FSA entsendet Truppen für die geplante Syrienoperation der Türkei

Bild: Syrische demokratische Kräfte und US-Truppen während einer Patrouille an der türkischen Grenze bei Hasaka, Syrien, 4. November 2018.

von Khaled al-Khateb – http://www.al-monitor.com

Übersetzung LZ

Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan aus der Zentralprovinz Konya am 17. Dezember bekannt gab, dass sein Land entschlossen sei, eine Militäroperation gegen die syrischen demokratischen Kräfte (SDF) östlich des Euphrat zu starten, begannen Fraktionen, die der Free Syrian Army (FSA) angehören, Kämpfer an die syrisch-türkische Grenze zu schicken.

„Wir können unsere Operation gegen Terroristen jeden Moment beginnen“, sagte er und fügte hinzu: „Wir haben eine positive Antwort von US-Präsident Donald Trump bezüglich der militärischen Operation erhalten, die wir letzte Woche östlich des Euphrats angekündigt haben.“

Am 14. Dezember gab die FSA der türkischen Armee die Namen von Kämpfern, die bereit wären, an der Militäroperation teilzunehmen. Sie werden aus dem Gebiet „Euphrat Schild“ bei Aleppo in die Südtürkei entlang der Grenze zu Syrien transferiert. Die der FSA angegliederte „Nationale Armee“ hat auch gesagt, dass alle ihre Abteilungen Kämpfer zur Teilnahme an der Militäroperation schicken würden.

Ein FSA-Kommandant sagte Al-Monitor unter der Bedingung der Anonymität: „Die FSA schickten am 20. November mehr als 2.000 Kämpfer in die Türkei, um militärisch ausgebildet zu werden. Diese waren an der türkisch-syrischen Grenze stationiert. Am 15. Dezember bat die türkische Armee die FSA, mehr Kämpfer in das syrische Grenzgebiet im Süden der Türkei zu schicken. Infolgedessen wurden mehr als 2.000 Kämpfer an die Grenze geschickt, und damit wird die Gesamtzahl der Kämpfer auf 4.000 steigen.“

Er fuhr fort: „Einige Teile der FSA werden es unterlassen, eine große Anzahl von Kämpfern an die Grenze zu schicken, weil viele Kämpfer nicht an entfernten Kämpfen teilnehmen wollen, deren Ergebnisse in beide Richtungen gehen könnten. Die Teilnehmer der Operation sind hauptsächlich FSA-Kämpfer von Deir ez-Zor und Raqqa aus dem Gebiet der Aktion Euphratschild. Sie sind sehr interessiert an der Operation, weil sie in ihre Heimatstädte zurückkehren wollen, die unter die Kontrolle des SDF fallen.“

Die Nationalarmee kündigte in einer Erklärung vom 16. Dezember an, dass sie entschlossen sei zu kämpfen und koordiniert an der Befreiungsschlacht neben der türkischen Armee teilzunehmen.

Laut einer weiteren Quelle der FSA sagte die Türkei, dass, während die Schlacht zunächst auf SDF-Positionen in der Stadt Tell Abyad vom türkischen Territorium ausgehen wird, sie sich später auf die Stadt Ain al-Arab, Kobani und die Stadt Ras al-Ain konzentrieren wird. Anschließend, so die Quelle, wird die SDF im westlichen Teil von Kobani von Jarablus in den Gebieten östlich des Euphrat angegriffen.

Die Quelle fügte hinzu, dass die türkische Armee den FSA-Kommandanten detaillierte Informationen über die Größe der Befestigungen östlich des Euphrats sowie eine Karte der Landminen, die dort verlegt wurden, gegeben hat und ihnen sagte, dass die SDF gewalttätigem Widerstand leisten könnte.

Sobald Erdogan am 12. Dezember zum ersten Mal sagte, dass eine militärische Operation unmittelbar bevorstehe, erlebte das Gebiet des Euphratschildes drei Bombenangriffe. An diesem Tag explodierte im Zentrum der Stadt Azaz eine Autobombe, die ein 10-jähriges Mädchen tötete und eine große Zahl von Zivilisten verletzte. Ein Motorrad explodierte auf dem Markt von al-Rai City, verletzte mehrere Zivilisten, und ein weiteres explodierte auf dem Markt von al-Bab, tötete einen Zivilisten und verletzte mehrere andere.

Während noch keine Zahlen über die Verwundeten vorliegen, weckten die Bombenanschläge bei den Bewohnern die Befürchtung, dass andere Städte und Gemeinden im Vorfeld der Militäroperation ins Visier genommen werden könnten.

Um die Sicherheit wiederherzustellen, kündigte die Militärpolizei der FSA im Gebiet des Euphratschildes am 12. Dezember an, dass alle ihre Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden.

Youssef Hammoud, der offizielle Sprecher der Nationalarmee, sagte zu Al-Monitor: „Die Bombenanschläge in Azaz, al-Bab und al-Rai sind eine direkte Botschaft des SDF an die FSA. Die SDF stehen hinter den Explosionen, die direkt nach der Erklärung des türkischen Präsidenten, dass die militärische Operation näher rückt, stattfanden. Wir in der FSA werden unser Bestes tun, um den Erfolg der von der türkischen Armee gegen den SDF eingeleiteten militärischen Operation zu gewährleisten. Die Explosionen der SDF werden uns nicht erschrecken.“

Er erklärte, dass bis zu „14.000 FSA-Kämpfer bereit sind, an der militärischen Operation teilzunehmen“ und fügte hinzu: „Wenn die Operation mehr Kämpfer erfordert, dann sind wir alle dafür, mehr Kämpfer zu schicken, bis ihre Zahl 20.000 erreicht hat“.

Hammoud schloss: „Die FSA wird die Kämpfe gegen den SDF anführen und von den Infanteriekräften und dem Feuerschutz der türkischen Armee unterstützt werden.“

Mustafa Sejari, der Leiter des politischen Büros der Al-Moaatsem Brigade, sagte Al-Monitor, dass die FSA hoffe, dass friedliche und vernünftige Lösungen gefunden würden, um den Weg für die Rückkehr von Hunderttausenden von Menschen in das Gebiet des östlichen Euphratschildes nach ihrer Vertreibung durch die SDF zu ebnen.

Laut Sejari leben derzeit Hunderttausende von Menschen aus dem östlichen Euphratschildgebiet in der Türkei und in den von der FSA kontrollierten Städten im Euphratschildgebiet und können nicht in ihre Städte zurückkehren. Während einige von ihnen vertrieben wurden, als der islamische Staat die Kontrolle über diese Städte übernahm, gingen andere nach der Übernahme durch die SDF. Die Menschen haben Angst vor der Rückkehr, weil sie befürchten, dass die SDF ihre Kinder rekrutiert, fügte Sejari hinzu.

Er fuhr fort zu sagen, dass die SDF hinter den Explosionen steckt, die von der FSA kontrollierte Gebiete erschütterten. Die letzte zielte auf das Zentrum der Stadt Afrin 16. Dezember, als eine Autobombe auf dem Stadtmarkt explodierte, acht Zivilisten tötete und 22 weitere verletzte.

„Wir haben keine andere Wahl, als eine militärische Operation gegen die SDF durchzuführen. Diese Gruppen arbeiten daran, ihre militärische Präsenz zu verstärken und haben separatistische Absichten. Sie wollen Syrien teilen. Dieses ist etwas, das die FSA nicht erlaubt,“ sagte er.

Die erwartete türkische Militäroperation wird von den Bewohnern des Euphratschildgebiets in der Gegend von Aleppo erheblich unterstützt. Viele von ihnen glauben, dass der SDF nicht weniger gefährlich ist als das Regime und befürchten, dass der SDF seine separatistischen Absichten verfolgen und in den von ihm kontrollierten Gebiet eine Selbstverwaltung einrichten wird.

Sowohl die türkischen Erklärungen als auch der Einsatz der FSA an der Grenze scheinen die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, die Zustimmung zu der Operation zu geben, die jetzt oder Anfang 2019 beginnen könnte.

Khaled al-Khateb ist ein syrischer Journalist und ehemaliger Dozent am Geographischen Institut der Universität Aleppo.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/syria-sdf-fsa-turkey-erdogan-statement-euphrates-shield-area.html?utm_campaign=20181221&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter

