Nächste Station: Entlassung

von http://www.theblogcat.de

Übersetzung von Daniel Megert

Im Gegensatz zu allem, was wir hören können, ist das Geheimnis nicht, dass wir rebellieren, sondern dass wir es vorher nicht getan haben.

Was anormal ist, ist nicht das, was wir jetzt tun, sondern das, was wir bisher ertragen haben. Wer kann den Bankrott des Systems in jeder Hinsicht leugnen? Wer will schon noch für nichts geschoren, ausgeraubt, es beschissener haben? Wer wird weinen, dass das 16. Arrondissement von den Armen ausgeraubt wurde oder dass der Bourgeoisie ihre glänzenden 4X4er verbrannt wurden? Was Macron betrifft, so soll er aufhören, sich zu beschweren, er war es, der uns gerufen hat, um ihn holen. Ein Staat kann nicht behaupten, sich über die Kadaver einer „glorreichen Revolution“ zu legitimieren und dann die Randalierer anzuschreien, sobald eine Revolution beginnt

Die Situation ist einfach: Die Menschen wollen, dass das System fällt. Das System beabsichtigt jedoch, sich selbst zu erhalten. Damit wird die Situation als aufständisch definiert, wie die Polizei selbst jetzt zugibt. Das Volk ist für sich selbst Masse, Mut, Freude, Intelligenz und Naiv. Das System hat für sich die Armee, die Polizei, die Medien, die List und die Angst vor der Bourgeoisie. Seit dem 17. November nutzen die Menschen jeden Samstag zwei komplementäre Ansätze: die Blockade der Wirtschaft und den Angriff auf das Regierungsviertel. Diese Hebel ergänzen sich, weil die Wirtschaft der Motor des Systems ist, während die Regierung das ist, was sie symbolisch darstellt. Um das System wirklich zu entfernen, muss man beides aufs Korn nehmen. Das gilt für Paris wie für den Rest des Landes: Eine Präfektur anzuzünden und auf die Elysée zu marschieren, ist ein und dasselbe. Seit dem 17. November, jeden Samstag werden die Menschen in Paris von demselben Ziel getrieben: dem Spaziergang auf das Regierungsgebäude. Von Samstag auf Samstag, der Unterschied, der sich ergibt, ist:

die zunehmende Brutalität des Polizeisystems, das eingerichtet wurde, um zu verhindern die Erfahrungen die aus dem Scheitern des vergangenen Samstags gesammelt werden.

Wenn es an diesem Samstag noch viel mehr Menschen mit Schwimmbrille und Gasmaske gibt, dann nicht, weil „organisierte Provokateure“ die Demonstration „infiltriert hätten“, sondern weil die Menschen in der Woche zuvor ausgiebig vergast wurden und die daraus Schlussfolgerungen zogen, die jeder vernünftige Mensch zieht: Komm das nächste Mal ausgerüstet. Außerdem ist dies keine Demonstration, sondern ein Aufstand.

Als Zehntausende von Menschen in das Gebiet Tuileries-Saint Lazare-Étoile-Trocadéro eindrangen, dann nicht wegen einer von einigen kleinen Gruppen beschlossenen Belästigungsstrategie, sondern wegen einer diffusen taktischen Intelligenz von Menschen, die von der Polizei einfach daran gehindert wurden, ihr Ziel zu erreichen. Den „Ultra-Linken“ bei diesem Aufstandsversuch die Schuld zu geben, ist keine Illusion: Wenn die Ultra-Linken in der Lage gewesen wären, Baumaschinen anzutreiben, um die Polizei anzugreifen oder eine Mautstelle zu zerstören, wäre das bekannt; wenn es so zahlreich, entwaffnend und mutig gewesen wäre, wäre das auch bekannt. Mit ihren im Wesentlichen identitätsbasierten Anliegen wird die so genannte „ultra-linke“ durch die breitgefächerte Bewegung der gelben Westen tief gestört; in Wahrheit weiß sie nicht, auf welchem Fuß sie tanzen soll, sie fürchtet, sich als bürgerlich zu kompromittieren, indem sie sich mit dieser Menge vermischt, die in keine ihrer Kategorien passt. Was die „ultrarechte“ betrifft, so ist sie zwischen ihren Mitteln und ihren vermeintlichen Zielen eingeklemmt: Sie macht Chaos, indem sie vorgibt, an die Ordnung gebunden zu sein, sie verschaukelt die nationale Polizei, während sie ihre Liebe zur Polizei und zur Nation erklärt, sie will das Haupt des republikanischen Monarchen aus Liebe zu einem nicht existierenden König beschneiden. In diesen Punkten müssen wir daher das Innenministerium seiner Lächerlichkeit überlassen. Es sind nicht die Radikalen, die die Bewegung machen, es ist die Bewegung, die die Menschen radikalisiert. Wer kann glauben, dass die Verhängung des Ausnahmezustands wegen einer Handvoll Ultras in Betracht gezogen wurde?

Diejenigen, die die Aufstände nur halbwegs mitmachen, graben nur ihre eigenen Gräber. An diesem Punkt, mit zeitgenössischen Mitteln der Repression, stürzen wir entweder das System oder es überwältigt uns. Es wäre ein schwerer Fehler, den Grad der Radikalisierung dieser Regierung zu unterschätzen. Alle, die sich in den kommenden Tagen als Vermittler zwischen Volk und Regierung aufstellen werden, werden keinen Erfolg haben. Niemand will mehr vertreten sein, wir sind alle alt genug um uns auszudrücken, und zu sehen wer versucht uns zu erweichen, und wer versucht, uns zurückzubinden. Und selbst wenn die Regierung einen Schritt zurücktreten würde, würde dies beweisen, dass wir Recht hatten, das zu tun, was wir getan haben und dass unsere Methoden die Richtigen sind.

Nächste Woche ist daher entscheidend: Entweder es gelingt uns, noch mehr von der Wirtschaftsmaschine zu stoppen, indem wir Häfen, Raffinerien, Bahnhöfe, Logistikzentren usw. blockieren, und die staatlichen Einrichtungen und die Präfekturen am nächsten Samstag wirklich übernehmen, oder wir sind verloren. Nächsten Samstag haben die Märsche gegen den Klimawandel keinen Grund sich auf der Straße nicht mit uns zusammen zu schliessen. Sie gehen davon aus, dass diejenigen die uns zu der gegenwärtigen Katastrophe geführt haben, uns auch nicht aus dieser Katastrophe herausführen werden. Wir stehen kurz vor einem Zusammenbruch des Regierungsapparates. Entweder gelingt es uns in den kommenden Monaten, den notwendigen Wandel herbeizuführen, oder die angekündigte Apokalypse wird von einer totalen Überwachung begleitet, in denen soziale Netzwerke in allen erdenklichen Ausmaßen beteiligt sein werden.

Die Frage ist daher: Was bedeutet es in der Praxis, das System zu beseitigen? Das bedeutet natürlich nicht, dass neue Vertreter gewählt werden müssen, denn das Versagen des derzeitigen Systems ist genau das Versagen des Repräsentationssystems. Ohne Mittel soll das System lokal, Kanton für Kanton, die gesamte materielle und symbolische Organisation des Lebens übernehmen, denn gerade die gegenwärtige Lebensorganisation steht auf dem Spiel, es ist diese Katastrophe. Wir dürfen das Unbekannte nicht fürchten: Noch nie haben wir Millionen von Menschen verhungern sehen. So wie wir durchaus in der Lage sind, uns horizontal zu organisieren, um Blockaden zu machen, sind wir in der Lage, uns selbst zu organisieren, um eine sinnvollere Organisation der Existenz wieder auf den richtigen Weg zu bringen. So wie der Aufstand vor Ort organisiert wurde, werden auch hier Lösungen gefunden. Der „nationale“ Plan der Dinge ist nur das Echo der lokalen Initiativen.

Wir können nicht mehr darauf zählen. Die Herrschaft der Wirtschaft ist die Beherrschung der Armut, weil so die gesamte Herrschaft berechenbar ist. Das Schöne an den Blockaden, auf der Straße, bei allem was wir in den letzten drei Wochen getan haben ist, dass wir in gewisser Weise bereits siegreich sind, dass wir aufgehört haben zu zählen, weil wir angefangen haben, aufeinander zu zählen. Wenn es um die Frage der gemeinsamen Lösungen geht, wird die des rechtlichen Eigentums an den Infrastrukturen des Lebens zum Detail. Der Unterschied zwischen den Menschen und denen, die sie regieren, besteht darin, dass sie nicht aus Arschlöchern (crevards) bestehen.