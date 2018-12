Warum Russland nirgendwo einmarschieren wird, weder in die Ukraine, die baltischen Kleinstaaten oder sonstwo

von Saker – http://www.theblogcat.de

Die AngloZionistische Propagandamaschine warnt uns ständig davor, dass Russland kurz davor steht, in ein Land einzumarschieren. Die Liste der Kandidaten für eine Invasion ist lang und reicht von Norwegen bis in die Ukraine und umfasst die baltischen Staaten, Polen und sogar Länder weiter westlich. Natürlich wird uns auch gesagt, dass die NATO und die USA hier sind, um das zu verhindern. Nun, da danken wir Gott dafür, richtig?

Aber was in dieser Erzählung auffallend fehlt, ist eine Diskussion über die möglichen russischen Motive für einen solchen Militärschlag. Typischerweise wird uns lediglich gesagt, dass Russland die europäische Nachkriegsordnung und die Grenzen durchbrochen hat, indem es die Krim „annektiert“ und Streitkräfte in den Donbass geschickt hat. Jeder, der den IQ einer Raumtemperatur oder darüber hat, erkennt inzwischen, dass beide Behauptungen total Gaga sind. Diejenigen, die die internationale Ordnung und die Grenzen nach dem Kalten Krieg tatsächlich gebrochen haben, waren die NATO-Mitgliedstaaten, als sie militärische Gewalt in völliger Illegalität eingesetzt haben, um Jugoslawien zu zerstören. Was das Volk der Krim betrifft, so hatten sie die Möglichkeit, in einem Referendum über ihre Zukunft abzustimmen, ganz im Gegensatz zu den Bewohnern des Kosovo, die keine solche Möglichkeit hatten. Was den Krieg vom 08.08.08 betrifft, so waren es sogar die Europäer, die schließlich und sehr widerstrebend zustimmten, dass es Saakaschwili war, der diesen Konflikt ausgelöst hat, nicht Russland.

Aber lassen Sie uns all dies beiseite legen und nehmen wir an, dass die russischen Führer nicht zögern würden, erneut militärische Gewalt anzuwenden, wenn es zu ihrem Vorteil wäre. Nehmen wir an, dass die Russen nichts Gutes im Schilde führen und dass sie durchaus versuchen könnten, ein anderes Stück Land irgendwo in Europa abzubeißen.

Eine solche Annahme würde sofort eine entscheidende Frage aufwerfen: Warum sollten die Russen das tun wollen?

Aus irgendeinem Grund wird diese Frage selten, wenn überhaupt, gestellt.

Oh sicher, uns wird gesagt, dass „Putin die Sowjetunion wieder aufbauen will“ oder eine andere Art von Imperium, aber wieder scheint sich niemand zu fragen, warum er das will!

Schauen wir uns also die möglichen Gründe für einen solchen Angriff an:

Grund Nummer eins: mehr Land zu gewinnen

Das ist wahrscheinlich der am wenigsten glaubwürdige Grund überhaupt. Russland ist ein riesiges Land (17.098.246 km2) mit einer relativ kleinen Bevölkerung (144.526.636), was zu einer sehr geringen Bevölkerungsdichte führt. Russland ist nicht nur riesig, sondern sein Territorium verfügt auch über immense natürliche Ressourcen. Das allerletzte, was Russland braucht, ist mehr Land.

Zweiter Grund: Erhöhung der russischen Bevölkerung

Nun, ja, Russland hat mit Sicherheit ein Bevölkerungsdefizit. Das bedeutet aber nicht, dass einfach jede Bevölkerungszunahme ein Glücksfall für Russland wäre. Beispielsweise wird Russland nur dann in einer schlechteren Verfassung sein, wenn die Zahl der Menschen, die von Arbeitslosigkeit, Sozialdiensten oder Renten abhängig sind, steigt. Ebenso würde Russland nicht von einer politisch feindlichen Bevölkerung profitieren. Während Russland also von einer größeren Bevölkerung profitieren könnte, braucht es mehr junge und gut ausgebildete Russen, nicht arbeitslose und mittellose Ukrainer oder Litauer! Der massive Zustrom ukrainischer Flüchtlinge hat übrigens bereits zu einer Zunahme qualifizierter Spezialisten beigetragen, darunter Ärzte und hochqualifizierte Ingenieure der ukrainischen militärisch-industriellen Spezialisten, die, als sie den Zusammenbruch ihrer Büros und Industrien in der Ukraine sahen, nach Russland umzogen, um weiter zu arbeiten. Es besteht keine Notwendigkeit, dass die Russen irgendwo einmarschieren, um diese hochqualifizierten Spezialisten zu bekommen. Was Ukrainer ohne besondere Qualifikationen betrifft, so sind sie bereits in Russland aufgetaucht, und das Letzte, was Russland braucht, sind mehr von ihnen (sie können Toiletten in Polen oder Großbritannien schrubben gehen). Außerdem gibt es in Russland bereits viele Einwanderer aus anderen Teilen der Welt, und mehr davon zu bekommen, ist kaum eine gute Idee. Während Russland also von qualifizierteren jungen Russen profitieren würde, ist die Invasion in andere Länder nicht der richtige Weg, um sie zu bekommen.

Grund Nummer drei: Geostrategische Gründe

Was ist mit den Ostseehäfen? Was ist mit den ukrainischen Gaspipelines? Die Wahrheit ist, dass in der Sowjetzeit die Ostseehäfen oder die ukrainischen Pipelines wichtige strategische Vermögenswerte waren. Aber seit ihrer Unabhängigkeit haben sich diese Länder nicht nur selbst ruiniert und die Infrastruktur zerstört, die sie von den „sowjetischen Besatzern“ geerbt haben, sondern Russland hat auch erfolgreich die Infrastruktur und die Industrien ersetzt, die es nach 1991 verloren hat. So hat Russland beispielsweise aktiv eigene Handelshäfen an der Ostsee entwickelt, die inzwischen über die in den baltischen Staaten hinausgewachsen sind (siehe hier eine gute Vergleichstabelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Ports_of_the_Baltic_Se

Was die ukrainischen Pipelines betrifft, so ist es Russland nicht nur gelungen, „Nord-“ und „Süd“-Stream zu bauen, die nicht nur ermöglichen, die Ukraine vollständig zu umgehen, sondern auch die Notwendigkeit, sich mit der verrückten Bandera-Junta in Kiew zu befassen. Die simple Wahrheit ist, dass die baltischen Staaten oder die Ukronazis sich selbst zwar als sehr wertvoller Preis ansehen können, Russland sie aber absolut nicht braucht.

In Wahrheit ist das Gegenteil wahr: Russland kann derzeit kaum alle Wiederaufbauprogramme finanzieren, die nach Jahrzehnten nationalistischer Herrschaft auf der Krim so dringend benötigt werden. In Zukunft wird Russland auch beim Wiederaufbau des Donbass helfen müssen. Glaubt jemand ernsthaft, dass die Russen es sich leisten können, noch mehr Länder oder Territorien zu retten?!

Vierter Grund: revanchistische Motive

Das ist das Argument von Hillary Clinton/Zbigniew Brzezinski: Die Russen sind von Natur aus Expansionisten, Imperialisten, Militaristen und Revanchisten, und sie brauchen kein Motiv, um irgendwo einzumarschieren: Das ist einfach das, was sie tun – eindringen, terrorisieren, unterdrücken. Nun, ein kurzer objektiver Blick auf die Geschichte würde beweisen, dass es der Westen ist, der immer ein solches Verhalten gezeigt hat, nicht Russland, aber wir können sogar diese Tatsache ignorieren. Die Wahrheit ist, dass es in Russland zwar viele Menschen gibt, die sich gut an ihr Leben in der Sowjetunion erinnern, aber es gibt einfach keinen Wahlkreis, der auf die Wiedergeburt der Sowjetunion oder auf irgendeine Art von Imperialismus drängt. Wenn überhaupt, sind die meisten Russen viel isolationistischer, und sie wollen sich nicht in Kriege oder die Invasion fremder Länder einmischen. Dies ist nicht nur das Ergebnis von Erinnerungen an Kriege in Afghanistan oder Interventionen in Deutschland, Ungarn oder der Tschechoslowakei, sondern auch die bittere Erkenntnis, dass selbst die so genannten „orthodoxen Brüder“ (von denen einige sogar die Existenz ihres Landes auf einer Weltkarte Russland verdanken!) sich inzwischen vollständig gegen Russland gewandt haben und willige NATO-Kolonien geworden sind (denken Sie an Bulgarien oder Rumänien). Ja, Putin sagte, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion eine Tragödie sei (objektiv gesehen war es das, und es brachte Millionen von Menschen immenses Leid), aber das bedeutet keineswegs, dass Putin oder irgendjemand anderes die Sowjetunion tatsächlich „wiederbeleben“ will, selbst wenn es machbar wäre (was es nicht ist). Wenn überhaupt, dann waren es die USA, die NATO und die EU, die aus rein ideologischen Gründen ihren Einfluss auf den Osten ausdehnten und sich nun ständig an einer ununterbrochenen Kampagne der Russophobie (Phobie in beiden Bedeutungen von „Angst“ und „Hass“) beteiligen. Ja, die Russen sind angewidert vom Westen, aber das bedeutet kaum, dass sie dort einmarschieren wollen.

Fünfter Grund: Größenwahn

Nun, vielleicht sind die Russen wütend, dass sie den Kalten Krieg verloren haben und jetzt wollen sie wieder eine Supermacht werden? In der Tat, nein. Überhaupt nicht. Die Russen haben nicht nur nicht das Gefühl, den Kalten Krieg „verloren“ zu haben, sondern fühlen sich sogar schon als Supermacht: eine, die sich dem Imperium erfolgreich widersetzt und weiterhin um volle Souveränität kämpft, während alle europäischen Länder miteinander um den Titel des unterwürfigsten Lakaien des Imperiums konkurrieren. Wie die UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch Russland nach dem Alptraum der 90er Jahre sehr erfolgreich wieder aufgebaut, trotz der ständigen Subversion und Sabotage des „Vereinten Westens“, der jeden schmutzigen Trick ausprobiert, um zu verhindern, dass Russland sich von den Schrecken erholt, die ihr die westlich unterstützte (und eigentlich regierte) „liberale Demokratie“ während der Jelziner Jahre auferlegte. Sicher, die Russen wollen, dass ihr Land wohlhabend und mächtig ist, aber das bedeutet nicht, dass sie zu einem US-ähnlichen Welthegemon werden wollen, der sich in jeden Konflikt auf dem Planeten einmischt. Ehrlich gesagt, selbst die böse alte UdSSR war nicht gegen die USA und hatte nie die Art von globalen Ambitionen, die die USA haben (nun ja, außer Trotzki, aber Stalin gab diesen Verrückten den Laufpass, von denen viele später in die USA emigrierten und sich in Neokons umbenannten). Natürlich gibt es den ewigen russischen „Hofnarr“, alias „Zhirik“ alias Wladimir Schirinowski. Er hat alle möglichen Drohungen (auch nukleare) gegen verschiedene Nachbarländer Russlands ausgesprochen, aber jeder weiß, dass er nur das ist, ein Hofnarr und dass das, was er sagt, im Grunde genommen völliger Unsinn ist.

Grund Nummer sechs: Um Putins „Regime“ zu retten.

Es ist wahr, dass unbeliebte Regime den Krieg nutzen, um von ihrem Versagen abzulenken und die Bevölkerung dazu zu bringen, ihr Gehirn auszuschalten, um „die Wagenburg zu errichten“ und „patriotisch“ zu sein. Das ist definitiv das, was Poroschenko im Moment tut. Aber Putin braucht so etwas nicht! Auch wenn ihn die Rentenreform in Sachen Popularität einiges gekostet hat, ist er im Inland (und sogar international!) immer noch weitaus beliebter als jeder politische Führer im Westen und der russischen Wirtschaft geht es trotz der berühmten Sanktionen gut. Zwar ist die zumeist atlantisch/ integrationistische Medwedew-Regierung nicht sehr beliebt, aber die Beamten (wie Shoigu oder Lavrov), die typischerweise mit Putin und seinen eurasischen Souveränisten in Verbindung gebracht werden, bleiben sehr beliebt. Die einfache Wahrheit ist, dass Putin keine „ablenkenden Krisen“ braucht, weil er trotz aller Schwierigkeiten, mit denen Russland derzeit konfrontiert ist, bemerkenswert populär bleibt. Wenn überhaupt, dann sind es die Trumps, Macrons, Mays und Co., die einen ablenkenden Krieg brauchen, nicht Putin!

Ich könnte noch mehr unsinnige Pseudo-Gründe auflisten, warum Russland irgendwo ein Stück Land besetzen will, jedes weit hergeholt und unbegründeter als das vorherige, aber Ihr versteht schon: Russland hat keinerlei Interesse an militärischen Interventionen. Tatsächlich braucht Russland vor allem Frieden, und zwar so lange wie möglich.

Nun, lasst uns zur Realität zurückkehren,

Putin ist ein „Nachfahre“ eines weiteren großen russischen Reformers: Petr Arkadievich Stolypin