Russland, die Ukraine und die Minsker Abkommensfiktion

von Pepe Escobar für The Saker Blog

Rostislav Ishchenko ist wohl der führende internationale Analyst, der sich auf die außerordentlich turbulenten Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine konzentriert. Er veröffentlicht regelmäßig auf Ukraina.ru, mit häufigen englischen Übersetzungen hier.

Im Gegensatz zur Dämonisierungskampagne „Russische Aggression“, die rund um die Uhr in allen Bereichen des Mainstreams wirksam ist und sich auf ausgewählte europäische Hauptstädte ausbreitet, kommt Ischtschenkos Analyse, etwa des Informationskrieges an allen Fronten der russisch-ukrainischen Saga, wie ein Hauch von frischer Luft.

Obwohl wir uns bei meinem letzten Besuch in Moskau aufgrund widersprüchlicher Zeitpläne (das Treffen findet später im Winter statt) nicht persönlich treffen konnten, akzeptierte Ishchenko freundlicherweise, meine dringendsten Fragen zu beantworten, was als nächstes an der russisch-ukrainischen Front passieren könnte, mit der Übersetzung durch Scott Humor.

Ischtschenkos Antworten auf die Situation im Donbass sollten auch auf die Krim ausgedehnt werden, nachdem der russische Außenminister Sergej Lawrow Informationen über den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko enthüllte, der in den letzten zehn Dezembertagen eine bewaffnete Provokation an der Grenze zur Krim plant.

Wenn man bedenkt, dass das Gelände im Winter normalerweise günstig für den Panzervortrieb ist, würde Poroschenko in seiner Verzweiflung eine große Provokation im Donbass anstreben, vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester?

Erstens ist dieser Winter zu warm und die Gegend ist noch nicht für eine Offensive geeignet. Zweitens, selbst wenn Frost zuschlägt und ein Angriff möglich wird, ist es ein zu großes Risiko für Poroschenko. Er hat nicht genug militärische Macht, um die DVR/LPR-Truppen zu besiegen, wobei man durchaus erwähnen sollte, dass Überraschungen immer noch möglich sind, wie es im August 2008 in Südossetien geschah. Schließlich ist das Minsker Friedensabkommen noch nicht gekündigt, und es ist unwahrscheinlich, dass der Westen in dem Moment, in dem Russland Druck zum Frieden auf den Machthaber ausübt, der vor Angst verrückt ist und den der Westen bereits abgeschrieben hat, konsolidiert gegen Russland vorgehen kann. Der Westen verlangt eine obligatorische Durchführung von Wahlen, und jeder Krieg würde eine Absage der Wahlen bedeuten. Wenn der Krieg durch Poroschenko erleichtert wird, wird ihm die Schuld für die Absage der Wahlen gegeben, und es besteht keine Notwendigkeit, ihn zu schützen.

Besteht die Möglichkeit, dass das Minsker Abkommen im Falle einer etwas weniger antirussischen Regierung in Kiew nach den nächsten Wahlen umgesetzt wird?

Nein, das ist nicht möglich. Kiew ist nicht in der Lage, das Minsker Abkommen umzusetzen, da dies die Föderalisierung der Ukraine bedeuten würde, während die Kiewer Eliten nur innerhalb der starren Vertikale des Einheitsstaates regieren können. Sie stellen sich im Grunde genommen kein anderes System von Beziehungen vor. Seit 2014 waren die internen Ressourcen, die den Appetit der oligarchischen Gruppen befriedigen konnten, erschöpft, und es gibt keine materielle Grundlage für einen Kompromiss. Deshalb sind sie dazu verdammt, untereinander um die Dominanz zu kämpfen. Auch wenn Russland, die Krim, Donbass und die ganze Welt plötzlich verschwinden würden, würde sich der nicht mehr von außen gefesselte Bürgerkrieg in der Ukraine nur noch verschärfen.

Ist sich Kiew bewusst, dass im Falle eines militärischen Angriffs auf den Donbass die russische Reaktion verheerend wäre? Und dass in Brüssel, wie ich mit vielen diplomatischen Quellen bestätigt habe, sich niemand mehr wirklich für das Schicksal Poroschenkos interessiert?

Ich denke, dass er das sehr gut weiß. Genau deshalb organisierte er seine Provokationen in der Straße von Kertsch und auch in Kiew (Angriff auf die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats), aber nicht in Donbass.

