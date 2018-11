aufstehen und Migrationspakt: Sahra Wagenknecht ist das Ziel der Antideutschen

W ir berichteten bereits im September über rechtswidrige Manipulationen innerhalb der Sammlungsbewegung #aufstehen, siehe Links in den Fussnoten. [ ] [ ]

Die #aufstehen Rote Fahne Gruppe (RFG) ist mit derzeit über 670 Mitgliedern eine der grössten Basisgruppen der Sammlungs-bewegung, sowie die aktivste in der konkreten Aktion auf der Strasse und der Programmdebatte.

Am Freitag den 9. November, dem 100. Jahrestag der Roten Fahne, eskalierten diese Vorgänge weiter. Die #aufstehen Rote Fahne Gruppe (RFG) erreichte die nachstehende, nicht namentlich unterschriebene und somit anonyme (!) eMail des Absenders “presse@aufstehen.de”:

„Sehr geehrter Herr Steins,

haben Sie vielen Dank für Ihre Ausführungen, die wir zur Kenntnis genommen haben. Wir möchten Sie und die gesamte Rote Fahne Gruppe hiermit auffordern, die Verbreitung von Unterstellugen und Verleumdungen gegen die Sammlungsbewegung Aufstehen sowie einzelner dort tätiger Personen online sowie offline einzustellen. Auch möchten wir Sie und die gesamte Rote Fahne Gruppe auffordern, nicht an Veranstaltungen, Kundgebungen und/ oder Demonstrationen der Sammlungsbewegung Aufstehen teilzunehmen. Weder Sie noch die Rote Fahne Gruppe sind dort oder an anderen Sammlungspunkten der Bewegung erwünscht. Mit freundlichen Grüßen,

das Aufstehen-Team” – KEINE namentliche Unterschrift ! –

In einer Pressemail vom selben Tage erklärte die RFG dazu:

„Stellungnahme der #aufstehen Rote Fahne Gruppe zur anonymen eMail von presse@aufstehen.de Am 09.11.2018 erreichte die #aufstehen Rote Fahne Gruppe die unten angehängte skandalöse eMail des Absenders “presse@aufstehen.de”. Dazu erklärt die #aufstehen Rote Fahne Gruppe: Die eMail ist nicht namentlich unterzeichnet, der Verfasser bleibt anonym. Ein “Aufstehen-Team” existiert nicht, jedenfalls keines das sich von den Teams der 150.000 Mitglieder und Basisgruppen in seinem politischen Mandat unterscheiden würde. Es handelt sich um eine Einzelmeinung, die unter Missbrauch der eMail-Adresse “presse@aufstehen.de” versandt wurde.

Auch enthält die eMail keine inhaltlich substanziierte Begründung gegen die #aufstehen Rote Fahne Gruppe. Die #aufstehen Rote Fahne Gruppe ist mit derzeit rund 650 Mitgliedern eine der grössten Basisgruppen der Sammlungsbewegung, sowie eine der aktivsten in der konkreten Aktion auf der Strasse und der Programmdebatte.

Wir wissen, dass dieser skandalöse Vorgang den 150.000 Mitgliedern der Sammlungsbewegung #aufstehen nicht zur Kenntnis gebracht wurde. Wir müssen ferner davon ausgehen, dass auch Sahra Wagenknecht und ihre Gruppe keinerlei Kenntnis von dieser eMail besitzen. Besagte eMail stellt eine rechtswidrige Manipulation dar. Offenbar glaubt der Verfasser, er stünde über den 150.000 Mitgliedern der Sammlungsbewegung #aufstehen und könne im Alleingang nach persönlichem Gutdünken Ausschlüsse verfügen.

Dem ist jedoch nicht so. Ausweislich des Gründungsaufrufs handelt es sich um eine Bewegung von unten, die 150.000 Mitglieder sind die Sammlungsbewegung #aufstehen. Es obliegt allein den Mitgliedern, demokratisch über den Gründungsaufruf hinausweisende programmatische Entscheidungen, sowie Statuten/Satzung zu erarbeiten. Stephan Steins

#aufstehen Rote Fahne Gruppe, Presse”

Um welchen inhaltlichen Kontext geht es bei diesen Vorgängen?

Einen Tag zuvor berichtete die pseudolinke Parteizeitung Neues Deutschland [ ]:

„In der LINKEN rumort es weiter. Einmal mehr entzünden sich Auseinandersetzungen an der Frage, wie sich die Partei zur Migrationspolitik positioniert. (…)

Etliche LINKE-Mitglieder sprachen sich für die Neuwahl der Fraktionsspitze aus, darunter Andreas Höppner, LINKE-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel schrieb am Donnerstag auf Twitter, Wagenknecht »hetze« gegen den UN-Migrationspakt und fügte hinzu: »Echt: es reicht.”

Seit dem lassen die NATO-Medien weitere Artikel folgen, in denen der nahende Sturz Sahra Wagenknechts als Bundestags-Fraktionsvorsitzende der sog. Linkspartei beschworen wird, so titelte u.a. focus gestern: „Hinweise auf Wagenknecht-Sturz als Fraktionsvorsitzende verdichten sich” [ ]

Inhaltlich deutlicher wurde die NATO-Gazette taz (die tageszeitung) am Donnerstag [ ]:

„In der Linkspartei dürfte derweil die Debatte um den Migrationspakt den lange währenden Streit um die Ausrichtung in der Flüchtlings- und Einwanderungsfrage weiter verschärfen. (…)

Demgegenüber bezieht Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht Stellung gegen den Pakt. So empfahl sie in einem am Sonntag verschickten Rundbrief einen „sehr spannenden Artikel zu diesem Thema“ des Wirtschaftsjournalisten Norbert Häring. Darin kritisiert dieser, die mit dem Pakt angeblich intendierte „Förderung der Arbeitsmigration“ nach der Façon der Großkonzerne würde „sowohl den Arbeitnehmern in den Zielländern als auch den Herkunftsländern der Migranten“ schaden. Zustimmend zitiert Wagenknecht in ihrer Mail den Schlusssatz von Härings Artikel:

„Linke Parteien, die so etwas mittragen, sind dem Untergang geweiht und haben ihn verdient.“

Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine sind linke Kritiker der imperialen Massenmigration und namentlich des Migrationspakts (Global Compact on Migration), der am 10. und 11. Dezember 2018 in Marrakesch, Marokko durch zahlreiche Staaten unterzeichnet werden soll. [ ]

Dieser sog. Migrationspakt ist ein offiziell nicht rechtsverbind-liches Vertragswerk, das von Imperialistischen Think Tanks, internationalen Wirtschaftsverbänden und der imperialen Institution EU ausgearbeitet wurde. Faktisch wird der Pakt zur verbindlichen Rechtsnorm, wenn undemokratische Regime diesen als Grundlage für ihre Politik heranziehen und somit Verfassungsrecht aushebeln.

Die Bundesregierung aka Merkel-Regime teilte im August dazu selbst mit [ ]:

„Auf Basis der New Yorker VN-Erklärung vom 19. September 2016 treibt die Bundesregierung zudem die Prozesse zur Erarbeitung eines Globalen Paktes für Flüchtlinge (Global Compact on Refugees, GCR) und eines Globalen Paktes für sichere, geordnete und reguläre Migration (Global Compact on Migration, GCM) politisch, inhaltlich, personell und finanziell voran und unterstreicht dadurch ihre internationale Gestalterrolle im Bereich Flucht und Migration.

Während der GCR auf eine gerechtere internationale Verantwortungsteilung in großen Flüchtlingssituationen abzielt, soll der GCM die Grundlage für eine global gesteuerte, sichere und reguläre Migration werden.

Deutschland hat die Ausgestaltung der beiden Pakte durch Textvorschläge aktiv mitgestaltet.”

Der Migrationspakt soll für Kapital und Imperialismus den Weg frei machen, durch Umsiedlungen Menschen als Ware auf dem globalen Markt legal handeln und unter den verschärften Arbeits- und Sozialnormen des globalen Marktes ausbeuten zu können. Der Mensch selbst wird durch den Migrationspakt eine Ware der kapitalistischen Globalisierung.