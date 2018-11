Mehr amerikanische Truppen nach Afghanistan, um die Chinesen fernzuhalten? Lithium und der Kampf um Afghanistans Bodenschätze

von Prof. Michel Chossudovsky – http://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Dieser Artikel wurde erstmals von GR am 18. September 2017 veröffentlicht.

Trump fordert eine Eskalation des Krieges in Afghanistan. Warum? Ist es Teil des „Global War on Terrorism“, hinter den Bösewichten her, oder ist es etwas anderes?

Afghanistan ist der breiten Öffentlichkeit unbekannt und verfügt über bedeutende Öl-, Erdgas- und strategische Rohstoffressourcen, ganz zu schweigen von Opium, einer Multimilliarden-Dollar-Industrie, die den illegalen amerikanischen Heroinmarkt ernährt.

Zu diesen Mineralreserven gehören riesige Adern aus Eisen, Kupfer, Kobalt, Gold und Lithium, einem strategischen Rohstoff für die Herstellung von High-Tech-Batterien für Laptops, Mobiltelefone und Elektroautos.

Die Implikation von Trumps Entschlossenheit besteht darin, Afghanistans Bodenschätze zu plündern und zu stehlen, um den „Wiederaufbau“ eines Landes zu finanzieren, das von den USA und ihren Verbündeten nach 16 Jahren Krieg zerstört wurde, d.h. „Kriegsreparationen“, die an die Angreifernation gezahlt wurden?

Ein internes Memo des Pentagons von 2007, das von der New York Times zitiert wird, deutet darauf hin, dass Afghanistan das „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden könnte. (New York Times, U.S. Identifiziert riesige Mineralienvorkommen in Afghanistan – NYTimes.com, 14. Juni 2010, Siehe auch BBC, 14. Juni 2010, siehe auch Michel Chossudovsky, Global Research, 2010).

Obwohl es viele Jahre dauern könnte, eine Bergbauindustrie zu entwickeln, ist das Potenzial so groß, dass Beamte und Führungskräfte in der Branche glauben, dass es hohe Investitionen anziehen könnte…..

„Es gibt hier ein atemberaubendes Potenzial“, sagte General David H. Petraeus, Kommandant des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten, „Es gibt natürlich eine Menge Wenn und Aber ich denke, es ist möglicherweise sehr wichtig.“

„Dies wird das Rückgrat der afghanischen Wirtschaft werden“, sagte Jalil Jumriany, Berater des afghanischen Minenministers. (New York Times, op. cit.)

Was in diesem Bericht 2007 nicht erwähnt wird, ist, dass diese Ressourcenbasis sowohl Russland (Sowjetunion) als auch China seit den 1970er Jahren bekannt ist.

Während die afghanische Regierung von Präsident Ashraf Ghani Präsident Donald Trump aufgefordert hat, US-Investitionen im Bergbau, einschließlich Lithium, zu fördern, ist China führend bei der Entwicklung von Projekten in den Bereichen Bergbau und Energie sowie Pipeline-Projekte und Verkehrskorridore.

China ist ein wichtiger Handels- und Investitionspartner Afghanistans (neben Russland und dem Iran), das möglicherweise in die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA in Zentralasien eingreift.

Chinas Absicht ist es, den Landverkehr durch den historischen Wakhan-Korridor, der Afghanistan mit der autonomen Region Xinjiang Uiguren in China verbindet, zu integrieren (siehe Karte unten).

Für Afghanistans geschätzte 3 Billionen Dollar an unerschlossenen Mineralien haben chinesische Unternehmen Rechte zur Förderung riesiger Mengen an Kupfer und Kohle erworben und die ersten Ölförderkonzessionen, die Ausländern seit Jahrzehnten gewährt wurden, eingeholt. Auch in China sind umfangreiche Lithiumvorkommen im Visier, deren Einsatzgebiete von Batterien bis hin zu nuklearen Komponenten reichen.

Die Chinesen investieren auch in Wasserkraft, Landwirtschaft und Bauwesen. Eine direkte Straßenverbindung nach China über die 76 Kilometer lange Ferngrenze zwischen den beiden Ländern ist im Gange. (New Delhi Times, 18. Juli 2015)

Afghanistan verfügt über umfangreiche Ölreserven, die von der chinesischen National Petroleum Corporation (CNPC) erschlossen werden.

„Krieg ist gut für das Geschäft“.

Die US-Militärbasen sind dazu da, die Kontrolle der USA über den Mineralreichtum Afghanistans zu behaupten. Laut Außenministerium „sind dort mehr US-Streitkräfte stationiert als in jeder anderen aktiven Kampfzone“, deren offizielles Mandat darin besteht, die Taliban, Al Qaida und ISIS im Rahmen des „Globalen Krieges gegen den Terrorismus“ zu „verfolgen“.

Warum so viele Militärbasen? Warum die zusätzlichen Kräfte, die von Trump geschickt wurden?

Das unausgesprochene Ziel der US-Militärpräsenz in Afghanistan ist es, die Chinesen fernzuhalten, d.h. China daran zu hindern, Handels- und Investitionsbeziehungen mit Afghanistan aufzunehmen.

Generell ist die Errichtung von Militärstützpunkten in Afghanistan an der Westgrenze Chinas Teil eines umfassenderen Prozesses der militärischen Einkreisung der Volksrepublik China – d.h. Marineeinsätze im Südchinesischen Meer, militärische Einrichtungen in Guam, Südkorea, Okinawa, Jeju Island, etc. (siehe Karte 2011 unten)

Drehpunkt Asien

Im Rahmen des afghanisch-amerikanischen Sicherheitspakts, der unter Obamas asiatischem Pivot eingerichtet wurde, haben Washington und seine NATO-Partner eine ständige militärische Präsenz in Afghanistan aufgebaut, mit militärischen Einrichtungen in der Nähe der Westgrenze Chinas. Der Pakt sollte es den USA ermöglichen, ihre neun ständigen Militärbasen an den Grenzen zu China, Pakistan und dem Iran sowie zu Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan aufrechtzuerhalten.

Die militärische Präsenz der USA hat jedoch die Ausweitung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen China und Afghanistan nicht verhindert. Im Jahr 2012 wurde zwischen Kabul und Peking ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Afghanistan hat Beobachterstatus in der Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Darüber hinaus hat das benachbarte Pakistan – das nun Vollmitglied der SCO ist – enge bilaterale Beziehungen zu China aufgebaut. Und jetzt bedroht Donald Trump Pakistan, das seit vielen Jahren das Ziel des „nicht erklärten Drohnenkriegs“ Amerikas ist.

Mit anderen Worten, es hat eine Verschiebung der geopolitischen Ausrichtungen stattgefunden, die die Integration Afghanistans neben Pakistan in die eurasische Handels-, Investitions- und Energieachse fördert.

Pakistan, Afghanistan, Iran und China arbeiten bei Öl- und Gaspipeline-Projekten zusammen. Die SCO, der Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan als Vollmitglieder angehören, bietet eine geopolitische Plattform für die Integration Afghanistans in die eurasischen Energie- und Verkehrskorridore.

China beabsichtigt schließlich, Afghanistan im Rahmen der Initiative Belt and Road in das Verkehrsnetz Westchinas zu integrieren.

Darüber hinaus hat Chinas staatlicher Bergbaukonzern Metallurgical Corporation of China Limited (MCC) „bereits die Kontrolle über die riesige Kupferlagerstätte Mes Aynak übernommen, die in einem von den Taliban kontrollierten Gebiet liegt. Bereits 2010 befürchtete Washington, dass „das ressourcenhungrige China versuchen würde, die Entwicklung der afghanischen Bodenschätze zu dominieren, was die Vereinigten Staaten stören würde“…. Nachdem es die Ausschreibung für seine Kupfer-Mine Aynak in der Provinz Logar gewonnen hatte, will China eindeutig mehr“ (Mining.com).

China und der Kampf um Lithium

Chinesische Minenkonzerne konkurrieren nun um die strategische Kontrolle des globalen Lithium-Marktes, der bis vor kurzem von den „Big Three“-Konzernen kontrolliert wurde, darunter Albemarle’s Rockwood Lithium (North Carolina), The Sociedad Quimica y Minera de Chile und FMC Corporation (Philadelphia), die in Argentinien tätig ist. Während die Großen Drei den Markt dominieren, hat China inzwischen einen großen Anteil an der globalen Lithiumproduktion, die nach Australien, Chile und Argentinien als viertgrößtes Lithium-Produktionsland eingestuft wird. Inzwischen hat die chinesische Tianqi-Gruppe die Kontrolle über Australiens größte Lithium-Mine, die Greenbushes, übernommen. Tianqi hält nun 51 Prozent der Anteile an Talison Lithium, in Partnerschaft mit Albemarle aus North Carolina.

Dieser Schub in der Lithiumproduktion steht im Zusammenhang mit Chinas rascher Entwicklung der Elektroautoindustrie:

China ist heute „The Center Of Lithium Universe“. China ist bereits heute der größte Markt für Elektroautos. BYD, chinesisches Unternehmen mit Unterstützung von Warren Buffett, ist der größte EV-Hersteller der Welt und chinesische Unternehmen produzieren die größte Menge an Lithiumchemikalien für die Batterien. Es gibt 25 Unternehmen, die derzeit 51 Modelle von Elektroautos in China herstellen. In diesem Jahr werden wir in China über 500.000 verkaufte EVs sehen. Es dauerte 7 Jahre, bis GM ab 2009 100.000 Chevy Volt verkaufte. BYD wird allein in diesem Jahr 100.000 EVs verkaufen! (Mining.com, Bericht November 2016)

Die Größe der Lithiumvorräte in Afghanistan ist noch nicht fest etabliert.

Analysten gehen davon aus, dass diese noch nicht ausgeschöpften Reserven keine wesentlichen Auswirkungen auf den globalen Lithium-Markt haben werden.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research.

https://www.globalresearch.ca/more-american-troops-to-afghanistan-to-keep-the-chinese-out-lithium-and-the-battle-for-afghanistans-mineral-riches-2/5605456

