Die britische Armee hat eine ganze Brigade von Online-Trollen, die sich PsyOps widmen

„Die Einheit wurde 2015 in Eile aus verschiedenen älteren Teilen der britischen Armee gebildet – einer Media Operations Group, einer Military Stabilisation Support Group, einer Psychological Operations Group. Seitdem hat sie sich rasant entwickelt“.

Ein Stacheldrahtzaun erstreckte sich weit nach beiden Seiten. Eine Unionsflagge verdrehte sich in einer Windböe, und Soldaten gehen in einer niedrigen Hütte ein- und aus. Nach der Hütte und unter einer Reihe von Scheinwerfern ging ich auf eine lange Reihe von tristen, niedrigen Backsteinhäusern zu. Es war der Sommer 2017, und auf dieser Militärbasis, die sich zwischen den Hügeln von Berkshire befand, besuchte ich eine Einheit der britischen Armee, die kaum einer anderer gleicht. Sie nennen sie die 77. Brigade. Es sind die Truppen, die die britischen Informationskriege führen.

„Wenn alle gleich denken, dann denkt jemand nicht“, stand in Fußhöhe über einer Tafel in einem der Haupträume der Basis. Auf der einen Seite befand sich eine Sammlung voller großer, elektronischer Skizzenpads und Desktops mit mehreren Bildschirmen , die mit digitaler Bearbeitungssoftware ausgestattet waren. Die Männer und Frauen der 77. Brigade wussten, wie man Kameras einrichtet, Ton aufnimmt und Videos bearbeitet. Sie wurden aus der ganzen Armee geholt und beherrschten Grafikdesign, Social Media Advertising und Datenanalyse.

Einige mögen den Kurs der Armee in Defence Media Operations absolviert haben, und fast die Hälfte waren Reservisten aus der Zivilbevölkerung mit Vollzeitjobs im Marketing oder in der Verbraucherforschung .

Von Büro zu Büro fand ich einen anderen Teil der Brigade bei der Arbeit beschäftigt. Ein Raum konzentrierte sich auf das Verständnis des Publikums: die Zusammensetzung, die Demografie und die Gewohnheiten der Menschen, die sie erreichen wollten. Ein weiterer war analytischer und konzentrierte sich auf die Schaffung von „Einstellungs- und Sensibilisierungsbewusstsein“ aus großen Datenmengen von Social Media. Ein anderer war voll von Offizieren, die Video- und Audioinhalte produzierten. An anderer Stelle untersuchten Teams von Geheimdienstspezialisten eingehend, wie Nachrichten empfangen wurden, und diskutierten, wie sie für mehr Resonanz sorgen könnten.

Die Soldaten erklärten ihre Arbeit und benutzten Sätze, die ich unzählige Male von digitalen Vermarktern gehört hatte: „Schlüsselbeeinflusser“, „Reichweite“, „Zugkraft“. Solche Wörter hört man normalerweise in viralen Werbestudios und digitalen Forschungslabors. Aber die Röhrenjeans und der Wachsschnurrbart wurden hier durch die frisch gebügelten Hemden und die leicht gemusterte Tarnungkleidung der britischen Armee ersetzt. Auch ihre Umgebung war unverkennbar der Hauptsitz der 77. Brigade, eine Mischung aus Linoleumböden, langen Gängen und schwingenden Brandschutztüren. Mehr Grange Hill als Menlo Park. Neben einem digitalen Designstudio machten die Soldaten eine Teepause, eine Packung mit Abführmitteln, die offen auf einer grünen metallischen Munitionskiste lag. Ein weiteres Schild an der Wand erklärte: „Verhaltensänderung ist unser USP [Alleinstellungsmerkmal ]“. Was um alles in der Welt geschah da?

„Wenn Sie verfolgen, wo britische Arbeitskräfte eingesetzt werden, können Sie gut erraten, wo diese Art von „Einfluss“-Aktivitäten stattfinden“, sagte mir ein Informationskriegsoffizier (der nicht mit dem 77. verbunden ist) später, unter dem Vorbehalt der Anonymität.

„Vom Verteidigungsministerium wird ein Dokument kommen, das umfassende Leitlinien und Themen enthält.“ Er erklärt, dass jede militärische Unternehmung nun auch eine Marketingkampagne bekommt – oder besser gesagt ist .

Seit dem Einsatz der Nato-Truppen im Jahr 2017 im Baltikum wurde auch russische Propaganda eingesetzt, in der behauptet wird, dass dort Nato-Soldaten stationiert sind, was sich kaum von einer feindlichen Besetzung unterscheidet. Eines der Ziele der Nato-Informationskriegsführung war es, dieser Art von Bedrohung entgegenzuwirken: schädliche Gerüchte scharf zu widerlegen und Videos von Nato-Truppen zu produzieren, die gerne mit baltischen Gastgebern zusammenarbeiten.

Solche Informationskampagnen sind „weiß“, geben offen die Stimme des britischen Militärs wieder. Aber für ein engeres Publikum, in Konfliktsituationen und wenn es als verhältnismäßig und notwendig erachtet wurde, könnten Nachrichten-Kampagnen auch „grau“ und „schwarz“ werden. „Gegen Piraterie, Aufstandsbekämpfung und Terrorismusbekämpfung“, erklärte er. Dort müssen die produzierten Nachrichten nicht so aussehen, als kämen es vom Militär und sie müssen nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen.

Ich sah keine Beweise dafür, dass die 77. diese Art von Operationen selbst durchführt, aber diese aggressivere Nutzung von Informationen ist nichts Neues. GCHQ zum Beispiel hat auch eine Einheit, die sich der Führung von Kriegen mit Informationen widmet. Sie wird als „Joint Threat Research Intelligence Group“ – oder JTRIG – bezeichnet, ein sehr aufschlußreicher Name, wie er in der Welt der Geheimdienste üblich ist. Fast alles, was wir darüber wissen, stammt aus einer Reihe von Folien, die 2013 von NSA Whistleblower Edward Snowden durchgesickert sind. Diese Dokumente geben uns einen Einblick, wie diese Art von verdeckten Informationskampagnen aussehen können.

Den Folien zufolge war JTRIG im Geschäft, Unternehmen zu diskreditieren, indem es „vertrauliche Informationen an die Presse über Blogs usw.“ weitergab und negative Informationen in Internetforen veröffentlichte. Sie könnten die Social-Media-Fotos von jemandem verändern („kann die „Paranoia“ auf eine ganz neue Ebene heben“, kann man in einer Folie lesen.) Sie könnten verdeckte Techniken verwenden – das heißt: „geheime“ Informationen auf einen kompromittierten Computer legen. Sie könnten das Telefon von jemandem mit Textnachrichten oder Anrufen bombardieren.

JTRIG verfügte auch über ein Arsenal von 200 Infowaffen, die sich teils noch in der Entwicklung befanden. Teils schon vollständig ausgereift waren. Ein Tool namens „Dachs“ ermöglichte die Massenzustellung von E-Mails. Eine andere, „Burlesque“ genannt, verschickte gefälschte SMS-Nachrichten. „Clean Sweep“ erschien als Facebook-Pinnwand für Einzelpersonen oder ganze Länder. „Gateway“ ermöglichte es, den Traffic auf einer Website „künstlich zu erhöhen“. „Underpass“ war eine Möglichkeit, das Ergebnis von Online-Umfragen zu ändern.

Sie hatten operative Ziele auf der ganzen Welt: Iran, Afrika, Nordkorea, Russland und Großbritannien. Manchmal konzentrierten sich die Operationen auf bestimmte Einzelpersonen und Gruppen, manchmal auf die breitere Schichten oder sogar auf die allgemeine Bevölkerung. Die Operation Quito war eine Kampagne, die einige Zeit nach 2009 lief, um zu verhindern, dass Argentinien die Falklandinseln übernimmt. Eine Folie erklärte: „Dies wird hoffentlich zu einer lang laufenden, groß angelegten, wegweisenden Effektoperation führen“. Eine weitere Operation, die ab März 2011 lief, zielte auf einen Regimewechsel in Simbabwe ab, indem sie die Partei Zanu PF diskreditierte.

Als ich durch das Hauptquartier der 77. ging, wurde mir die seltsame neue Realität der Kriegsführung gezeigt. Wir alle haben viel von „Cyberwarfare“ gehört – davon, wie Staaten ihre Feinde über Computernetzwerke angreifen, ihre Infrastruktur beschädigen oder ihre Geheimnisse stehlen könnten. Aber das war nicht das, was hier vor sich ging. Hier in der 77. Brigade entstand ein Krieg aus Storyboards und Erzählungen, Videos und Social Media. Ein Engagement findet jetzt nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern auch in den Medien und im Internet. Ein Sieg wird in den Köpfen der beobachtenden Öffentlichkeit ebenso errungen wie zwischen gegnerischen Armeen auf dem Schlachtfeld. Die Kriegsführung im Informationszeitalter ist eine Kriegsführung um die Information selbst.

Vor über einem Jahrzehnt, und eine Welt weit weg von der 77. Brigade, gab es Menschen, die bereits wussten, dass das Internet ein starkes neues Instrument des Einflusses war. Sie nannten das, was sie taten, nicht „Informationskrieg“, Medienoperationen, Einflussnahme, Online-Aktion oder benutzten irgendeine der militärischen Umgangsformen, die entwickelt werden würden. Mitglieder der brodelnden Online-Subkulturen, die sich um Hackerforen, in IRCs und auf Imageboards wie 4chan gruppierten, könnten es „Aufmerksamkeitshacken“ genannt haben. Oder einfach lulz.

Im Jahr 2008 warnte Oprah Winfrey ihre Millionen Zuschauer, dass ein bekanntes pädophiles Netzwerk „über 9.000 Penisse hat und sie alle Kinder vergewaltigen“. Das war ein 4-Kanal Dragon Ball-themenorientierter Witz , den jemand auf dem Messageboard der Show gepostet hatte. Ein Jahr später führte das Time Magazine eine Online-Umfrage durch, bei der seine Leser über die 100 einflussreichsten Menschen der Welt abstimmen konnten, und 4chan benutzte Skripte, um die Abstimmung so zu manipulieren, dass ihr Gründer – der damals 21-jährige Christopher Poole, allgemein bekannt als „Moot“ – an erster Stelle stand. Sie bauten Bots und „Sockenpuppen“ auf – gefälschte Social-Media-Accounts, um Themen trendig zu machen und beliebter zu erscheinen als sie es waren – und agierten kollektiv, um ihre Ziele zu überwältigen. Sie begannen, durch Computer zu verändern, was die Menschen sahen und vielleicht sogar, was die Menschen dachten. Sie feierten jeden ihrer Siege mit einer Flut von Memes.

Die Lulz wurden schnell von anderen wegen des Geldes übernommen. Im Laufe der 2000er Jahre begannen kleine PR-Firmen, Beratungsunternehmen für politische Kommunikation und Darknet-Märkte mit den Taktiken und Techniken, die bei 4chan entwickelt wurden, zu handeln. „Digitalmedien-erfahrene Händler eigneten sich Wissen an über kommerzielle Social Media Manipulationsdienste“, sagt mir ein Cybersicherheitsforscher, der diese Art von illegalen kommerziellen Aktivitäten verfolgt, unter dem Vorbehalt der Anonymität.

„Es passiert wie ein Fließband“, fährt er fort. „Sie bereiten die Kampagne vor, dringen in die Zielgruppe ein, halten den Betrieb aufrecht und lösen sich dann strategisch. Es wird nur noch zunehmen.“

Eine Reihe von Websites begannen, gefälschte Konten zu verkaufen, beschrieben, kategorisiert und bewertet fast wie Wein: vom billigen Plonk bis hin zu gewürzten Jahrgängen. Das „HUGE MEGA BOT PACK“, das für nur 3 $ im Darknet erhältlich ist, ermöglichte es Ihnen, Ihre eigene Bot-Armee auf Hunderten von Social Media Plattformen aufzubauen. Es gab Dienste zur Manipulation von Suchmaschinenergebnissen. Du konntest Wikipedia-Bearbeitungen kaufen. Sie können gefälschte IP-Adressen mieten, damit es so aussieht, als kämen Ihre Konten aus der ganzen Welt. Und an der Spitze des Marktes standen „Legendenfarmen“, Firmen, die Zehntausende von einzigartigen Identitäten betrieben, jede mit mehreren Konten in Social Media, einer individuellen IP-Adresse, einer eigenen Internetadresse, sogar einer eigenen Persönlichkeit, Interessen und einem eigenen Schreibstil. Der Lulz hatte sich in ein Geschäftsmodell verwandelt.

In der Basis der 77. war alles in Bewegung. Böden wurden verlegt, Arbeitseinheiten installiert; Schreibtische – leer – bildeten saubere Linien in Büros, die noch mit Kunststoff, Klebeband und Sägemehl bedeckt waren. Die Einheit wurde 2015 in Eile aus verschiedenen älteren Teilen der britischen Armee gebildet – einer Media Operations Group, einer Military Stabilisation Support Group, einer Psychological Operations Group. Seitdem expandiert sie rasant.

Im Jahr 2014, ein Jahr vor der Gründung der 77., breitete sich ein Memo mit dem Titel „Krieg im Informationszeitalter“ im britischen Militär aus. „Wir befinden uns jetzt am Beginn des Informationszeitalters“, kündigte das Memo an. Es argumentierte, dass die britische Armee eine neue Art von Krieg führen müsse, einen Krieg, der „Informationen im Fokus haben werde“. Die Armee müsste in sozialen Medien, im Internet und in der Presse unterwegs sein, wie es im Memo heißt, „im wechselseitigen Echtzeitgeschäft, mit der Wahrheit zuerst zu sein, den Erzählungen anderer entgegenzuwirken und wenn nötig die Meinung von Tausenden gleichzeitig zur Unterstützung von Kampfeinsätzen zu manipulieren“.

Dann wurde das Geschäft von lulz zur Geopolitik. Auf der ganzen Welt waren die Militärs zu genau der gleichen Erkenntnis gelangt wie die Briten, und zwar oft schneller. „Es gibt ein zunehmendes Vertrauen in und den Wunsch nach Informationen“, begann Natos Allied Joint Doctrine for Information Operations, die 2009 veröffentlicht wurde. Und man kam zu dem gleichen Schluss wie das britische Militärmemo: Kriege brauchten eine „erhöhte Aufmerksamkeit für Info Ops“. Einfach ausgedrückt, sollten Informationsoperationen verwendet werden, um den Willen eines Feindes zu treffen. „Indem sie beispielsweise die Legitimität von Führung und Ursache in Frage stellen, können Informationsaktivitäten ihre moralische Machtbasis untergraben, die Führung von Anhängern aus Politik, Militär und Öffentlichkeit trennen und so ihren Wunsch schwächen, ihr Handeln fortzusetzen und zu beeinflussen“, erklärt das Dokument.

Auch Russland war mit von der Partie. Der arabische Frühling, die Revolutionen in mehreren postsowjetischen Staaten, die Erweiterung der NATO – jeder von ihnen hatte das zerfallende Gebäude der russischen Macht zerstört. Russland hatte eine große konventionelle Armee, aber das schien weniger wichtig zu sein als in der Vergangenheit. Der Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerasimow, begann zu überdenken, was ein Militär zu tun hatte. Kriegsführung, argumentierte er in einem Artikel für Voyenno-Promyshlennyy Kurier (The Military Industry Journal), sei nun „hybrid“ – und verwische die Grenzen zwischen Krieg und Frieden, Zivil und Militär, Staat und Nicht-Staat. Und es gab noch eine weitere Verwischung: zwischen Kraft und Ideen. „Moralisch-psychologisch-kognitiv-informativer Kampf“, wie Gerasimov es ausdrückte, war nun von zentraler Bedeutung bei der Austragung von Konflikten.

Wir wissen jetzt, wie der russische Informationskrieg aussieht. Moskau hat einen Apparat gebaut, der sich von den Mainstream-Medien bis zu den Backwaters der Blogosphäre erstreckt, vom Präsidenten der Russischen Föderation bis zum bescheidenen Bot. Genau wie die frühen Aufmerksamkeitshacker sind ihre Techniken eine Mischung aus dem sehr Sichtbaren und dem sehr Geheimnisvollen – aber in einem weitaus größeren Maßstab.

Weit weniger sichtbar für westliche Beobachter war jedoch der Ausbruch anderer Schasuplätze des Informationskrieges außerhalb der englischen Sprache. Gerasimov hatte Recht: Es handelte sich jeweils um verschwommene Grenzen. Es war ein Informationskrieg, aber nicht immer nur von Militärs geführt. Es kam vom Staat, aber manchmal auch von vielen nichtstaatlichen Akteuren. In erster Linie wurde er von Autokraten durchgeführt und richtete sich oft an die eigene Bevölkerung.

Ein 2017 veröffentlichtes Harvard-Papier schätzt, dass die chinesische Regierung zwei Millionen Menschen beschäftigt, um jährlich 448 Millionen Social Media Posts zu schreiben. Ihr Hauptzweck ist es, die Online-Diskussion von sensiblen politischen Themen fernzuhalten. Marc Owen Jones, ein Forscher am Institute of Arab and Islamic Studies der Exeter University, hat Tausende von gefälschten Twitter-Accounts in Saudi-Arabien aufgedeckt und „die saudische Regierung oder die saudische Außenpolitik entlarvt“. In Bahrain tauchten Beweise für spamartige Operationen auf, die darauf abzielten, Dissidenten davon abzuhalten, sich gegenseitig zu finden oder politisch gefährliche Themen online zu diskutieren. In Mexiko sind schätzungsweise 75.000 automatisierte Konten vor Ort als Peñabots bekannt, nachdem Präsident Enrique Peña Nieto Protest-Hashtags mit irrelevantem, lästigem Lärm überflutet hat, der alle nützlichen Informationen verbirgt.

Desinformation und Täuschung sind seit Jahrtausenden Teil der Kriegsführung, aber weltweit begann etwas Neues zu geschehen. Informationen wurden lange Zeit für die Unterstützung von Kampfhandlungen verwendet, aber nun wurde der Kampf hauptsächlich, manchmal ausschließlich, durch sie geführt. Da es sich um ein Instrument der Kriegsführung handelte, erkannte jedes Militär, dass der Kampf mit Informationen durch und durch das eigentliche Thema des Krieges war. Und es war nicht nur auf Russland, China oder sonst jemanden beschränkt. Ein globaler Informationskampf ist ausgebrochen. Dutzende von Ländern tun es bereits. Und das sind nur die Kampagnen, von denen wir wissen.

Auf ihren Schultern tragen die Soldaten der 77. Brigade einen kleinen, runden blauen Fleck, der eine knurrende goldene Kreatur umgibt, die wie ein Löwe aussieht. Es handelt sich um ein mythisches burmesisches Tier, das zuerst von den Chindits getragen wurde, einer britischen und indischen Guerilla-Truppe, die während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, um Burma vor der vorrückenden japanischen Armee zu schützen. Als Armee irregulärer Kämpfer infiltrierten die Chindits tief hinter den feindlichen Linien und führten unvorhersehbare Einsätzen durch, zerstörten Versorgungsdepots und trennten Transportverbindungen, um Verwirrung und Zerstörung gleichermaßen zu verbreiten.

Es ist kein Zufall, dass die 77. den Chinthe auf der Schulter trägt. Wie die Chindits sind sie eine neue Art von Macht. Eine unorthodoxe, aber in den Augen der britischen Armee auch eine notwendige Innovation, die einfach die Welt, in der wir jetzt leben, und die neue Art der Kriegsführung, die in ihr stattfindet, widerspiegelt.

Diese neue Kriegsführung stellt ein Problem dar, das weder die 77. Brigade noch das Militär oder ein demokratischer Staat bisher annähernd gelöst hat. Es ist leicht herauszufinden, wie man ausländische Öffentlichkeiten täuschen kann, aber weit, weitaus schwieriger zu wissen, wie man die eigene schützt. Ob es nun um die Beteiligung Russlands an den US-Wahlen, um den Brexit, um die Novichok-Vergiftung oder um die Dutzende anderer Fälle geht, von denen wir bereits wissen, die Fälle häufen sich. In der Informationskriegsführung schlägt Offensive die Verteidigung fast von Anfang an. Es ist viel einfacher, Lügen zu verbreiten, als alle davon zu überzeugen, dass es Lügen sind. Desinformation ist billig; sie zu entlarven ist teuer und schwierig.

Schlimmer noch, diese Art der Kriegsführung kommt autoritären Staaten mehr zugute als liberal-demokratischen. Für Staaten und Militärs ist die Manipulation des Internets trivial billig und einfach. Der limitierende Faktor ist nicht technisch, sondern rechtlich. Und unabhängig von den Überreichweiten der westlichen Geheimdienste arbeiten sie immer noch in einem rechtlichen Umfeld, das tendenziell stärker einschränkt, wo und wie weit die Informationskriegsführung eingesetzt werden kann. China und Russland haben keine solchen rechtlichen Hindernisse.

Uns allen die Fähigkeiten zu vermitteln, uns vor Informationskriegen zu schützen, ist vielleicht die einzig wahre Lösung des Problems. Aber es braucht Zeit. Und was man lernen könnte, würde nie mit dem Schritt halten, was getan werden kann. Die technologischen Möglichkeiten, so wie sie sich darstellen, übertreffen das öffentliche Verständnis leicht.

Der Chinthe wurde oft an den Eingängen von Pagoden, Tempeln und anderen heiligen Stätten errichtet, um sie vor den Bedrohungen und Gefahren zu schützen, die draußen lauern. Heute ist diese zu schützende Zone das Internet selbst. Von der Lulz über Spam bis hin zur Informationskriegsführung sind die Bedrohungen gegen es viel besser finanziert und stärker geworden. Das Zeitalter des Informationskrieges beginnt gerade erst.

