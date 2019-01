Die USA wollen den Schah des Iran zurückholen

von David William Pear – http://www.mintpressnews.com

Die CIA hat ihren Mann bereits griffbereit. Sie hüten ihn seit er 17 Jahre alt ist. Er lebt unweit des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia. Er heißt Reza Pahlavi und ist Kronprinz des Iran.

Die USA hatten von 1953 bis 1979 mit dem Schah von Iran viel zu tun. 25 Jahre lang war der Iran ein Eckpfeiler im Herrschaftssystem der USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Imperium im Nahen Osten an sich gerissen haben. Der Iran war eine Basis für die Projektion der US-Macht in der Region, und strategisch grenzte er während des Kalten Krieges an die Sowjetunion.

Während des frühen 20. Jahrhunderts hatte das British Empire die volle Kontrolle über die iranische Ölindustrie und zahlte dem Iran eine Pauschalgebühr für jedes Barrel Öl, das es förderte. Eine grobe Berechnung der Lizenzgebühren des Iran liegt zwischen 8% und 16% der Gewinne, aber der Iran durfte nie in die Finanzbücher schauen.

Vor dem Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mohammed Mossadegh unter der Führung der CIA 1953 forderte der Iran 50% der Gewinne und die Kontrolle über seine Ölindustrie. Das war nicht unangemessen, aber der Iran war bereit zu verhandeln. Damals hatten die US-amerikanischen Ölgesellschaften ein 50/50 Gewinnbeteiligungsabkommen mit Saudi-Arabien.

Die Briten lehnten jede Verhandlungslösung ab. Damals stimmte das iranische Parlament unter der Leitung von Mossadegh für die Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie. Die Briten reagierten mit einer Marineblockade und begannen eine Verschwörung, um Mossadegh und das Parlament zu stürzen. Als Premierminister hatte Mossadegh die größte politische Macht im Iran, weil das Volk hinter ihm stand. Der Schah von Iran war damals eher ein Aushängeschild.

Präsident Harry Truman lehnte den Kolonialismus entschieden ab und stellte sich auf die Seite des Iran, was die Briten wütend machte. Als Präsident Dwight D. Eisenhower 1953 sein Amt antrat, stand er auf der Seite der Briten. Eisenhower und Churchill planten einen Staatsstreich, um Mossadegh zu stürzen. Der verängstigte Schah, der in die Verschwörung verwickelt war, floh vor dem Putschversuch aus dem Iran, nur für den Fall, dass etwas schief gehen sollte. Der erste Versuch schlug fehl. Ein zweiter CIA-geführter Putsch gelang, und die USA setzten Mohammad Reza Pahlavi mit diktatorischer Macht als Schah des Iran wieder ein.

Durch ihre Intervention brachen die USA das Monopol des britischen Empires auf das iranische Öl. Das war Teil des Kalkül der USA. Nach dem Putsch erhielten die US-Ölgesellschaften 40% der iranischen Ölindustrie, 14% gingen an Royal Dutch-Shell, 6 % an die französische Petroleum Company und die britische Ölgesellschaft behielt 40%. Darüber hinaus erhielt der Iran seinen 50/50-Anteil an den Nettogewinnen, den er von Anfang an wollte. Die USA schickten sofort finanzielle Hilfe, um den Schah zu stützen und die durch die britische Blockade geschwächte iranische Wirtschaft zu stützen.

Wären die Briten zunächst flexibel gewesen, hätten sie ein 50/50-Ölabkommen mit Premierminister Mossadegh neu verhandelt, dann wäre ein Staatsstreich weniger wahrscheinlich gewesen. Der Iran entwickelte eine säkulare demokratische Regierung. Er hätte zu einem Modell für andere postkoloniale Länder im Nahen Osten werden können. Demokratie und Selbstbestimmung sind das, was die USA sagten, dass ihre Mission für die Welt auf das zurückging, was Präsident Woodrow Wilson 1918 sagte:

„….jede friedliebende Nation, die wie wir ihr eigenes Leben gestalten möchte, ihre eigenen Institutionen bestimmen möchte, sich der Gerechtigkeit und dem fairen Umgangs mit anderen Völker der Welt gegen Gewalt und egoistische Aggression verschreibt. Alle Völker der Welt sind in Wirklichkeit Partner bei dieser Zielsetzung, und für uns selbst sehen wir sehr deutlich, dass es für uns keine Gerechtigkeit geben wird, wenn sie anderen nicht widerfährt.“

Da der Iran eine sich entwickelnde Demokratie war, musste eine Entschuldigung für eine US-Intervention gefunden werden. Churchill warf Mossadegh vor, ein Kommunist zu sein. Es gab keine Beweise dafür, dass er es war. Mossadegh war ein antikolonialer Nationalist, der sich um das Wohlergehen des iranischen Volkes kümmerte, und das war alles, was Eisenhower brauchte. Mossadegh musste bestraft werden, weil er sich gegen die Briten gestellt und die natürlichen Ressourcen des Iran zum Wohle des iranischen Volkes gefordert hatte.

Die Gewinner des Putsches waren die USA und der schüchterne Schah, der vor seinem eigenen Volk davongelaufen war. Die USA würden ihm beibringen, wie man ein Rückgrat hat. Er erwies sich als guter Schüler, und mit der Unterstützung der USA machte er den Iran zu einem totalitären Polizeistaat und regierte durch Terror. Der Schah erhielt US-Schutz vor seinem eigenen Volk und vor ausländischen Feinden.

Die USA schauten von der Korruption des Schahs durch auffälligen Konsum weg, stopften Dollar auf ausländische Bankkonten und füllten seine eigenen Taschen und die seiner Gefährten. Die USA erhielten einen großen Anteil an der iranischen Ölindustrie, und der Iran gab den USA einen strategisch wichtigen Standort für eine militärische Präsenz. Was die Menschen im Iran betrifft, so lebten sie weiterhin in bitterer Armut und Analphabetismus.

Nun, da der Schah weg ist, haben die US-Propagandamaschine und die Mainstream-Medien eine Flut von Geschichten darüber veröffentlicht, wie wunderbar das Leben unter dem Schah war. Die Propagandisten verwenden ökonomische Indikatoren für Inflation, Beschäftigung, Bruttoinlandsprodukt, Ölexporte und den gehobenen Lebensstandard. Jeder, der diese Art von vergleichender Ökonomie herausbringt, verdient es bei Economics 101 durchzufallen.

Der Iran steht seit 40 Jahren unter schweren Wirtschaftssanktionen der USA. Die USA drohen dem Iran mit Krieg und seit Jahrzehnten liegen „alle Optionen …auf dem Tisch“. Die USA haben auch Instabilität im Iran angezettelt und externe Angriffe von Terrorgruppen wie Mujahideen-e-Khalq oder MEK unterstützt.

MEK stand auf der Liste der terroristischen Vereinigungen des US-Außenministeriums, bis sie 2012 von der ehemaligen Außenministerin Hillary Rodham Clinton entfernt wurde. Die Tatsache, dass MEK US-Bürger bei Terroranschlägen getötet hat, hinderte einige US-Politiker nicht daran, auf ihren Kongressen hohe Redegebühren zu akzeptieren, selbst wenn MEK noch auf der Terroristenliste der USA stand. [*]

Das US-Projekt zur Zerstörung der iranischen Wirtschaft hat verheerende Auswirkungen gehabt. Der heisere Verteidigungsminister Mike Pompeo sagte, dass es an der iranischen Führung liegt, „wenn sie will, dass ihre Leute essen“. Aufgrund der USA fehlt es dem Iran an ausreichenden Mitteln, um in Humanressourcen und Sozialprogramme investieren zu können. Die iranische Verfassung garantiert Gesundheitsversorgung und kostenlose Bildung für alle sowie den Schutz der Bürgerrechte. Wie sich im Entwurf der Verfassung der Islamischen Republik widerspiegelt, war die Vision der Wirtschaftsordnung:

„Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit waren die wichtigsten wirtschaftlichen Ziele, die unter anderem durch die Erweiterung des Wohlfahrtsstaates, die Ausweitung des öffentlichen Eigentums, die Schaffung eines aktiven Genossenschaftssektors und die Stärkung des Agrar- und Industriesektors für mehr Eigenständigkeit erreicht werden sollten. …..die Verfassung der Islamischen Republik weist in wirtschaftlichen Fragen eine große Ähnlichkeit mit den in den 1960er und 1970er Jahren verfassten Chartas und Verfassungen arabischer „sozialistischer“ Staaten auf.“

Ständige Drohungen der USA, Israels und Saudi-Arabiens erfordern, dass der Iran seinen inländischen Haushalt stärker auf die Verteidigung ausrichtet, anstatt auf die angestrebten wirtschaftlichen Ziele. Terroranschläge und interne Meinungsverschiedenheiten, die von den USA geschürt werden, veranlassen den Iran, seine innere Sicherheit zum Nachteil der bürgerlichen Freiheiten zu erhöhen. Die USA und die Mainstream-Medien-Propagandamaschinen wissen, was die absichtlichen Auswirkungen der aggressiven Aktionen der USA bewirken, aber sie verspotten den Iran grausam für seine wirtschaftlichen und sozialen Härten, indem sie dem Opfer die Schuld geben.

Die USA wenden dieselben schmutzigen Tricks gegen Kuba, Venezuela, Nicaragua, Nordkorea, Russland und jedes andere Land an, welches die USA verteufeln, weil es sich nicht hinter die US-Dominanz in der neoliberalen Neuen Weltordnung gestellt hat. Die Neue Weltordnung ist die US-Außenpolitik bedeutet, dass sie allein nicht eingeschränkt werden, „Länder zu destabilisieren, um sie militärisch, politisch und wirtschaftlich zu integrieren…. in den Kapitalismus und die Kultur im US-Stil“. [*]

Die USA führen immer noch einen Kalten Krieg gegen den Sozialismus, einen Sozialstaat und Betriebe in öffentlicher Hand. Bei dem Kalten Krieg gegen den Iran geht es nicht um die nationale Sicherheit der USA. Der Iran ist keine existenzielle Bedrohung für die USA oder Israel. Es geht darum, dass US-Unternehmen daran gehindert werden, die natürlichen Ressourcen des Iran zu nutzen, ihre staatlichen Unternehmen zu privatisieren und den Iran für ungleiche Handelsregelungen zu „öffnen“. Es geht auch darum, dass die USA der Hegemon im Nahen Osten sind.

Die USA nutzen immer noch die gleiche Kanonenbootdiplomatie, mit der sie seit dem 19. Jahrhundert Lateinamerika, Japan, Korea, China und die Philippinen für die Ausbeutung „öffneten“. Es ist ein altmodischer Imperialismus, der sich mit dem Jargon von „Menschenrechten, Demokratie und US-Exzeptionalismus“ verkleidet. Es ist das, was der alte Kolonialismus „Zivilisation der Heiden“ nannte.

Die USA werden der Islamischen Republik Iran nie verzeihen, dass sie das US-Ausbeutungsgeschäft eingestellt hat. Mit seinem Anteil an den Ölgesellschaften war der Schah ein sehr großer Kunde für US-Waffenhersteller wie General Dynamics, Lockheed und Northrop. Er kaufte auch sich auch aggressiv in das „Atom für Frieden-Programm“ von Präsident Dwight D. Eisenhower ein. Auf Drängen der USA begann der Iran 1957 mit seinem Atomprogramm.

Der Verkauf von Waffen und Nukleartechnik war ein gutes Geschäft für Waffenhersteller und die Atomindustrie. US-Unternehmen wie General Electric und Westinghouse verkauften dem Iran die nukleare Ausrüstung und Technologie sowie den angereicherten Uranbrennstoff. Sie verkauften dem Schah sogar das hochangereicherte waffenfähige Uran, das für die Stromerzeugung und die Herstellung von Atombomben am effizientesten ist.

Soweit die US-Öffentlichkeit wusste, war der Schah sehr beliebt und wurde von seinem Volk geliebt. Stellen Sie sich die Überraschung vor, als das iranische Volk ihn 1979 stürzte. Auch die Mainstream-Medien waren schockiert, da sie ihre eigene Propaganda geschluckt hatten. Die Bilder von Iranern, die randalierten, protestierten, die US-Flagge brannten und Amerika den Tod wünschten, waren beängstigend, es sah irrational aus, und es schien aus dem Nichts zu kommen.

Die US-Amerikaner und die Presse waren empört, als die US-Botschaft in Teheran von revolutionären Studenten gestürmt wurde, die 52 Amerikaner als Geiseln nahmen. Die Studenten benannten die US-Botschaft in „Höhle der Spione“ um. Die Studenten hatten allen Grund für diesen Namen, angesichts des Haufens belastender Dokumente, die sie entdeckten.

In den USA begann jede nächtliche TV-Nachrichtensendung mit der Anzahl der Tage, die seit Beginn der Geiselkrise im Iran vergangen waren. Es dauerte 444 Tage und führte dazu, dass Präsident Carter 1980 seine Wiederwahl gegen Ronald Reagan verlor.

Statt eines imperial aussehenden Schahs führte die iranische Revolution einen islamischen Führer als Regierungschef ein. Der Gedanke, dass sich der Iran in eine Theokratie verwandelt, schien den Amerikanern veraltet. Sie hatten nicht gewusst, dass Ayatollah Khomeini seit Anfang der 1960er Jahre ein Nationalheld ist. Er war verhaftet, gefoltert, inhaftiert und dann nach Frankreich verbannt worden, weil er sich entschieden gegen den Schah gestellt hatte. Das unphotogene Bild eines mürrisch aussehenden Ayatollah Khomeini war ein leichtes Ziel für westliche rassistische und islamfeindliche Propaganda.

Die US-Amerikaner konnten nicht verstehen, warum der Iran sich gegen die USA, gegen den Westen, gegen die Moderne richtete und fanatisch wurde. Die gewaltsame Säuberung von Anhängern des Schahs und der Opposition war schockierend. Iranische Anhänger des Schah, die in die USA flohen, brachten wilde Geschichten von Menschen mit, die an Straßenlaternen aufgehängt wurden, weil sie Fernseher und Toiletten in ihren Häusern hatten. Sie ließen den Teil aus, in dem es darum ging, wie sie in wohlhabendem Luxus lebten, während die überwiegende Mehrheit der Menschen in Hütten lebte. Der Übergang war gewaltsam und er dauerte etwa 2 Jahre.

Die US-Bevölkerung hatte keine Ahnung, warum das iranische Volk die USA so sehr hasste. Die Fakten wurden jahrelang vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Die Dokumente des Außenministeriums wurden schließlich 2017 veröffentlicht. Viele Jahrzehnte lang wusste die Öffentlichkeit nicht, dass es die USA waren, von Präsident Eisenhower über das Außenministerium bis hin zur CIA, die die demokratisch gewählte Volksregierung des charismatischen Premierministers Mohammad Mossadegh stürzten. Aber das iranische Volk wusste, dass es die USA waren, die das brutale Regime von Mohammad Reza Pahlavi auf den Pfauenthron setzten.

Die US-Bevölkerung war nicht über die Unterdrückungsmaßnahmen des Schahs, politische Gefangene, Folterkammern, Attentate, Verschwörungen und Hinrichtungen informiert. Die US-Regierung verschloss nicht nur die Augen vor der Brutalität, sondern es war auch die CIA (und Israels Mossad), die der Aufseher und Mentor der Geheimpolizei des Schahs war; die „Organization of National Intelligence and Security of the Nation“, bekannt als SAVAK.

Als Beispiel für die Brutalität des Schahs wurde in einem Bericht von Amnesty International für die Jahre 1974-1975 angegeben:

„Der Schah von Iran behält sein positives [Welt-]Image trotz der höchsten Rate an Todesstrafen in der Welt, keinem gültigen System von Zivilgerichten und einer Geschichte der Folter, die unglaublich ist.“

Einmal, als der Schah von einem Journalisten der französischen Zeitung Le Monde mit seinen brutalen Repressionsmethoden konfrontiert wurde, reagierte er so:

„Warum sollten wir nicht die gleichen Methoden anwenden wie ihr Europäer? Wir haben von euch ausgeklügelte Foltermethoden gelernt. Ihr benutzt psychologische Methoden, um die Wahrheit zu extrahieren, wir tun dasselbe.“

1978 berichtete Amnesty International, dass sich im Iran nichts zum Besseren geändert habe. Schon die Erwähnung des Wortes SAVAK reichte aus, um den Iranern Schauer über den Rücken zu jagen.

Der Ausbruch der iranischen Revolution 1979, die Geiselkrise und die Feindseligkeit des iranischen Volkes gegenüber der US-Regierung waren die direkte Folge und die Reaktion von 25 Jahren des US-Verhätschelns und der Unterhaltung seiner Shah-Marionette. Es war Kermit Roosevelt, der 1953 CIA-Leiter in Teheran war, der über den Schah sagte: „Er ist unser Junge“. Es war Roosevelt, der den Putsch plante und umsetzte, der den Schah an die Macht brachte. Der Codename für den Coup war Operation Ajax.

So wie Trump versucht MBS zu decken (wie Thomas Friedman liebevoll den Kronprinzen von Saudi-Arabien nennt), versuchte Präsident Jimmy „Menschenrechte“ Carter, Mohammad Reza Pahlavi nach der Iranischen Revolution zu decken und zu beschützen. Das iranische Volk wollte, dass der Schah von den USA, wohin er geflohen war, verhaftet wird. Sie wollten, dass er an den Iran ausgeliefert wird, um sich der Justiz zu stellen.

Henry Kissinger und David Rockefeller hatten an Carters Mitgefühl appelliert, den Schah aus gesundheitlichen Gründen in den USA aufzunehmen. Nach vielen Schwankungen stimmte Carter zu.

Carter hatte eine freundschaftliche persönliche Beziehung zum Schah. 1977 besuchte Carter den Iran und lobte den Schah für seine „Insel der Stabilität“ und für „die Bewunderung und Liebe, die dein Volk Ihnen gibt“.

Carter nahm den Schah am 21. Oktober 1979 in den USA auf. Am 4. November 1979 besetzten revolutionäre Studenten die US-Botschaft in Teheran und forderten den Schah im Austausch für die US-Geiseln. Carter sagte, er weigere sich, der „Erpressung“ einer Gruppe von „Terroristen“ nachzugeben. Immer noch schwankend, wies Carter den Schah aus den USA aus. Er starb 1980 in Ägypten.

Als Reaktion auf die Geiselkrise im Iran verhängten die USA einseitige Sanktionen gegen den Iran, unterbrachen den Verkauf von Öl und fror seine Vermögenswerte in den USA ein. Die USA verhängten ein Embargo gegen den Iran, einschließlich humanitärer Lieferungen, und die USA brachen die diplomatischen Beziehungen ab. Unnötig zu sagen, dass die USA ihr Programm „Atoms for Peace“ und die Zusammenarbeit mit dem Iran beim Ausbau der Kernenergie eingestellten.

Nicht zufällig ließ der Iran die US-Geiseln innerhalb weniger Stunden nach der Vereidigung von Ronald Reagan als Präsident im Jahr 1981 frei. Die Umstände und der Zeitpunkt der Geiselbefreiung sind nach wie vor umstritten. Höchstwahrscheinlich verdient Carter die Anerkennung für die erfolgreichen Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln. Warum die Iraner die Geiseln freiließen ist immer noch ein Rätsel.

Im Jahr 1980 fiel der Irak in den Iran ein und begann den Iran-Irak-Krieg, der bis 1988 andauerte. Unabhängig davon, ob die USA Saddam Hussein „grünes Licht“ für die Invasion in den Iran gaben oder nicht, haben die USA nicht versucht, die Aggression des Irak zu verhindern oder zu stoppen. Dexter Filkins schrieb im New Yorker

„Die iranische Führung zog zwei Lehren aus dem Iran-Irak-Krieg. Die erste war, dass der Iran von Feinden aus nah und fern umgeben war. Für das Regime war die Invasion nicht so sehr eine irakische, sondern eine westliche Verschwörung. Amerikanische Beamte wussten von Saddams Vorbereitungen auf die Invasion in den Iran im Jahr 1980, und sie gaben ihm später gezielt Informationen, die bei Chemiewaffenangriffen verwendet wurden; die Waffen selbst wurden mit Hilfe westeuropäischer Firmen bereitgestellt.

Die andere Lehre aus dem Iran-Irak-Krieg war die Sinnlosigkeit, eine Mann gegen Mann-Konfrontation zu führen. ………..Stattdessen mussten sie die Fähigkeit aufbauen, asymmetrische Kriegsführung zu führen – mit dem indirekten Angriff auf stärkere Mächte außerhalb des Iran. [*]“

Laut der New York Times entschied „die Reagan Administration heimlich kurz nach ihrem Amtsantritt im Januar 1981, dass Israel amerikanische Waffen und Ersatzteile im Wert von mehreren Milliarden Dollar in den Iran liefern darf“. Zynisch sagten die USA später, dass sie beiden Seiten Hilfe gaben, „um neutral zu bleiben“; und was nicht geschah war, beide Seiten vom Sieg abzuhalten. Sowohl der Iran als auch der Irak erlitten im Iran-Irak-Krieg jeweils über 500.000 Todesopfer.

Wenn die USA gehofft hatten, dass der Iran-Irak-Krieg den Iran schwächen würde, dann wären die unbeabsichtigten Folgen genau das Gegenteil gewesen, wie es bei der Doppelzüngigkeit der USA oft der Fall ist. Die Invasion des Irak in den Iran vereinte das iranische Volk stark hinter der revolutionären Regierung des Iran. Im Jahr 2003 hat die Invasion von Präsident Bush in den Irak den Iran zu einer noch stärkeren regionalen Macht gemacht.

Im Jahr 1982 marschierte Israel in den Libanon ein, und aufgrund einer Reihe von Ereignissen schickte Reagan US-Marines in den Libanon. Er nannte sie eine „Friedenstruppe“, um nicht die Zustimmung des Kongresses gemäß der War Powers Resolution von 1973 einholen zu müssen. 1983 kamen bei einem Selbstmordanschlag mit einer LKW-Bombe auf eine Marine-Kaserne im Libanon 241 Menschen ums Leben, hauptsächlich US-Marines. Die USA gaben dem Angriff auf den Iran die Schuld und erklärten den Iran zum „Terrorstaat“. Gegen den Iran wurden weitere US-Sanktionen verhängt, obwohl es nur Indizien dafür gab, dass der Iran der Täter war.

1988 schossen die USA ein iranisches Verkehrsflugzeug ab, das sich im iranischen Luftraum befand. Alle 290 Passagiere und Besatzungsmitglieder des Flugzeugs starben. Die USA behaupteten, sie hätten das Flugzeug mit einem bedrohlichen Kampfflugzeug verwechselt. Obwohl die USA zugaben, dass sie das Flugzeug abgeschossen hatten, weigerte sich Präsident George H. W. Bush, sich zu entschuldigen und sagte: „Ich bin kein Typ, der sich wegen Amerika entschuldigt“.

Trotz all der Turbulenzen der 1980er Jahre setzte der Iran seine Arbeit an seinem Atomprogramm fort. Er hatte 1970 den Atomwaffensperrvertrag (NPT) unterzeichnet. Der Iran hat nach dem Vertrag alle Rechte an einem Kernenergieprogramm. Tatsächlich sind die Kernwaffenländer nach dem Vertrag verpflichtet, mit den Nichtkernwaffenländern bei der friedlichen Entwicklung der Atomenergie zusammenzuarbeiten.

Anstatt sich an den NPT zu halten, unternahmen die USA das Täuschungsmanöver zu behaupten, dass der Iran ein Atomwaffenprogramm habe. Ohne Beweise verhängtendie USA einseitige Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. So wandte sich der Iran an Frankreich, Russland und andere Länder, um Material, Ausrüstung und Technologie für sein Kernenergieprogramm zu kaufen.

Nach der Irak-Invasion in Kuwait 1990 und dem Krieg der USA mit dem Irak verhängten die USA sowohl gegen den Irak als auch gegen den Iran Sanktionen. Während der Iran im Krieg Neutralität erklärt hatte, warfen die USA dem Iran vor, heimlich dem Irak zu helfen. Der wahre Grund, warum die USA Sanktionen gegen den Iran verhängten, war, dass sie befürchteten, dass ein geschwächter Irak den Iran als regionale Macht stärken würde, was genau das ist, was er tat.

1996 wurde dann unter Präsident Bill Clinton das, was als Iran and Libya Sanctions Act bekannt werden sollte, vom Kongress verabschiedet. Dieses Gesetz bestrafte alle US-amerikanischen oder ausländischen Unternehmen, die in die iranische Öl- und Gasindustrie investiert hatten. Die angebliche Begründung war, dass Investitionen in die iranische Öl- und Gasindustrie dem Iran die Mittel zur Verfügung stellen würden, um Massenvernichtungswaffen zu entwickeln. Da Geld austauschbar ist, könnte die gleiche Logik auf den gesamten Handel mit dem Iran angewandt werden, und das war es schließlich auch. Noch gibt es keinen Beweis, außer Indizien, dass der Iran jemals ein Atomwaffenprogramm hatte.

Der wahre Grund für Wirtschaftssanktionen ist, dass die USA einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran führen. Sie sind wütend, weil ihr Marionettenschah gestürzt wurde. US-Wirtschaftssanktionen sind ein Versuch, die iranische Wirtschaft zu zerstören. Als mächtigste und einflussreichste Wirtschaftsnation der Welt können die USA enorme finanzielle Sanktionen, Härten und Isolierungen auf andere Länder ausüben. Unter den meisten Sanktionen leiden Zivilisten.

Qualifiziert sich die Unterstützung des Aggressors in einem Krieg, die Unterstützung des Aggressors beim Einsatz verbotener chemischer Waffen, die Lieferung von Waffen an beide Seiten, um sich gegenseitig zu töten, und der Abschuss eines Zivilflugzeugs als „staatlich gesponserter Terrorismus“ ? Seit 1979 haben die USA Millionen von Menschen getötet, verdeckte Operationen wie in Afghanistan und illegale Angriffskriege im Nahen Osten durchgeführt wie die Invasion im Irak 2003.

Doch der Iran wird von den USA als „führender staatlicher Sponsor des Terrorismus“ in der Welt verurteilt? Solche Anschuldigungen der USA gegen den Iran sind heuchlerisch und politisch motiviert. Das Motiv für die US-Propaganda ist es, den Sturzes der international anerkannten legalen Regierung des Iran auf die eine oder andere Weise herbeizuführen. Der weltweit führende Sponsor des Staatsterrorismus sind sicherlich die USA, und seine Partner beim Terrorismus sind Großbritannien, Israel und Saudi-Arabien sowie die anderen Länder des Gulf Cooperation Council.

Die Definition von Terrorismus lautet nach Websters Wörterbuch „der rechtswidrige Einsatz von Gewalt und Einschüchterung, insbesondere gegen Zivilisten, bei der Verfolgung politischer Ziele“.

Die Opfer der US-Wirtschaftssanktionen nennen es Finanzterrorismus. Es ist und bleibt ein finanzieller Schaden für die meisten Zivilisten, und es verursacht ihnen unnötiges Leid und Tod durch den Mangel an Nahrung und Medikamenten für heilbare und vermeidbare Krankheiten. Auch die Zivilbevölkerung ist durch Wirtschaftssanktionen emotional sehr belastet. Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Scheidung, Kriminalität und viele andere soziale Probleme werden verschärft.

Wirtschaftssanktionen entsprechen der Definition des Terrorismus, und das macht Wirtschaftssanktionen zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Selbst von der UN genehmigte Wirtschaftssanktionen überschreiten die Genfer Konventionen, sind unmoralisch und können rechtswidrig sein. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darauf hingewiesen, dass der „Sicherheitsrat bei der Gestaltung, Überwachung und Überprüfung von Sanktionsregimen die Grundsätze des humanitären Völkerrechts zu beachten hat“.

Die USA wollen die Uhr zurückdrehen auf 1953 und eine Rückkehr des Schahs von Iran bewirken. Warum nicht? Die USA hatten ein Vierteljahrhundert lang, bis zur iranischen Revolution von 1979, viel mit dem Schah von Iran zu tun. Deshalb hassen die USA die derzeitige Regierung und wollen sie stürzen.

Die USA sind entschlossen, die Regierung des Iran zu destabilisieren. Die Verletzung des JCPOA durch Präsident Trump, der „Iran Deal“, hat „alle Optionen wieder auf den Tisch gebracht“: Wirtschaftssanktionen, Terrorismus, Krieg und sogar den Einsatz von Atomwaffen. Der Iran befindet sich nun im 40. Jahr der Islamischen Republik. John Bolton sagte 2017 vor der Terrorgruppe MEK, dass die Politik von Präsident Trump sein sollte, dass „die Revolution von 1979 von Ayatollah Khomeini nicht ihren 40. Jahrestags erleben wird“. Der 40. Jahrestag der islamischen Revolution im Iran wird in wenigen Monaten, am 11. Februar 2019, stattfinden. Offensichtlich ist Bolton nicht eingeladen.

Trump sagt, dass der Iran Deal der schlechteste Deal in der Geschichte ist. Was die USA wollen, ist das alte Abkommen, das sie von 1953 bis 1979 mit dem Iran hatten. Das war der „Größte Deal mit dem Iran in der Geschichte“. Die CIA hält ihren Mann bereits bereit. Sie päppeln ihn seit er 17 Jahre alt ist. Er lebt unweit des CIA-Hauptsitzes in Langley, Virginia. Es ist Reza Pahlavi, der Kronprinz des Iran. Er ist der letzte vorhandene Erbe des verwaisten Pfauenthrons seines Vaters. Er wartet in den Startlöchern auf die Stellenausschreibung für einen neuen Schah des Iran.

