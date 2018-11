Argentinien in Aufruhr

von Jérôme Duval – http://www.defenddemocracy.press

Übersetzung LZ

Nachdem der argentinische Präsident Mauricio Macri am 3. September einen brutalen Sparplan unter Aufsicht des IWF angekündigt hatte, ging das Volk auf die Straße, um seine Wut über steigende Preise und Budgetkürzungen auszudrücken.

Siebzehn Jahre nach der Krise von 2001 in Argentinien verstärkt die Regierung Macri, die im Dezember 2015 an die Macht kam, nach dem vom IWF beantragten Darlehen einen harten Strukturanpassungsplan für ihre Bevölkerung. Das Land, das 2018 den Vorsitz der G20 innehat, ist eines der am stärksten von dem Anstieg der Zinssätze in den Vereinigten Staaten, dem Auslaufen von Kapital, dem steigenden Dollar und Spekulationen an den Aktienmärkten sowie der sich abzeichnenden Krise in der Türkei betroffenen Länder.

Im Zusammenhang mit dem Handelskrieg von Präsident Trump, der die US-Exporte gegenüber anderen begünstigen sollte, hat der Anstieg der Zinssätze in den Vereinigten Staaten zu einem Ansturm auf den Dollar geführt, der heute als sicherer denn je gilt. Dollars werden in die Vereinigten Staaten zurückgeführt, um die Vorteile der Zinserhöhung zu nutzen, die Cashflows trocknen plötzlich aus, die Währungen der sogenannten „Schwellenländer“ fallen stark.



Turbulenzen in Argentinien



Der Peso befindet sich im freien Fall, die Preise explodieren, der Konsum wird auf ein Minimum reduziert, die Mittelschicht wird ausgequetscht, viele Unternehmen und Geschäfte schließen, der Hunger breitet sich in abgelegenen Gebieten aus und Spekulanten geraten in Panik, ohne zu wissen, was sie sich einfallen müssen, um den angekündigten Schiffbruch zu vermeiden. Wir hätten jedoch aus früheren Krisen lernen können, sie nicht zu reproduzieren: Argentinien hat diese Situation schon einmal erlebt…. die Menschen erinnern sich daran, 2001; es herrschte Hunger, das Klappern leerer Töpfe, die von hämmernden Löffeln vor geschlossenen Banken getroffen wurden. Das war der „corralito“[1]. Auf der anderen Seite flattert das Kapital diskret davon, um auf bessere Zeiten zu warten. Das vom IWF auf der ganzen Welt inszenierte Szenario wiederholt sich unendlich, was es nicht daran hindert, unabhängig vom Breitengrad des betreffenden Landes dieselben ekelhaften Empfehlungen zu destillieren.

„Null Armut“ wiederholte Macri während seines Wahlkampfes. Heute bricht seine Popularität ein, und dieser Slogan gehört zu seinen vielen Wahlversprechen, die nie erfüllt werden, wieder einmal ist das Vertrauen des Volkes zertrampelt worden, verraten durch die Macht des Geldes. Schuld daran ist die Sparpolitik, die die soziale Situation nur verschlimmert, die bereits von mehr als zwei Jahren einer rechtsextremen Regierung eingeführt wurde.

Die ersten 15 Milliarden Dollar des 50 Milliarden Dollar Mega-Darlehens des IWF im Juni scheinen nicht auszureichen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, die von einer Inflation von rund 30 % gebeutelt wird, die selbst durch eine Abwertung ihrer Währung angeregt wurde. Der argentinische Peso verlor in zwei Tagen, am 29. und 30. August, fast 20% seines Wertes gegenüber dem Dollar und 98% in den letzten 12 Monaten (mehr als 50% seit Anfang des Jahres) und erreichte mit über 40 Pesos pro Dollar ein historisches Allzeittief.

In einem Rausch erhöhte die argentinische Zentralbank am 30. August ihren Leitzins von 45 % auf 60 %, einen der höchsten der Welt, nachdem sie ihn am 13. August von 40 % auf 45 % erhöht hatte, um Investitionen in Landeswährung zu fördern[2]. Diese Maßnahme, wie die Bemühungen der argentinischen Zentralbank, die seit Anfang des Jahres mehr als 12 Milliarden Dollar ihrer Devisenreserven verkauft hat, um den Peso zu stabilisieren[3], konnte jedoch die Angst der Anleger vor Zahlungsausfällen nicht eindämmen oder sinkende Preise mildern. Wie um zu provozieren stellte die US-Ratingagentur Standard & Poor’s am 31. August, dem Tag nach dem spektakulären Anstieg der Leitzinsen, die Bewertung der argentinischen Schulden „unter negative Beobachtung“.

IWF- Austerität

Der argentinische Präsident Mauricio Macri kündigte am 3. September einen brutalen Sparplan unter Aufsicht des IWF an. Dazu gehörte die Einführung einer Steuer auf Agrarexporte von 4 Pesos pro exportiertem Dollar[4], die Macri selbst als „sehr schlechte Steuer“ einstufte, aber die Höhe des Haushaltsdefizits erfordere Notmaßnahmen. Nach so viel Sparsamkeit für die Armen dürfte diese Maßnahme nicht an die Produzenten von Sojabohnen und Mais gerichtet sein, die größten Devisenlieferanten des Staates, die Anfang dieses Jahres von einer Rekord-Dürre hart getroffen wurden. Darüber hinaus kündigte Macri die Streichung von 12 von 22 Ministerien an! Herr Macri behauptet, die Ministerien für Kultur, Arbeit, Wissenschaft und Technologie, Energie, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Tourismus und Umwelt abzuschaffen, um sie in Staatssekretariate unter der Kuppel anderer Ministerien zu verwandeln: Kultur und Wissenschaft und Technologie kommen zum Beispiel unter den Mandat des Bildungsministeriums, Arbeit kommt zum Produktionsministerium, Gesundheit wird von der sozialen Entwicklung absorbiert und die Agroindustrie geht zum Finanzministerium und es werden 600 Arbeiter entlassen. Bisher hatten sich nur die Diktatoren Pedro Eugenio Aramburu und Juan Carlos Onganía bemüht, das Gesundheitsministerium zu beseitigen.

Am 4. September reisten der argentinische Wirtschaftsminister Nicolas Dujovne und der Vizepräsident der Zentralbank Gustavo Cañonero zum IWF nach Washington, um über eine Revision des im Juni unterzeichneten Abkommens zu verhandeln und die Zahlungen zu beschleunigen. Argentinien hat einen großen Mangel an Bargeld. Gleichzeitig hat der Staatsanwalt Jorge Di Lello Präsident Mauricio Macri wegen Amtsmissbrauch und Verletzung der Pflichten eines Beamten bei der Unterzeichnung des Abkommens mit dem IWF am 7. Juni angeklagt, ohne es dem Parlament vorzulegen, was einen Verstoß gegen die Verfassung darstellt. Präsident Macri seinerseits ist nicht in der Lage, die wachsende Unzufriedenheit zu lindern. Er hat im Fernsehen gesagt und wiederholt immer wieder: „Diese Krise ist nicht nur eine weitere Krise, sie muss die letzte sein (….) das Schlimmste ist hinter uns. 5] Dieselben Fehler erzeugen jedoch die gleichen Effekte und die Geschichte wiederholt sich…..

Auf der Straße wecken steigende Preise die Unzufriedenheit der Bevölkerung. In Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mar del Plata oder in anderen Städten des Landes äußern die Menschen ihre Wut über den Preisanstieg oder die Budgetkürzungen, die der öffentlichen Verwaltung im Austausch für das IWF-Darlehen auferlegt wurden, wie sie an öffentlichen Universitäten gelten. Die Professoren der 57 öffentlichen Universitäten, die seit mehr als einem Monat streiken, fordern Gehaltserhöhungen. Die Suppenküchen sind wieder überlaufen, nicht nur mit Kindern, sondern ganzen Familien…. Die galoppierende Inflation reduziert die Margen bei sinkendem Konsum und der US-Supermarktriese Walmart hat ein Dutzend Hypermärkte verkauft. Der Preis für Brot ist in wenigen Tagen um mehr als 20% gestiegen[6]. Wie im Jahr 2001 sind die Menschen hungrig, nach sozialer Gerechtigkeit und Brot.

Artikel veröffentlicht auf dem französischen Blog Un monde sans dette from aus der Zeitschrift Politis.

Übersetzung: Jenny Bright.

Fußnoten

[1] Das spanische Wort corralito, eine Abkürzung für corral, wird in Argentinien verwendet, um sich auf einen Laufstall zu beziehen, in dem Babys spielen können. So hießen auch die von der Regierung von Fernando De La Rua am 3. Dezember 2001 verhängten Maßnahmen zur Bekämpfung der Kapitalflucht, die zu seinem Rücktritt führen würden. Sie begrenzten die Bargeldbezüge auf 250 Pesos pro Woche und verboten den Versand von Geldern ins Ausland.

2] “Chute du peso argentin: pourquoi les marchés sont de nouveau effrayés”Le Courrier International, 31. August 2018.

[3] „Die argentinische Regierung verlangt, dass der Fonds des FMI im Voraus entschärft wird“, Agence Reuters, 29. August 2018.

Bei der derzeitigen Höhe der argentinischen Gelder entspricht dies etwa 10 % bei Weizen, Mais, Rindfleisch, Soja und einem Anstieg gegenüber dem bereits bestehenden bei Ölkuchen und Sojaöl, von denen Argentinien der größte Exporteur der Welt ist. Claire Fages, “L’Argentine taxe le blé, la Russie y renonce”, RFI, 5. September 2018.

Richard Partington, “Argentina launches fresh austerity measures to stem peso crisis”, The Guardian, 3. September 2018.

6] “La crisis del pan”, Página 12, 6. September 2018. „El precio del kilo de pan subió esta semana un 21 por ciento. Das Kilo Brot entspricht einem Wert von 65 und 70 Peseten, der auf 80 und 90 Peseten geschätzt wird.“

Jérôme Duval, Mitglied des CADTM-Netzwerks und Mitglied der Spanish Citizen’s Debt Audit Platform (PACD) in Spanien (http://auditoriaciudadana.net/). Er ist zusammen mit Fátima Martín Autor des Buches Construcción europea al servicio de los mercados financieros (Icaria-Redaktion, Barcelona 2016) und Co-Autor von La Dette ou la Vie (Aden-CADTM, 2011), das 2011 in Lüttich (Belgien) mit dem Preis für das beste politische Buch ausgezeichnet wurde.

