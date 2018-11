Der Triumph des Bösen

von Paul Craig Roberts – http://luftpost-kl.de



Der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts weist auf Zusammenhänge zwischen der Ermordung Jamal Khashoggis, den Waffenverkäufen des Westens und Russlands an Saudi-Arabien, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Jemen und der Kündigung des INF-Vertrages hin.

Jamal Khashoggis (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Jamal_Khashoggi ) Ermordung im sau­di-arabischen Konsulat in Istanbul ist beispiellos. Als Reaktion darauf verkaufen Washing­ton und die kanadische Regierung noch mehr Waffen nach Saudi-Arabien, die von den Saudis zur Auslöschung der Bevölkerung des Jemen eingesetzt werden. Wenn der unter https://www.d.com/business/406116-russia-saudi-arabia-s400-delivery/ aufzurufende Be­richt zutrifft, wollen auch die Russen Luftabwehrraketen des Typs S-400 (und andere Waf­fen, s. https://de.wikipedia.org/wiki/S-400_Triumf ) an die Saudis verkaufen.

Daraus müssen wir schließen, dass sich die genannten (und andere) Staaten auch durch Mord und Völkermord nicht von profitablen Waffengeschäften mit Saudi-Arabien abbringen lassen.

Im Jemen geschieht gerade ein Völkermord. Heute hat NPR (s. https://de.wikipedia.org/ wiki/National_Public_Radio ) berichtet, dass die Menschen im Jemen verhungern oder an einer Cholera-Epidemie sterben, weil die Saudis die Infrastruktur des Landes total zerstört haben. Die Entwicklungshelferin, die in dem Bericht zu Wort kam, war offensichtlich sehr besorgt und aufgeregt, hatte aber Schwierigkeiten, die vielen Toten mit dem von Washing­ton unterstützten Bombenkrieg (der Saudis im Jemen) in Verbindung zu bringen und machte stattdessen die mit 20 Prozent sehr hohe Inflationsrate der jemenitischen Wäh­rung und die unerschwinglich hohen Nahrungsmittelpreise dafür verantwortlich. Sie mein­te, die Krise sei allein durch die Stabilisierung der Währung zu überwinden.

Es ist schwierig zu verstehen, warum die westlichen Medien und viele westliche Politiker sich gegenseitig in der Dämonisierung des Irans, Syriens, Venezuelas, Nordkoreas, Chi­nas und Russlands zu übertreffen versuchen. Denn nicht diese dämonisierten Staaten la­sen Menschen in ihren Konsulaten ermorden, führen Angriffskriege, die nach den Nürn­berger Prinzipien (s. https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Prinzipien ) schwe­re Kriegsverbrechen sind, und verweigern dann den Bevölkerungen der Länder, die sie bombardieren, Nahrung und medizinischen Bedarf. Diese Verbrechen werden von Saudi-Arabien, Israel, den USA und ihren NATO-Verbündeten begangen.

Offensichtlich zählen die Jemeniten genau so wenig wie die Palästinenser. Auch ihr Ab­schlachten verursacht im Westen keinerlei moralische Skrupel.

Putin handelt vielleicht nach der Devise „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, wenn er Staa­ten, die ihre Waffen normalerweise in Washington kaufen, nun ebenfalls mit Waffen belie­fert. Seine Entscheidung, den Saudis S-400 zu liefern, ist aber ein strategischer Fehler. Denn Saudi-Arabien unterstützt im Syrien-Krieg die Gegner der syrischen Regierung, für deren Rettung Russland viel Geld und viele Soldaten geopfert hat. Außerdem ist Saudi-Arabien ein erklärter Feind des Irans. Und der Iran ist ein Verbündeter Russlands und steht bei der Verteidigung Syriens, dessen Stabilität auch sehr wichtig für die Stabilität Russlands ist, an Putins Seite. Was aber noch wichtiger ist, wenn die Saudis S-400-Rake­ten in die Hände bekommen, werden auch die USA Zugang dazu erhalten, und US-Exper­ten werden sofort herauszufinden versuchen, wie diese gefährliche Waffe unschädlich zu machen ist. Die russische Entscheidung, den Saudis S-400 zu verkaufen, könnte Wa­shington zu dem Schluss verleiten, Putin und seine Regierung seien vertrauensselig wie Babys und leicht zu übertölpeln.

Am schlimmsten ist nach meiner Meinung aber der moralische Aspekt des S-400-Verkaufs an die Saudis, weil er das Ansehen schmälert, das Putin und Russland bisher in den Kon­flikten mit dem rücksichtslos agierenden Westen gewonnen haben. Auch für die russische Regierung scheint der Profit aus Waffenverkäufen jetzt wichtiger zu sein, als moralisches Verhalten und der Respekt vor dem Völkerrecht.

Noch unmoralischer und verantwortungsloser ist aber Präsident Trumps Ankündigung, aus dem INF-Vertrag (s. https://de.wikipedia.org/wiki/INF-Vertrag ) auszusteigen. Dabei geht es (John Bolton,) dem zionistischen, neokonservativen Nationalen Sicherheitsberater Trumps vor allem darum, Russland unter Druck zu setzen. Atomar bestückte russische Mittelstreckenraketen sind keine Gefahr für die USA, können aber Ziele in ganz Europa er­reichen. Und mit atomar bestückten US-Mittelstreckenraketen (des mobilen Typs THAAD, s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Terminal_High_Altitude_Area_Defense ) die in Europa auch in der Nähe der russischen Grenze platziert werden sollen, können die USA einen atomaren Erstschlag gegen Russland führen, der nicht abgewehrt werden kann, weil die Vorwarnzeit zu kurz ist.

Präsident Putin warnt seit Jahren vor den Folgen, die eintreten werden, wenn Washington — unter dem Vorwand, Europa vor iranischen Raketen schützen zu müssen — (stationäre) Raketenabwehr-Systeme in Polen und Rumänien stationiert (s. dazu auch http://www.luft­ post-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luft­ post-archiv/LP 16/LP14118 261018.pdf ). Putin hat wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Raketenbasen einfach und unbemerkt mit atomar bestückten Marschflugkörpern für einen überraschenden atomaren Erstschlag gegen Russland ausgerüstet werden können. Und der wahnsinnige Nationale Sicherheitsberater (Bolton) behauptet immer noch, die Russen, denen Verstöße gegen den IFN-Vertrag überhaupt nichts einbringen, würden be­trügen.

Europas militärische Fähigkeiten reichen nicht aus, um Russland zu bedrohen, es wird erst durch die hier stationierten US-Streitkräfte zur Bedrohung für Russland. Ohne Wa­shingtons aggressive Politik gegen Russland, müsste Europa nicht mit einem russischen Gegenschlag rechnen.

US-Präsident Reagan hat mit Gorbatschow den INF-Vertrag ausgehandelt, um den Rus­sen die Angst vor einem Überraschungsangriff der USA zu nehmen. Reagan wollte den Kalten Krieg beenden und atomar abrüsten, weil er Atomwaffen hasste. Als Reagan US-Präsident war, rechnete kein intelligenter Mensch mehr damit, dass die Rote Armee West­europa überrennen wolle. Das Problem bestand darin, die Atomwaffen loszuwerden, weil mit ihnen kein Krieg zu gewinnen ist, aber der Planet Erde zerstört werden könnte. Rea­gan hat das verstanden (und Paul Craig Roberts muss das wissen, weil er unter Reagan stellvertretender Finanzminister war, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts ).

Unglücklicherweise ist diese Einsicht in Washington verloren gegangen.

Wenn der INF Vertrag aufgekündigt wird, kann Russland unmöglich irgendwelche Rake­tenbasen in der Nähe seiner Grenzen dulden, die einen atomaren Erstschlag gegen Russ­land ermöglichen, den es nicht abwehren kann. Die europäischen Staaten, die dumm ge­nug sind, solche Basen (und deren Befehlszentralen, s. dazu auch http://www.luftpost-k1.- de/luftpost-archiv/LP_16/LP15916_211116.pdf ) zu beherbergen, werden ins Fadenkreuz der russischen Raketentruppen geraten. Schon ein Fehlalarm könnte einen Atomkrieg auslösen.

Trumps Absicht, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, wurde vom dem (ehema­ligen) CIA-Direktor John Brennan (s. https://de.wikipedia.org/wiki/John_O._Brennan ), dem FBI-Direktor James Comey (s. https://de.wikipedia.org/wiki/James_B._Comey ), dem stell­vertretenden Justizminister Rod Rosenstein (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Rod_Rosen­ stein ), dem militärisch-sicherheitstechnischen Komplex, der Israel-Lobby, der (Führung der) Demokratischen Partei, von liberalen und progressiven US-Linken und sich prostituie­renden Medien wie MSNBC (s. https://de.wikipedia.org/wiki/MSNBC ), der New York Times, Fox News, BBC, der Washington Post und anderen verhindert.

Wir werden alle sterben, weil das US-Establishment eine Bande hartnäckiger Lügner ist.

Aus der Hinnahme der Verbrechen Saudi-Arabiens und der Gleichgültigkeit europäischer Staaten gegenüber der von Washington beabsichtigten Kündigung des INF-Vertrages kön­nen wir schließen, dass die Moral nur noch die zweite Geige hinter der Durchsetzung ma­terieller Interessen spielt. Wir können auch daraus schließen, dass das Böse endgültig über das Gute gesiegt hat — mit der Konsequenz, dass Habgier und Gesetzlosigkeit die Wahrheit, die Menschen und alles Leben auf der Erde auslöschen werden.

(Wir haben auch diesen Warnruf komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern versehen. Auch wir verstehen nicht, warum die russische Regierung den Ver­kauf russischer Waffen an Saudi-Arabien zulässt, zumal sie jetzt — wie unter https:// deutsch. rt.com/intemationa1/74010-saudi-arabien-dom-im-a uge-katar-s-400-luftabwehr/ nachzulesen ist — auch mit Katar über den Ankauf russischer Waffen verhandelt.

Nur vereinter Widerstand der internationalen Friedensbewegung kann diesen weltweiten Wahnsinn noch stoppen. Wir können nur hoffen, dass dieser Widerstand mit der Ersten Internationalen Konferenz gegen US- und NATO-Militärbasen, die vom 16. bis 18. Novem­ber 2018 in Dublin, Irland, stattfindet IS. http://www.luftpost-kl.delluftpost-archiv/LP 16/ LP14018 221018.pdf I, endlich in Gang kommt.

https://www.paulcraigroberts.org/2018/10/24/the-triumph-of-evil/

http://luftpost-kl.de/lp-16.html

