Wende im Fall MH 17: Die Schuld der Ukraine ist jetzt bewiesen

von Eric Zuesse

Endlich kann nun der Öffentlichkeit ein klarer und überzeugender – und unwiderlegbarer – Fall präsentiert werden. Wer genau die Schuldigen waren, die am 17. Juli 2014 den malaysische Airliner MH17 über der Ukraine abgeschossen haben, und warum dies geschehen ist. Der vollständige Fall, der hier in Gänze dokumentiert wird, zeigt eindeutig, wer die MH17-Morde (von 298 Personen) begangen haben muss. Dieser Massenmord wurde wegen der sehr großen Besessenheit eines Führers begangen. Für ihn musste es einfach getan werden, und zwar genau zu diesem Zeitpunkt.

Der vollständige Fall MH17 wird hier präsentiert, um von der Öffentlichkeit beurteilt werden zu können, weil kein Gericht, das die Befugnis besitzt, dazu bereit ist, diesen (oder irgendeinen anderen) Fall über die MH17-Morde zu entscheiden, und weil die Beweise in diesem Fall vom 17. Juli 2014 überwältigend geworden sind und nicht widerlegt werden können. Diese Beweise werden von beiden Seiten akzeptiert. Aber es wird vor den Bürgern in den Vereinigten Staaten und ihren verbündeten Ländern wirksam verborgen. (Der vorliegende Bericht, der der erste ist, der diesen Fall vollständig darstellt, wird allen Nachrichtenmedien im englischsprachigen Raum vorgelegt, so dass jeder von ihnen, der seinem Publikum Zugang zu diesen unbestrittenen und schlüssigen Beweisen im Fall MH17 gewähren möchte, dies durch Veröffentlichung dieses Artikels tun kann. Jeder von ihnen, der es nicht tut, möchte nicht, dass sein Publikum in diesem Fall Zugang zu den schlüssigen Beweisen bekommt, denn dieser Artikel wird allen von ihnen zur kostenlosen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt; es gibt also keinen anderen Grund, ihn nicht zu veröffentlichen.)

Es werden die vollständigen Beweise beschrieben, und alle schlüssigen Beweise werden verlinkt, um zu beweisen, wer den Abschuss des malaysischen Flugzeugs MH17 am 17. Juli 2014 verübt und wer es verlangt hat.

Dieser Artikel beginnt mit der Demonstration der wichtigsten Sache und zeigt es anhand von Links zu den schlüssigsten Beweisen von allen. Dies sind die Beweise, die absolut beweisen, dass die offizielle niederländische Untersuchung in dieser Angelegenheit ein vorsätzlicher und völliger Betrug ist – ein Betrug, der von der russischen Regierung bereits abschließend beantwortet und aufgedeckt wurde. (Die Niederlande leiteten die Untersuchung, weil 196 der 298 Mordopfer niederländisch waren.) Die Antwort Russlands lieferte nicht nur klare Beweise gegen die Schlussfolgerungen der niederländisch geführten Untersuchung über die russische Schuld, sondern auch (und auf der Grundlage der gleichen Beweise, die die offizielle Untersuchung am 24. Mai 2018 veröffentlicht hatte) die immer noch nicht widerlegten (aber dennoch immer noch effektiv verborgenen) Beweise für die tatsächliche und unbestreitbare Schuld der Ukraine an diesem Massenmord. Diese Beweise für die Betrügerei des niederländischen Teams tragen die Untersuchung einen großen Teil des Weges zu ihrem endgültigen Abschluss, bezüglich jener Person, die die Ukraine aufgefordert hatte, dieses Verbrechen zu begehen.

Übrigens hatte die niederländische Regierung den Putsch, der im Februar 2014 die ukrainische Regierung stürzte und das neue Regime einsetzte, das mit der Regierung der Vereinigten Staaten verbündet ist und das den Abschuss von MH17 tatsächlich durchgeführt hat, teilweise finanziert. Die Regierung der Niederlande ist in diesem von ihr zu beurteilenden Fall nicht neutral. Sie hatte dazu beigetragen, das derzeitige Regime in der Ukraine einzuführen. Wie Sie hier sehen können, war die niederländische Regierung der größte Einzelspender des ukrainischen Hromadske-Fernsehens, das die Vernichtung der Bewohner der ehemaligen Donbass-Region der Ukraine propagierte, die zu über 90% für den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine gestimmt hatte, den Obamas Putsch gerade gestürzt hatte. Diese Operation in der Ukraine ist eine Fortsetzung der Bemühungen des korrupten Nazi-Prinzen Bernhard, der 1954 in den Niederlanden die geheimnisvolle Bilderberg-Gruppe gegründet hat, um die Bemühungen der NATO zu koordinieren, damit die USA und ihre Verbündeten letztlich die Welt erobern. Er wurde 1976 bei einem seiner Bestechungsskandale erwischt, einer millionenschwerer Zahlung von der Lockheed Corporation. Hollands Tiefer Staat ist alles andere als gutartig.

So nutzte die russische Antwort vom 17. September 2018 die eigenen Unterlagen dieses niederländisch geführten Teams, um die Schuldzuweisung dieses Teams an Russland zu widerlegen und die Schuld der Ukraine als den tatsächlichen Täter dieses Massenmordes endgültig nachzuweisen. Und an dem niederländisch geführten Team ist de eigentliche Täter, die Ukraine, beteiligt und nicht nur die niederländische Regierung, die geholfen hatte, die vorherige und demokratisch gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen und das derzeitige Regime der Ukraine im Februar 2014, wenige Monate vor dem Abschuss von MH17, der aus diesem US-Coup resultierte, an die Macht zu bringen.

Die meisten Leser, die hier auf die Links klicken, werden schockiert sein. Was sie schockieren wird, sind die Beweise, denn sie wurden im Westen nicht veröffentlicht (außer einer Zusammenfassung in weniger als einem halben Dutzend obskurer Nachrichtenmedien – und auch dort im Allgemeinen nicht dokumentiert, so wie hier).

Die Links werden diese atemberaubende Wendung von Russland zur Ukraine dokumentieren und vollständig belegen. Die Dokumentation, die von der Ukraine und dem ukrainischen Teamkollegen Niederlande (dem Leiter des Teams), gegen Russland am 24. Mai 2018 zitiert wurde, enthielt bisher nicht anerkannte Details (die erstmals in der russischen Präsentation am 17. September 2018 erwähnt wurden), die die Ukraine unwiderleglich verurteilen. Infolgedessen wurde die Antwort Russlands im Westen ignoriert, obwohl diese Präsentation auf genau den gleichen Beweisen basierte, die das von den Niederlanden geführte Team am 24. Mai vorgelegt hatte. Somit sind die Beweise dort die gleichen, die das niederländisch geführte Team selbst erbracht hat. Die hier vorliegenden Beweismittel sind unbestritten.

Dieser Artikel wird der erste sein, der sich mit den besonders schockierenden Schlüsseldaten in der datenreichen Antwort Russlands vom 17. September befasst, dem wichtigsten Beweis dafür, dass Russland dort auf sich aufmerksam gemacht hat und der die Schuld der Ukraine zweifelsfrei belegt – auf der Grundlage der gleichen Beweise, die das ukrainische Team in seiner Präsentation vier Monate zuvor vorgelegt hatte. Die Beweise der anderen Seite zu nutzen, um eben diese Seite zu verurteilen, das ist es, was diese Auflösung zu einer atemberaubenden Wende macht.

Das niederländisch geführte ukrainische Team weigert sich immer noch, auf die russische Präsentation zu antworten, die auf die Präsentation des ukrainischen Teams am 24. Mai reagiert hat. Westliche Nachrichtenmedien haben die Antwort Russlands ebenfalls fast vollständig ignoriert. (Ein niederländisches Medium berichtete darüber, wies es aber zurück, indem es sich auf einen untergeordneten Teil konzentrierte: Ihr Bericht sagte und konzentrierte sich auf „Russland behauptet nun, dass die Videobilder, die die Ermittler zur Verfolgung des Transports der Raketen in die Ukraine verwendeten, manipuliert wurden“. Der Teil der russischen Präsentation, der im vorliegenden Artikel diskutiert wird, wurde jedoch in diesem niederländischen Nachrichtenbericht völlig ignoriert. Er hat, wie Sie hier sehen werden, nichts mit der Behauptung von manipulierten Beweisen zu tun. Die britische BBC konzentrierte sich ebenfalls auf die „manipulierten Beweise“, die die russische Präsentation angegriffen hatte. Die Washington Post titelte stattdessen: „Wer hat Desinformationen über den MH17-Crash verbreitet?Wir sind der Twitter-Spur gefolgt“, und konzentriert sich darauf, wie polarisiert die Öffentlichkeit über den Fall MH17 ist. Die Berichterstattung über die Nachrichten des Westens war praktisch eine vollständige Irreführung und Desinformation, wie Sie an dem hier folgenden erkennen werden. Und die Beweise hier sind verlinkt, so dass Sie es selbst sehen können.)

Die Antwort Russlands dokumentiert zweifellos, dass dieses Flugzeug von der ukrainischen Regierung abgeschossen wurde und dass westliche (d.h. US-alliierte) Nachrichtenmedien diese wichtige historische Tatsache vertuscht haben und noch immer vertuschen und die noch andauernden Lügen des Westens über den Abschuss von MH17.

Diese Lügen sind die Grundlage für die Sanktionen der USA und der EU gegen Russland, die in Kraft bleiben, obwohl sich am 17. September zeigte, dass die Grundlage für diese Sanktionen eindeutig auf Lügen beruhen. Daher ist es für die Lügner von entscheidender Bedeutung, diese Lügen weiterhin zu verbergen. Aus diesem Grund wurde die auffallend detaillierte Präsentation Russlands am 17. September praktisch ignoriert – zum Schutz der tatsächlich Schuldigen. Die Beweise hier zeigen, dass diese Sanktionen selbst nichts anderes sind als ein Betrug an der Öffentlichkeit und ein Verbrechen gegen Russland – laufende zusätzliche Verbrechen, die bisher effektiv verborgen waren und bleiben.

Der Leser kann hier alle schlüssigen Beweise im Fall MH17 sehen und berücksichtigen – sie sind über die Links des vorliegenden Artikels erreichbar. Im Gegensatz zu den „Nachrichten“ in den „Nachrichten“-Medien des Westens geht diese Präsentation hier nicht vom Vertrauen des Lesers aus, sondern bietet allen Lesern Zugang zu den eigentlichen Beweisen – Beweise, die von beiden Seiten akzeptiert werden. Dafür sind die Links hier da: damit ein jeder Skeptiker es untersuchen kann.

Skepsis bei der Beurteilung von Dingen ist nicht nur gut, sondern auch wichtig für die Gerechtigkeit. Vertrauen sollte niemals gegeben werden, es sollte nur verdient werden. Sonst kann keine Demokratie funktionieren. Ein Land, das von Lügen und Lügnern kontrolliert wird, kann nur mit einer Diktatur funktionieren. Lügnern wird von Menschen geglaubt, die an sie glauben. So kann der Glaube an alles oder jeden das Urteil vergiften. Die Art und Weise, den hier vorgestellten Fall zu testen, ist, auf einen Link zu klicken, wo immer man die Beweise sehen und untersuchen möchte. Ohne eine Prüfung der Beweise (in der Regel durch Stichprobenkontrolle) kann kein Leser einen Fall intelligent beurteilen. Eine Diktatur ist in einem Land, in dem eine Stichprobenkontrolle der tatsächlichen Beweise nicht die Regel ist, fast unvermeidlich. Die meisten Nachrichtenmedien ermöglichen nicht einmal eine solche Stichprobenkontrolle. Deshalb sind „Nachrichten“-Medien so oft eigentlich Propagandamedien.

Und hier der komplette Fall MH17, damit jeder Leser es beurteilen kann:

Die letzte Ankündigung der offiziellen Untersuchung, das von den Niederlanden geleitete „Joint Investigative Team“ (JIT), erfolgte am 24. Mai 2018 und lautete „Update zur Kriminalermittlung in der MH17-Katastrophe“. Da stand:

Das JIT ist überzeugt, dass die BUK-TELAR [Rakete und Abschussgerät], mit der MH17 abgeschossen wurde, von der 53. Flugabwehr-Raketenbrigade (nachfolgend 53. Brigade) stammt, einer Einheit der russischen Armee aus Kursk in der Russischen Föderation. …. Dieser Fingerabdruck wurde mit zahlreichen Bildern von BUK-TELARS, sowohl ukrainischen als auch russischen, verglichen. Das einzige BUK-TELAR, auf dem auch diese Kombination von Merkmalen gefunden wurde, ist ein BUK-TELAR, das mehrfach aufgezeichnet wurde, als es am 23. und 25. Juni 2014 in einem Konvoi der 53. Brigade mitfuhr.

Folglich geht das JIT davon aus, dass innerhalb der 53. Brigade und im Kreis um sie herum Menschen über den Einsatz dieser speziellen BUK-TELAR informiert waren. …. Bereits im September 2016 teilte das JIT mit, dass MH17 mit einer BUK-Rakete der Baureihe 9M38 abgeschossen wurde. …

Das Gehäuse des Raketenmotors zeigt die Nummer 9 д 1318869032.

Typisch für die Berichterstattung der westlichen Medien über diese Präsentation war der Bericht von CNN am selben Tag, dem 24. Mai 2018. Sie trug die Überschrift „Rakete, die MH17abgeschossen hat, war ‚im Besitz einer russischen Brigade'“. Da hieß es: „Damals stand dieses Gebiet unter der Kontrolle pro-russischer Separatisten“, sagte Fred Westerbeke, Chefankläger der nationalen Staatsanwaltschaft der Niederlande. Die Buk-Rakete der Serie 9M38 wurde aus dem Gebiet der Russischen Föderation transportiert und anschließend in dieses Gebiet der Russischen Föderation zurückgebracht“.

Die ukrainische Seite behauptete, sie habe endlich Beweise gefunden, die es ihnen ermöglichen würden, die Schuld für den Abschuss von MH17 auf Russland zu schieben. So titelte der britische Telegraph bereits am nächsten Tag, dem 25. Mai: „Niederlande und Australien fordern eine Entschädigung für MH17-Opfer, da sie Russland beschuldigen, das Flugzeug abgeschossen zu haben“ und berichtete, dass „Australien und die Niederlande erklärt haben, dass sie Russland für den Abschuss des Malaysia Airlines-Fluges 17 über der Ukraine im Jahr 2014 rechtlich verantwortlich machen und Entschädigungen für Verwandte der 298 getöteten Menschen verlangen werden“. Diese Forderung gegen Russland kam „am Tag, nachdem die von den Niederlanden geführte internationale Untersuchung zu dem Schluss kam, dass das russische Militär die Boden-Luft-Rakete Buk eingesetzt hatte, die das Flugzeug abschoss“.

Vier Monate später, am 17. September 2018, hat das russische Verteidigungsministerium seine Antwort mit dem Titel „Briefing on newly discovered evidence concerning the crash of the MH17 flight“ auf YouTube veröffentlicht. Es präsentierte die tatsächliche Geschichte der Buk-Rakete und des Abschussgeräts, von der die Ukraine und die anderen Regierungen aus dem JIT sagten, sie hätten die MH17 vom Himmel geholt. (Das JIT umfasst vier Länder, die Niederlande, die Ukraine, Belgien und Australien, wobei ein fünftes Land, Malaysia, erst später hinzugezogen wurde, nachdem Malysia sich schließlich bereit erklärt hatte, der Ukraine ein Veto gegen alle Schlussfolgerungen einzuräumen, die das Team veröffentlichen wird. Die Teilnahme Malaysias begann am 4. Dezember 2014; aber ob Malaysia tatsächlich eine Rolle bei der „Untersuchung“ spielen darf, ist nicht klar.) Russland hatte in den dazwischen liegenden Monaten nach der Präsentation der JIT am 24. Mai alle diese Seriennummern 8868720 und 1318869032 und 9M38 aufgespürt und festgestellt (wie Sie hier sehen können, indem Sie auf jede einzelne, insbesondere auf das „Briefing“ selbst, klicken), dass nach dem Erwerb der Trägerrakete und des Launchers durch die Ukraine im Jahr 1986 von Russland aus diese Rakete und ihr Startgerät seit ihrer Versetzung in die Ukraine im Jahr 1986 immer und ständig in der Ukraine geblieben waren und sich nie wieder in Russland befanden. Also: Wenn die vom JIT vorgelegten Beweise authentisch sind – was das ukrainische Team behauptet – dann macht das die Ukraine sofort zum Täter. Dies ist ein beweiskräftiges Schachmatt gegen die ukrainische Seite.

Im Verlauf der Jahre ist die genaue Ursache für den Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs MH17 am 17. Juli 2014 immer klarer und klarer geworden, trotz der rigorosen fortgesetzten Versuche westlicher „Nachrichten“-Medien, es zu vertuschen und die wachsenden und inzwischen unwiderlegbaren Beweise (die hier vorgelegt werden) vor der Öffentlichkeit zu verbergen, die deutlich zeigen, was und wer dieses Flugzeug tatsächlich zum Absturz gebracht hat.

In den Jahren seit ich am 24. August 2014 die Schlagzeile „MH-17 ‚Untersuchung‘: Geheimes Abkommen vom 8. August sickert durch: Der Täter des Abschusses des malaysischen Flugzeugs in der Ukraine wird verborgen bleiben„ schrieb, war der Schlüssel zu der offiziellen „Untersuchung“, dass die Regierung der Ukraine am 8. August 2014 ein Vetorecht über jede offizielle Feststellung erhielt, die vom gemeinsamen Ermittlungsteam vorgelegt werden würde. Am 20. November 2014 produzierte das russische Fernsehen die Schlagzeile „Niederländische Regierung weigert sich, einen ‚geheimen Deal‘ über die MH17-Untersuchung offenzulegen“ und berichtete, dass der niederländische Wissenschaftsverlag Elsevier diese Informationen gemäß dem Freedom of Information Act seines Landes angefordert hatte, und die Regierung weigerte sich einfach, dieses Gesetz einzuhalten. Die Führer der westlichen Nationen wollen offenbar, dass die Blackbox und viele andere grundlegende Daten, die sich in ihrem Besitz befinden, verborgen bleiben, und die vier Nationen hatten dieses geheime Abkommen unterzeichnet, damit die Regierung der Ukraine jeden Bericht blockieren kann, der die Ukraine für den Abschuss von MH17 belastet. Aber zusätzliche Beweise sind dennoch öffentlich geworden, und all das bestätigt und ergänzt die Erklärung des pensionierten deutschen Lufthansa-Piloten Peter Haisenko, dessen unabhängige Untersuchung zu dem Schluss gekommen war, dass ukrainische Kampfflugzeuge der Regierung dieses Zivilflugzeug absichtlich abgeschossen haben. Er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass dort gleichzeitig eine Buk-Rakete eingesetzt wurde, aber er machte deutlich, dass bei diesem Abschuss mindestens ein Kampfflugzeug eingesetzt worden war.

Wenn jedoch jene Teile einer Buk-Rakete, die im Mittelpunkt der Präsentation des niederländischen Teams am 24. Mai standen, tatsächlich von der Absturzstelle geborgen wurden, wie dieses Team behauptet, dann hatte auch eine Buk-Rakete die MH17 getroffen. Dennoch bleibt die ernsthafte Frage, ob diese Buk von Truppen abgefeuert wurde, die für die Ukraine oder stattdessen für Russland arbeiteten (oder für Donbass-Separatisten, die in Zusammenarbeit mit Russland arbeiteten, was die ursprüngliche Version der Ereignisse der Ukraine und Amerikas war).

Was genau die Methode war, mit der die direkten Täter MH17 abgeschossen haben, ist allmählich klarer geworden, trotz dieser fortgesetzten westlichen Geheimniskrämerei (und der Vetomacht der Ukraine über die „Befunde“) in Bezug auf den Inhalt der Black Boxes und der US-Satellitenbilder, der ukrainischen Flugverkehrskontrollradaraufnahmen und anderer Beweisquellen, die noch immer vom Westen geheim gehalten werden und weder ihren „Nachrichten“-Medien noch jemandem außerhalb eines engen offiziellen Kreises der Geheimdienste dieser westlichen Nationen zugänglich gemacht werden.

Aber jetzt hat Russland tatsächlich – am 17. September 2018 – den völligen Betrug der Präsentation des JIT vom 24. Mai 2018 aufgedeckt, und der Westen (die Verbündeten der US-Regierung) hat die schlüssigen Beweise, die in dieser Präsentation des JIT selbst tatsächlich enthalten waren und auf die Russland hinwies, völlig ignoriert, so dass es keinen vernünftigen Zweifel mehr an der vorsätzlichen und noch andauernden Betrügerei des Westens in der gesamten MH17-Frage geben kann.

Ebenfalls wurde in der „Erklärung“ des ukrainischen Teams für das Ereignis völlig ignoriert, warum die Flugsicherung der Ukraine den Piloten des MH17 dazu veranlasst hatte, über die Konfliktzone zu fliegen, in der der Bürgerkrieg der Ukraine geführt wurde und in der die Kampfflugzeuge der Ukraine bombardierten. Der Pilot der MH17 wurde von der ukrainischen Flugsicherung angewiesen, diesen Weg anstelle desjenigen zu nehmen, den die Fluggesellschaft geplant hatte und der während des Bürgerkriegs normal geworden war. Dieses war in hohem Grade anormal und es besiegelte das Schicksal von MH17. Natürlich konnte das nur die Regierung der Ukraine tun – die Route zu ändern, und zwar nur für dieses eine Flugzeug. Dennoch beschuldigt das niederländisch geführte Team Russland und darauf wird im Westen vertraut, aber Russland nicht. (Also, warum sollte das so sein?)

Russland hat ständig seine eigenen Untersuchungen zu MH-17 veröffentlicht; und dabei hat Russland am 17. September nicht nur weitere Details darüber geliefert, wie der Abschuss tatsächlich stattgefunden hat (es war kein Versehen, wie der Westen es behauptet), sondern sie haben auch in früheren Präsentationen die absurde Unmöglichkeit der „Erklärung“ der ukrainischen Regierung zu diesem Ereignis (dass nur eine Buk verwendet wurde) aufgezeigt. Und diese „Erklärung“ wird immer noch von Beamten in Washington, Europa und der NATO sowie von westlichen „Nachrichten“-Medien ohne Frage und unnachgiebig nachgeplappert.

(Wie mein Nachrichtenbericht vom 24. August 2014 erklärte, wurde dieses geheime Abkommen vom 8. August von den vier Regierungen unterzeichnet, die das JIT-Team bildeten und denen von Malaysia die Black Boxes zum Studieren übergeben worden waren – die Ukraine, Belgien, Australien und die Niederlande – und das JIT gewährte der ukrainischen Regierung ein Veto gegen alles, was im offiziellen Bericht des Teams steht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der nachfolgende offiziell veröffentlichte Bericht über diese Black Boxes im Wesentlichen nichts aussagt. Es war eine schamlose Beleidigung für die Familien der 298 Opfer. Es wurde davon ausgegangen, dass alle von ihnen Vertrauen haben werden und gegenüber dem JIT-Team nicht skeptisch sein werden.)

Obwohl Russland nicht über diese Black Boxes verfügt (die übrigens von den pro-russischen Separatisten an den Vertreter der malaysischen Regierung übergeben wurden, und doch hat die Regierung sie der niederländischen Regierung statt der russischen Regierung übergeben – man hat anscheinend den Niederlanden mehr vertraut als Russland oder sogar sich selbst), besitzt und enthüllt Russland öffentlich Beweise, die allein schon schlüssig sind; und sie stehen zu 100% im Einklang mit Haisenkos Rekonstruktion des Ereignisses, unabhängig davon, ob ein Buk beteiligt war oder nicht. Das russische Fernsehen hatte im Oktober 2014 eine 25-minütige Dokumentation über das Ereignis gesendet, und sie beginnt mit den Menschen, die sie in dieser Region interviewt haben, die beschrieben haben, dass sie mindestens ein und vielleicht zwei Flugzeuge gesehen haben, die zu dem Verkehrsflugzeug aufsteigen, und wie dann das Verkehrsflugzeug vom Himmel stürzt. Andere Zeugen sagten ihnen, dass sie ein SU-25-Kampfflugzeug gesehen hätten, das in dieser Gegend startete, nur wenige Minuten bevor das Flugzeug herunterfiel.

ERSTENS, DER FEHLENDE BBC-BERICHT:

Die BBC hatte zuvor am 23. Juli 2014, nur sechs Tage nach dem Ereignis, auf seiner russischsprachigen Webseite einen Nachrichtenbericht in russischer Sprache über den Absturz veröffentlicht (glücklicherweise von Global Research archiviert), den sie aber schnell und ohne Erklärung entfernt hat. Glücklicherweise hatten jedoch einige russischsprachige Personen es geschafft, es herunterzuladen, bevor es entfernt wurde; und mindestens zwei dieser Downloads wurden auf YouTube veröffentlicht, wobei der erste am 28. Juli 2014 dort mit englischen Unterstiteln und der Überschrift „UKRAINE Augenzeuge bestätigt, dass MilitärJet neben dem MH17 Airliner flog: BBC zensiert Video vom 25.Juli 2014„. (Es ist jetzt gelöscht, aber eigentlich wurden dort mehrere Zeugen, und nicht nur einer, befragt – es gab nicht nur einen „Augenzeugen“.) Darüber hinaus veröffentlichte Global Research am 10. September 2014 eine Abschrift davon mit der Überschrift „Deleted BBC Report. „Ukrainischer Kampfjet hat MH17 abgeschossen“, Augenzeugen aus Donezk.“ (Das Video selbst ist noch auf YouTube und es wird hier unten verlinkt, so dass du es dir ansehen kannst.)

Die Interviews der BBC wurden von ihrer Reporterin Olga Ivshina geführt. (Siehe auch http://archive.is/vFoh9.) Sie hatte die Anwohner im Absturzgebiet gefilmt. In einer Passage ihres Nachrichtenberichts vom 23. Juli 2014 waren es zwei Bewohner gleichzeitig, die beschrieben, was sie gesehen hatten. Eine von ihnen sagte: „Und da war noch ein anderes Flugzeug.“ Die andere fuhr sofort fort, um das andere Flugzeug zu beschreiben, „ein militärisches, daneben [neben dem Verkehrsflugzeug]. Jeder hat es gesehen. Es flog unterhalb dem Zivilen weiter.“

Hier ist die zweite und klarere Version dieses Clips. (Es ist dasjenige Video, das immer noch auf YouTube zu sehen ist.) Der Hauptteil davon ist um 0:38-042 im Video: