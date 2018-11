Sämtliche Anschuldigungen der US-Regierung gegen die russische Regierung sind Lügen

von Eric Zuesse – http://www.theblogcat.de

DIE ERSTE ANSCHULDIGUNG, die die Quelle der Sanktionen des Magnitsky Act gegen Russland ist, fand 2012 unter US-Präsident Barack Obama statt, und es wurde behauptet, dass Sergej Magnitsky in Russland ein Whistleblower gewesen sei, ein Anwalt, der die Korruption in der russischen Regierung aufdeckte und dafür inhaftiert und dort zu Tode geprügelt wurde. Magnitsky war in Wahrheit kein Whistleblower und auch kein Anwalt, sondern der Buchhalter des amerikanischen Milliardärs Bill Browder, der von der russischen Regierung angeklagt worden war (und der dann aus Russland geflohen war), weil er die russische Regierung um 230 Millionen Dollar steuerlich betrogen hatte. Und, Magnitskys Tod im Gefängnis war auf eine unzureichende medizinische Versorgung seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung durch das dortige medizinische Personal zurückzuführen, nicht (wie Browder behauptete) auf „Prügel“.

DIE ZWEITE ANSCHULDIGUNG im Jahr 2014 war, dass „Russland die Krim gestohlen hat“. Diese Anklage ist der Ursprung zusätzlicher (und härterer) Sanktionen gegen Russland und auch der Bündelung von Truppen und Waffen der NATO an und in der Nähe der russischen Grenze, die dort stationiert werden, um angeblich europäische Länder „vor russischer Aggression zu schützen“ (wie z.B. die „Annexion der Krim“). Das alles basiert auf grundlegenden Lügen über die Krim und die Ukraine. Eine ausführlichere Darstellung dieses Falles finden Sie hier:

https://www.zerohedge.com/news/2017-02-07/things-will-get-worse-until-us-stops-lying-about-crimea

Aber was den bemerkenswertesten Beweis für alles in dieser ganzen Angelegenheit darstellt, sind zwei entscheidende Telefongespräche. Das erste ist das Telefongespräch vom 27. Januar 2014, bei dem die Chefagentin Victoria Nuland, die Obama mit der Organisation des Putsches zum Sturz des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Victor Janukowitsch beauftragt hatte, den Befehl gab, wer der Nachfolger von Janukowitsch sein würde. Dieses Telefonat wird grob falsch dargestellt, wenn nicht gar von den „Journalisten“ und „Historikern“ des US-Regimes völlig ignoriert. Nuland sagte dort das berühmte „Fuck the EU“ (weil die EU eine gemäßigtere und weniger nazistische Alternative wollte). Dieser Teil des Telefonats wurde in der westlichen Presse berichtet (obwohl es praktisch keinen Zusammenhang darüber gab, was es bedeutete und warum sie es gesagt hatte), aber der Rest – der historisch entscheidende Teil davon – wurde nicht berichtet. Dieses historisch bedeutsame Telefonat, das eine Woche später, am 4. Februar, ins Internet gestellt wurde – drei Wochen bevor der von ihr benannte Mann (genau wie sie es angeordnet hatte) den Auftrag zur Leitung der Post-Coup-Ukraine erhielt – wird von Washington nicht einmal geleugnet. Stattdessen wird es von ihnen entweder ignoriert oder in den „historischen“ Berichten der Agenten des US-Regimes völlig falsch dargestellt.

Besonders bemerkenswert an diesem Telefongespräch (um den neuen ukrainischen Führer auszuwählen) ist, dass es nicht zwischen Ukrainern, sondern zwischen zwei Amerikanern stattfand, die jene Person ausgewählt haben, die bald vom US-Regime ernannt werden sollte, um die Ukrainer zu regieren; das hat eigentlich die nationale Souveränität der Ukraine zerstört. Nuland sagte Pyatt, er solle nicht den gemäßigten Vitaly Klitschko, den Favoriten der EU, zum neuen Führer der Ukraine ernennen, sondern den fanatischen antirussischen Arseniy Yatsenyuk ernennen. Hier also ist der wichtigste Teil dieser historisch bedeutsamen Telefonkonferenz, die Anweisung, die sie dort gab, die den „Neuen Kalten Krieg“ – die Bewegung zum Dritten Weltkrieg – offen in Gang setzte (nach dessem verdeckten Start in der Nacht vom 24. Februar 1990):

Nuland: …. Yats ist der Mann, der die wirtschaftliche Erfahrung und die Regierungserfahrung hat; er ist der… was er braucht, ist Klitsch [der führende Gemäßigte] und Tiahnybok [ein Verehrer von Hitler] auf der Außenseite; er [Yats] muss viermal pro Woche mit ihnen sprechen. Ich denke nur, wenn Klitsch reingeht und er auf dieser Ebene für Yatsenyuk arbeitet; das wird einfach nicht funktionieren.

Pyatt: Ja [du hast Recht], nein [Ich lag falsch, zu denken, dass Klitschko der neue Herrscher werden sollte], ich denke, das ist richtig. Ok. Gut.

Dann verwies sie in dem Anruf auf ihren Agenten (so wie sie Obamas Agentin war), Jeff Feltman, der beauftragt worden war, Ban Ki-Moon von der UN und seinen Gesandten – den ehemaligen niederländischen Botschafter in der Ukraine, den antirussischen und proamerikanischen Robert Serry – der die Ukraine betreute, zu überzeugen, in diesem Zusammenhang mit den USA zusammenzuarbeiten:

https://kosmologelei.wordpress.com/2014/02/06/fuck-the-eu/

Nuland: Ich habe heute Morgen mit Jeff Feltman gesprochen; er hatte einen neuen Namen für den UN-Typen Robert Serry; habe ich Ihnen das heute Morgen geschrieben?

Pyatt: Ja, das habe ich gesehen.

Nuland: Ok. Er hat jetzt sowohl Serry als auch Ban Ki-Moon dazu überredet, um zu vereinbaren, dass Serry am Montag oder Dienstag kommen könnte. Das wäre meiner Meinung nach großartig, um dabei zu helfen, dieses Ding zu schaukeln, und um die UNO dazu zu bringen, es zu schaukeln, und, du weißt schon, fuck the EU.

Feltman wählte Serry aus, um am 5. März 2014 von Ban Ki-Moon offiziell ernannt zu werden, um „den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln“. (Ob der russische Präsident Wladimir Putin jemals wusste, dass der „Vermittler“ der UNO von Obamas Leuten ausgewählt worden war, ist unbekannt; vermutlich wusste er von der Nuland-Pyatt Telefonkonferenz; aber sicherlich war der russische Botschafter der UNO, Vitaly Churkin, nicht zufrieden damit, dass Serry die UNO in dieser Angelegenheit vertrat; und auch die Krim war Serry gegenüber völlig feindselig.)

Mit anderen Worten: Es handelte sich um ein in Washington fabriziertes Abkommen (und mit der Zustimmung der UNO), um eine fanatische antirussische Regierung direkt vor der Haustür Russlands in der angrenzenden Ukraine zu schaffen. Hätte die UNO akzeptiert, dass Russland die mexikanische Regierung durch einen blutigen Putsch ersetzt und dort ein tollwütiges Anti-USA-Regime installiert? Haben die USA 1962 sowjetische Atomraketen in Kuba akzeptiert, das 100 Meilen von den USA entfernt ist? Natürlich nicht. Warum sollte Russland das tun, 2014 – oder überhaupt?

Dann, in einem Telefonat am 26. Februar, geschah das zweite wichtige Beweisstück. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Catherine Ashton, wurde von ihrem Ermittler Urmas Paet (dem estnischen Außenminister) vertraulich darüber informiert, dass die neue Regierung in der Ukraine nicht wirklich das Ergebnis dessen sei, was die demokratisch gewählte Regierung getan habe, sondern ein Putsch der Regierung „der neuen Koalition“, die es gerade erst geschafft habe, die gewählte Regierung zu stürzen. Das ist aus dem Transkript:

http://archive.is/IG1st

Urmas Paet: Was ziemlich beunruhigend war, jener Oligarch [Poroschenko – und als er dann drei Monate später Präsident der Ukraine wurde, wusste er das bereits], sagte, nun, dass alle Beweise zeigen, dass die Menschen, die von Scharfschützen getötet wurden, von beiden Seiten, darunter Polizisten und Menschen auf der Straße [dies wird Ashton schockieren, die dachte, dass Janukowitsch die Morde angeordnet hatte], dass das die gleichen Scharfschützen waren, die Menschen von beiden Seiten getötet haben [somit wusste Poroschenko selbst, dass sein Regime auf einer False Flag basiert, einem US-kontrollierten Staatsstreich gegen seinen Vorgänger Janukowitsch – und das hat er sogar gesagt].

Ashton: Nun, das ist ja, …..

Paet: Also das, und dann zeigte sie [Dr. Olga Bolgomets] mir auch einige Fotos, sie sagte das als Ärztin, dass es die gleiche Handschrift, die gleiche Art von Kugeln ist, und es ist wirklich beunruhigend, dass jetzt die neue Koalition, dass sie nicht untersuchen wollen, was genau passiert ist; so dass es jetzt ein stärkeres und stärkeres Verständnis dafür gibt, dass hinter den Scharfschützen nicht Janukowitsch war, sondern jemand aus der neuen Koalition.

Man beachte hier, dass Paet es taktvoll vermieden hatte, zu sagen, dass Ashtons Annahme, es sei Janukowitsch gewesen, falsch war; stattdessen ignorierte er sie völlig, dass sie das unterstellt hatte, und er sagte hier nur, dass die Beweise ganz in die entgegengesetzte Richtung gingen, jene Richtung, von der Poroschenko selbst wusste, dass die schuldige Partei „die neue Koalition“ war, über die Paet nichts sagte, und Ashton stellte ihm keine Fragen darüber oder dazu, welches Land das tatsächlich organisiert hatte.

Ashton antwortete:

Ich denke, wir wollen wirklich ermitteln.

Diese Stimmung ihrerseits dauerte jedoch nur etwa eine Sekunde.

Ich meine, das wusste ich nicht, das ist interessant. Meine Güte!

Ashton schien hier völlig verlegen zu sein, und so endete sie mit einem „meine Güte!“, das fast unhörbar war, wie eine Frage, und dann machte sie sofort weiter, um diese entscheidende Angelegenheit einfach völlig zu ignorieren. Alle Beweise deuten darauf hin, dass sie sehr abgeneigt war zu glauben, dass die bösen Jungs beim Sturz tatsächlich auf der Anti-Janukowitsch-Seite gewesen waren. Der Sturz Janukowitschs wurde seitdem als „der krasseste Staatsstreich der Geschichte“ bezeichnet.

An dem Tag, an dem der Staatsstreich seinen Höhepunkt erreichte, dem 20. Februar 2014, gab es ein Ereignis, das die Bewohner der Krim noch mehr gegen die Anti-Janukowitsch-Demonstranten aufbrachte, als es die Krim eh schon war (und die Krim hatte mit über 75% für Janukowitsch gestimmt, also waren sie stark gegen diesen Sturz): Es war „Das Anti-Krim Pogrom, das den Austritt der Krim ausgelöst hat“.

Siehe dazu das „Korsun-Massaker“: https://washingtonsblog.com/2015/08/the-anti-crimean-pogrom-that-sparked-crimeas-breakaway.html

Fast unmittelbar nachdem Yatsenyuk der Führer der Ukraine geworden war, entließ er am 5. März die drei amtierenden stellvertretenden Verteidigungsminister und ersetzte sie durch drei fanatische antirussische Neonazis, die sich seiner Bombardierungspolitik verschrieben hatten, um genügend Janukowitsch-Wähler zu eliminieren, so dass die neue Regierung in zukünftigen Wahlen eine Fortsetzung von Yatsenyuk sein konnte, anstatt eine Wiederherstellung derjenigen, die Yatsenyuk vorausgegangen war. Die Person, die zum Verteidigungsminister ernannt wurde, Michail Koval, kündigte ihre Absicht an, aus der Südostukraine die „Untermenschen“, die für Janukowitsch gestimmt haben, ethnisch zu säubern, sie sollten „in andere Regionen umgesiedelt werden“, d.h. entweder Russland (wenn Russland diese ukrainischen Flüchtlinge aufnimmt) oder andere Konzentrationslager innerhalb der Ukraine (und dann vielleicht den Tod). „Es wird eine gründliche Filtration der Menschen geben.“ (Die Version mit der englischen Übersetzung wurde inzwischen entfernt; also versuchen Sie stattdessen):

https://www.youtube.com/watch?v=eGZLUxtUnlQ

Ihr Eigentum wird beschlagnahmt, und „Landparzellen werden kostenlos an die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte und anderer militärischer Verbände sowie an die Mitarbeiter des Innenministeriums und des Sicherheitsdienstes der Ukraine verteilt, die die territoriale Integrität und Souveränität des Landes in den östlichen und südöstlichen Regionen der Ukraine verteidigen“. Das ist der Euphemismus für die ethnischen Säuberungen und den Massenraub, der folgte. Und hier ist mehr von diesem von den USA verordneten Nazismus:

http://rinf.com/alt-news/breaking-news/enemies-ukraine-speak/

https://www.transcend.org/tms/2014/11/media-blackout-as-u-s-sponsors-genocide-in-southeastern-ukraine/

http://rinf.com/alt-news/breaking-news/obama-definitely-caused-malaysian-airliner-downed/

Mit anderen Worten, Obamas Herrscher in der Ukraine belohnten die ethnische Säuberung und boten ihren Soldaten die Möglichkeit, legal das Eigentum ihrer Opfer in Besitz zu nehmen.

Am 15. November 2017 gestanden zwei der ausländischen Söldner, die als Scharfschützen beim ukrainischen Staatsstreich gedient hatten, im italienischen Fernsehen und beschrieben, wie sie von Mikheil Saakashvili (ein Agent des Tiefen Staats der USA) für diesen Job eingestellt worden waren.

So sieht das Resultat der Übernahme der ukrainischen Regierung durch das US-Regime aus. Und einer Generation junger Ukrainer wird heute der Nazismus beigebracht, direkt an der Grenze zu Russland – Russland ist das einzige Land, das im Zweiten Weltkrieg am meisten getan hatte, um die Nazis zu erobern. Die US-Regierung hat sich auf die Pro-Nazi-Seite geschlagen. Und immer wieder führen die USA jene drei oder weniger Nationen an, die in der UN gegen die Verurteilung des Nazismus stimmen. Das ist richtig: Amerika, das unter Präsident FDR gegen die Nazis und die anderen faschistischen Regime gekämpft hatte, war und ist heute selbst das weltweit führende rassistisch-faschistische oder ideologisch-nazistische Regime (diesmal aber hauptsächlich gegen Russen statt hauptsächlich gegen Juden). (Tatsächlich ist das heutige Amerika mit dem ideologisch rassistisch-faschistischen oder nationalsozialistischen, anti-palästinensischen, israelischen Regime verbündet. Und es ist auch mit dem Nazi-Regime der Saudis verbunden – aber antischiitisch – es wurde 1744 auf der Grundlage des Hasses auf die Schiiten gegründet.)

Die Wirtschaft der Ukraine wurde durch das von den USA auferlegte ukrainische Regime zerstört. Bis etwa 2013 war die Wirtschaft der Ukraine recht stabil, aber dann gipfelte die Putschaktion, die 2011 in Washington begonnen wurde, für den Regime-Wechsel in der Ukraine und Syrien, im Februar 2014 in der Ukraine erfolgreich. Die Staatsverschuldung der Ukraine hat sich zwischen 2013 und 2017 fast vervierfacht, während das BIP der Ukraine gleichzeitig um 39% zurückging:

https://www.statista.com/

Ukraine: Staatsschulden von 2012 bis 2017 (in Milliarden U.S. Dollar)

2012=20.14

2013=22.67

2014=42.61

2015=60.24

2016=73.94

2017=83.96

https://www.statista.com/

Ukraine: BIP von 2012 bis 2017

2012=175.71

2013=179.57

2014=132.34

2015=90.94

2016=93.26

2017=109.32