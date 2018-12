Wie kam Hitler’s Atombombe nach Israel ?

von Stefan Boehnke

Wer Gaby Weber kennt, schätzt ihren unermüdlichen Kampf gegen das Verstecken öffentlicher Dokumente in privaten Deutschen Archiven, ihre Reportagen aus dem Argentinischen Alltag und ihre präzise recherchierten Dokumentarfilme. Da sie zwischen Buenos Aires und Berlin pendelt, geht es meist um die Aufklärung von Verbrechen, die von Südamerikanischen Staaten und der BRD gemeinsam begangen wurden. Ihr jüngster Film zeigt, wie die junge Bundesrepublik Israel mit altem NAZI Know How zur Atombombe verhalf, und dabei gerne über Bande spielte: Argentinien (1).

Schon aus Robert Jungk’s ‚Atomstaat‘ von 1977 wird klar, daß die Deutsche Atomwirtschaft sich über die Umwege Brasilien, Argentinien Südafrika und Israel der Atombombe näherte, es gibt Hinweise auf das Fortbestehen dieser Kooperation (2) und Gaby Weber’s Film wird sicher nicht die letzte Enthüllung über diese unheilige Allianz bleiben, Barschel und Palme sind weniger tot, als wir dachten (3). Bereits 2005 berichtete BBC (4) über die Britische Unterstützung, die Dokumente passen wie ein weiterer Puzzlestein zu Weber’s Recherchen und zeigen nicht nur, daß auch von Britischer Seite die Israelische Bombe unterstützt wurde, sondern auch, daß ‚Absegnung‘ durch Westliche Mächte keineswegs heißt, daß es alle wußten, die es hätten wissen sollen, diese gefährliche Spaltung des Staatsapparates durch Geheimniskrämerei erleben wir heute mehr denn je.

Stefan Boehnke

glaubt den Deutschen Qualitätsmedien seit dem Libyenüberfall kein Wort mehr und haut seit dem Versuch einer UN- freien ‚Flugverbotszone‘ gegen Syrien selbst in die Tasten.