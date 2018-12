Da die USA aus dem Weg sind, werden Syriens Elitetigereinheiten ISIS neutralisieren.

https://turcopolier.typepad.com

Übersetzung LZ

„Die Elite-Tigereinheiten der syrisch-arabischen Armee wurden angewiesen, diese Woche nach Ostsyrien zu gehen, nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Truppenrückzug aus dem Land ankündigte. Laut einer Regierungsquelle erhielten die Tigereinheiten den Befehl, sich in die östliche Provinz Deir Ezzor zu begeben, nachdem sie mehrere Monate im Gebiet des Abu Dhuhour Flughafens im Südosten Idlibs verbracht hatten.“

„Die Mission der Tigereinheiten in Ostsyrien ist noch unbekannt, sie könnten sich jedoch an diese Front begeben, um eine militärische Expansion der Türkei zu verhindern. Mit der Ankündigung einer neuen militärischen Operation östlich des Euphrats durch die Türkei haben die syrische Regierung und die syrischen demokratischen Kräfte (SDF) Gespräche aufgenommen, um der Bedrohung durch diese Invasion zu begegnen.“

(in einem kurz darauf veröffentlichten Update):

„Laut einer militärischen Quelle in Damaskus ist der Grund für die Truppenverlegung auf den erstarkenden islamischen Staat (ISIS/ISIL/IS/Daesh) zurückzuführen, der durch die bevorstehende Offensive der türkischen Armee östlich des Euphrats verursacht wird. Die Quelle sagte, dass die syrischen demokratischen Kräfte (SDF), die gerade ISIS bekämpfen, gezwungen sein werden, einen Großteil ihrer Truppen nach Nordsyrien zu verlegen, wenn sie versuchen, mit der Bedrohung durch die türkische Armee fertig zu werden. Es wird erwartet, dass die Tigereinheiten eine kleine Tasche des islamischen Staats räumen, die in der Nähe der Grenzstadt Albukamal verblieben ist.“ (Al Masdar Nachrichten)

**********************

Alle, die darüber jammern, daß der Rückzug der USA es dem IS ermöglichen wird, in die Lücke zu springen, können sich jetzt entspannen. Die Tigertruppe wird den Job beenden. Sobald die Tigertruppe die Dschihadis zwischen Deir Ezzor und Albukamal neutralisiert hat, kann ich mir vorstellen, dass sie nach Norden nach Raqqa ziehen werden. Sie werden wahrscheinlich die Kontrolle über die mehr als 3.000 Dschihad-Häftlinge übernehmen, die von der YPG/SDF im Verlauf des Krieges festgehalten wurden. Ich bezweifle, daß die SDF oder die Koalition die Überquerung des Euphrats durch die Tigertruppe oder ihren Vormarsch nach Raqqa beanstanden werden.

In einer anderen Entwicklung kündigte Erdogan an, dass er seine geplante Invasion von Rojava und darüber hinaus aufschieben werde. Ich bin sicher, ihm wurde schwindlig bei dem Traum, den Weg nach Albukamal zu gehen, aber er scheint einen Anfall von Vorsicht erlitten zu haben…. oder vielleicht wurde er vom Geist von Issam Zahreddine besucht, der Geschichten über seinen Bruder Suheil al Hassan erzählt.

Die SF-Teams sollten an Ort und Stelle bleiben und bei der Vereinigung der YPG/SDF-Streitkräfte mit den vorrückenden Tigerkräften helfen. Ich würde viel dafür geben, um vor Ort zu sein, wenn das passiert.

