Der Ober-Loser Poroschenko macht voll einen auf „Saakaschwili“

Bild: Der Oberkommandierende der Ukronazis bei der Arbeit

Es wird nun mehr und mehr deutlich, dass die ukronazistische Provokation nicht nur atemberaubend dumm und unverantwortlich, sondern auch atemberaubend schlecht geplant und ausgeführt wurde. Die vom FSB auf den ukrainischen Schiffen beschlagnahmten Dokumente zeigen, dass die ukrainischen Kapitäne den Befehl hatten, sich „heimlich“ unter der Kertsch-Brücke durchzumogeln. Ich habe keine Ahnung, was sich die Juntaführer der Ukronazis dabei gedacht haben, vielleicht waren sie betrunken oder zu verängstigt, um Poroschenko zu sagen, dass es sich um eine selbstmörderische Mission handelte (wahrscheinlich war er sowieso zu betrunken, um sich darum zu kümmern). Allein die Tatsache, dass sie sich sogar vorstellen konnten, dass drei alte Boote sich irgendwie um die Krimhalbinsel schleichen und dann heimlich unter der Kertsch-Brücke hindurchfahren konnten, ist einfach erstaunlich (ebenso wie die Tatsache, dass die Besatzungen diese vernichtenden Beweise nicht zerstört haben!). Eines der am stärksten überwachten Gebiete unseres Planeten, direkt neben einem Kriegsgebiet, das Gegenstand unzähliger Bedrohungen war, und doch dachten sie, dass sie es irgendwie vermeiden könnten, entdeckt und abgefangen zu werden. Wow, einfach wow!

Was die Besatzungen dieser drei kleinen Schiffe betrifft, so verdanken sie alle ihr Leben den Offizieren der FSB-Küstenwache, die alle drei Schiffe in Sekundenschnelle ganz einfach hätten wegblasen können, die aber eindeutig ihr Bestes getan haben, um zu vermeiden, einen der Ukrainer zu töten. Erst nach vielen Stunden absolut lächerlich langsamen Manövern feuerten die Russen schließlich ein paar Schüsse und rammten den ukrainischen Schlepper.

(Wer russisch spricht, kann den gesamten Funkverkehr zwischen den beiden Seiten hier hören: https://www.youtube.com/watch?v=k2fCVWRSPiI&feature=youtu.be

Ehrlich gesagt, verdienen diese Offiziere der Küstenwache eine Art humanitären Preis.

Nebenbemerkung: Sowjetische – und jetzt russische Grenzschutzbeamte – sollten auf keinen Fall als eine Art russische Version der Art von Grenzschutz angesehen werden, wie man sie im Westen kennt. Die Wahrheit ist, dass die russischen Grenzschutzbeamten eine Elitetruppe sind, deren Ausbildungsniveau mit dem der berühmten Luftstreitkräfte vergleichbar ist. Ihre Rolle besteht nicht nur darin, Visa zu kontrollieren und nach Schmuggelware zu suchen, sondern auch darin, eine echte Kampftruppe zu sein, die im Kriegsfall damit beauftragt wäre, dem Feind zu widerstehen, bis die regulären Streitkräfte die Macht übernehmen. Sie unterstehen dem FSB (in der Vergangenheit dem KGB), weil sie Geheimdienstoperationen durchführen und weil sie ein Schlüsselelement der russischen Fähigkeiten zur Terrorismusbekämpfung und Aufstandsbekämpfung sind. Deshalb rekrutierten so elitäre Spezialeinheiten wie die KGB Vympel Spetsnaz so oft Grenzschutzbeamte. Ein guter Freund von mir, der früher ein Vympel-Kommandant im Rang eines Oberst war, erzählte mir, wie sie in Afghanistan so viele Grenzschutzbeamte wie Fallschirmjäger rekrutiert haben, weil sie seiner Meinung nach „mindestens so hart und diszipliniert“ waren wie die Luftlandesoldaten. Die russischen Grenztruppen sind ebenfalls mit modernen und mächtigen Waffen ausgestattet und können Kampfeinsätze auf Untereinheitenebene durchführen. Die ukrainischen Offiziere müssen das gewusst haben und müssen daher erkannt haben, dass sie unabhängig von der Anzahl der Waffen, die sie an Bord hatten (eigentlich ziemlich viel, siehe hier:http://thesaker.is/fsb-statement-concerning-illegal-actions-of-the-ukrainian-navy-ships-with-the-territorial-waters-of-russia/ ), keinerlei Chance hatten, sich durchzusetzen. Außerdem sind die ukrainischen Schiffe winzig und alt, während die russischen Grenzschutzbeamten auf die Unterstützung der Schwarzmeerflotte und der Luftwaffe sowie der Bodentruppen zählen konnten – daher haben sich die Ka-52 und Su-25 herbeigerufen, um den ukrainischen Verstärkungen aus Odessa zu begegnen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass selbst eine vollständige US-Marinexpeditionseinheit die Kertscher Straße durchqueren könnte, geschweige denn die Ukrainer 🙂 die Geographie begünstigt eindeutig die verteidigende Seite.

Sowohl in Russland als auch in der Ukraine besteht ein breiter Konsens darüber, dass das Hauptziel von Poroschenko darin bestand, einen Vorwand für die Einführung des Kriegsrechts und die Absage der Wahlen zu schaffen. Einmal eingeführt, kann ein solches Kriegsrecht leicht so lange wie nötig verlängert werden; sehen Sie, was die Franzosen getan haben. Er plante, das Kriegsrecht in der gesamten von den Nazis besetzten Ukraine einzuführen und es dann so lange wie nötig zu verlängern, genug, um die Wahlen abzusagen und dann mit allen Protesten hart umzugehen. Dieser Plan ist völlig gescheitert.

Erstens haben alle Oppositionsparteien sofort verstanden, worum es hier geht, und sie alle haben heftig protestiert. Als der Text in der Rada zur Abstimmung kam, wurde er massiv verwässert, so dass das Kriegsrecht nur für einen Monat und nur in den folgenden Regionen der Ukraine eingeführt wird: