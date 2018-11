Die jüngste Provokation der Ukronazis in der Meerenge von Kertsch

von Saker – https://thesaker.is

Übersetzung LZ

Erstens, hier ist eine ziemlich gute Zusammenfassung dessen, was stattgefunden hat (einschließlich Videos), die von RT veröffentlicht wurde:

https://www.rt.com/news/444853-russia-ukraine-ships-conflict/

https://www.rt.com/news/444857-russia-ukraine-kerch-strait-standoff/

Ich möchte nur hinzufügen, dass zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Textes (07:38 UTC) das Frachtschiff, das den Durchgang unter der Brücke blockiert, entfernt wurde, der Verkehr wieder aufgenommen wurde und sich die Situation wieder normalisiert hat.

Zweitens möchte ich Ihnen das wichtigste Element nennen, um zu verstehen, was geschieht (und was nicht): Das Asowsche Meer und das Schwarze Meer sind militärisch gesehen „russische Seen“. Das bedeutet, dass Russland über die Mittel verfügt, um alle Schiffe (oder Flugzeuge) über diesen beiden Meere zu zerstören: Am Schwarzen Meer würde die Lebenserwartung eines jeden Eindringlings in Minuten gemessen, am Asowschen Meer in Sekunden. Ich möchte hier wiederholen, dass alle im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer eingesetzten Schiffe von Russland entdeckt und verfolgt werden und dass sie alle leicht zerstört werden können. Die Russen wissen das, die Ukrainer wissen das, und natürlich weiß das Imperium das. Auch das sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie versuchen, einen Sinn in dem Vorfall zu finden.

Drittens, ob die Gewässer, in denen sich der Vorfall ereignet hat, zu Russland gehören oder nicht, ist völlig irrelevant. Jeder weiß, dass Russland der Ansicht ist, dass diese Gewässer ihm gehören, und diejenigen, die dem nicht zustimmen, haben viele Möglichkeiten, ihre Meinungsverschiedenheiten zum Ausdruck zu bringen und die Rechtmäßigkeit der russischen Position anzufechten. Der Versuch, die Gewässer zu durchbrechen, die Russland mit mehreren bewaffneten Militärschiffen für sich selbst beansprucht, ist einfach unverantwortlich und, offen gesagt, schlichtweg dumm (insbesondere wenn man Punkt 2 oben betrachtet). Das ist einfach nicht das Verhalten zivilisierter Nationen (und es gibt viele umstrittene Gewässer auf unserem Planeten).

Viertens sollte man nicht zu schnell den jüngsten Plan von Poroschenko zur Einführung des Kriegsrechts für die nächsten 60 Tage mißachten. Obwohl Poroschenko selbst erklärte, dass diese Mobilisierung nicht bedeutet, dass das Ukronazi Regime einen Krieg mit Russland will, ist es Tatsache, dass die Primärreserven mobilisiert werden. Das ist wichtig, denn die Situation, die sich aus der Einführung des Kriegsrechts ergibt, könnte dazu genutzt werden, die Zahl der Soldaten, die für einen Angriff auf Novorussia oder, Gott bewahre, Russland selbst zur Verfügung stehen, heimlich zu erhöhen. Tatsächlich hat Poroschenko auch offiziell an die Veteranen des Krieges gegen Novorussia appelliert, einsatzbereit zu sein.

Fünftens, obwohl es alle möglichen Vorbehalte des Ukronazi Regimes gegen die Einführung des Kriegsrechts gibt, einschließlich der Tatsache, dass es keinen Krieg oder eine Verletzung des Rechts des Volkes bedeutet, ist die Wahrheit ganz anders. Hier steht, was ein Memo der Unian-Agentur darüber aussagt, was Kriegsrecht rechtlich bedeutet: (Hervorhebung hinzugefügt)

Das Kriegsrecht ist ein besonderes Rechtssystem, das in der Ukraine oder ihren einzelnen Gebieten im Falle einer bewaffneten Aggression oder Androhung eines Angriffs, einer Bedrohung der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine, ihrer territorialen Integrität eingeführt wird und Behörden, dem militärischen Kommando und der lokalen Selbstverwaltung die Befugnisse verleiht, die notwendig sind, um Bedrohungen zu verhindern und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Sie sieht auch vorübergehende der Bedrohung geschuldete Beschränkungen der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten einer Person und eines Bürgers sowie der Rechte und Rechtsgüter von juristischen Personen vor und gibt die Dauer dieser Beschränkungen an (Artikel 1 des Gesetzes über das Rechtssystem des Kriegsrechts).

Angesichts der aktuellen einstelligen Popularitätsrate von Poroschenko und der Tatsache, dass er wirklich keine Chance hat, wiedergewählt zu werden (zumindest nicht bei minimal glaubwürdigen Wahlen), ist es ziemlich offensichtlich, warum das Ukronazi Regime in Kiew beschlossen hat, eine weitere Krise auszulösen und Russland dann die Schuld dafür zu geben. Das allerletzte, was Russland braucht, ist eine weitere Krise, vor allem nicht vor einem möglichen Putin-Trump-Treffen auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires Ende dieses Monats. Tatsächlich sahen ukrainische Blogger diese jüngste Provokation sofort als einen Versuch, die bevorstehenden Wahlen zu verschieben.

Also, was kommt als nächstes?

Nun, die wahrscheinlichste Option ist nur noch ein weiteres Ukie Heulen über die „russische Aggression“, in der Hoffnung, dass dies a) den Wert des Poroschenko-Regimes in den Augen des Imperiums erhöhen und b) das geplante Trump-Putin-Treffen stören wird.

Ich bin mir nicht so sicher, ob Poroschenko die Möglichkeit erhalten wird, die Wahlen einfach abzusagen. Ja, er kann nicht gewinnen, aber das Imperium kann ihn ersetzen. Nicht nur das, sondern auch die völlige Absage der Wahlen wäre eine PR-Katastrophe (aber eine, die manchmal von den „Hurensöhnen“ des Imperiums wie zum Beispiel Mahmoud Abbas gewählt wird). Dennoch gibt es auch sehr gute Chancen, dass das Ukronazi Regime, das das Gefühl hat, dass es nichts zu verlieren hat, einen so beispiellosen Schritt machen würde.

Eine Art begrenzter Ukronazi Militäroperation gegen Russland, Novorussland, die Krim oder die Kertsch-Brücke wäre militärisch selbstmörderisch, aber politisch sehr profitabel, da sie es Poroschenko erlauben würde, a) Russland für alle ukrainischen Probleme verantwortlich zu machen und b) noch mehr Hilfe zu verlangen, um „der russischen Aggression zu widerstehen“. Das Problem mit dieser Option ist, dass es gute Anzeichen dafür gibt, dass viele ukrainische Militärangehörige nicht den Mut haben, die Russen tatsächlich zu bekämpfen (z.B.: schauen Sie, wie ALLE ukro Soldaten auf der Krim eingeknickt sind; außerdem berichtet der Blog von „Colonel Cassad“, dass von den drei Schiffen, die versuchten, die russische Grenze zu durchbrechen, mindestens eines einen Kapitän hatte, der sein Schiff freiwillig an die Russen übergeben hat; schließlich wurde offensichtlich ein ukrainischer Matrose erschossen, weil er sich weigerte, das Feuer gegen die Russen zu eröffnen). Es ist erwähnenswert, dass die Ukronazis am Sonntag noch ein paar weitere Schiffe geschickt haben, um den von den Russen abgefangenen Schiffen zu helfen, aber sobald die Russen die Passage geschlossen haben und russische Su-25s und Ka-52 am Himmel erschienen sind, haben sie schnell angehalten und schließlich die Szene verlassen. Haben sie das auf Befehl getan oder weil sie nicht sterben wollten? Wir werden es wohl nie erfahren.

Schließlich besteht die sehr reale Möglichkeit eines umfassenden Krieges gegen Russland. Ja, die Ukronazis würden nur ein paar Tage durchhalten, aber denken Sie daran, dass ihr Ziel nicht darin besteht, zu gewinnen, sondern Russland zu einer offenen Militäroperation zu zwingen, die der gesamte „kollektive Westen“ verurteilen muss, wie es mit dem georgischen Angriff vom 08.08.08 geschah. (Sie wissen schon, im Namen der „Solidarität“ wie bei der false flag von Skripal). Was die Führer des anglo-zionistischen Imperiums betrifft, so werden sie Russland gerne bis zum letzten ukrainischen Soldaten bekämpfen, das verstehen wir alle.

Abschließend möchte ich mich an diejenigen wenden, die denken könnten, dass Russland irgendwie überreagiert hat oder keine Gewalt angewendet haben sollte. Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass es sich um bewaffnete und militärische Schiffe handelt, nicht um Fischerboote. Zweitens träumten die Ukronazis davon, diese Brücke noch vor dem Bau zu zerstören. Woher sollten die Russen wissen, dass diese Schiffe nicht mit Sprengstoff gepackt waren? Drittens möchte ich Sie daran erinnern, dass die Ukronazis vor einigen Monaten einige winzige Militärschiffe unter die Brücke geschickt haben. Beim ersten Mal baten sie um Erlaubnis und hatten sogar einen russischen Lotsen an Bord, der ihnen half, die enge Passage zu durchqueren. Doch das Regime in Kiew präsentierte das als einen großen „Sieg“ gegen die Moskauer. Diesmal versuchten sie, sich vorbeizuschleichen, ohne zu fragen. Wenn die Russen sie gelassen hätten, was hätten sie Ihrer Meinung nach beim nächsten Mal getan?

Die Wahrheit ist, dass das Ukronazi Regime seit Jahren behauptet, dass es sich im Krieg gegen Russland befindet, dass Russland in die Ukraine eingedrungen ist, dass alle, die sich dem Regime widersetzen oder sogar die grundlegende Wahrheit sagen, „Agenten des Kreml/FSB“ sind. Das Lustige ist nicht nur, dass dies das erste Mal in der russischen Geschichte ist, dass Russland beschuldigt wird, einen Krieg zu führen, an dem es nicht einmal teilnimmt – es ist noch lustiger, dass die Ukronazis behaupten, sich im Krieg mit Russland zu befinden, aber einen Wutanfall bekommen, wenn drei ihrer (kleinen) Schiffe wegen Verletzung der russischen Grenze beschlagnahmt werden. Gibt es einen Krieg oder nicht?! Was zum Teufel haben sie sich dabei gedacht, als sie versuchten, sich durchzusetzen?!

Sidebar: Es gibt sogar einen Witz darüber, der sich herumspricht: Ukrainisches Militärpersonal wird gefragt, warum es im Donbass kämpft. Sie antworten: „Weil die Russen da sind“. Dann werden sie gefragt, warum sie *nicht* auf der Krim kämpfen und antworten: „Weil die Russen wirklich da sind!“. Fazit: Jeder weiß sehr wohl, dass es sich um Mist handelt und dass es in Novorussland keine russischen Streitkräfte gibt].

Wie beweist man, dass der andere ein „Angreiferstaat“ ist? Ganz einfach – indem du ihn zwingst, dich anzugreifen. In Anbetracht der „selektiven Blindheit“ des kollektiven Westens macht die Tatsache, dass man den anderen trifft, zunächst überhaupt keinen Unterschied (wiederum siehe 08.08.08).

Es ist offensichtlich, dass sich das Nazi-Regime in Kiew dem Kontrollverlust entgegengeht und dass Poroshenko kurz vor einer dramatischen Aktion steht. Den meisten der Bande um ihn herum wird es nicht viel besser gehen, besonders nicht, wenn Timoschenko jemals die Präsidentschaft bekommt (was passieren könnte, wenn das Imperium beschließt, Poroschenko auszutauschen). Für sie besteht die Möglichkeit, entweder die Ukraine zu verlassen oder sich einer schweren Gefängnisstrafe zu stellen (in etwa eine ähnliche Situation wie mit Saakaschwili).

Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Zeit, in der ein völlig korruptes Nazi-Regime mit allen erdenklichen Tricks kämpfen wird, um sich selbst zu retten. Ob dies zu einem größeren Krieg gegen Novorussia oder Russland führen wird, ist nicht vorhersehbar, aber wir müssen erkennen, dass dies eine eindeutige Möglichkeit ist.

https://thesaker.is/about-the-latest-ukronazi-provocation-in-the-kerch-strait/

