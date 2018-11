Amerika zieht in den Krieg. Der gleichzeitige Kampf gegen Russland, China und al-Qaida erfordert mehr Geld.

von Philip Giraldi – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Einige glauben, dass der Kalte Krieg 1991 endete, als die Sowjetunion auseinander fiel. Im Rückblick glauben viele Beobachter auch, dass eine einmalige Gelegenheit verpasst wurde, die Wunden zu heilen, die seit über 45 Jahren der Feindseligkeit zwischen Washington und Moskau zugefügt wurden. Anstatt die Entwicklung eines Russlands zu fördern, das sich an die westeuropäischen Normen für Wahlen, Transparenz und individuelle Freiheiten hält, versuchten einige in Europa und Amerika stattdessen, die natürlichen Ressourcen und andere Vermögenswerte des Landes zu stehlen, ein Prozess, der einige Jahre lang unter Präsident Boris Jelzin stattfand. Die Plünderung ging Hand in Hand mit besonders unpassenden politischen Schritten von Präsident Bill Clinton, der das Ende der Abkommen über den Kalten Krieg ignorierte, um die Auflösung der Sowjetunion nicht als Vorwand zu benutzen, um ihre ehemaligen osteuropäischen Mitgliedstaaten in die NATO oder ein anderes russlandfeindliches Militärbündnis zu bringen. Der Prozess der NATO-Erweiterung geht bis heute weiter, zusammen mit militärischen Manövern und der Platzierung neuer Raketensysteme direkt an der russischen Grenze, was die berechtigte Sorge Moskaus betreffs seiner Sicherheit verstärkt.

Die militärischen Schritte wurden von einem politischen Tiefststand begleitet, der besonders ironisch war, als Präsident Donald Trump während seiner Amtskampagne zusagte, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Sie befinden sich nun auf dem niedrigsten Stand seit den heißesten Tagen des Kalten Krieges, einschließlich der völlig gefälschten Sanktionierung russischer Regierungsbeamter im Rahmen des böswillig konzipierten Magnitsky Act und der laufenden Saga des Russiagates, die Moskau für die Einmischung in die amerikanischen Wahlen 2016 verantwortlich macht, bisher ohne dass echte Beweise vorliegen.

Für diejenigen, die denken, dass dies alles Theater ist, denken Sie noch einmal nach. Einige Kritiker beginnen zu erkennen, dass die Vereinigten Staaten zu einem kriegsabhängigen Land geworden sind, und man muss nicht weiter als den Bundeshaushalt betrachten, wo alles gekürzt wird, außer den Militärausgaben, die steigen werden, obwohl es kein Land oder keine Gruppe von Ländern auf der Welt gibt, die die USA wirklich bedrohen.

Insbesondere zwei neue Geschichten zeigen, wie weit Washington gegangen ist, um zu akzeptieren, dass der Krieg mehr oder weniger zu einer natürlichen Bedingung für die Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist. Der erste ist ein Artikel „Nach Jahren des Kampfes gegen Aufstände orientiert sich die Armee um auf die Vorbereitung für einen großen Krieg“, der weitgehend ignoriert wurde, in dem es darum geht, wie das US-Militär seine Doktrin und Ausbildung ändert, damit es einen großen Krieg gegen einen mächtigen nationalen Gegner führen kann. Zuvor betonten die Streitkräfte die Bekämpfung nichtstaatlicher feindseliger Akteure wie al-Qaida und ISIS, der so genannten Antiaufstandsdoktrin oder COIN. Laut Pentagon-Sprechern ist die Verschiebung in Anerkennung der Tatsache, dass über den Horizont hinweg große Konflikte nicht mehr so undenkbar sind wie früher.

Entsprechend dem Artikel fangen US-Kommandanten jetzt an, die Art des Trainings zu betonen, das während des kalten Krieges vorherrschte, Panzer gegen Panzer, Artilleriebombardierungen und Gebrauch von Nahluftunterstützung. Der Doktrinwechsel geht auf die Bewertung der Nationalen Verteidigungsstrategie 2018 zurück, die vier nationale Akteure identifiziert hat, die mit den Vereinigten Staaten in den Krieg ziehen könnten. Sie sind Großmächte Russland und China, ergänzt durch das nukleare Nordkorea und den konventionell bewaffneten Iran.

Der Übergang wurde von ehemaligen und derzeitigen leitenden Offizieren auf der jüngsten Jahrestagung der Association of the U.S. Army diskutiert, wobei besondere Besorgnis darüber geäußert wurde, dass die „Erfahrungen“ aus den letzten siebzehn Jahren der Aufstandskriegsführung nicht verloren gehen, wenn das Militär zu einem konventionelleren Modell zurückkehrt. Es wurde auch befürchtet, dass die Armee nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um Aufstände weiter zu bekämpfen und gleichzeitig eine wichtige konventionelle Komponente zu übernehmen. Einige Offiziere glaubten, dass die Armee beide Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann, aber andere waren sich nicht so sicher und stellten fest, dass man wirklich zwei verschiedene Armeen braucht, eine für konventionelle Kriegsführung und eine für Aufstandsoperationen, die viel wahrscheinlicher und schwieriger zu bewältigen sind.

General Stephen Townsend, Leiter des Trainings- und Lehrkommandos der Armee, erklärte: „Die Zukunft des Krieges wird eine hybride Bedrohung sein. Von Panzern und Raketen über Jagdbomber bis hin zu kriminellen Banden, Terroristen, Selbstmordattentätern und Guerillazellen wird es alles geben. …. Wir müssen mit allem umgehen, mit dem ganzen Spektrum des Konflikts.“

General David Petraeus, das „Modell eines modernen Generalmajors“, d.h. eines Generalmajors, der nie wirklich einen Kampf erlebte, verdeutlichte, warum der Übergang zur konventionellen Kriegsführung jetzt stattfindet. Es geht um Geld, oder wie er es ausdrückte, „es geht darum, Ressourcen zu bekommen. Und große Kriege bringen dir große Ressourcen.“

Generalleutnant a. D. Guy Swan erklärte die Herausforderung für die Armee in militärischer Sprache und zitierte die Karriere seines Sohnes, eines in West Point produzierten Oberleutnants „…. der nicht nach Afghanistan oder Irak entsandt wurde, und was er getan hat, war Panzerschießen. Er konzentriert sich auf Russen und andere High-End-Konkurrenten.“

Zwischen Petraeus‘ Kommentar zu „großen“ Ressourcen und Swan’s zu Feinden, die als „High-End-Konkurrenten“ getötet werden sollen, könnte man durchaus verstehen, worum es bei dem heutigen aufgeblähten Verteidigungsbetrieb geht. Mehr Geld und Business-School-Jargon, um Kriege und Morde zu verkünden, ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen, einschließlich des Besitzes von Atomwaffen durch diese Konkurrenten und der Fähigkeit, sie wie geplant ins Ziel zu befördern. Russland hat bereits davor gewarnt, dass es, wenn es von einer überlegenen Streitmacht (NATO) angegriffen würde, taktische Atomwaffen als erstes Mittel zur Verteidigung einsetzen würde. So viel zum Thema Panzerschießerei.

Der zweite Artikel, der ebenfalls wenig kommentiert wurde, machte deutlich, dass die „konkurrenzfähige“ Armee, die sich jetzt entwickelt, nicht nur ein hübsches Spielzeug sein wird, das unbenutzt auf einem Regal steht. Der ehemalige US-Kommandant in Europa von 2014-17, Generalleutnant Ben Hodges, sprach am 24. Oktober auf dem Warschauer Sicherheitsforum, wo er den NATO-Verbündeten sagte, dass sie die Verteidigungsausgaben erhöhen müssten, weil die Vereinigten Staaten sie nicht vor einem „wiederauflebenden Russland“ schützen könnten, während es China bekämpft. Er prognostizierte, dass die USA wahrscheinlich innerhalb von 15 Jahren mit China im Krieg stehen werden, um ihre Interessen im pazifischen Raum zu schützen.

Hodges nannte die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking im südchinesischen Meer, Chinas angeblichen „ständigen Diebstahl [von] Technologien“ und Pekings völlig legalen Kauf von Infrastruktur in Afrika, Lateinamerika und Europa durch die Finanzierung von und Investitionen in Projekte. Es wurde nicht erwähnt, dass China die Vereinigten Staaten tatsächlich bedroht, und das waren vermutlich die Gründe von Hodges, gegen eine mächtige atomar bewaffnete Nation in den Krieg zu ziehen.

Hodges ist derzeit ein strategischer Experte am Center for European Policy Analysis, einem in Washington ansässigen Think Tank, der stark von Globalisten, NATO-Regierungen und Demokratieförderern finanziert wird. Unterstützt werden unter anderem die von der US-Regierung finanzierte National Endowment for Democracy, die US-Mission bei der NATO, die NATO Public Diplomacy Division, das U.S. Department of Defense, das U.S. Department of State, die Lockheed Martin Corporation, die Raytheon Company, die European Defense Agency, die Chevron Corporation, Bell Helicopter, Textron Systems und BAE Systems. Oh ja, und auch das neocon heavy United States Institute of Peace. Die „Experten“ und Mitarbeiter des Zentrums sind sehr stark mit Osteuropäern besetzt, die sich wie das Institut auf die Bedrohung durch Russland konzentrieren. Spenden an das Zentrum sind vom IRS vollständig steuerlich absetzbar.

Die Scheußlichkeit der beiden Artikel sollte offensichtlich sein. Die Armee ist nur dann „unterbesetzt“, wenn man ihre angemessene Rolle darin sieht, ständig gegen Länder in Asien und Europa zu kämpfen, die keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellen. Und die Realität ist, dass es keinen Grund gibt, China und Russland als Bedrohung zu betrachten. Sie verwandeln sich nur durch die Aktionen der Vereinigten Staaten in ihrer eigenen Nachbarschaft, einschließlich der NATO-Erweiterung und anderer Provokationen im Nahen Osten, in Feinde. In Bezug auf China glauben die USA eindeutig, dass sie Anspruch auf einen Einflussbereich haben, der den gesamten Pazifischen Ozean umfasst, während China nicht behaupten darf, dass es irgendwelche Interessen vor der eigenen Haustür im südchinesischen Meer hat.

Und dann gibt es noch den seltsamen General Hodges und seine Denkfabrik für den Wiederaufbau. Ich frage mich, wie viel er dafür bekommt, ein zuverlässiges Sprachrohr für kontinuierliche Aggression zu sein? Er „prophezeit“ den Krieg mit China innerhalb von 15 Jahren. Und was sind es für Themen die ein Risiko für einen Atomkrieg rechtfertigen würden? China stiehlt Technologie und schützt seine lokalen Interessen in Asien. Und Investitionen in die Dritte Welt, um Zugang zu Ressourcen zu erhalten, was genau das ist, was die Vereinigten Staaten und Europäer seit vielen, vielen Jahren zu ihrem Vorteil tun. Smedley Butler meinte einmal, „Krieg ist ein Lärm“. Wenn er heute dabei wäre, würde er wahrscheinlich sagen, dass es sich in Wirklichkeit um ein risikoarmes Hochkostenunternehmen handelt, das „Helden“ wie Petraeus, Swan, Townsend und Hodges vollbeschäftigt halten soll.

Dr. Philip M. Giraldi ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung, die eine stärker auf Interessen ausgerichtete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist http://www.councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail ist inform@cnionline.org.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von „Unz Review" veröffentlicht

http://www.informationclearinghouse.info/50574.htm

