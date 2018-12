USA ziehen sofort Truppen aus Syrien ab.

von Moon Of Alabama – http://www.informationclearinghouse.info

Trump stiehlt Preis für die Niederlage gegen ISIS

Das Wall Street Journal berichtete gerade, dass sich die US-Truppen darauf vorbereiten, Nordostsyrien zu verlassen:

WASHINGTON – in einer abrupten Kehrtwendung bereitet sich das US-Militär darauf vor, seine Streitkräfte aus Nordostsyrien abzuziehen, erklärten Gewährsleute, die mit der Angelegenheit vertraut sind, am Mittwoch, ein Schritt, der die amerikanische Strategie im Nahen Osten in Aufruhr versetzt.

US-Beamte begannen, Partner im Nordosten Syriens über ihre Pläne zu informieren, sofort damit zu beginnen, amerikanische Streitkräfte aus der Region abzuziehen, in der sie versucht haben, die Kampagne gegen den islamischen Staat abzuschließen, sagten die Gewährsleute.

Der Schritt erfolgt nach einem Telefonat in der letzten Woche zwischen Präsident Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der gedroht hat, einen Angriff auf die kurdischen Partner Amerikas in Syrien zu starten.

Die Türkei hatte seit mehreren Wochen mit der Invasion und Besetzung eines mindestens 10 Meilen tiefen Streifens im Nordosten Syriens gedroht. Die türkische Armee brachte schwere Waffen in ihre angrenzenden Grenzgebiete. Rund 15.000 ausländische und syrische „Rebellen“, die von der Türkei bezahlt werden, sollen an der Spitze der Invasion stehen. Diese wurden im letzten Monat von Idlib und anderen von der Türkei kontrollierten Gebieten Nordwestsyriens auf die türkische Seite der Ostgrenze verlegt.

Das US-Militär und die neokonservativen Elemente in Trumps Regierung wollten den Nordosten Syriens für unbegrenzte Zeit behalten. Sie planten, eine kurdisches staatliches Gebilde zu gründen und es mit den von ihnen besetzten syrischen Ölfeldern zu finanzieren. Sie hatten Pläne, etwa 40.000 kurdische Truppen zu bewaffnen und auszubilden.

Über ein Jahr lang behaupteten die USA, den islamischen Staat zu bekämpfen, der immer noch einige Gebiete auf der Nordseite des Euphrats nahe der irakischen Grenze kontrolliert. Aber die Frontlinien bewegen sich wenig. Erst in der letzten Woche eroberten die von den USA unterstützten Truppen schließlich die Stadt Hajin.

Für die Türkei war die Perspektive von 40.000 bewaffneten und von den USA geschützten YPK-Kurden an ihrer Grenze, während die Schwesterorganisation PKK der YPG einen separatistischen Guerillakrieg gegen die türkische Armee nördlich davon führt, eine echte und existenzielle Bedrohung.

Es scheint, dass Erdogan einen Deal mit Trump gemacht hat, der nun in praktische Schritte umgesetzt wird. Gestern wurde der Türkei plötzlich angeboten, fortschrittliche Patriot-Raketenabwehrsysteme zu kaufen. Zuvor hatte sie sich für den Kauf des russischen Systems S-400 entschieden. Jetzt erfahren wir, dass die US-Truppen abrücken. Welche anderen Überraschungen gibt es bei diesem Deal? Was hat Trump davon? Wie verändert dies das Verhältnis der Türkei zu Russland?

Und was ist mit der von den USA besetzten Grenzstation al-Tanf zwischen Irak und Syrien? Werden diese Truppen auch gehen?



Mit dem Abzug der USA wird es ein Rennen um die Teile Syriens geben, die die USA verlassen. Die Türkei wird wahrscheinlich an ihrem Invasionsplan festhalten. Die syrische Regierung muss jetzt um die Rückeroberung des Raqqa-Staudamms, der reichen landwirtschaftlichen Nutzfläche nördlich des Euphrats und vor allem des Öl- und Gasfeldes nahe der irakischen Grenze ringen, die zur Finanzierung des Landes erforderlich sind.

Sie muss auch Teile ihrer Armee in das Gebiet des nordöstlichen Euphrats verlegen, um den Rest von ISIS, den die USA scheinbar zurücklassen, zu isolieren und schließlich zu besiegen.

Aktualisierung 14:45 Uhr utc

Die New York Times (und Trump) bestätigen den Rückzug:

Präsident Trump erwägt, 2.000 Bodentruppen der Vereinigten Staaten aus Syrien abzuziehen mit der Begründung, den vierjährigen amerikanisch geführten Krieg gegen den islamischen Staat als weitgehend gewonnen zu beschreiben, sagten Beamte Mittwoch.

„Wir haben ISIS in Syrien besiegt, der einziger Grund, während meiner Präsidentschaft dort zu sein“, sagte der Präsident in einem Twitter-Post am Mittwochmorgen. Über seine Pläne für den Militäreinsatz in Syrien gab er keine Auskunft.

Eine formelle Rückzugsankündigung könnte bereits am Mittwoch kommen, sagten Regierungsbeamte. Aber die Beamten des Pentagons versuchten immer noch, den Präsidenten davon zu überzeugen, indem sie argumentierten, dass ein solcher Schritt kurdische Verbündete verraten würde, die an der Seite amerikanischer Truppen in Syrien gekämpft haben und die von einer militärischen Offensive der Türkei bedroht werden.

Mattis und die Neokonservativen wollen, dass Trump in Syrien bleibt, aber es scheint, dass Trump ausnahmsweise nicht auf ihre dummen Pläne hereinfallen wird.

Dass die USA die Kurden verraten, ist fast eine Tradition. Die Kurden waren davor immer wieder gewarnt worden. Aber sie hörten nicht zu. Wie im Kanton Afrin, den die Türkei besetzt hielt, nachdem die Kurden es abgelehnt hatten, unter die Kontrolle der syrischen Regierung zurückzukehren, werden sie nun wahrscheinlich einen hohen Preis zahlen müssen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von „Moon Of Alabama“- veröffentlicht.

Trump ordnet Vollrückzug aus Syrien nach „Sieg über ISIS“ an

von Tyler Durden

Update 2: Ein Truppenabzug erscheint bereits im Gange, nachdem ein Beamter des Pentagons sagte, dass es „schnell“ geschehen würde.

Unterdessen hat Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen geschworen, den Iran in Syrien weiter zu bekämpfen, wenn die US-Truppen abziehen. Russland hat währenddessen erklärt, dass sich „Syrien stabilisieren wird“, falls die dort stationierten amerikanischen Truppen abziehen.

Präsident Trump hat seit langem versprochen, die Kampagne gegen den islamischen Staat abzuschließen, und hat den Wert teurer und gefährlicher Militäreinsätze im Ausland in Frage gestellt.

Der WSJ stellt fest, dass die vollständige Umkehrung der Politik, die noch vor wenigen Tagen von Beamten als „dauerhafte“ amerikanische Präsenz in Syrien bekräftigt wurde, um den Iran zu „bekämpfen“ und gleichzeitig kurdische und arabische SDF-Kräfte im Osten (die von YPG dominierten syrischen demokratischen Kräfte) zu unterstützen, nach einem Telefonat zwischen Präsident Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erfolgte.

In der vergangenen Woche hat Erdogan gedroht, einen umfassenden grenzüberschreitenden Angriff auf von den USA unterstützte kurdische Streitkräfte in Syrien zu starten, den die Türkei seit langem als terroristische Verlängerung der verbotenen PKK betrachtet. Dies würde möglicherweise amerikanische Truppen und Berater unter Beschuss bringen, die sich seit ihrem Eintritt in Syrien in der unangenehmen Lage befinden, einerseits syrische kurdische Milizen auszubilden und andererseits weitgehend mit einem NATO-Verbündeten zu koordinieren.

Vielleicht hat Trump schließlich eine Bestandsaufnahme der Tatsache gemacht, dass die zuvor geplante „dauerhafte“ Präsenz von etwa 4000 amerikanischen Truppen das Rezept für das Versinken in einem Sumpf war, was sicher Washingtons nächster „endloser Krieg“ im afghanischen oder irakischen Stil bewirken würde ?

Wie eine aktuelle Geheimdienststudie ergab: „Die Aussicht auf eine militärische Beteiligung der USA in Syrien, die inmitten eines der komplexesten Konflikte der jüngsten Vergangenheit mit wechselnden Zielen und mehrdeutigem Endspiel steckt, wurde mit Gleichgültigkeit und öffentlicher Apathie des Kongresses aufgenommen.“

Wird Amerika endlich Syrien verlassen? Macht Trump verspätet seine Wahlversprechen wahr ?

Dieser Artikel wurde ursprünglich von „ZeroHedge“ veröffentlicht

Die USA werden die Rojava-Kurden „ausverkaufen“: Hisbollah-Chef

Bereits im August warnte Nasrallah die Kurden vor einem Verrat der Amerikaner:

Hassan Nasrallah, Chef der libanesischen Hisbollah, hat die kurdischen Behörden Nordsyriens gewarnt, dass Amerika Sie „verraten“ wird und dass ihre beste Überlebenschance darin besteht, die Verhandlungen mit dem Regime von Bashar al-Assad fortzusetzen.

„Sie wissen nicht, wann und an wen die USA Sie verkaufen werden“, sagte Nasrallah in einem Video, das auf dem Al-Manar-Kanal der Hisbollah gesendet wurde.

Amerika wird die Kurden schließlich der Türkei oder Russland überlassen, warnte er.

Washington hat Teheran und seinen libanesischen Verbündeten die Hisbollah wiederholt für ihre Rolle im syrischen Konflikt zur Unterstützung von Damaskus kritisiert.

Nasrallahs Warnung kam nur einen Tag, nachdem der US-Botschafter William Roebuck darauf bestand, dass die US-Streitkräfte in Nordsyrien nicht planen, sich in Kürze zurückzuziehen, trotz der früheren Behauptungen von US-Präsident Donald Trump.

„Wir sind bereit, hier zu bleiben, wie der Präsident deutlich gemacht hat, um die dauerhafte Niederlage von ISIS zu gewährleisten“, sagte Roebuck während eines Besuchs im kurdischen Gebiet, berichtet die AFP.

Nasrallah antwortete auf den Kommentar von Rehbocks. „Der US-Botschafter in Syrien sagte vor einigen Jahren in Damaskus dasselbe – dass die Beziehungen zwischen Kurden und Amerika symbolisch sind“, sagte er.

Seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs haben die kurdischen Gebiete eine selbstverwaltete Stuktur mit eigener Regierung und Sicherheitskräften geschaffen.

Kurdische Führer haben kürzlich Gespräche mit der syrischen Regierung über ein mögliches Abkommen über die Zukunft Syriens aufgenommen.

Die Führer der Nordsyrischen Föderation hoffen, ihre Autonomie zu bewahren und eine dezentrale Verfassung für das Land zu entwerfen.

„Die Gebiete des östlichen Euphrat stehen unter der Kontrolle der Kurden. Kurden und kurdische Parteien haben den richtigen Weg gewählt, um mit dem Staat Syrien zu verhandeln“, sagte Nasrallah.

„Es sollte keinen Rückzug aus dieser Wahl geben.“

Die Unterstützung aus Russland, dem Iran und der Hisbollah hat es der Regierung von Präsident Assad ermöglicht, einen Großteil des Territoriums zurückzugewinnen, das in den ersten Jahren des siebenjährigen Krieges des Landes an Rebellen und Dschihadisten verloren ging.

Die Regierung von Assad kontrolliert inzwischen fast zwei Drittel Syriens und ist entschlossen, ihre Autorität über das kurdische Territorium wieder geltend zu machen.

Aber die kurdischen Führer und ihre Anhänger sind verzweifelt darauf bedacht, das Beste aus ihren sorgfältig aufgebauten Institutionen herauszuholen.

