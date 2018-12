Beide führenden Kandidaten, die Mattis ersetzen sollen, sind maximale Kriegsfalken.

Bild: Von links nach rechts, General John Keane, General Jim Mattis und Senator Tom Cotton.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Während „Mad Dog“ Mattis keineswegs ein „Held“ war, ist es fast selbstverständlich, dass sein Nachfolger weitaus mehr für Krieg und Interventionen sein wird als der scheidende Verteidigungsminister.

Am Donnerstag kündigte Präsident Donald Trump über Twitter an, dass Verteidigungsminister James „Mad Dog“ Mattis im Februar „in den Ruhestand“ gehen würde und dass bald ein Ersatz für Mattis ernannt würde. Mattis‘ Rücktritt war seit Ende Juni Gegenstand von Spekulationen gewesen, als berichtet wurde, dass Mattis bereits bei wichtigen Entscheidungen wie dem einseitigen Rückzug vom iranischen Atomabkommen, für dessen Aufrechterhaltung Mattis sich eingesetzt hatte, übergangen wurde. Gerüchte über Mattis‘ Rücktritt vom höchsten Amt des Pentagons lebten dann im September wieder auf, als berichtet wurde, dass Trump seinen Ersatz „aktiv diskutiere“.

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting…. 90K Twitter Ads info and privacy

Viele führende US-Politiker – sowohl Demokraten als auch Republikaner – haben Mattis‘ Rücktritt beklagt. Senator Mark Warner (D-VA) nannte die Nachricht von Mattis‘ Weggang „beängstigend“ und fügte hinzu, dass er „eine Insel der Stabilität inmitten des Chaos der Trump-Administration gewesen sei“. Sen. Mitch McConnell (R-KY) beklagte auch die Nachricht und erklärte, dass es ihm „leid täte, zu erfahren, dass Minister Mattis [….] bald die Regierung verlassen wird“, und fügte hinzu, dass er „besonders verzweifelt war, dass er wegen der starken Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten über diese und andere Schlüsselaspekte der amerikanischen globalen Führung zurücktritt“.

In ähnlicher Weise loben große US-Medien Mattis seit langem, dass er der „letzte Erwachsene“ im Weißen Haus sei und angeblich dazu beigetragen habe, „einen unberechenbaren Präsidenten zu begrenzen„. Nachdem Mattis weg ist, haben die Mainstreammedien gewarnt, dass Trump jetzt „ungebunden“ sei.

Während seiner Amtszeit war Mattis in vielen Bereichen der Verfechter einer Politik, die seine derzeitige Behandlung durch die Medien und das politische Establishment als heroische Figur kaum rechtfertigt. Obwohl Mattis gegen einige von Trumps politischen Entscheidungen war – vor allem gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und den Rückzug der Regierung aus dem Iran-Deal – unterstützte Mattis den völkermörderischen, von Saudis geführten und von den USA unterstützten Krieg im Jemen bis Ende letzten Monats, drohte Nordkorea mit „der Zerstörung seines Volkes“ und beaufsichtigte die US-Bombardierungen von Iraks Mosul und Syriens Raqqa. Allein die Operation in Mosul soll mindestens 6.000 Zivilisten getötet haben.

Während Mattis keineswegs ein „Held“ war, ist es fast eine Selbstverständlichkeit, dass sein Nachfolger weitaus mehr für Krieg und Intervention sein wird als der scheidende Verteidigungsminister, der 2004 als „Mad Dog“ bezeichnet wurde, weil er den US-Angriff auf das irakische Falludscha geleitet hatte. In der Tat, zuletzt im September und jetzt nach der Nachricht von Mattis‘ Rücktritt, werden die Top-Bewerber für die Spitzenposition im Pentagon genannt, einschließlich Senator Lindsey Graham und David Petraeus. Jedoch gibt es eine Quelle in der Nähe des Präsidenten, die von FOX News – Trumps Nachrichtenagentur der Wahl – zitiert wird, die sagt, dass die wahrscheinlichsten Kandidaten für Mattis‘ Posten Senator Tom Cotton (R-AR) und General John „Jack“ Keane im Ruhestand sind.

Das kleinere von zwei sehr bösen Übeln?

Tom Cotton, in seiner relativ kurzen Zeit als Senator, hat sich den Ruf erworben, ein außergewöhnlich aggressiver Falke zu sein, insbesondere im Hinblick auf den Iran. Als langjähriger Kritiker des iranischen Atomabkommens war Cotton einer der Autoren eines umstrittenen Briefes an den Iran während der Verhandlungen, der von der Baltimore Sun als Aufforderung an Teheran beschrieben wurde, sich „auf den Krieg vorzubereiten“, weil das Abkommen durch den nachfolgenden Präsidenten aufgehoben werden könnte. Seitdem hat Cotton wiederholt die einseitige Bombardierung des Iran gefordert, die, wie er betonte, nur „mehrere Tage“ dauern würde und nicht zu einem größeren Krieg führen werde.

Cotton ist auch ausgesprochen israelfreundlich und erhielt 2014 über 700.000 Dollar vom Emergency Committee for Israel und fast 1 Million Dollar von derselben Gruppe ein Jahr später. Im selben Jahr, während der israelischen Invasion in Gaza, nannte Cotton das israelische Militär „die moralischste und humanitärste Kampftruppe der Welt“, trotz der zahlreichen Kriegsverbrechen, die es damals beging. Ein Jahr später forderte Cotton den Kongress auf, Israel mit B-52 und „Bunker-Buster“-Bomben für den Einsatz gegen den Iran zu versorgen.

Im Hinblick auf den syrischen Konflikt ist Cotton seit Jahren ein ausgesprochener Befürworter einer Eskalation und lobte Trumps Entscheidung vom April 2017, Syrien zu bombardieren, als Wiederherstellung „unserer Glaubwürdigkeit in der Welt„. Nachdem Trump im vergangenen April Syrien erneut bombardiert hatte, veröffentlichte Cotton eine offizielle Erklärung, in der er den Angriff lobte, die wie folgt lautete:

„Der Schlächter von Damaskus [scheinbar mit Bezug auf den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad] hat heute Abend zwei Lektionen auf die harte Tour gelernt: Massenvernichtungswaffen werden keinen militärischen Vorteil bringen, wenn die Vereinigten Staaten mit dir fertig sind und Russland seine Klienten nicht vor den Vereinigten Staaten schützen kann. Präsident Trump sollte die Angriffe fortführen, wenn Assad diese Lektionen nicht lernt, und die Ayatollahs des Iran und Kim Jong Un wollen vielleicht auf die einfache Weise lernen. Wir danken unseren alten britischen und französischen Freunden, dass sie sich uns wieder einmal bei der Verteidigung der zivilisierten Welt angeschlossen haben.“

Darüber hinaus ist Cotton auch gegenüber Russland ein Falke. Obwohl Cotton ein ausgesproche ner Kritiker von „Russiagate“ ist, hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin „einen engagierten Gegner der Vereinigten Staaten“ genannt. Er hat Russland beschuldigt, folgendes zu tun:

„Es mischt sich in unsere Präsidentschaftskampagne ein, verletzt Rüstungskontrollverträge mit den Vereinigten Staaten, dringt in die Ukraine ein, ermordet politische Gegner in Großbritannien, unterstützt gemeinsam mit dem Iran das gesetzlose Regime von Bashar al-Assad in Syrien und betrügt nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern sogar bei den Paralympics.“

Im Juli fasste Cotton seine Russland-Politik wie folgt zusammen:

„Die Vereinigten Staaten sollten an der strategischen Offensive gegen Russland festhalten, indem sie Sanktionen aufrechterhalten, unser Militär wieder aufbauen, unsere Atomstreitkräfte modernisieren, die Raketenabwehr ausbauen, mehr Waffen an unsere Verbündeten schicken und mehr Öl und Gas produzieren.“

Cotton forderte auch im letzten April, dass die USA aus dem Vertrag über nukleare Streitkräfte Mittelstreckenraketen austreten. Die Trump-Administration folgte schließlich dem Rat von Cotton und kündigte an, dass sie im vergangenen Oktober aus dem Vertrag aussteigen werde. Im Dezember gab die Regierung Russland jedoch 60 Tage Zeit, um zur „Einhaltung“ des Vertrags zurückzukehren, obwohl Russland wahrscheinlich keine Zugeständnisse in diesem Bereich machen wird. Viele Analysten und ausländische Regierungen haben gewarnt, dass der einseitige Rückzug der USA aus diesem Vertrag zu einer Wiederbelebung des atomaren Wettrüstens zwischen Russland und den Vereinigten Staaten führen werde.

Darüber hinaus hat Cotton in der Vergangenheit Kontroversen erzeugt, weil er erklärt hat, dass die USA „stolz“ darauf sein sollten, wie sie mit den in Guantanamo Bay festgehaltenen „Wilden“ umgehen, und weil er behauptet, dass „Bombenangriffe uns sicherer machen“. Er forderte auch die Inhaftierung von zwei Journalisten der New York Times im Jahr 2006 wegen „Spionage“ wegen der Berichterstattung über ein geheimes Regierungsprogramm und unterstützt den Krieg in Afghanistan.

Doch während die Möglichkeit, Cotton als zukünftigen Verteidigungsminister zu gewinnen, alarmierend ist, ist der andere Name, John Keane, der als Mattis-Ersatz die Runde macht, vielleicht noch alarmierender.

Neocon-Liebling Keane in der Pole-Position?

Medienberichte haben John Keane – manchmal auch mit seinem Spitznamen „Jack“ bezeichnet – als Mattis‘ wahrscheinlichsten Nachfolger zitiert, der Besorgnis bei jedem auslösen sollte, der vor der militärischen Eskalation der USA im Nahen Osten zurückschreckt. Keane, ein häufiger Kommentator von FOX News, wurde vom ehemaligen CIA-Analysten Ray McGovern als „der Sturmgeschütz der Neokonservativen“ beschrieben, was angesichts seiner engen Verbindung zum einflussreichen neokonservativen „Kagan Clan“, zu dem auch Fred Kagan, Robert Kagan und ihre Ehefrauen Kimberly Kagan und Victoria Nuland gehören, nicht überraschend ist.

Eine von Keanes vielen Verbindungen zu den Kagans ist das Dokument „Sich für den Sieg entscheiden: Ein Plan für den Erfolg im Irak“, den Keane zusammen mit Frederick Kagan verfasst hat und der als Blaupause für die gescheiterte „Truppenaufstockung“ der Bush-Administration 2007 im Irak diente. Darüber hinaus ist Keane der derzeitige Vorsitzende des Institute for the Study of War (ISW), das von Fred Kagans Frau Kimberely gegründet wurde und früher von Liz Cheney, der Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, geleitet wurde.

Wie von Consortium News im Jahr 2012 festgestellt, wird ISW von großen Waffenherstellern und militärischen Auftragnehmern wie „General Dynamics, Northrop Grumman und CACI“ sowie von weniger bekannten Unternehmen wie DynCorp International finanziert, die die afghanische Polizei ausbilden [und des Kinderhandels in Afghanistan und im Kosovo sowie der „Sklaverei“ amerikanischer Arbeiter beschuldigt wurden], und Palantir, ein Technologieunternehmen, das mit Unterstützung des Venture-Capital-Arms der CIA, In-Q-Tel. Palantir liefert Software an den US-Militärnachrichtendienst in Afghanistan.“ Dies mag erklären, warum Keane ein begeisterter Anhänger des 17-jährigen Krieges in diesem Land ist.

Tatsächlich kommen Keanes politische Positionen vielen der Waffenhersteller und Auftragnehmer zugute, die die von ihm geleitete Gruppe finanzieren. Keane, ein engagierter „Iran-Falke“, hatte sich für den Rückzug der USA aus dem Iran-Deal eingesetzt und nannte die Iraner „Schläger und Mörder“, die beabsichtigen, „Atomwaffen zu erwerben“. Er ist auch ein starker Unterstützer der aktuellen aggressiven Iranpolitik der Regierung, einschließlich des Regimewechsels.

Keane hat den Iran „unseren wichtigsten strategischen Feind in der Welt“ genannt und 2011 einen Plan für einen Regimewechsel im Iran gefördert, der „verdeckte Operationen unter der Führung der CIA“ beinhaltet und „Geld, Informationen und Ermutigung für die Führer der Dissidenten im Iran bietet, ihre Bevölkerung zu instrumentalisieren, Druck auf das Regime auszuüben“, was eine auffällige Ähnlichkeit mit der aktuellen Iranpolitik des Weißen Hauses aufweist.

Der pensionierte General ist auch in Sachen Außenpolitik sehr pro-israelisch. Zum Beispiel behauptete Keane im Dezember letzten Jahres, dass die Entscheidung der Trump-Administration, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina „unterstützen“ würde. Dann, im Februar letzten Jahres, erklärte Keane, dass ein Krieg zwischen Israel und Syrien/Iran „unvermeidlich“ sei.

Jack Keane hält einen Krieg zwischen Israel und Syrien/Iran/Libanon für „unvermeidlich“.

Im Falle Syriens, wo Trump kürzlich einen „sofortigen“ Truppenabzug ankündigte, hat Keane wiederholt gefordert, dass die USA direkt in den syrischen Konflikt eingreifen, „die rechten [syrischen] Rebellen mit Flugabwehrwaffen ausrüsten“ und syrische Militärstandorte mit „begrenzten Luftangriffen“ angreifen. Er hat sich auch für den Angriff auf die syrischen „Bodentruppen“ eingesetzt und einen gewaltsamen Sturz der syrischen Regierung und die Einrichtung einer Flugverbotszone über Syrien gefordert. Er hat sich auch für eine permanente militärische Präsenz der USA im Land ausgesprochen.

Außerdem, wenn er ernannt wird, um das Pentagon zu leiten, würde Keane wahrscheinlich vermehrte Truppeneinsätze an Orten wie Afghanistan (ein Krieg, den er immer noch unterstützt) und anderswo unterstützen, da er als „Mastermind“ hinter der 2007 von der Bush-Regierung eingesetzten Truppenaufstockung im Irak bezeichnet wurde.

Damit nicht genug, Keane ist auch ein „Rußlandfalke“ und war einer der Hauptverfechter der Behauptung, dass Russland im vergangenen Jahr Waffen durch den Iran zu den Taliban in Afghanistan schleußte, um „die Unterstützung der Bevölkerung für die Bemühungen der USA in Afghanistan zu schwächen, in der Hoffnung, dass die Vereinigten Staaten aufgeben und nach Hause gehen“. Mit anderen Worten, ein Mangel an innerer Unterstützung für die US-Besetzung Afghanistans ist aus Sicht von Keane die Schuld Russlands.

„Jack“ Keane beschuldigt Russland für die fallende Unterstützung des Afghanistan-Krieges bei den Amerikanern verantwortlich zu sein

Keane hat Trump auch aufgefordert, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu „bloßzustellen und zu konfrontieren“ und Putin und die russische Regierung beschuldigt, „politische Informationskriege“ zu führen. Keane erklärte im März auch, dass Russland „wesentlich gefährlicher wird“.

Keane als persönlicher Kriegsgewinnler?

Neben seiner klaren Unterstützung für die amerikanische Militärintervention im Ausland hat Keane mehrere Interessenkonflikte mit privaten Unternehmen, die von der US-Intervention und dem Krieg im Ausland profitieren. Neben seinem Vorsitzenden ISW, der von führenden Militärdienstleistern finanziert wird, ist Keane beispielsweise ehemaliges Vorstandsmitglied des US-Waffenherstellers General Dynamics und derzeit Senior Berater von Academi (der Söldnerfirma für Spezialoperationen früher bekannt als Blackwater).

Keane ist auch Vorstandsmitglied von IronNet Cybersecurity, dessen CEO Keith Alexander ist, der ehemalige Direktor der National Security Agency und Leiter des U.S. Cyber Command. Alexander gründete das Unternehmen 2014 zusammen mit einem Team von ehemaligen Leitern des Verteidigungsministeriums, des National Counterterrorism Center und der Defense Advanced Research Projects Agency sowie Cyber-Experten aus dem kommerziellen Bereich.

Laut seiner Website arbeitet IronNet „kollaborativ mit staatlichen Sicherheitsoperationszentren“ zusammen, und Alexander als CEO hat die meiste Zeit des Jahres damit verbracht, wiederholt in Kabelnachrichtensendungen aufzutreten, die einen militärischen Cyber-Aufrüstung gegen Russland und China fordern, von dem IronNet wahrscheinlich profitieren wird. Angesichts seiner Rolle als Vorstandsmitglied bei IronNet wird Keane, wenn er zum neuen Verteidigungsminister ernannt wird, wahrscheinlich ebenso falkenhaft sein, wenn es um Cyber-Kriegsführung geht, die wahrscheinlich den persönlichen Finanzen von Keane zugute kommt.

Aus dem Brötchenerwärmer hinein ins Feuer?

Obwohl Mattis‘ Zeit als Verteidigungsminister bei weitem nicht bewundernswert ist, gibt es alle Anzeichen dafür, dass die Person, die sich darauf einstellt, ihm zu folgen, viel schlechter sein wird. Ob Cotton oder Keane oder ein anderer Kriegsfalke bald zum obersten Beamten des Pentagons ernannt wird, Mattis‘ Nachfolger wird wahrscheinlich den Krieg mit dem Iran und eine Zunahme der Konfrontationspolitik mit Russland und anderen Weltmächten unterstützen.

Während sowohl Cotton als auch Keane unbestreitbar Neokonservative sind, die Krieg, Regimewechsel und das US-Imperium auf Schritt und Tritt unterstützen, scheint es, dass Keane als zukünftiger Verteidigungsminister gefährlicher sein könnte, weil seine Firmenzugehörigkeiten dazu führen würden, dass er aufgrund seiner zahlreichen Verbindungen zu privaten Militärunternehmern und Waffenherstellern finanziell von einer verstärkten Beteiligung der USA an aktuellen und zukünftigen militärischen Konflikten profitieren würde.

Während die Falkenpolitik von Cotton weitgehend von der Verteidigungs- und Israel-Lobby beeinflusst wurde, ist das persönliche finanzielle Interesse von Cotton an der Ausweitung des Krieges weitgehend das Ergebnis von Spenden dieser Lobby, die nicht unbedingt bei jedem Bombenabwurf zu einem Gewinn führen.

Doch so oder so ebnet Mattis‘ „Ruhestand“ als Verteidigungsminister den Weg für eine weitere Eskalation in einer zunehmend instabilen Welt, die sich einem weiteren großen Krieg zu nähern scheint.

Whitney Webb ist Mitarbeiterin für MintPress News und Autorin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/both-leading-candidates-to-replace-mattis-are-maximum-war-hawks/253267/

Advertisements