Gemeinsame Erklarung des Irans, Russlands und der Türkei auf der Internationalen Konferenz zu Syrien am 28. und 29. November 2018 in Astana

Astana, am 29. November 2018

The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 29.11.18

Wir haben diese wichtige Erklärung, über die unsere Mainstream-Medien kaum berichtet haben, komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammem versehen.

http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP15818_141218.pdf