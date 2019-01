U.S. Streitkräfte ziehen sich aus Afghanistan zurück. Geheime Verhandlungen mit den Taliban. „Riesiger politischer Wandel erscheint am Horizont“.

von Masud Wadan – http://www.globalresearch.ca

Bericht aus Kabul, 27. Dezember 2018. Die Ankündigung des Rückzugs der US-Streitkräfte aus Syrien und dann Afghanistan war für viele US-Verbündete im Nahen Osten und in Afghanistan wirklich unglaublich. Obwohl einige glauben, dass Trump die Kräfte abgezogen hat, um einen Sieg seiner präsidialen Erfolgsbilanz hinzuzufügen, um Stimmen für sich und seine Partei bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, ist dies nicht insbesondere in Afghanistan wahr, das eine andere Geschichte erzählt. Ein Teil der amerikanischen Präsenz in Syrien wurde durch israelische Interessen wie die Eindämmung des iranischen Einflusses angetrieben, und die Entscheidung hat Tel Aviv wütend gemacht.

Seit Monaten arbeiten die USA an einer Neuausrichtung der afghanischen Politik, und der Abzug von 7.000 Soldaten von insgesamt 14.000 ist keine plötzliche Entscheidung, sondern Teil einer neuen Agenda, die bereits bei den jüngsten US-Bewegungen in Afghanistan spürbar ist.

Die scheinbar abrupte und hartnäckige Entscheidung von Präsident Trump, Stiefel aus Syrien und Afghanistan zu entfernen, die auf Reaktionen, Bitten und sogar Rücktritte von US-Abgeordneten und Generälen stieß, zeigt, dass sich das Hauptentscheidungsgremium hinter geschlossenen Türen befindet, für das Trump nur als Redner dient, weil Trump im Gegensatz zum gesunden Menschenverstand ein Nichts ist, das ganz allein entscheidet. Das Pentagon vor und unter James Mattis hat die militärische Präsenz sowohl in Syrien als auch in Afghanistan verteidigt.

Die USA haben ihre neun Mega-Basen in ganz Afghanistan legalisiert, und sie werden dort einige tausend nicht kämpfende Soldaten stationiert halten, da sie die Kampfeinsätze bereits gestoppt oder abgewickelt haben.

Heute, wo sich die USA nicht sehr stark in Afghanistan engagieren, wird der Rückzug ihre Präsenz oder ihren Einfluss nicht beeinträchtigen. Die Aufständischen haben mehr als die Hälfte des Landes erobert; die Konklaven im Rahmen der Friedensgespräche sind vage im Gange, um über das zukünftige Schicksal Afghanistans zu verhandeln; die Präsidentschaftswahlen sind für April 2019 geplant, die alle die Voraussetzungen für die USA schaffen, die neuen Riesenpläne umzusetzen.

Es ist Monate her, dass der US-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad (Bild rechts), mit den Taliban und den Regionalstaaten angeblich über Frieden verhandelt hat, aber die Geheimnisse haben sich Tag für Tag vermehrt. Wenn die USA den Rückzug aus dem größten Teil von unter staatlicher Kontrolle stehenden Afghanistans beschlossen hätten, könnten sie einen gewissen Optimismus für eine erfolgreiche Zukunft signalisieren. Aber jetzt, da Militante die Kontrolle über Großstädte und Distrikte übernehmen, zeigen der US-Austritt sowie verdeckte Gespräche mit Militanten, nämlich den Taliban in Katar oder den VAE, dass in Afghanistan eine große Veränderung zum wahrscheinlichen Nachteil der Nation bevorsteht.

Berichte bestätigen, dass das Abkommen der USA mit Saudi-Arabien und den VAE dazu geführt hat, dass die Hälfte der amerikanischen Soldaten aus Afghanistan aufgebrochen ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der ehemalige pakistanische Generalstabschef Raheel Sharif, der auch den von Saudi-Arabien geführten Jemen-Krieg auf dessen Ersuchen geführt hat, Saudi-Arabien und die VAE dazu gebracht hat, Truppen nach Afghanistan zu entsenden. Die Streitkräfte der Golfstaaten sollen im Süden Afghanistans eingesetzt werden, um „dazu beizutragen, alle möglichen Unruhen, die durch den Austritt von USA und NATO entstanden sind, zu unterdrücken“. Aber wenn etwas passiert, bedeutet das nur, die Kontrolle von den USA zu übernehmen, ohne die Absicht, Frieden zu stiften, oder mit anderen Worten, den Drogenhandel und den illegalen Abbau von Seltenen Erden als zwei der riesigen Geldquellen zu erhalten.

Nach den Präsidentschaftswahlen im April 2019 wird die neue Regierung in Kabul sorgfältig konzipiert, um die Interessen der USA zu wahren. Für die USA steht die Einsetzung einer wachsamen, gehorsamen und engagierten Regierung ganz oben auf der Agenda. Jedes Mal, wenn sich ein afghanischer Präsident dem Ende seiner Amtszeit nähert, veranlasst dies die politischen Entscheidungsträger der USA, darüber nachzudenken, ihn durch den loyalsten Kandidaten zu ersetzen. Jeder weiß, dass die derzeitige Regierung der Doppelspitze unter der Führung von Präsident Ashraf Ghani und dem Chief Executive Abdullah hinter verschlossenen Türen unter dem Vorsitz des ehemaligen Außenministers John Kerry ausgehandelt wurde.

Jetzt an diesem Punkt glaubt Trump, dass, wenn die US-Interessen ohne die körperliche Anwesenheit der US-Truppen aufrechterhalten werden können, warum sollten sie die Kosten für die Stationierung der Soldaten tragen und sich in Gewalt verstricken lassen. Trump und seine wichtigsten politischen Entscheidungsträger sind der Meinung, dass sie in Afghanistan jetzt über genügend viele zuverlässige Lakaien in Krawatte und Waffen verfügen, die den USA loyal ergeben sind, um ihre allgegenwärtigen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Interessen zu sichern. Sie haben nicht mehr das Bedürfnis, in großer Zahl zu bleiben, was ihr auch helfen kann, der langen Kritik an der Intervention aus Amerika zu entgehen.

Die USA erwarten, dass der nächste afghanische Präsident und seine Regierung Russland oder den Iran auf Distanz halten. Die afghanische Justiz-, Legislativ- und Exekutivgewalt ist zentralisiert auf den Präsidenten, der befugt ist, kritische Entscheidungen ohne Abstimmung oder Rechenschaftspflicht mit einer anderen Regierungsbehörde zu treffen. Und das ist der Grund, warum ein für die USA geeigneter Kandidat das Schicksal der gesamten Nation in seinen Händen hält, um im besten Interesse der USA zu entscheiden.

Aber das wird nicht ausreichen, und im Rahmen der neuen Agenda werden sich die USA Berichten zufolge auf arabische (und möglicherweise pakistanische) Streitkräfte verlassen, um die Führung in Afghanistan zu übernehmen, da Verhandlungen darüber geführt werden, wer die durch den teilweisen Abzug der USA entstandenen Lücken schließen soll.

Kandahars Polizeichef Taadin Khan, der jüngere Bruder des ehemaligen mächtigen Chefs Abdul Raziq, hat gesagt, dass Pakistan seine eigenen Vertreter unter dem Deckmantel der Taliban zu Friedensgesprächen nach Dubai geschickt hat, um weitere Zugeständnisse an der Schwelle zum großen Übergang in Afghanistan zu erhalten.

Die hastigen häufigen Reisen des US-Sonderbeauftragten Zalmay Khalilzad in den letzten Monaten nach Afghanistan, Pakistan, Russland und in die arabischen Staaten waren nichts anderes als Bemühungen, um die beteiligten Staaten über die Veränderung der US-Politik zu informieren und einen Konsens mit ihnen zu erzielen.

Eine weitere Entwicklung, die auf die Aktualität der großen politischen Veränderungen in Afghanistan hinweist, ist, dass Pakistan mit dem Bau des Stacheldrahtzauns entlang der umstrittenen „Durand Line“-Grenze zu Afghanistan im Jahr 2018 begonnen hat, der bis 2019 abgeschlossen sein soll. Vor dem Bau des Zauns konnten in Stammesgebieten Pakistans ausgebildete und bewaffnete Militante ohne nennenswerten Widerstand von beiden Seiten die Grenze nach Afghanistan überschreiten.

Und jetzt, da die Taliban und andere militante Gruppen unter Ashraf Ghanis Regierung sich in den jeweiligen Regionen verankert haben, in Teilen Afghanistans Fuß gefasst haben, ihre afghanische Trainingslagern aufgebaut und ihre Präsenz angesichts der afghanischen Regierung und der USA fast legalisiert haben, sieht Pakistan keine Notwendigkeit mehr, dass seine Territorien für den Transport und Export von Extremismus nach Afghanistan genutzt werden, da es sich der wahrscheinlichen Wendung in den US-Strategien zu Afghanistan bewusst ist.

Kandahars mächtiger Polizeichef Abdul Raziq, der bei einem Selbstmordanschlag nach einer Pressekonferenz mit dem US-Generaloberhaupt Scott Miller bei einem Insider-Job ermordet wurde, hatte sich entschieden gegen Pakistans Grenzzaun gewehrt, als das Vorhaben bis zu seiner Provinz reichte. Raziqs Ermordung wurde teilweise durch seinen anti-pakistanischen Standpunkt und den Widerstand gegen den Bau eines Zauns begünstigt.

Leider erlebt die afghanische Hauptstadt Kabul in solch verletzlichen Zeiten, in denen jeder ausländische Staat, der am afghanischen Krieg beteiligt ist, um mehr Einfluß zu gewinnen in der Regel wahllose und unlogische bewaffnete Angriffe auf nichtmilitärische Regierungsgebäude ausübt. Am Montag stürmten bewaffnete Angreifer nach einem heftigen Selbstmordanschlag vor dem Tor des Gebäudes der „National Authority for Disabled People and Martyrs‘ Families“, als die Mitarbeiter sich darauf vorbereiteten, das Büro abends zu verlassen. Der Angriff tötete fast 50 Menschen, da die Angreifer auf zivile Mitarbeiter feuerten, als sie sich nach draußen begaben.

Keine Gruppe hat die Verantwortung dafür übernommen, und keine militante Gruppe sollte sie akzeptieren, denn es ist der Krieg der regionalen Geheimdienste, die absichtlich das Leben normaler afghanischer Menschen als Druckmittel gegen die afghanische Regierung oder andere beteiligte Parteien riskieren.

Masud Wadan ist ein geopolitischer Analyst mit Sitz in Kabul. Er ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

