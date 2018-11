JEFTA-untergräbt die Entscheidungshoheit der Städte und Gemeinden beim Wasser

von https://npr.news.eulu.info

Die EU und Japan wollen ein Freihandelsabkommen unterzeichnen. Wolfgang Deinlein von den Stadtwerken Karlsruhe kritisiert im Dlf, dass das Abkommen die kommunale Handlungsfreiheit bei der Wasserversorgung einschränke. Außerdem sei ein Artikel im Abkommen weggefallen, der regele, dass Wasser keine Ware sei.

Mit JEFTA soll die größte Handelszone der Welt entstehen. Wie CETA und TTIP wurde auch JEFTA im Geheimen verhandelt. Die umstrittene Paralleljustiz, mit der Unternehmen Staaten auf entgangene Profite verklagen können, soll über den Umweg eines gesondert verhandelten Investitionsschutzabkommens durchgesetzt werden. Dadurch hebelt die EU das Vetorecht der nationalen Parlamente aus und kann das Abkommen in seiner jetzigen Form im Alleingang verabschieden.

Gleichzeitig würde JEFTA eine Art Schattenparlament für Konzernlobbyist*innen etablieren: Sie erhalten über die “regulatorische Kooperation” das Recht, an Gesetzen mitzuwirken, noch bevor die Parlamente daran beteiligt sind. JEFTA dient also dem Ausbau und Schutz der Rechte von Konzernen – auf Kosten der Arbeiter_innen, Bauern und Bäuerinnen, Bürger_innen und der Umwelt in der EU und Japan.

https://www.policat.org/sign/8369/4f33c5f028bbc9d41b15c4d5ccbacd1b#0!!24721-35000!0!!https://npr.news.eulu.info/2018/11/12/jefta-untergraebt-die-entscheidungshoheit-der-staedte-und-gemeinden-beim-wasser/

Titelbild: Roger McLassus

Quelle: Deutschlandfunk

https://npr.news.eulu.info/2018/11/12/jefta-untergraebt-die-entscheidungshoheit-der-staedte-und-gemeinden-beim-wasser/

Advertisements