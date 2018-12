Mexiko am Vorabend der AMLO – „So weit weg von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten“

von Roger D. Harris – http://freiesicht.org

Das internationale Kapital ist beunruhigt und die Welt ist hoffnungsvoll, da Mexiko bereit ist, sich gegen eine rechtsgerichtete internationale Strömung zu wehren und seine Regierung mit der Präsidentschaftspräsidentschaft von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) am 1. Dezember von rechts nach links verlagert.

Das vollständige Zitat von Porfirio Díaz lautet: „Das arme Mexiko, so weit von Gott entfernt und so nah an den Vereinigten Staaten.“ Der mexikanische Präsident Díaz (1876-1880 und 1884-1911) hatte mindestens die Hälfte davon. Mexiko hat im Schatten des Kolosses des Nordens gelitten, aber Mexiko ist nicht arm. Mexiko ist in vielerlei Hinsicht reich, aber auch verarmt. Und die Nordamerikaner haben Mexiko stark unterschätzt.

Mit dem Amtsantritt von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) am 1. Dezember gegen Mexiko verlagert sich Mexiko gegen eine internationale Rechtsströmung und verlagert seine Regierung von rechts nach links. Die Rede ist für The Economist ist besorgt. Die anderen 99% der Menschheit sind hoffnungsvoll. Eine warnende Geschichte dieses dreifach eroberten Landes folgt.

Vorkolumbianisches Mexiko und die erste Eroberung

Bevor die Europäer die Neue Welt „entdeckten“, lebten in Mexiko viele große Zivilisationen , die fast vier Jahrtausende lang lebten: Azteken, Huastec, Izapa, Maya, Mixtec, Olmec, Purépecha, Teotihuacan, Toltec, Totonac und Zapotec. Geschichte und Schlagzeilen bewerten die „10 großen historischen Zivilisationen“, wobei die Olmeken und Azteken neben den Römern, Persern und Ägyptern benannt wurden.

Das populäre Bild des Azteken zeigt wilde Männer in Lendenkleidern und Federn auf Steinpyramiden, die Menschenopfer bringen. Aber lasst uns das in einen historischen Kontext stellen. Der Historiker James Cockcroft erzählt uns, dass zur gleichen Zeit die Barbaren in der Neuen Welt ihre heidnischen Götter mit menschlichem Blut besänftigten, dass mehr Menschen ihr Ende als „Hexen“ verbrannten, die von den zivilisierten Europäern im Namen Jesu als „Hexen“ verbrannt wurden. Christlicher Femizid ist ein vergessenes Erbe.

Der europäische Kontakt 1519 brachte den damals florierenden mexikanischen Zivilisationen Christentum und Krankheit. Während die Europäer und die amerikanischen Ureinwohner technologisch ungefähr so ​​weit waren, waren die Europäer im Krieg viel geschickter, und sie bekamen den Sieg und die Beute.

Der Geograph Jared Diamond schätzt, dass 90% der amerikanischen Ureinwohner von Masern, Pocken, Grippe und dergleichen, die für die Europäer relative Immunitäten entwickelt hatten, ausgelöscht wurden. Mexiko hat seine Bevölkerung von 1519 erst 1940 wiedererlangt und sich über 400 Jahre erholt .

Obwohl die Amtssprache Mexikos jetzt Spanisch ist und Mexiko die bevölkerungsreichste spanischsprachige Nation der Welt ist, beherbergt es auch die meisten aktiv gesprochenen indigenen Sprachen in Nordamerika.

Die zweite Eroberung Mexikos

Die erste Eroberung Mexikos erfolgte durch die spanischen Eroberer. Die zweite war von den Yankees und hat weit weniger Anerkennung erhalten.

Mexiko gewann seine Unabhängigkeit von Spanien im Zeitraum 1810-21 und damit wurde die Sklaverei abgeschafft, jedoch nicht bis 1829. Erst 1863 wurde die Emanzipationsproklamation herausgegeben, gefolgt von der Dreizehnten Änderung, zwei Jahre später, dieser formellen Sklaverei wurde in den USA abgeschafft. Durch das Crowdcropping- und Jim Crow-Gesetz wurde jedoch die „eigentümliche Einrichtung“ im „Land der Freien“ erhalten.

Der Adams-Onís-Vertrag von 1819 schuf die Grenze zwischen den ehemaligen spanischen Kolonialgebieten und der ehemaligen britischen Kolonie, der heutigen USA.

Bis 1836 gelang die Republik Texas aus Mexiko und wurde 1845 den USA annektiert. Im Jahr darauf wurde der mexikanisch-amerikanische Krieg von den USA als Eroberungskrieg provoziert.

Zwei Jahre später musste Mexiko den Vertrag von Guadalupe Hidalgo unterschreiben, der fast die Hälfte seines Staatsgebiets abgab. Die USA gewannen, was Teile von Kalifornien, Arizona, Nevada, Utah, New Mexico , Wyoming und Colorado werden würde . Der Gadsden Purchase von 1853 fügte der Kriegsbeute Süd-Arizona und New Mexico hinzu.

Insgesamt wurden 55% von Mexiko , mehr als die Hälfte ihres Hoheitsgebiets, vom immer größer werdenden Koloss des Nordens aus Mexiko übernommen. Kein Wunder, erinnern uns unsere Landsleute in Chicanx: „Wir haben die Grenze nicht überschritten, die Grenze hat uns überquert.“

Alta California

Nur wenige Tage vor der Unterzeichnung des Vertrags war in Sutter’s Mill Gold entdeckt worden, das Alta (Ober-) Kalifornien von Mexiko in die USA verlegte. Die Entdeckung von Gold war den Unterzeichnern damals unbekannt.

Alta California sollte der Golden State werden. Mit einer Wirtschaft von 2,7 Billionen US-Dollar verfügt der Staat jetzt über die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, die größer ist als Mexikos 2,4 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt (BIP). Wäre Alta California wieder in Mexiko, würde das BIP der neuen Union nur von den Mega-Volkswirtschaften Chinas, der USA, Indiens und Japans übertroffen werden.

Die Verfassung für Alta California wurde auf Spanisch und Englisch verfasst. Trotz einer zweisprachigen Verfassung verabschiedeten die Wähler von Alta California 1998 die ausschließlich englische Proposition 227. 2016 verabschiedeten die Wähler die Proposition 57, durch die die strengeren englischen Bestimmungen des früheren Vorschlags aufgehoben wurden.

Die Aufhebung des englischen Vorschlags spiegelte einen Zustrom von Nicht-Engländern in den Staat wider. Alta California ist heute ein wahrhaft multiethnischer Staat. 43% der Einwohner sprechen zu Hause eine andere Sprache als Englisch. Die größte ethnische Gruppe ist erneut Hispanic-Latinx , die 39% der Bevölkerung ausmacht und in der Zahl liegt, was das Census Bureau als „Weiß allein“ bezeichnet.

Die mexikanische Revolution

Der Tyrann im Norden wurde nach Abschluss seiner eigenen Revolution revolutionär. Als Haiti 1804 seine Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, schlossen sich die USA dem Reich Napoleons an, um die aufstrebende haitianische Nation zu zwingen, schwere Entschädigungen zu zahlen, weil sie sich aus der Sklaverei befreit hatten.

Trotzdem konnte die mexikanische Revolution von 1910 bis 1920 vorbeigehen. Damals war das US-Imperium nicht so in der Lage, Multitasking zu betreiben, wie es jetzt ist und war vom Ersten Weltkrieg beschäftigt.

Die mexikanische Revolution steht im Pantheon der großen Revolutionen des 20. Jahrhunderts und ist wegweisend für Russland (1917), China (1949), Vietnam (1975) und die vielen Befreiungskämpfe der Dritten Welt im letzten Jahrhundert.

Als erste der großen Revolutionen des 20. Jahrhunderts garantierte die mexikanische Revolution Arbeitsrechte, verstaatlichte Untergrundrechte, die Säkularisierung des Staates und die Beeinträchtigung der Macht der römisch-katholischen Kirche sowie die unveräußerlichen Landrechte an indigene Gemeinschaften. Die Rechte der Frauen waren fortgeschritten, und Frauen kämpften als Soldaten und sogar als Kommandanten in der revolutionären Armee von General Emilio Zapata. Viele dieser Gewinne sind seitdem ausgehöhlt worden.

Die Revolution institutionalisiert

Nach der turbulenten revolutionären Periode konsolidierte sich die mexikanische Politik unter der PRI (Institutional Revolutionary Party). Diese einzige korporatistische Partei brachte politische Fraktionen zusammen, die Bauern, Arbeiter und städtische Fachleute vertraten. Als die revolutionäre Periode zurückging, wurde die PRI politisch zentriert.

Die Einparteienregel der PRI wurde schließlich mit den erfolgreichen Präsidentschaftswahlen von Coca-Cola-Exekutive Vincente Fox von der PAN (National Action Party) im Jahr 2000 beendet. Die PAN gewann auch die anschließenden Präsidentschaftswahlen. Die PAN ist eine rechtsdemokratische christlich-demokratische Partei. Es hat einen starken Rückhalt unter den landwirtschaftlichen Unternehmen Nord-Mexikos und internationalen Konzernen und verfolgt eine konservative soziale Agenda.

Der derzeitige mexikanische Präsident, Peña Nieto, ist Mitglied der PRI. Als sich die PRI nach rechts bewegte, spalteten sich 1986 die liberaleren Kräfte und bildeten die PRD (Partei der Demokratischen Revolution). Die Hauptfestung der PRD war Mexiko-Stadt und unter den organisierten Arbeitern.

Andrés Manuel López Obrador war der Träger der PRD bei den Präsidentschaftswahlen 2006 und 2012. Es wird allgemein angenommen, dass seine Verluste bei beiden Wahlen auf Betrug zurückzuführen sind .

NAFTA – die dritte Eroberung Mexikos

Die dritte Eroberung Mexikos erfolgte durch nordamerikanisches Finanzkapital in Form des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) und ähnlichen neoliberalen Vereinbarungen. Weder frei noch beschränkt auf den Handel (z. B. auch militärische Zusammenarbeit), erleichterte diese heimliche Eroberung die Rückführung ausländischer Investitionsgewinne und die weitere Integration Mexikos in die US-Wirtschaft.

NAFTA wurde 1994 zwischen Mexiko, den USA und Kanada ratifiziert. Die Vereinbarung bleibt in den konstituierenden Kreisen umstritten. Die Zapatistas in Südmexiko wählten den Beginn ihrer fortgesetzten Rebellion speziell an den Tag, an dem die NAFTA begann, und sagten voraus, welche schädlichen Auswirkungen die NAFTA haben würde.

Bis zum Jahr 2014 hatten eine Million US-Arbeiter aufgrund von NAFTA- Jobs ihren Arbeitsplatz verloren , was ebenfalls zu einer Senkung der Löhne führte .

Die NAFTA beendete viele mexikanische Regierungsunterstützungen für die Landwirtschaft und förderte die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus den USA und Kanada. Demzufolge sind die landwirtschaftliche Landwirtschaft und die meisten landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Mexiko wirtschaftlich weniger rentabel . Das Ergebnis war eine massive interne Migration vom Land in mexikanische Städte und eine Auswanderung von Menschen, die vom Land in die USA vertrieben wurden.

Gewinner und Verlierer des Neoliberalismus

Ein oder zwei Jahrzehnte vor der Einführung von NAFTA war Mexiko bereit, sich von einem sich entwickelnden in ein entwickeltes Land zu wandeln. Neue Ölreserven waren entdeckt worden und ein Boom schien unmittelbar bevorzustehen. Anstatt ein Entwicklungsmodell fortzusetzen, beugte sich Mexiko vor dem internationalen finanziellen Druck und wechselte zu einem neoliberalen Modell der Deregulierung und Privatisierung.

Anstatt die mexikanische Wirtschaft durch eine tiefere Integration in die US-Wirtschaft anzuheben, wie es die Befürworter der NAFTA versprochen hatten, ist Mexiko noch weiter zurückgefallen . Nach der NAFTA und den neoliberalen „Reformen“ nahm die Armut in Mexiko zu, während das Wirtschaftswachstum pro Kopf im Vergleich zu den übrigen Ländern Lateinamerikas zurückging.

Anstatt dass die Löhne denen in den USA ähnelten, wurden die Arbeitslöhne mit Guatemala konkurrenzfähig. Mexiko nahm seinen Platz in der internationalen Marktwirtschaft als Exportplattform für Billiglöhne , Fabriken von Ausländern und den Export in einen ausländischen Markt ein.

Trotz des großen nationalen Wohlstands leben 46% der Mexikaner unterhalb der Armutsgrenze . Das Pro-Kopf-Einkommen Mexikos ist ein Drittel der USA, wodurch die gemeinsame Grenze zur Einkommensungleichesten der Welt wird.

Der Neoliberalismus hatte auch seine Gewinner. Das staatliche Telefonmonopol Telmex wurde 1990 privatisiert und von Carlos Slim Helú aufgekauft, der bis 2010 nicht nur in Mexiko, sondern auf der ganzen Welt der reichste Mann wurde. Seine Rangliste ist inzwischen auf Rang sieben abgerutscht, obwohl er immer noch der Top-Tycoon in Mexiko ist 40% der Notierungen an der mexikanischen Börse. Sein Nettovermögen entspricht 6% des mexikanischen BIP, was über dem gesamten BIP des benachbarten Guatemala und viermal so viel wie in Nicaragua liegt.

Mit einer neuen Schicht von Milliardären und zunehmender Armut, die beide vom Neoliberalismus hervorgerufen werden, gehört Mexiko zu den eher ungleichen Ländern mit einem Gini-Index von 48,2. Carlos Slim und acht andere internationale Katzen haben inzwischen mehr Reichtum als die Hälfte der Weltbevölkerung.

Zeitgenössisches Mexiko

Heute ist Mexiko als Nation in vielerlei Hinsicht reich.

In Bezug auf die Biodiversität wird Mexiko weithin nicht anerkannt. Mexiko liegt an vierter oder fünfter Stelle der Welt und erzielt eine hohe Punktzahl bei Reptilien, Vögeln, Säugetieren und Pflanzen. Das viel gefeiertere Costa Rica belegt in keiner dieser Kategorien die Top Ten, obwohl es einen weitaus besseren PR-Apparat hat. Mexiko umfasst ausgedehnte Regenwälder, Trockenwälder, Berge, Wüsten und das zweitgrößte Korallenriff der Welt.

Mexiko ist im Bereich des Schutzes von Walen weltweit führend. Der kommerzielle Walfang wurde 1954 verboten. Im Gegensatz dazu wurde 1971 die letzte US-Walfangstation in der Bucht von San Francisco geschlossen. Im Jahr darauf wurde das Mammal Protection Act verabschiedet. Das weltweit erste Walschutzgebiet der Welt wurde 1972 von der mexikanischen Regierung gegründet. Im Jahr 2002 übte Mexiko erneut die Weltspitze aus, als es all seine Hoheitsgewässer und wirtschaftlichen Ausschlusszonen als Walschutzgebiet auszeichnete.

Kulinarisch zählt Mexikos Cocina zu den großen Küchen der Welt; viel mehr als Taco-Trucks und billige Burrito-Ständer. Zu Mexikos Beiträgen für die Speisekammer der Welt zählen Avocado, Schokolade, Guave, Tomaten , Vanille , viele Bohnen- und Chilisorten und vor allem Mais, der heute das wichtigste Grundnahrungsmittel der Welt ist.

Mexiko hat die meisten UNESCO -Welterbestätten in der Hemisphäre. Die drei einflussreichsten modernen Wandmaler sind die Mexikaner Diego Rivera , José Clemente Orozco und David Siqueiros .

Mexiko ist mit 7,6 Mrd. Barrel nachgewiesenen Reserven ein bedeutender Rohölproduzent . Weltweit rangiert es auf Platz 12 und übertrifft Nigeria, Katar und Libyen.

Die mexikanische Wirtschaft steht auf Platz 11 der Welt und liegt nach Brasilien an zweiter Stelle in Lateinamerika. Mexikos BIP ist höher als das von Italien oder Spanien und knapp unter Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Damit ist Mexiko eines der wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt.

Die Wahl 2018

Links im Zentrum Andrés Manuel López Obrador kandidierte am 1. Juli für die mexikanische Präsidentschaft. Nach dem Abbruch der PRD war dieser dritte Lauf der Reiz, den er entscheidend gewann. Morena, seine neu gegründete Partei, fegte die nationalen und staatlichen Gesetzgeber.

Die gewählte Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum Pardo, ist ebenfalls Teil der siegreichen Koalition. Sie ist die erste Frau und erste Jüdin, die in den Posten gewählt wurde. Sie ist Wissenschaftlerin und hat als Mitglied des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel gemeinsam den Noble Peace Prize 2007 erhalten.

Nach Jahrzehnten rechtsextremer Regierungen in Mexiko wird am 1. Dezember López Obrador vereidigt. Die populären Sektoren in Mexiko erwarten, dass Korruption, Ungleichheit und andere lang anhaltende wirtschaftliche Ungerechtigkeiten angegangen werden.

Top Foto | Der mexikanische Staatspräsident Andres Manuel Lopez Obrador hört am 22. November 2018 bei einem Treffen mit Ricardo Salinas und anderen Wirtschaftsführern in Mexiko-Stadt zu. Der gewählte Präsident und Salinas haben ein Abkommen unterzeichnet, in dem 12.000 junge Menschen und Jugendliche Praktikumsplätze innerhalb der Salinas-Gruppe anbieten Programme zu schaffen, um Zehntausende zusätzlicher Jugendlicher zu unterstützen. Rebecca Blackwell | AP

Roger Harris ist der frühere Präsident der Task Force auf dem amerikanischen Kontinent ( http://taskforceamericas.org/ ), einer 32-jährigen Menschenrechtsorganisation, und ist aktiv bei der Kampagne zur Beendigung der US-kanadischen Sanktionen gegen Venezuela (https://tinyurl.com/yd4ptxkx ).

Übersetzt für freiesicht.org

http://freiesicht.org/2018/mexiko-am-vorabend-der-amlo-so-weit-weg-von-gott-und-so-nah-an-den-vereinigten-staaten-roger-d-harris/

