Der leuchtend gelbe Schein der Globalisierung in Frankreich

von Scott McConnell – http://www.theamericanconservative.com

Übersetzung LZ

Massenproteste stellen die französische Arbeiterklasse gegen die linken Eliten, die sie vergessen haben.

Bild: „Yellow Vests“ demonstrieren gegen die von der Macron-Regierung in Frankreich am 17. November 2018 eingeführten erhöhten Steuern auf Benzin und Diesel.

Die Massenproteste der „Gilets jaunes“ (gelbe Westen), die nach den für Notfälle erforderlichen Westen für französische Autofahrer benannt sind, können sich kurzfristig auf die französische Politik auswirken. Sie könnten die ohnehin schon niedrigen Zustimmungsraten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron weiter verringern und vielleicht etwas Druck auf seine legislative Mehrheit ausüben. Oder sie können inmitten der Verachtung der Mainstream-Medien verpuffen. Aber ihre Bedeutung sollte nicht in Frage gestellt werden, da sie eine wichtige soziologische Dynamik widerspiegeln, die sich im ganzen Westen widerspiegelt.

Am vergangenen Samstag blockierten rund 300.000 Westen tragende Demonstranten die Straßen und versuchten, den normalen Betrieb in ganz Frankreich zu unterbrechen. Sie protestierten gegen einen vorgeschlagenen Anstieg der Benzinsteuern und planen, dieses Wochenende und das nächste die Blockaden fortzusetzen. Die Erhöhung der CO2-Steuern könnte sinnvoll sein, wenn Sie die Einnahmen steigern und den Klimawandel eindämmen wollen, aber sie wird am stärksten auf diejenigen mit knappen Budgets zurückfallen, die von ihren Autos abhängig sind, um jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Das stellt eine scharfe Konfrontation zwischen dem, was der französische Soziologe Christophe Guilluy „la France périphérique“ nennt, und den Großstädten dar, die trotz des Rückgangs der Arbeiter- und Mittelschicht wohlhabender geworden sind.

Guilluy hat seine Argumente um die wachsende Kluft zwischen den Gewinnern der Globalisierung – Paris, Lyon, Bordeaux und anderen Großstädten, die Industrien beherbergen, die für den globalen Markt produzieren können – und der französischen Peripherie, kleineren Städten und ländlichen Gebieten, die nicht Schritt halten können, aufgebaut. In den Großstädten befinden sich die wichtigsten französischen Unternehmen, Banken und Kulturorganisationen. Der demografische Wandel in und um diese Städte herum hat die Kluft verschärft. Billig bezahlte Serviceberufe – Kinderbetreuung, Aufräumen in Restaurants, Beschnitt der Hecken der neuen Bourgeoisie – werden zunehmend von Einwanderern wahrgenommen.

Die weiße Arbeiterklasse, die früher in den Pariser Vororten lebte, was früher als Roter Gürtel bezeichnet wurde, ist mit dem Rückgang der französischen Industrie zurückgegangen. Ehemals weiße Vororte der Arbeiterklasse, wie die Städte Seine-St.-Denis, sind heute weitgehend von Einwanderern bevölkert und werden zunehmend von islamistischen Muslimen dominiert. Der öffentliche Wohnbau, der in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bewerkstelligt wurde, um eine wachsende Arbeiterklasse unterzubringen, hat eine massive Flucht von gebürtigen Franzosen erlebt. In den heutigen Pariser Vororten brechen Unruhen und „car b q’s“ mit einiger Regelmäßigkeit aus, und unterschwellige ethnische Spannungen sind eine Konstante. In einem seiner früheren Arbeiten beschreibt er die „Schlacht der Augen“, die in den Lobbys und Aufzügen französischer Wohnprojekte stattfindet. Wenn ein weißer Franzose in eine Sozialwohnung einzieht, wird er als Eindringling in einen muslimischen Raum wahrgenommen. Der Kampf ist beendet, wer – der Franzose oder der Sohn des Immigranten – zuerst seinen Blick senkt.

Es überrascht nicht, dass nur wenige Franzosen so leben wollen, so abstrakt sie auch sein mögen, wenn sie sich für das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft einsetzen. So haben immer mehr arbeitende und weiße Franzosen der unteren Mittelschicht die Vororte evakuiert, meist in exurbane Gebiete. Inzwischen profitiert die städtische, wissensbasierte Bourgeoisie Frankreichs von dem, was Christopher Caldwell ätzend als „steuerzahlersubventionierte Dienstquartiere“ bezeichnet – dem öffentlichen Wohnungsbau in der Nähe von Paris mit seinen stark finanzierten und recht effizienten öffentlichen Verkehrsnetzen.

In den letzten 20 Jahren hat die französische Zentralregierung, erschrocken von Unruhen und Terrorismus, einen Haufen Geld in diese Einwanderungsvororte gebracht, um sicherzustellen, dass neue Einwanderer normalerweise in das französische Leben aufgenommen werden. Solche Bemühungen waren nicht besonders erfolgreich. (Ein neues Buch über Seine-St.-Denis mit dem Titel Inch’allah, das von zwei erfahrenen Reportern für Le Monde geschrieben wurde und die Islamisierung der Pariser Vororte im Norden dokumentiert, zeigt, dass es den aufeinanderfolgenden Regierungen nicht gelungen ist, die moralischen und kulturellen Unterschiede zwischen Einwanderern und Franzosen zu überwinden. Ich werde in einem zukünftigen Beitrag über dieses Buch und seine Rezeption schreiben.) Aber die Einwanderer haben zumindest Wohnungen in der Nähe von Arbeitsplätzen und Verkehrsnetzen, während die Weißen, die Seine-St.-Denis und andere Vororte verlassen haben, dies nicht haben.

So spielt das progressive Frankreich jetzt die die Umwelt schützende Karte bei denjenigen aus, die vertrieben wurden. Warum fahren sie immer noch in ihren dummen, Diesel fressenden Autos herum? Was vor nicht allzu langer Zeit noch die politisch bewußteste und wirtschaftlich am stärksten geschützte Arbeiterklasse der Welt war, wurde so weit verarmt, daß sie kaum noch als notwendiger Bestandteil einer linksgerichteten politischen Koalition angesehen wird. Inzwischen sind französische Städte, die auf der Grundlage von Produktion und Landwirtschaft gebaut wurden, hohle Schatten dessen, was sie vor einer Generation waren, die an Städte im amerikanischen Rostgürtel erinnern.

Dies ist die strukturelle Grundlage des Protestes der Gilet Jaune. Man kann es als einen Protest von Franzosen (und Frauen) betrachten, die zuerst ihre geografische Nähe zu den dynamischsten Sektoren der französischen Wirtschaft und dann ihren wichtigen Platz auf der linken Seite verloren haben. Im Gegensatz zu den jungen schwarzen und muslimischen Randalierern von Seine-St.-Denis haben sie keine jubelnden Schreiber in den fortschrittlichen Medien. Ihre Proteste werden vorerst weitgehend unterstützt (die neuen Steuern von Macron, die, wie es scheint, überproportional auf die Arbeiter- und Mittelschicht fallen sollen, sind sehr unbeliebt).

Die Demonstranten sind Erben einer politischen Tradition, die die Rebellion schätzt, und sie haben echte wirtschaftliche Missstände. Tatsächlich ist das sehr plötzliche schnelle Auftauchen der Bewegung ein Zeichen für die Verzweiflung der Menschen, die das Gefühl haben, dass sie es nicht mehr schaffen. Dennoch werden sie von der Regierung und den meisten Elite-Medien verspottet. Es scheint nur allzu möglich, dass eine Straßenblockade durch die Gilet Jaunes an diesem oder am nächsten Wochenende zu einem tragischen und unnötigen Tod führen wird, was die Bewegung viel von der politischen Unterstützung kostet, die sie jetzt hat.

Es ist nicht besonders klar, wie Frankreich aus diesem Dilemma hervorgehen wird, das weitgehend selbst geschaffen ist.

https://www.theamericanconservative.com/articles/the-bright-yellow-line-over-globalization-in-france/

Advertisements