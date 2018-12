Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte veranstaltet eine Konferenz über die Meinungsfreiheit auf der Krim – und Journalisten von der Krim wird das Rederecht verweigert!

von https://www.theblogcat.de

Journalisten von der Krim durften bei dem OSCE-Meeting The Human Dimension Implementation 2018 des Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) in Warschau , das der Meinungsfreiheit auf der Krim gewidmet war, nicht reden.

The Crimean Magazine – Spezialausgabe über die Medien auf der Krim

http://journalcrimea.ru/wp-content/uploads/2017/02/MID.pdf

Anm.d.Ü.: Schönes Vorwort im Magazin: „Die traurige Tatsache ist, dass im Informationskrieg derjenige, der die Wahrheit sagt, immer verliert. Er ist auf die Wahrheit beschränkt, während der Lügner behaupten kann was er will.“ – Robert Sheckley

Seite 64 ff (leicht gekürzt)

Jährlich organisiert das Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) das „The Human Dimension Implementation Meeting. Es wurde im September 2018 in Warschau zum 22. Mal abgehalten. Auf der Tagesordnung: Menschenrechte und Fragen zur Demokratie. Dazu insbesondere ausgewählte Themen zur Freiheit der Medien. Das Recht von Migranten und der Kampf gegen Rassismus, Fremdenhass, Intoleranz und Diskriminierung.

https://www.osce.org/odihr/hdim_2018

Eine Delegation von Journalisten der Krim kamen nach Warschau, um bei dem Treffen zur Freiheit der Medien auf der Krim zu sprechen.

Sie durften in der Plenarsitzung jedoch nicht reden. Die Organisatoren schalteten kurzerhand die Mikrofone ab, nachdem der Direktor des einzigen krimtatarischen TV und Radiosenders „Millet“ in Russland an der Reihe war und gesagt hatte:

„Ich bin Ervin Musaev von der Republik Krim, Russische Föderation.“

„Ich hatte mich offiziell registriert, um über die Ereignisse auf der Krim zu berichten. Kanada, Österreich und die Ukraine haben sich dafür eingesetzt, meinen Bericht zu beenden, da ich angeblich ein Repräsentant einer nicht existierenden Einheit Russlands bin“, sagte Musaev.

Er wies darauf hin, dass auch andere Teilnehmer von der Krim vorhatten, auf der Konferenz zu reden. Deren Berichte wurden jedoch abgelehnt. „Nicht einer kam zu Wort. Der Rest musste gehen, bevor sie überhaupt reden konnten. Mir hat man das Wort erteilt, aber nachdem ich mich vorgestellt hatte und sagte, dass ich von der Republik Krim, der Russischen Föderation komme – da sind diese Länder gegen mich eingeschritten“, sagte Ervin.

Die ukrainische Delegation nannte die Krim-Journalisten Propagandisten.

Ervin Musaev veröffentlichte seinen Bericht in drei Sprachen. Wohlgemerkt in den drei Sprachen der Republik Krim: Russisch, Ukrainisch und Krimtatarisch.

Ein tatarischer Krim-Journalist veröffentlicht seine Rede: (Anm.d.Ü.: leicht gekürzt)

Meine Damen und Herren! Verehrte Kollegen!

Ich bin Ervin Musaev von der Republik Krim, Russische Föderation.

Ich bin Krimtatare. Ich bin der Direktor der „öffentlichen Crimean Tatar TV and Radio Company“. Wir haben fast 200 Angestellte. Die meisten davon Krimtataren. Unsere Firma besteht aus zwei Medienteilen: dem TV-Sender Millet und dem Radio Vatan Sedasi, es gibt eine Webseite und Seiten in den Sozialen Medien.

Unser Fernseh- und Radiosender berichtet objektiv über das sozio-politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben der Republik Krim, berichtet schnell über Ereignisse auf der Halbinsel und darüber hinaus in zwei Landessprachen: russisch und Krimtatarisch. Politiker und öffentliche Personen treffen sich in unseren Räumen und wir behandeln die Themen der Krim. Gegenwärtig starten wir ein neues Projekt zur Studie der Krimtatarischen Sprache, über das ländliche Leben und Projekte für Kinder. Ich möchte festhalten, dass unsere Zuhörer zur Verwirklichung solcher Projekte viele Ideen vorschlagen. Wir bekommen viele Rückmeldungen und Geschichten von der ganzen Krim.