Gelbe Westen und schwarze Kapuzen: Die Insel Reunion, wie wir sie nicht kennen.

Bild: Gelbe Westen“ und CRS am 21. November in Le Port, auf der Insel Reunion.

Der Ausbruch von Gewalt am Rande der Bewegung der „gelben Westen“ ist Ausdruck eines weit verbreiteten wirtschaftlichen und sozialen Bankrotts. Es als Bauernaufstand einiger weniger prekärer Menschen zu bezeichnen, ist ein politischer Fehler.

Seit Samstag, dem 17. November, dem ersten Tag der Demonstrationen mit gelben Westen , ist die Krise auf der Insel Reunion mit der in Frankreich nicht zu vergleichen; zweifellos schon deshalb, weil sich die Situation noch verschlimmert hat. So erlebt die Insel Reunion nach Westindien, nach Guyana, nach Mayotte, große soziale Unruhen. Die Bewegung ist radikal. Die Insel ist gelähmt. Straßen, Häfen, blockierte Flughäfen, Kraftstoffmangel, geplünderte Geschäfte, Schulen und geschlossene Verwaltungen.

Die Insel Reunion steht vor ihrer größten Krise seit den Ereignissen 1973 und 1991. Die Aktion der gelben Westen wird in der Regel von den sogenannten „schwarzen Kapuzen“ begleitet, die nachts einen echten städtischen Guerillakampf gegen die Polizei und Plünderung von Geschäften führen. Ein Gefühl der Verlassenheit und Wut herrscht bei der Bevölkerung von Reunion vor.

Die Politik ignoriert alles

Heute geht der Bewegung im Gegensatz zu Frankreich nicht die Kraft aus. Wenn die Insel jedoch nicht so schnell wie möglich aus dieser Krise hervorgeht, können wir das Schlimmste befürchten, wenn wir wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, wenn sie gelbe Westen unterstützt, nicht mehr akzeptiert, dass ihnen der Zugang zu Verkehrsmitteln, Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten, Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Befriedigung der Bedürfnisse abhängiger älterer Menschen und die Gewährleistung der Schulbildung für ihre Kinder vorenthalten werden. Sie akzeptiert auch keine nächtliche städtische Gewalt. Sie weigert sich auch zu sehen, dass der Staat nur mit repressiven Maßnahmen, mit einer Weigerung zum Dialog und mit „Nichthilfe für eine gefährdete Insel“ reagiert.

Da es keine wirkliche politische Behandlung dieser Krise gibt, besteht nicht nur die Gefahr, dass die reunionische Wirtschaft untergeht, sondern auch die Gesellschaft. Denn die Müdigkeit der Bevölkerung wurde in letzter Zeit von einer Form des Populismus, des Kulturalismus, der Ethnisierung der städtischen Gewalt, einem Gefühl der metropolitanen Herrschaft begleitet, unterstützt von einigen Medien und diskret von einer Politik der Regierung, die die Reunionesen gegen die Zoreys, d.h. die Metropolen, die Reunionesen gegen Ausländer (Komoren, Madagaskar) und die Schwarzen gegen Weiße, einsetzt. So werden diejenigen, die als schwarze Kapuzen bezeichnet werden, nicht nur als „schwarze Blöcke“ bezeichnet, sondern auch als die jungen, schwarz gekleideten „Brecher“, die sich seit etwa zehn Jahren den Demonstrationen in Europa angeschlossen haben, sondern auch, indem sie diese jungen Reunionesen mit der Bevölkerung der „kafs“, kurz gesagt, mit den Schwarzen der Insel identifizieren.

Lange Zeit von Politikern auf allen Seiten als Eden gesehen und präsentiert, als Beispiel für das Zusammenleben einer „Gemeinschaft von Bürgern“, um die Worte des Soziologen Dominique Schnapper zu verwenden, stellen wir heute fest, dass die Insel Réunion Rassismus, männliche Dominanz, Jugendkriminalität, Homophobie und häusliche Gewalt erlebt.

Implosionsgefahr

Diese Ergebnisse sind nicht katastrophal. Aber die Fakten sind hartnäckig. Und das von der nationalen Vertretung einstimmig verabschiedete Gesetz zur materiellen Gleichstellung im Ausland vom 28. Februar 2017 ist noch nicht umgesetzt. Was das Übersee Blaue Buch vom Juni 2018 betrifft, eine Zusammenfassung der Arbeit der Assises des Outremer, die in ihrer Präambel besagt: „Die französischen Überseegebiete fordern konkrete Entscheidungen und sichtbare Projekte. Sie sind klar und pragmatisch“, scheint er weit entfernt von einer Realpolitik zu sein, die einen echten Verantwortungshorizont für die Überseegebiete im Besonderen bietet.

Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die mit den gelben Westen zum Ausdruck kommen, in einem postkolonialen Bauernaufstand einiger weniger prekärer Menschen zu ertränken, deren am stärksten marginalisierte Jugendliche an Übergriffen beteiligt sind, die nur verurteilt werden können, ist ein politischer Fehler. Es ist sogar unverantwortlich. Weil wir wissen, dass ein Problem, wenn es nicht politisch behandelt wird, auf der Straße und in der Wahlurne landet. Die öffentliche Ordnung wird nicht mehr geachtet, wenn die soziale Ordnung ungerecht erscheint, insbesondere gegenüber jungen Menschen auf der Insel Reunion.

Auf der Insel Reunion drohen wirtschaftlicher Bankrott, Prekarität sowie ethnische und soziale Konflikte. Wie können die Politiker der Insel Reunion und die französische Regierung für die katastrophale Situation auf der Insel taub bleiben? Wie können wir nicht verstehen, dass die Gesellschaft der Insel Reunion jetzt Gefahr läuft zusammenzubrechen, eine Gesellschaft die bereits durch Arbeitslosigkeit und Prekarität geschwächt ist und von der gelbe Westen und so genannte schwarze Kapuzen nur ein Ausdruck sind?

