Es gibt keine Anklage gegen Julian Assange, so dass Lügen den Platz der Beweise einnehmen.

Julian Assange ist nicht schuldig an einem Verbrechen. Aber Washington wird ihn trotzdem verurteilen. Dokumente werden gefälscht, um zu zeigen, dass Assange sich in der ecuadorianischen Botschaft in London mit Paul Manafort und einigen Russen getroffen hat.

Die Protokolle aller Besuche in der Botschaft wurden freigegeben und zeigen keine solchen Treffen an.

Diese neueste Fabrikation wurde vom Guardian der Öffentlichkeit vorgestellt, früher eine linke Zeitung, heute aber ein MI6-Asset. Luke Harding, der die gefälschten Dokumente geleakt hat, ist entweder extrem leichtgläubig oder selbst ein MI6-Agent.

Der Zweck des Leaks ist es, in der Öffentlichkeit zu verbreiten, dass Assange zusammen mit Trump und Putin an „Russiagate“ beteiligt war. Die Tatsache, dass keine Beweise dafür gefunden wurden, dass Russiagate existiert, außer als erfundene Behauptung, um einen speziellen Staatsanwalt zu rechtfertigen, der gegen Präsident Trump ermittelt, hat den weiteren Gebrauch dieser Ente nicht aufgehalten.

Washington und London verlassen sich auf die Unbekümmertheit der Öffentlichkeit, um ihre Schamlosigkeit abzuschirmen.

Julian Assanges Leben wurde ruiniert, weil er ein professioneller Journalist war, der die Wahrheit sagte, anstatt als Marktschreier der herrschenden Elite zu dienen. Nun ist die Absicht, ihm einen Schauprozess zu machen und ihn ohne Beweise zu verurteilen, indem man sich auf Medienhuren stützt, um gefälschte Beweise dafür zu verbreiten, dass ein Treffen, das es nicht gab, stattgefunden hat, und ohne Erklärung, wie ein solches Treffen, wenn es tatsächlich stattgefunden hat, Spionage darstellen würde.

Der ehemalige britische Botschafter Craig Murray erklärt die beschämende Nenutzung der Regierungsgewalt gegen eine unschuldige Person, die sich in den letzten sechs Jahren unter unseren Augen entwickelt hat. Was Assange angetan wird, ist so schlimm wie jeder von Stalins Schauprozessen und noch schlimmer, weil es vor den Augen der westlichen Demokratie abläuft.

Dies schreibt Botschafter Murray:

27. November 2018

Assange hat Manafort nie getroffen. Luke Harding und der Guardian veröffentlichen noch mehr unverschämte MI6-Lügen.

von Craig Murray

Die rechte ecuadorianische Regierung von Präsident Moreno produziert weiterhin gefälschte Dokumente über Julian Assange und leitet sie direkt zum MI6-Sprecher Luke Harding vom Guardian weiter.

Erstaunlicherweise wurden gerade weitere ecuadorianische Regierungsdokumente für den Guardian entdeckt, diesmal Berichte der Spionagebehörde, in denen Besuche von Paul Manafort und nicht näher bezeichneten „Russen“ in der Botschaft detailliert beschrieben werden. Durch einen wunderbaren Zufall des Timings ist dies der Tag, an dem Mueller bekannt gab, dass der Deal mit Manaforts beendet ist.

Das Problem bei dieser neuesten Fabrikation ist, dass Moreno die Besucherprotokolle zur Müller-Anfrage bereits freigegeben hatte. Weder Manafort noch diese „Russen“ stehen in den Besucherprotokollen.

Das ist unmöglich. Die Besucherprotokolle wurden nicht von Wikileaks geführt, sondern von der sehr strengen ecuadorianischen Sicherheit. Niemand wurde jemals zugelassen, ohne in die Protokolle eingetragen zu werden. Das Verfahren war sehr gründlich. Um hineinzugehen, mussten Sie Ihren Reisepass vorlegen (es wurde kein anderes Dokument akzeptiert). Eine Kopie Ihres Reisepasses wurde gefertigt und die Passdaten in das Protokoll eingetragen. Dein Reisepass, zusammen mit deinem Handy und allen anderen elektronischen Geräten, wurde aufbewahrt, bis du gegangen bist, zusammen mit deiner Tasche und deinem Mantel. Ich komme bei jedem Besuch in den Logs vor.

Es gab keine Ausnahmen. Eine Ausnahme für Manafort und die „Russen“ hätte eine Entscheidung der Regierung Ecuadors und nicht von Wikileaks sein müssen, und das wäre so außergewöhnlich, dass der Grund dafür sicherlich in dem inzwischen durchgesickerten angeblichen ecuadorianischen „Geheimdienstbericht“ der Besuche vermerkt worden wäre. Welches mögliche Motiv hätte die ecuadorianische Regierung, geheime, nicht aufgezeichnete Besuche von Paul Manafort zu ermöglichen? Außerdem ist es unmöglich, dass der Geheimdienst – der für die Sicherheit zuständig war – die Identität dieser angeblichen „Russen“ nicht kennt.

Zuvor haben Harding und der Guardian Dokumente veröffentlicht, die von der Regierung Moreno über eine diplomatische Ernennung nach Russland für Assange gefälscht wurden, von der er keine Kenntnis hatte. Jetzt folgen weitere Dokumente, die fiktive Beweise liefern sollen, um Müllers pathetisch gescheiterten Versuch zu untermauern, die Geschichte zu erhärten, dass Russland Hillary die Präsidentschaft entzogen hat.

Mein Freund William Binney, wahrscheinlich der weltweit größte Experte für elektronische Überwachung, ehemaliger Technischer Direktor der NSA, hat erklärt, dass es unmöglich ist, die DNC-Server zu hacken; die technischen Beweise zeigen, dass es sich um einen Download auf einen direkt angeschlossenen Memory Stick handelte. Ich wusste, dass die US-Sicherheitsdienste eine gefälschte Untersuchung durchführten, als klar wurde, dass das FBI nicht einmal selbst die DNC-Server betrachtete, sondern einen Bericht des von Clinton verlinkten DNC „Sicherheitsberaters“ Crowdstrike annahm.

Ich würde gerne glauben, dass die Tatsache, dass Julian Manafort nie getroffen hat, zwangsläufig festgestellt werden muss. Aber ich fürchte, dass die staatliche Kontrolle der Propaganda so sein wird, dass diese massive „Große Lüge“ genauso ins öffentliche Bewusstsein gerät wie der nicht existierende russische Hack der DNC-Server.

Assange hat Manafort nie getroffen. Die DNC-E-Mails wurden von einem Insider heruntergeladen. Assange hatte nie daran gedacht, nach Russland zu fliehen. Das sind die Fakten, und ich bin in der Lage, Ihnen eine persönliche Zusicherung zu geben.

Ich kann Ihnen auch versichern, dass Luke Harding, der Guardian, die Washington Post und die New York Times in Absprache mit den Sicherheitsdiensten einen Strom von bewussten Lügen veröffentlicht haben.

Ich bin kein Fan von Donald Trump. Aber zu sehen, wie die Partisanen des besiegten Kandidaten (und eines besonders widerwärtigen besiegten Kandidaten) die Sicherheitsdienste und die Medien manipulieren, um eine völlig falsche öffentliche Wahrnehmung zu schaffen, um zu versuchen, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen zu manipulieren, ist das Erstaunlichste, was ich in meinem Leben erlebt habe.

Die Regierung Ecuadors veröffentlicht Lügen über Assange, um sich bei den Geheimdiensten der USA und Großbritanniens beliebt zu machen und Assanges Unterstützung zu beschädigen, bevor man ihn aus der Botschaft verweist. Er wird dann wegen Spionage von London an die USA ausgeliefert.

Assange ist kein Informant oder Spion – er ist der größte Publizist seiner Zeit und hat mehr getan, um die Verbrechen der Regierungen ans Licht zu bringen, als die Mainstream-Medien jemals motiviert sein werden zu tun. Dass vermeintlich große Zeitungen wie The Guardian, New York Times und Washington Post an der Verbreitung von Lügen beteiligt sind, um Assange zu schädigen, und seine Inhaftierung wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen anstreben, ist ein klarer Beweis dafür, dass die Idee der „liberalen Medien“ im neuen plutokratischen Zeitalter nicht mehr existiert. Die Presse ist nicht auf der Seite des Volkes, sie ist ein Instrument der Elitekontrolle.

Craig Murray ist Autor, Journalist und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/11/assange-never-met-manafort-luke-harding-and-the-guardian-publish-still-more-blatant-mi6-lies/

