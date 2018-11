Die verdrehte Logik des jüdischen „historischen Rechts“ auf Israel

von Shlomo Sand – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Unsere politische Kultur besteht darauf, die Juden als die direkten Nachkommen der alten Hebräer zu sehen. Aber die Juden existierten nie als „Volk“ – noch weniger als Nation.

Ich genieße die Schwankungen der Haltung von Chaim Gans, auch wenn ich sie nicht immer verstehe. Ich schätze seine intellektuelle Ehrlichkeit sehr – auch wenn er manchmal, vielleicht wie jeder andere, versucht, Widersprüche mit lahmen Argumenten zu lösen.

Bevor ich jedoch auf den Kern der Sache eingehe, muss ich über einen lästigen Fehler – ich bin sicher, dass es sich im Grunde genommen nicht um eine absichtliche Irreführung, sondern um eine Torheit handelt – bezüglich meiner Schriften eingehen. In dem Artikel „Vom fanatischen Zionismus zum egalitären Zionismus“ (9. November) schreibt Gans, „weil es nach [Sand] angeblich keine genetische Kontinuität zwischen altem und modernem Judentum gibt, folgt daraus, dass die vom Zionismus hervorgerufene jüdische Nationalität eine totale Erfindung ist, eine aus dem Nichts geschaffene Nationalität“.

Wenn meine Annahme, dass Gans meine Bücher gelesen hat, richtig ist, scheint er sie sowohl zu schnell als auch diagonal gelesen zu haben. Seit der Veröffentlichung meines ersten Buches „Die Erfindung des jüdischen Volkes“ vor einem Jahrzehnt habe ich betont, dass nicht nur Juden keine gemeinsame DNA besitzen – ebenso wenig wie alle anderen menschlichen Gruppen, die behaupten, Völker oder Nationen zu sein – und darüber hinaus habe ich nie gedacht, dass die Genetik nationale Rechte verleihen kann. So sind beispielsweise die Franzosen nicht die direkten Nachkommen der Gallier, so wie die Deutschen nicht die Nachkommen der Germanen oder der alten Arier sind, auch wenn bis vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert viele Idioten genau das glaubten.

Ein Merkmal, das alle Völker gemeinsam haben, ist, dass es sich um rückwirkende Erfindungen ohne ausgeprägte genetische „Merkmale“ handelt. Das akute Problem, das mich wirklich stört, ist, dass ich in einer einzigartigen politischen und pädagogischen Kultur lebe, die weiterhin beharrlich die Juden als die direkten Nachkommen der alten Hebräer betrachtet.

Der Gründungsmythos des Zionismus – der in einer ununterbrochenen Linie von Max Nordau und Arthur Ruppin zu besorgniserregenden Genetikern an mehreren israelischen Universitäten und an der Yeshiva University in New York fortschreitet – fungiert heute mehr denn je als der wichtigste ideologische Klebstoff für die ewige Einheit der Nation. Die Rechtfertigung für zionistische Siedlung/Kolonisation (wählen Sie Ihren bevorzugten Begriff – sie bedeuten dasselbe) ist das Metaparadigma, das sich in der Erklärung der Staatsgründung ausdrückt, nämlich: „Wir waren hier, wir wurden entwurzelt, wir kamen zurück.“

Volle Offenlegung: Auch wenn ich fälschlicherweise glaubte, dass das „jüdische Volk“ im Jahre 70 oder 132 n. Chr. von den Römern verbannt wurde, dachte ich nicht, dass dies den Juden ein imaginäres „historisches Recht“ auf das Heilige Land verlieh. Wenn wir versuchen, die Welt so zu organisieren, wie sie vor 2.000 Jahren war, werden wir sie in ein einziges großes Irrenhaus verwandeln. Warum nicht zum Beispiel die Indianer nach Manhattan zurückbringen oder die Araber nach Spanien und die Serben nach Kosovo zurückbringen? Natürlich wird uns eine solche verdrehte Logik des „historischen Rechts“ auch dazu verpflichten, die weitere Siedlung/Kolonisierung von Hebron, Jericho und Bethlehem zu unterstützen.

Als ich meine Forschungen fortsetzte, ließ mich meine Erkenntnis, dass der Exodus aus Ägypten nie stattgefunden hatte und dass die Bewohner des Königreichs Juda nicht von den Römern ins Exil geschickt wurden, verwirrt zurück. Es gibt keine einzige Studie eines Historikers, der sich auf die Antike spezialisiert hat, die dieses „Exil“ oder jede ernsthafte historiographische Studie erzählt, die eine Massenmigration vom Ort rekonstruiert. Das „Exil“ ist ein prägendes Ereignis, das nie stattgefunden hat, sonst wäre es Gegenstand von Dutzenden von Forschungsarbeiten. Judaitische Bauern, die im ersten Jahrhundert n. Chr. eine absolute Mehrheit der Bevölkerung bildeten, waren keine Seeleute wie die Griechen oder Phönizier und verbreiteten sich nicht auf der ganzen Welt. Es war der jahwistische Monotheismus, der seit der hasmonäischen Ära zu einer dynamischen, konvertierten Religion geworden war, der den Grundstein für die jahrhundertealte Existenz der Juden auf der ganzen Welt legte.

Hier kommen wir zum Kern von Gans‘ Argumenten. Der angesehene Jurist und Politologe ist nicht bereit, die üblichen Begründungen für die Besiedlung und die Konzeption des zionistischen Landbesitzes seit Ende des 19. Jahrhunderts zu akzeptieren. Er ist sich bewusst, dass solche populären Vorschläge ihn zwingen würden, die Fortsetzung des heutigen Siedlungsprojektes zu rechtfertigen und vielleicht auch die Rechte der Einheimischen zu verweigern, die noch im „Land Israel“ bleiben.

Gans weiß sogar, dass es nie eine jüdische Nation gab, weshalb er auf das wörtliche Bild eines „Profils“ zurückgreift – ein überraschender und origineller Begriff im nationalen Kontext – ganz auf Unwissenheit basiert. Damit er verstehen kann, was Clermont-Tonnerre in seiner berühmten Rede ansprach (ein Thema, das ich in einem Artikel in der hebräischen Haaretz-Ausgabe vom vergangenen August angesprochen habe), hätte eine Durchsicht von Wikipedia genügt. Er hätte sofort erfahren, dass der französische Liberale von der „Nation“ von einer geschlossenen, insularen Religionsgemeinschaft spricht. Haben sich die Juden dagegen nicht als Volk oder Nation im Sinne der modernen Verwendung dieser Begriffe verstanden?

Bis in die Neuzeit wurden die Begriffe „Menschen“ oder „Nationen“ mit unterschiedlichem Sinn verwendet. In der Bibel geht Moses zu den Menschen hinunter und spricht direkt mit ihnen (ohne Lautsprecher, Zeitungen, Fernsehen oder Twitter). Das Volk versammelt sich auch, um Josua willkommen zu heißen und ihm zu seinen Siegen zu gratulieren. Im Mittelalter verstanden sich die Christen als „Volk Gottes“, ein Begriff, der seit Jahrhunderten weit verbreitet ist. In unserer Zeit werden die Begriffe „Volk“ oder „Nationen“ unterschiedlich, wenn auch nicht immer korrekt verwendet. Ein „Volk“ ist in der Regel eine menschliche Gemeinschaft, die in einem bestimmten Gebiet lebt, deren Mitglieder eine gemeinsame Sprache sprechen und eine säkulare Kultur mit gleichen oder ähnlichen Grundlagen pflegen. „Nation“ hingegen ist ein Begriff, der heute allgemein für ein Volk verwendet wird, das Souveränität über sich selbst beansprucht oder bereits erreicht hat.

Ich glaube nicht, dass es Völker vor der Neuzeit gab – diese Möglichkeit wäre durch die Kommunikationsmöglichkeiten ausgeschlossen gewesen die sie hatten. Es gab große Clans, Stämme, mächtige Königreiche, große Fürstentümer, Religionsgemeinschaften und andere Gruppen mit verschiedenen Formen von politischen und sozialen Bindungen – meist lose. In einer Zeit, in der nur wenige Menschen lesen und schreiben konnten, in der jedes Dorf einen anderen Dialekt hatte und das Lexikon entsetzlich dürftig war, ist es schwer, über ein Volk mit einem gemeinsamen Bewusstsein zu sprechen. Minderheiten von gebildeten Literaten sind noch keine Nationen, auch wenn sie manchmal diesen Eindruck erweckt haben.

Ich verstehe nicht, warum alle Katzen Katzen genannt werden müssen und alle Hunde, Hunde – und nur eine Katze muss ein Hund genannt werden. Die Juden, wie die Christen, Muslime oder die Anhänger des Bahá’í-Glaubens, hatten gemeinsam einen starken Glauben an Gott neben vielfältigen und eng miteinander verbundenen religiösen Praktiken. Ein Jude aus Kiew konnte sich jedoch nicht mit einem Juden aus Marrakesch unterhalten, sang nicht die Lieder des jemenitischen Juden und aß nicht die gleichen Speisen wie der Falash Mura oder Beta Israel Gemeinschaft von Äthiopien. Das gesamte Gefüge des weltlichen Alltagslebens war in jeder Gemeinschaft völlig unterschiedlich. Dementsprechend ist bis heute – und das zu Recht – der einzige Weg, sich dem „jüdischen Volk“ anzuschließen, ein Akt der religiösen Umkehr.

Die Christen hingegen sahen die Juden als Mitglieder eines abscheulichen geldverzehrenden Glaubens. Die Muslime nahmen sie als Anhänger einer minderwertigen Religion wahr. Mit dem Aufkommen des Fortschritts in der Neuzeit begannen viele Europäer, sie wie eine geschändete Rasse zu behandeln. Der Antisemitismus versuchte mächtig, die Juden als außerirdische Volksrasse mit anderem Blut zu besetzen (DNA war noch nicht entdeckt worden).

Aber was zum Teufel war ihr Selbst-„Profil“? Chaim Gans, ein herausragendes Produkt des zionistischen Bildungssystems, erzählt uns, dass sie sich als eine Art Nation verstanden haben, die davon träumte, ins „Land Israel“ zu gelangen. Ich würde nicht vorschlagen, dass Gans unverwechselbare jüdische Autoren wie Hemann Cohen oder Franz Rosenzweig oder den Talmud liest, der die kollektive Auswanderung ins Heilige Land ablehnte. Ich bin sicher, dass er dafür keine Zeit haben wird. Ich möchte ihn nur bitten, eine kurze Geschichte zu lesen, die etwas zuverlässiger ist.

Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die überwiegende Mehrheit der Ost- und Westjuden – Traditionalisten, Orthodoxe, Konservative, Reformer, Kommunisten und Bundisten – zu Antizionisten erklärt. Sie wünschten sich keine Souveränität über sich selbst innerhalb eines nationalstaatlichen Rahmens im Nahen Osten. Die Bundisten sahen sich tatsächlich und zu Recht als jiddisches Volk, das eine kulturell-linguistische Autonomie brauchte, aber sie lehnten den Vorschlag, als Teil eines Projekts einer trans-weltlichen jüdischen Nation nach Palästina zu emigrieren, entschieden ab.

Und hier kommen wir zum letzten verzweifelten Versuch, das zionistische Unternehmen rückwirkend zu rechtfertigen: Zionismus als Reaktion auf eine Notsituation. Die Geschichte war leider tragischer. Der Zionismus hat es völlig versäumt, die europäischen Juden zu retten, und das hätte er auch nicht tun können. Von 1882 bis 1924 strömten die Juden in Massen – etwa 2,5 Millionen – auf den vielversprechenden nordamerikanischen Kontinent. Und ja, wäre nicht der rassistische Johnson-Reed Immigration Act, der die weitere Einwanderung verhinderte, eine weitere Million oder vielleicht zwei Millionen dieser Seelen wären gerettet worden.

Zusätzliche vollständige Offenbarung: Ich wurde nach dem Krieg in einem DP-Lager in Österreich geboren. Während meiner ersten zwei Jahre lebte ich mit meinen Eltern in einem anderen Lager in Bayern. Meine Eltern, die ihre Eltern durch den Nazi-Völkermord verloren haben, wollten nach Frankreich oder alternativ in die USA einwandern. Alle Tore waren jedoch geschlossen, und sie wurden gezwungen, in das junge Land Israel zu gehen, den einzigen Ort, der sich bereit erklärte, sie zu akzeptieren. Die Wahrheit ist, dass es für Europa nach seiner Teilnahme am Massenmord an den Juden angebracht war, den Überrest einer einheimischen Bevölkerung auszuspucken, die nicht an dem schrecklichen Mord teilgenommen hatte, und dadurch eine neue Tragödie zu schaffen, wenn auch von ganz anderem Ausmaß.

Chaim Gans fühlt sich mit dieser historischen Erzählung nicht wohl, besonders wenn die Unterdrückung der Einheimischen und die Plünderung ihres Landes auch heute noch andauert. Der Zionismus, dem es gelungen ist, eine neue Nation zu gründen, ist nicht bereit, seine politisch-kulturell-linguistische Schöpfung und auch nicht die spezifischen nationalen Rechte anzuerkennen, die ihm dieser Prozess verliehen hat. Aber Gans hat letztendlich Recht. Von Meir Kahane bis Meretz betrachten alle Zionisten den Staat, in dem wir leben, weiterhin nicht als eine demokratische Republik, die zu all ihren israelischen Bürgern gehört – die definitiv ein Recht auf Selbstbestimmung haben -, sondern als eine politische Einheit, die zu den Juden der Welt gehört, die wie ihre Vorfahren nicht hierher kommen oder sich als Israelis definieren wollen.

Was mir bleibt, ist also, weiterhin ein Zionist oder Post-Zionist zu sein und gleichzeitig alles zu tun, was ich kann, um den Ort, an dem ich lebe, vor einem immer intensiver werdenden Rassismus zu retten, unter anderem aufgrund der Lehre einer falschen historischen Vergangenheit, der Angst vor der Assimilation mit dem Anderen, der Abscheu vor der indigenen Kultur und so weiter. Denn, wie der türkische Dichter Nazim Hikmet schrieb: „Wenn ich nicht verbrenne / wenn du nicht brennst / wenn wir nicht brennen / wie wird das Licht / …. die Dunkelheit besiegen?“

Shlomo Sand ist Historiker und emeritierter Professor der Universität Tel Aviv.

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht von „Haaretz“

http://www.informationclearinghouse.info/50621.htm

Advertisements