fatah und Hamas besteht und die der palästinensischen Sache geschadet hat.

Er stellte jedoch fest, dass der Erfolg des Bündnisses eine Herausforderung inmitten des politischen und populären Einflusses der Fatah und der Hamas bleibt.

Hani Habib, ein politischer Analyst und Autor der palästinensischen Zeitung Al-Ayyam, sagte Al-Monitor, er sei nicht sehr optimistisch, was das Bündnis und seine Fähigkeit zur Umsetzung seines politischen Programms angeht. Er stellte fest, dass die linken Parteien vor der Ankündigung eines neuen Bündnisses die Gründe hätten untersuchen sollen, die zuvor die Bildung eines solchen Bündnisses behindert haben.

Er fügte hinzu: „Die Gründe, die früher zum Scheitern einer einheitlichen linken politischen Kraft geführt haben, sind immer noch gültig. Dazu gehört vor allem, dass jede Partei an der Erreichung ihrer eigenen Interessen arbeitet. Hinzu kommen die Streitigkeiten über den Problemlösungsmechanismus innerhalb der PLO.“

Obwohl einige in der palästinensischen Arena skeptisch gegenüber dem Erfolg dieses Bündnisses sind, wird nur die Praxis die Fähigkeit des Bündnisses definieren, sich als starke dritte palästinensische Bewegung zu etablieren.

