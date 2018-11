Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Israelis und Amerikaner sich entscheiden, die syrische S-300 Luftabwehr zu testen.

von Saker – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

Und wenn sie genug Ressourcen für die Aufgabe bereitstellen, können sie sie tatsächlich besiegen – oder besser gesagt, ein Ergebnis erzielen, das sie als Sieg für leichtgläubige Medien und die Öffentlichkeit präsentieren können.

Wir wissen jetzt etwas mehr darüber, welche Version der S-300-Familie die Russen an die Syrer geliefert haben: Die Russen haben eine Reihe von S-300PM- und S-300P2-Systemen auf die Exportversion S-300PMU-2 „Favorit“ umgestellt, die übrigens auch die Version ist, die Russland an die Iraner und die Chinesen geliefert hat. Dieses System nutzt die 48N6E2-Rakete und hat eine offizielle Reichweite von 195 km. Ich werde den Rest der technischen Details überspringen und einfach sagen, dass dies eine kürzlich erfolgte Modifikation mit ausgezeichneten Fähigkeiten ist, so dass sich alle Gerüchte, daß Russland eine veraltete Version der S-300 liefert, als falsch erwiesen haben (wie üblich). Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Russen ein „Israel abhaltendes” Luftverteidigungssystem geliefert hat: 1983 lieferte die UdSSR eine Reihe von S-200VE „Vega-E“ (SA-5b) Luftverteidigungssysteme an Syrien, was die israelischen Operationen in und um (AWACS) Syrien erheblich einschränkte.

In Kombination mit den ebenfalls von Russland gelieferten EW-Systemen haben diese Flugabwehrsysteme eindeutig Auswirkungen auf die US-amerikanischen und israelischen Operationen. Und während die Amerikaner zugeben, dass dies ein Problem für sie ist, haben sich die Israelis wie immer über diese Lieferung beschwert und damit geprahlt, dass es ihnen egal sei. Sie fügen hinzu, dass sie Syrien weiterhin bombardieren würden, wann immer sie es für nötig halten. Die Israelis haben sogar erklärt, dass sie bereit wären, russische Besatzungen zu töten, wenn auf ihre Flugzeuge geschossen wird. Außer natürlich, dass sich die Israelis bisher vom syrischen Himmel ferngehalten haben (denken Sie daran, dass die IDF nach israelischen Quellen im Jahr 2017 Syrien über 200 Mal angegriffen hat, etwa jeden zweiten Tag ein Angriff!

Diesmal stehen die Israelis nicht nur vor einem viel kompetenteren Luftverteidigungssystem, sondern auch vor einem hochmobilen und daher viel schwieriger zu lokalisierenden System, was zukünftige Angriffe stark erschweren wird. Da ein S-300PMU2-Bataillon zudem 300 Ziele auf sehr große Entfernung verfolgen (und 36 mit 72 Raketen gleichzeitig bekämpfen) kann, werden die Syrer nun ihre Frühwarnfähigkeiten enorm verbessern, was es den Israelis viel schwerer machen wird, Überraschungsangriffe gegen Syrien erfolgreich durchzuführen.

Früher oder später können wir jedoch ziemlich zuversichtlich sein, dass sowohl die Israelis als auch die USA versuchen müssen, Syrien wieder anzugreifen, und sei es nur zu PR-Zwecken. Tatsächlich sollte dies für sie nicht allzu schwierig sein, hier ist der Grund:

Erstens, und im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, gibt es in Syrien nicht genug S-300/S-400′s, um den gesamten syrischen Luftraum zu „sperren“. Ja, die Russen haben eine De-facto-Flugverbotszone über Syrien geschaffen, aber keine, die einem großen und entschlossenen Angriff standhalten könnte. Was die vereinten russischen und syrischen Streitkräfte bisher getan haben, ist, den anglozionistischen Aggressoren bestimmte Teile des Luftraums über und um Syrien zu verwehren. Das bedeutet, dass sie einige spezifische, hochwertige Ziele schützen können. Sobald die USA/Israelis jedoch ein Gefühl dafür bekommen, wo und was eingesetzt wurde und wie dieses gesamte integrierte Luftverteidigungsnetz funktioniert, können sie Luftschläge planen, die zwar nicht sehr effektiv sind, aber von der Propagandamaschine als großer Erfolg für die AngloZionisten dargestellt werden.

Zweitens sind Flugabwehroperationen immer ein Zahlenspiel. Selbst wenn Sie davon ausgehen, dass jede der Luftverteidigungsraketen eine Wahrscheinlichkeit von 1 hat (was bedeutet, dass jede abgefeuerte Luftverteidigungsrakete eine eingehende Rakete zerstört), können Sie immer noch nicht mehr Raketen abschießen, als das, was ihre eigenen Lager Ihnen erlauben zu feuern. Die US/NATO/CENTCOM können bei Bedarf viel mehr Raketen in einen Sättigungsangriff verwickeln, als die Russen zur Verteidigung zur Verfügung haben. Daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern.

Drittens verfügen die USA/NATO/CENTCOM/IDF alle über fortschrittliche EW-Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen werden, zu versuchen, die russischen Feuer- und Aufklärungskapazitäten zu stören, insbesondere wenn bei den Angriffen Low-RCS-Flugzeuge (wie die F-22, F-35, B-1B usw.) eingesetzt werden. Low-RCS-Flugzeuge (und Raketen) müssen nicht allein operieren und werden in Wirklichkeit oft mit Unterstützung einer bestimmten EW-Leistung eingesetzt.

Schließlich verfügt das Imperium auch über Langstreckenwaffen, die zum Angriff auf Syrien eingesetzt werden könnten (wie die AGM-158 JASSM Low-RCS Abstandsflugkörper), insbesondere während eines kombinierten Angriffs mit elektronischer Kriegsführung und Luft-Boden-Mittelstreckenraketen .

Alles, was die AngloZionisten wirklich tun müssen, ist, sehr vorsichtig bei der Wahl der Annäherungswege und der Zielauswahl zu sein, Low-RCS-Flugzeuge und Raketen unter dem Deckmantel eines robusten EW-Einsatzes zu verwenden und dann eine große Anzahl von Raketen einzusetzen, um den Anschein zu erwecken, dass das Imperium die russische und syrische Flugabwehr besiegt hat.

Nach ihren früheren Angriffen auf Syrien zu urteilen, sind die USA und die Israelis weitaus besorgter betreffs der Notwendigkeit, sehr mächtig, effektiv und quasi unverletzlich zu erscheinen, als ein bedeutendes militärisches Ziel zu erreichen. Natürlich bedeutet dieser Zwang, unverwundbar zu erscheinen, auch, dass es sich die AngloZionisten wirklich nicht leisten können, eines ihrer Flugzeuge abschiessen zu lassen, weshalb sie derzeit nur ungern die syrischen Luftverteidigungsfähigkeiten testen.

Früher oder später werden die Israelis jedoch versuchen müssen, „die S-300″ zu besiegen, wie sie es nennen würden. Das Problem für die Israelis ist, dass sie keine wirklich guten Optionen haben. Das Problem ist nicht so sehr ein technologisches, sondern ein politisches.

Nehmen wir an, dass die Israelis einen erfolgreichen Angriff gegen ein bedeutendes Ziel durchführen (wenn ihr Angriff symbolisch ist, können die Russen und Syrer ihre Antwort nur auf die üblichen Proteste und Anklagen beschränken, aber keine wirklichen Maßnahmen ergreifen). Was würde Russland tun? Nun, die Russen (insbesondere Shoigu) haben bereits angedeutet, dass sie bei Bedarf die Anzahl der nach Syrien gelieferten S-300-Batterien (und erforderlichen Unterstützungssysteme) erhöhen würden. So wird der Haupteffekt eines erfolgreichen Angriffs auf Syrien darin bestehen, dass nachfolgende Angriffe noch schwieriger zu planen und durchzuführen sind. Wäre das wirklich ein wünschenswertes Ergebnis für die Israelis? Ich glaube nicht.

Wenn jeder erfolgreiche israelische Angriff jeden nachfolgenden Schlag noch schwieriger macht und gleichzeitig die Gefahr für israelische Flugzeuge erhöht, was wäre der Sinn solcher Angriffe? Gibt es wirklich hochwertige Ziele in Syrien, deren Zerstörung durch die IDF eine weitere Verschlechterung der Situation in Syrien rechtfertigen würde? Umgekehrt, wenn Sie Syrer (oder Iraner) wären, würden Sie nicht wollen, dass die Israelis Syrien (oder sogar S-300-Batterien) hart genug angreifen, um die Russen zu zwingen, noch mehr Luftabwehrsysteme zu liefern (übrigens nicht unbedingt S-300er!)?

Genauso wie der Fall der Hisbollah im Libanon (zu dessen Entstehung die israelische Invasion im Libanon 1982 beigetragen hat) und die Machtergreifung von Hassan Nasrallah an der Spitze der Hisbollah (den der Mord an Abbas al Moussawi durch die Israelis 1992 zum Generalsekretär der Organisation gemacht hat), entdecken die Israelis die Wahrheit immer wieder neu: während einfache, brutale Gewalt kurzfristig wirksam zu sein scheint, scheitert sie mittel- bis langfristig immer, wenn sie nicht durch sinnvolle politische Maßnahmen unterstützt wird. Die große axiomatische Wahrheit, die die Israelis immer noch hartnäckig leugnen, ist, dass alle wahre Sicherheit immer kollektiv ist (was die Russen seit Jahren wiederholen). Im Falle Syriens wäre Israel viel, viel besser dran, eine Art Abkommen mit den Russen, den Iranern und den Syrern auszuhandeln (sogar ein inoffizielles!), als zu versuchen, sich durch die Sprengung von Zielen in Syrien durchzusetzen.

Ich würde sogar argumentieren, dass die Israelis, da die Trump-Präsidentschaft die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs des anglo-zionistischen Reiches jetzt drastisch erhöht, anfangen müssen, Pläne zur Einbeziehung anderer Akteure in ihre Regionalpolitik zu machen. Die Wahrheit ist, dass die USA nicht mehr in der Lage sind, ein wichtiger Akteur in der Nahost-Politik zu bleiben, und dass jahrzehntelange, erbärmliche Unterwerfung unter die Likudnik-Agenda die Glaubwürdigkeit und den Einfluss der USA im Nahen Osten (und im Rest der Welt) irreparabel beschädigt hat.

Ich würde die Lieferung von S-300PMU-2 „Favorit“-Batterien nach Syrien mit einer Schacheröffnung oder einem irreversiblen Zug wie der Rochade vergleichen: Sie entscheidet nicht allein über das Ergebnis des Spiels, sondern schafft eine Basisumgebung, in der beide Spieler operieren müssen. Für die Russen liegt der nächste Schritt auf der Hand: weiterhin alle Arten von Luftverteidigungssystemen an die Syrer (vor allem mehr Pantsirs) zu liefern, mit dem Ziel, schließlich den gesamten syrischen Luftraum vor Angriffen der USA oder Israels schützen zu können. Die Hauptelemente eines mehrschichtigen Luftverteidigungsnetzes sind bereits im Einsatz, Syrien braucht nur noch mehr. Ich hoffe sehr, dass Russland sie zur Verfügung stellen wird.

Quelle: The Unz Review

https://russia-insider.com/en/its-only-matter-time-until-israelis-and-americans-decide-test-syrian-s-300-air-defences/ri25349?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=14f2d240a4&mc_eid=8206ba48e2

Advertisements