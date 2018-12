Die Reaktionen auf Trumps Rückzugspläne für Syrien sagen mehr als der Plan selbst

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Darüber hinaus ist schwer zu sagen, was tatsächlich passiert. Ich wäre erstaunt, wenn es einen tatsächlichen Rückzug der USA aus Syrien ohne Rest- oder Stellvertretertruppen gäbe. Und es ist nach wie vor sehr wahrscheinlich, dass die US-Truppen überhaupt nicht weggehen werden, vor allem wenn Damaskus ein weiterer, zeitlich angemessener „Chemiewaffenangriff“ zugeschrieben wird. Diese US-Regierung hat hin und her und hin und her überlegt, was ihre syrische Politik eigentlich ist, seit Trump sein Amt angetreten hat, und es wird nicht im Geringsten überraschen, wenn wir am Ende sehr wenig Veränderung in der militärischen Präsenz der USA sehen. Die Dinge könnten sehr gut einfach ein wenig herumgeschoben und dann neu gruppiert werden, wenn Machtkämpfe innerhalb einer Regierung geregelt werden, die endlos im Konflikt mit sich selbst steht.

Trump sagt, dass der Rückzug darauf zurückzuführen ist, dass ISIS in Syrien besiegt wurde, aber andere verweisen auf den auffälligen Zeitpunkt seines jüngsten Gesprächs mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan, der eine bevorstehende Militäroperation gegen kurdische Streitkräfte in Syrien östlich des Euphrats in naher Zukunft angekündigt hat, als den wahrscheinlichsten Grund. Ein anonymer hochrangiger US-Beamter hat Reuters gesagt, dass die beiden Führer nicht über einen Rückzug der USA aus Syrien gesprochen hätten, aber der Zeitpunkt des Gesprächs sowie ein kürzlich abgeschlossener Waffenhandel mit der Türkei über 3,5 Milliarden Dollar deuten darauf hin, dass der Rückzug der USA und der geplante militärische Angriff von Erdoğan sehr wohl zusammenhängen könnten. Die Kurden setzen alles auf die Karte einer US-Unterstützung, aus dem Wunsch heraus, ihre eigene Nation zu gründen, und ein Rückzug der USA bedeutet, dass sie gezwungen sein werden, entweder ein Bündnis mit Damaskus zu schließen, wie einige Analysten glauben, oder zu riskieren, zwischen feindlichen türkischen Streitkräften und feindlichen syrischen Koalitionstruppen gefangen zu sein, während die Assad-Regierung dabei ist, syrisches Territorium zurückzugewinnen.

Präsident Trump hat den Abzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet, der angeblich 60 bis 100 Tage dauern wird, oder 30 Tage, je nachdem, wen Sie fragen. Nach Angaben der kurdischen Streitkräfte im Osten Syriens ist der Abzug der amerikanischen und französischen Truppen bereits im Gange, obwohl Frankreich sagt, dass es bleibt. Die Anzahl der abzuziehenden Truppen, die sich immer wieder in den Nachrichten wiederholt, beträgt 2.000, aber es gibt Berichte, dass die tatsächliche Anzahl der US-Bodentruppen in Syrien näher an 4.000 liegt. Die von den USA geführte Luftangriffskampagne gegen den islamischen Staat wird angeblich fortgesetzt.

Joe Scarborough@JoeNBC: „Trump überreicht Putin diese Jahr ein großes Weihnachtsgeschenk: Syrien.“

Sobald Trump über Twitter seine Absicht bekannt gab, Truppen aus Syrien abzuziehen, haben alle den Verstand verloren. Praktisch jede liberale Medienagentur hat hysterisch reagiert, wobei die Redaktion der New York Times die Entscheidung verurteilt hat, zusammen mit mehreren CNN- und MSNBC-Veröffentlichungen und Rachel Maddow macht voll einen auf Rachel Maddow, diesmal aber mit der Türkei. Die Senatoren Lindsey Graham, Marco Rubio, Jeanne Shaheen, Tom Cotton, Angus King und Joni Ernst schrieben Trump einen umfassenden überparteilichen Brief, in dem sie davor warnten, dass ein Rückzug der USA „Bashar al Assad ermutigen könnte, weitere Maßnahmen zur Festigung seiner Macht zu ergreifen“. Hollywood-Prominente wie Bette Midler, Mia Farrow und Cher stürzten aus ihren Puderdosen der Bedeutungslosigkeit, um jeden anzuschreien, dass ein grenzenloser US-Militärexpansionismus glorreich und wünschenswert ist. Max Boot, der legendäre Mann, der sich immer in allem irrt, erklärte, dass Trump durch seinen Abzug ein „Geschenk an Iran, Russland, ISIS und Assad“ gebe.

Dieses Wort „Geschenk“ erschien immer wieder und wieder und immer wieder und wieder. Die Redaktion der New York Times erklärte: „Ein amerikanischer Rückzug wäre auch ein Geschenk an Wladimir Putin, den russischen Führer, der hart daran gearbeitet hat, den amerikanischen Einfluss in der Region zu übernehmen, sowie an den Iran, der auch seine regionale Präsenz ausgebaut hat“. Victoria Nuland in der Washington Post erklärte, dass „Präsident Trump mit seiner Entscheidung, alle US-Streitkräfte aus Syrien abzuziehen, Präsident Bashar al-Assad, dem islamischen Staat, dem Kreml und Teheran ein großes Neujahrsgeschenk überreicht“. Bret Stephens von der New York Times nannte es „Ein Geschenk an den Iran, die Hisbollah und Putin“.

Und all die gewöhnlichen Konsumenten der Massenmedien plappern dieses Thema jetzt bei jeder Gelegenheit nach. Macht eine Twittersuche nach den Wörtern „Geschenk“ und „Syrien“, und ihr werdet nicht nur auf die Establishment-Tröten mit dem blauen Häkchen stoßen, die diesen Slogan ihren Anhängern beibringen, sondern auch auf unzählige normale Menschen, die das wieder aufleben lassen. Nicht, weil sie an den endlosen militärischen Expansionismus der USA glauben. Nicht, weil sie wirklich verstehen, was los ist, und damit Probleme machen. Sondern weil sie Trump hassen und ihnen beigebracht wurden, eine bestimmte Linie nachzuplappern, um ihn zu kritisieren.