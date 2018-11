Die USA würden eher den Nahen Osten in einem sunnitisch-schiitischen Krieg verbrennen, als sich selbst von Russland übertrumpfen lassen.

von Elijah J. Magnier – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Alle Kriege, die von den US initiiert oder unterstützt wurden – von der Besetzung des Irak im Jahr 2003, dem zweiten israelischen Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006, dem Regimewechsel in Syrien im Jahr 2011 und der Besetzung eines Drittels des Irak im Jahr 2014 – haben ihr Ziel verfehlt, das Feuer des sektiererischen Krieges zwischen Sunniten und Schiiten im Nahen Osten zu schüren. Das Scheitern dieser Strategie hat die US zu zwei neuen Optionen veranlasst: die erste, die Nutzung der Medien, um die Absicht Saudi-Arabiens zu enthüllen, der iranischen Wirtschaft zu schaden und seine Militärkommandanten zu ermorden. Die zweite ist die Förderung und Werbung für eine „arabische (sunnitische) NATO-Armee“. Das Ziel ist es, die Möglichkeit eines sektiererischen Krieges am Leben zu erhalten.

Der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Saudi-Arabien und dem Iran dauert seit dem Fall des Schahs und dem Sieg der Islamischen Republik 1979 an. Dennoch ist das heutige Niveau der direkten Konfrontation in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens (Libanon, Syrien, Irak, Bahrain und Jemen) beispiellos. Dies ist zum Teil das Ergebnis der Bemühungen der USA, Benzin in das Feuer des Hasses und der Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu gießen.

Es widerspricht den Interessen der USA, den Iran-Saudi-Kampf zu beenden, weil dies der US-Wirtschaft schaden würde. Trump sagte deutlich, dass er arabisches Geld im Austausch für den Schutz, den er bietet, braucht, sonst „werden die arabischen Regime nicht eine Woche halten“. Dementsprechend würde ein Zustand der Nicht-Kriegs- oder Wettbewerbsverbote zwischen Teheran und Riad die Milliarden Dollar an US-Waffenverkäufen an Saudi-Arabien erheblich reduzieren.

Die saudische Monarchie ist sich der Notwendigkeit bewusst, dass die USA ihnen Waffen verkaufen müssen. Tatsächlich drohten die saudischen Medien den USA – nach der Ermordung von Jamal Khashoggi -, alle Feindseligkeiten gegen den Iran einzustellen, wenn Washington darauf bestehen sollte, MBS der schrecklichen Entführung und des Mordes anzuklagen. Dies zeigt, dass die saudische Feindseligkeit gegenüber dem Iran eine zweischneidige Waffe ist, die sowohl von den USA als auch von der Monarchie eingesetzt wird, um ihre eigenen, manchmal gegensätzlichen Ziele zu erreichen. Saudische Offizielle sind glücklich, Trump weiterhin mit den Geldbeträgen zu versorgen, die er will, solange er Saudi-Arabien eine freie Hand in der Region gewährt, hauptsächlich gegen den Jemen.

Das andere Problem, mit dem die USA zu kämpfen haben, ist das Erwachen des russischen Bären aus seinem langen Winterschlaf seit der Perestroika 1991. Moskau mit seiner erfolgreichen Intervention in Syrien und seinem Engagement im Irak und Libanon wird zum größten Alptraum Washingtons. Der US-Plan für den Regime-Change ist in Syrien gescheitert, und seine Manipulation der extremistischen Dschihadisten hat den Interessen und Zielen der USA nicht gedient. Noch besorgniserregender für die USA ist eine aufstrebende iranisch-russisch-chinesische Allianz, die das Ende der globalen Hegemonie der USA signalisiert.

Die US-Administration, die sich der regionalen Neuausrichtung nicht beugen will, sieht eine arabische NATO – ähnlich der westlichen NATO – vor, um Russland im Nahen Osten zu begegnen. Ein solches Bündnis würde dazu dienen, sektiererische Brände zwischen Sunniten und Schiiten zu entfachen. Dieser Plan könnte die Region in Flammen setzen, aber auch den Boden, auf dem die Russen stehen entzünden, was ihre Pläne, in der Region zu bleiben, behindert und ihre Dominanz in der Region ausbaut. Die USA denken, dass, wenn die USA die Dominanz im mittleren Osten nicht ausschließlich dominieren können, die Region besser in Flammen aufgehen soll. Die arabische NATO wird eine sunnitische Armee zur Bekämpfung der Schiiten sein. Das dramatische militärische Scheitern Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate gegen das ärmste Land des mittleren Ostens, Jemen, deutet jedoch darauf hin, dass diese neue arabische NATO tot geboren wird.

Dies zeigt jedoch nur, wie weit das US-Establishment bereit ist zu gehen und welche Art von Waffen es bereit ist, einzusetzen, um seine globale Hegemonie zu schützen und das saudische Geld fließen zu lassen. Der „neue Mittlere Osten“, der 2006 von Condoleezza Rice gefordert wurde, konnte die Hisbollah im selben Jahr nicht besiegen. Die Trump-Administration versucht, eine neue Welle von Sanktionen gegen den Libanon zu verhängen, um gegen die Hisbollah mit wenig Aussicht auf Erfolg zu kämpfen. Die Hisbollah ist heute stärker denn je und bereit, über ihre Komfortzone hinauszugehen, um allen US-Aktionen gegen sie im Libanon zu begegnen, falls erforderlich.

Der versuchte Regime-Wechsel in Syrien scheiterte 2018. Die US-Streitkräfte halten jedoch den al-Tanf-Grenzübergang zwischen Syrien und dem Irak geschlossen, um die Wiederauffüllung der Damaszener-Staatskasse durch erhebliche finanzielle Einnahmen zu verhindern. Die USA weigern sich, die ISIS-Terrorgruppe in Albu Kamal zu beseitigen, und ziehen es vor, ISIS zu nutzen, um die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen zwischen der Levante und Mesopotamien zu verhindern.

Darüber hinaus nutzten die USA ihre Medien und Wissenschaftler, um die Teilung des Irak in Shiistan, Sunnistan und Kurdistan zu fördern, scheiterten aber an ihrem Ziel, das Land zu spalten, als es der irakischen Regierung gelang, ISIS zu besiegen und das Land vereint zu halten. Dennoch scheinen die USA nicht bereit zu sein, aufzugeben, und es wird erwartet, dass sie ihre einseitigen Sanktionen gegen den Iran nutzen werden, um in den kommenden Monaten weiteren Druck auf den Irak auszuüben. Es wird erwartet, dass Bagdad alle Forderungen der USA zur Einhaltung der Trump-Sanktionen ablehnt.

Und schließlich versuchen die USA, den Palästinensern den Arm zu verdrehen, indem sie Jerusalem ihre Agenda aufzwingen und die Sicherheit und Stabilität Jordaniens bedrohen, indem sie das Recht auf Rückkehr der Palästinenser in ihr Land verweigern und eine Siedlungspolitik als Alternative in Jordanien vorschlagen. All dies geschieht mit der Unterstützung Saudi-Arabiens.

Washington ist heute rücksichtsloser denn je und wird alles daran setzen, weitere Kriege im Nahen Osten auszulösen. Es ist noch zu früh, um über eine dauerhafte Stabilität in der Region zu sprechen, solange die US-Regierung entschlossen scheint, Instabilität zu schaffen und den sektiererischen Krieg so weit wie möglich zu schüren.

Quelle: Elijah J. Magnier

https://russia-insider.com/en/us-would-rather-burn-middle-east-sunni-shia-war-see-itself-outplayed-russia/ri25387?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=9374d3be52&mc_eid=8206ba48e2

