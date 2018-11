Wie man Menschen erkennt, die es einfach NICHT kapieren

von Chuck Baldwin – http://www.theblogcat.de

Nach vielen, vielen Jahren in der „patriotischen“ Bewegung ist es meiner Meinung nach so, dass die meisten der sogenannten Patrioten, die behaupten, es zu „kapieren“, es nicht wirklich kapieren. Das Gleiche gilt für die meisten der „patriotischen“ Radio-Talkshow-Moderatoren, Kolumnisten und Internet-Blogger. Die Realität ist, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die das Gesamtbild wirklich zu verstehen scheinen und die die Klugheit besitzen, den wirklichen Krieg, der um uns herum tobt, zu erkennen – was natürlich hilft, zu erklären, warum sich nicht viel ändert.

Was folgt, sind drei der verräterischen Zeichen, dass die Menschen es wirklich NICHT verstehen.

1. Sie glauben, dass der tiefe Staat hauptsächlich auf die Demokratische Partei und Menschen wie George Soros beschränkt ist.

Im Wesentlichen sind diese Leute völlig in das republikanisch-demokratische, links-rechts, konservativ-liberal falsche Paradigma eingetaucht. Soros hat geholfen, sowohl Demokraten als auch Republikaner zu finanzieren (einschließlich Donald Trump). Und während sogenannte konservative Republikaner George Soros als Paradebeispiel des Feindes benutzen, laufen sie nach Las Vegas, um sich mit Sheldon Adelson zu treffen, in der Hoffnung, seine finanziellen und politischen Segnungen zu erlangen. Und offen gesagt ist Adelson hundertmal gefährlicher für unsere Freiheiten als Soros. Dennoch lieben „Konservative“ Adelson und verachten Soros.

Diese Leute kapieren es wirklich NICHT.

Per Definition ist der Tiefe Staat unauffällig. Es ist tief versteckt, wo er unbeobachtet und ungehindert arbeiten kann. Darüber hinaus bewegt sich der Tiefe Staat bequem und nahtlos zwischen der demokratischen und der republikanischen Partei. Der Tiefe Staat wird Konservative genauso effektiv benutzen wie Liberale und umgekehrt. Er verwendet Demokraten, um unsere Freiheiten des 2. Verfassungszusatzes (das Recht auf Waffen) anzugreifen, und die Republikaner, um unsere Freiheiten des 4. Verfassungszusatzes (u.a. Schutz der Privatsphäre, Unverletzlichkeit der Wohnung) anzugreifen. Egal welche Partei die Kontrolle über den Kongress oder das Weiße Haus hat, die Deep State Agenda schreitet fast ungehindert voran – und, ja, das beinhaltet auch Donald Trump im Weißen Haus zu haben.

Menschen wie George Soros sind nur für die Schlagzeilen, um „Patrioten“ ein sichtbares Angriffsziel zu geben, während die wirklichen Makler der Macht viele der Organisationen infiltrieren, die sich offen gegen Menschen wie Soros stellen.

Versteht das: Die ganze Bitterkeit und politische Hassrede, die zwischen Liberalen und Konservativen, zwischen Demokraten und Republikanern stattfindet, ist nichts anderes als öffentliches Theater. Ein Teil des Grolls und der Bitterkeit ist natürlich echt, während ein Teil davon so unecht ist wie ein Drei-Dollar-Schein. Aber alles dient nur dazu, den wirklichen Machtmaklern Deckung zu geben, die die Linke und die Rechte für ihre eigenen Zwecke manipulieren.

Deep State Mogule kümmern sich einen Dreck um all das Gehacke und Streiten zwischen den beiden Parteien, außer, weil es ihnen eine effektive Ablenkung von den Dingen bietet, die ihnen wirklich wichtig sind, da sie wissen, dass am Ende des Tages beide Parteien ihre Agenda weiter voranbringen werden.

Menschen, die in das falsche Links-Rechts-Paradigma verstrickt sind, kapieren es wirklich NICHT.

2. Sie glauben, dass Islamisten unsere Feinde sind und Zionisten unsere Freunde.

In diesem Zusammenhang erweist sich die überwiegende Mehrheit der evangelikalen Christen als absolute Betrüger. Denkt darüber nach:

Auf der einen Seite verbringen „Christen“ und „Konservative“ unzählige Stunden, verbrauchen grenzenlose Energie und geben Millionen von Dollar aus, um Muslime zu verteufeln. Die Bedrohung durch Muslime rechtfertigt den „Krieg gegen den Terror“. Die Bedrohung durch Muslime rechtfertigt einen wachsenden Polizeistaat. Die Bedrohung der Muslime wird durch Spendenbriefe, Zeitschriften, Bücher, Radiosendungen, Fernsehsendungen usw. von praktisch jeder „konservativen“ politischen und religiösen Organisation des Landes gefördert.

Teil von Donald Trumps Popularität unter „Konservativen“ und „Christen“ ist die Art und Weise, wie er die Angst vor und den Hass auf Muslime hervorruft. Gleiches gilt für die überwiegende Mehrheit der christlichen Pastoren und Fernsehevangelisten. Sie alle fördern die Massentötung von Muslimen in Afghanistan, Irak, Syrien, Iran, Libanon, Somalia, Pakistan usw.

Aber auf der anderen Seite befürworten sie alle gerne, Milliarden von Dollar an Waffen und Munition an die Muslime in Saudi-Arabien zu schicken. Muslime im Iran gelten als unsere Feinde, aber Muslime in Saudi-Arabien sind unsere „Verbündeten“. WIRKLICH? Welche Art von Halluzinogenen nehmen die?

Die Wahrheit ist: Die gewalttätigsten, blutrünstigsten Menschen in der muslimischen Welt sind heute die wahhabitischen Muslime in Saudi-Arabien. Wahhabis sind diejenigen, die zur Bildung von Terrorgruppen wie ISIS, al-Nusra usw. benutzt wurden. Wahhabis sind diejenigen, die Tausende unschuldiger Männer, Frauen und Kinder im Jemen sowie im gesamten Nahen Osten und Nordafrika ermorden. Wahhabis sind diejenigen, die Christen, Juden UND Nicht-Wahhabi-Muslime in Saudi-Arabien zusammenteiben und foltern, verstümmeln, zerstückeln, inhaftieren und ermorden. Wenn man der offiziellen Geschichte des 11. September glaubt, waren es wahhabitische Muslime aus Saudi-Arabien, die diese Jets in die Twin Towers flogen.

Doch Amerika schickt Milliarden von Dollar an Waffen an die wahhabitischen Muslime in Saudi-Arabien – und „Konservative“ und „Christen“ sind dafür. Vor einigen Tagen nutzte der TV-Evangelist Pat Robertson sein riesiges Christian Broadcasting Network (CBN), um Amerikas Freundschaft und Partnerschaft mit den wahhabitischen Muslimen in Saudi-Arabien zu verteidigen.

Warum müssen Amerikaner schiitische Muslime im Iran und in Syrien hassen, bombardieren und töten, während wir uns gleichzeitig mit wahhabitischen Muslimen in Saudi-Arabien anfreunden, mit ihnen zusammenarbeiten und sie finanzieren – und sogar in die andere Richtung schauen, wenn sie die grausamsten und bösartigsten Akte der Barbarei und des Blutvergießens begehen?

In typischer blutrünstiger Weise haben wahhabitische Muslime einen in den USA Ansässigen Saudi ermordet, den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (der das saudische Regime offen kritisierte), und was tat Präsident Trump? Er verkündete mutig, er halte die Leugnung des wahhabitischen muslimischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an Khashoggis Mord für „glaubwürdig“. Trump sagte weiter, dass er keine Pläne habe, sich in den 110 Milliarden Dollar Waffenhandel mit Salman einzumischen.

Es ist natürlich ein völliger Zufall, dass Trump in dem Moment, als Trump die wahhabitische Regierung Saudi-Arabiens deckte, Prinz Salman über 100 Millionen Dollar an die Regierung von Trump in den Vereinigten Staaten überwies. Ich bin sicher, es ist auch ein Zufall, dass Donald Trump sein finanzielles Überleben den wahhabitischen Muslimen in Saudi-Arabien verdankt, die Trump aus mindestens zwei Finanzinsolvenzen befreit haben – so wie die Zionisten in Israel.

Nebenbei bemerkt scheint Donald Trump eine Vorliebe zu haben, Gewalt zu vertuschen oder gar zu verteidigen. Während einer kürzlichen Montana-Kundgebung lobte Trump den republikanischen Kongressabgeordneten Greg Gianforte und sagte: „Er ist mein Mann.“

Wie wurde Gianforte zu Trumps Mann? Er griff den Zeitungsreporter Ben Jacobs vom Londoner Guardian körperlich an und schlug ihn in einem gewalttätigen, unprovozierten Angriff zu Boden. So viel zu Trump und Gianforte’s Hingabe an das First Amendment und das unveräußerliche Recht auf Leben. Gianforte ist ein großer Mann, der dem Reporter bei dem unprovozierten Angriff sehr leicht den Rücken oder den Nacken hätte brechen können – ein Angriff, den er zunächst verneinte, bis entdeckt wurde, dass das Ganze auf Audio aufgenommen wurde. (Hören Sie sich das Audio an und hören Sie, wie der Reporter Gianforte ruhig eine Frage stellte und wie Gianforte in Wut geriet und ohne Vorwarnung auf den Reporter einschlug.) Glücklicherweise waren die Verletzungen des Reporters nicht schwerwiegend. Der Kongressabgeordnete bekannte sich dann schuldig zu dem Angriff und kam mit einer Verwarnung davon.