Neue Iran Sanktionen bergen Risiko langfristiger US-Isolation – Europa, Asien könnten sich gegen US-Sanktionen wehren

Der nächste Schritt in der „Höchstdruck“-Kampagne der Trump-Administration gegen den Iran kommt an diesem Sonntag, dem 4. November, wenn die schwersten Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängt werden. Entscheidend ist, dass sie nicht nur für den Iran gelten, sondern für jeden, der weiterhin mit ihm Geschäfte macht.

Es ist noch nicht klar, welche Folgen diese Maßnahme haben wird. Während die Absicht der USA darin besteht, den Iran zu isolieren, sind es die USA, die stärker isoliert werden könnten. Es hängt von der Reaktion des Restes der Welt ab, und insbesondere von der Europas.

Das Thema ist von solcher Bedeutung, dass Streitigkeiten über die Anwendung der neuen Sanktionen sogar die Trump-Administration gespalten haben.

Die Regierung zielt diesmal auf die Halsschlagader Irans ab. Sie will die iranischen Exporte von Öl und petrochemischen Produkten so weit wie möglich auf Null bringen. Da die Maßnahmen nun getroffen wurden, schließen sie auch den Iran aus dem globalen Interbankensystem SWIFT aus.

Es ist schwer zu sagen, welche dieser Sanktionen härter ist. Die Ölexporte des Iran sind bereits rückläufig. Sie erreichten im vergangenen Mai mit 2,7 Millionen Barrel pro Tag ihren Höhepunkt – kurz bevor Donald Trump die USA aus dem Sechs-Länder-Abkommen über die iranischen Atomprogramme herauslöste. Bis Anfang September lagen die Ölexporte im Durchschnitt bei einer Million Barrel pro Tag weniger.

Im August blockierten die USA den Kauf von Flugzeugen und Autoteilen amerikanischer und ausländischer Unternehmen durch den Iran. Seitdem ist die iranische Regierung auf Rekordtiefs abgestürzt und die Inflation ist auf über 30 Prozent gestiegen.

Der Widerruf der iranischen SWIFT-Privilegien wird die Nation effektiv aus der auf Dollar lautenden Weltwirtschaft herauslösen. Aber es gibt Schritte, vor allem von China und Russland, um sich von einer auf Dollar basierenden Wirtschaft zu lösen.

Die SWIFT-Problematik hat zu Streitigkeiten in der Verwaltung zwischen Finanzminister Mnuchin und John Bolton, Trumps nationalem Sicherheitsberater, geführt, der zu den energischsten Iran-Falken im Weißen Haus gehört. Mnuchin könnte eine vorübergehende Verzögerung oder Ausschlüsse für einige iranische Finanzinstitute erreichen, aber wahrscheinlich nicht viel mehr.

Am Sonntag beginnt die zweite Runde der Sanktionen, da Trump die USA aus dem von der Obama-Regierung unterstützten Atomabkommen von 2015 zurückgezogen hat, das die Sanktionen gegen den Iran im Austausch für strenge Kontrollen seines Atomprogramms aufhob. Die Internationale Atomenergiebehörde hat wiederholt bestätigt, dass das Abkommen funktioniert, und die anderen Unterzeichner – Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland und Russland – haben sich nicht zurückgezogen und den Handel mit dem Iran wieder aufgenommen. China und Russland haben bereits gesagt, dass sie die amerikanischen Drohungen ignorieren werden, sie für die Fortsetzung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran zu bestrafen. Die Schlüsselfrage ist, was werden die europäischen Verbündeten Amerikas tun?

Europas Reaktionen

Europa ist verunsichert, seit Trump im Mai aus dem Atomabkommen ausgetreten ist. Die Europäische Union entwickelt einen Handelsmechanismus, um die Sanktionen der USA zu umgehen. Als Zweckgesellschaft bekannt, würde es europäischen Unternehmen ermöglichen, ein Tauschsystem zu nutzen, das dem ähnelt, was Westeuropa während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion handelte.

Die außenpolitische Vertreterin der Europäischen Union, Federica Mogherini, sagte am Mittwoch, dass „vor November“ eine so genannte Special Purpose Vehicle (SPV) in Erwägung gezogen werden könnte, um den Handel mit dem Iran zu erleichtern.

Das SPV zielt darauf ab, den Handel nach Möglichkeit auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die US-Sanktionen Teheran treffen. Auf einer Veranstaltung in New York gefragt, wann dies etabliert werden könnte, sagte Mogherini: „Ich glaube, vor November.“

Auf die Frage, ob der Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Iran-Deal eine ernsthafte Herausforderung für den US-Dollar als Reservewährung im Rahmen der Gründung der SPV darstellen könnte, antwortete Mogherini: „Es ist immer noch eine Anfangsphase, aber das könnte ein Ergebnis davon sein. Sicherlich hat es uns und andere Teile der Welt dazu gebracht, uns zu fragen, welche Art von (finanzieller) Autonomie wir haben.“

Auch wenn sie sagte, dass sie die Vereinigten Staaten weiterhin als den stärksten Verbündeten der EU betrachtet, sagte Mogherini: „Kein souveränes Land oder eine souveräne Organisation kann akzeptieren, dass jemand anderes entscheidet, mit wem man Geschäfte machen darf“.

Europäische Diplomaten haben den SPV-Vorschlag zuvor als Mittel beschrieben, um ein Tauschsystem zu schaffen, ähnlich dem der Sowjetunion während des Kalten Krieges, um iranisches Öl gegen europäische Waren einzutauschen, ohne Geld zu wechseln.

EU-Vertreter haben sich auch dafür eingesetzt, den Zugang Irans zu globalen Interbankenoperationen zu erhalten, indem sie den Widerruf von SWIFT-Privilegien von Trumps Sanktionsliste ausgeschlossen haben. Sie zählen Mnuchin, der bestrebt ist, den Einfluss der USA auf das globale Handelssystem zu erhalten, zu ihren Verbündeten. Einige europäische Offizielle, darunter Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, schlagen vor, den Euro zu einer globalen Handelswährung zu machen, um mit dem Dollar zu konkurrieren.

Mit Ausnahme von Charles de Gaulle, der Frankreich 1967 kurz aus der NATO löste und Deutschland und Frankreich im UN-Sicherheitsrat gegen die 2003 in den Irak einmarschierenden USA stimmten, haben sich die europäischen Nationen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den USA untergeordnet.

Die großen europäischen Ölgesellschaften, die nicht bereit sind, die Gefahr von US-Sanktionen zu riskieren, haben bereits signalisiert, dass sie beabsichtigen, den neuen Handelsmechanismus der EU zu ignorieren. Total SA, die französische Erdölgesellschaft und eine der größten Europas, zog sich vor einigen Monaten aus dem Iran-Geschäft zurück.

Anfang dieses Monats sagte ein US-Beamter zuversichtlich voraus, dass es unter den europäischen Unternehmen wenig Nachfrage nach dem vorgeschlagenen Tauschmechanismus geben würde.

Ob es Europa gelingt, den USA im Iran zu trotzen, ist langfristig gesehen fast nebensächlich. Transatlantische Schäden wurden bereits angerichtet. Ein Riss, der sich während der Obama-Regierung zu vergrößern begann, scheint noch weiter zu werden.

Asien reagiert

Auch asiatische Länder zeigen Widerstand gegen die bevorstehenden US-Sanktionen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie alle Exporte absorbieren könnten, die der Iran nach dem 4. November verlieren wird, aber sie könnten einen bedeutenden Unterschied ausmachen. China, Indien und Südkorea sind die ersten, zweiten und dritten großen Importeure von iranischem Rohöl; Japan ist der sechste. Asiatische Nationen können auch versuchen, das US-Sanktionsregime nach dem 4. November zu umgehen.

Indien erwägt, iranisches Rohöl über ein Tauschhandelssystem zu kaufen oder Transaktionen mit Rupien zu tätigen. China, das bereits gesagt hat, dass es die Bedrohung durch die USA ignorieren würde, möchte nicht weniger, als den auf Yuan lautenden Ölhandel auszuweiten, und das ist keine schwere Entscheidung: Es befindet sich in einem langwierigen Handelskrieg mit den USA, und ein im vergangenen Frühjahr in Shanghai gestarteter Ölterminmarkt beansprucht bereits rund 14 Prozent des Weltmarkts für „Frontmonatsfutures-Kontrakte“, die Lieferungen abdecken, die der Lieferung am nächsten kommen.

Wie bei den meisten außenpolitischen Maßnahmen der Trump-Administration werden wir nicht wissen, wie die neuen Sanktionen funktionieren werden, bis sie eingeführt werden. Es könnte Ausnahmen für Nationen wie Indien geben; Japan gab zu Protokoll eine solche zu fordern. Das Special Purpose Vehicle der EU könnte sich bestenfalls als bescheidener Erfolg erweisen, aber das bleibt ungewiss. Niemand ist sich sicher, wer die interne Auseinandersetzung in der US-Verwaltung über SWIFT gewinnen wird.

Langfristige Folgen für die USA

Die Entdollarisierung der Weltwirtschaft gewinnt allmählich an Fahrt. Die orthodoxe Weisheit auf den Märkten ist seit langem, dass sich der Wettbewerb mit dem Dollar durch andere Währungen irgendwann als Realität erweisen wird, aber es wird nicht einer sein, der in unserem Leben ankommt. Aber mit den Reaktionen Europas und Asiens auf die bevorstehenden Sanktionen gegen den Iran könnte es früher kommen, als bisher angenommen.

Das Zusammenwachsen von aufstrebenden Mächten zu einem nicht-westlichen Bündnis – allen voran China, Russland, Indien und der Iran – beginnt, wie eine andere mittelfristige Realität auszusehen. Dies wird durch praktische und nicht durch ideologische Überlegungen angetrieben, und die USA könnten nicht mehr tun, um dies zu fördern, wenn sie es versuchen würden. Als Washington sich aus dem Iran-Abkommen zurückzog, versprachen Moskau und Peking sofort, Teheran zu unterstützen, indem sie an ihren Bedingungen festhielten: Wenn die USA auf erheblichen Widerstand stießen, insbesondere von ihren Verbündeten, könnte dies ein Wendepunkt in der Dominanz der USA nach dem Zweiten Weltkrieg sein.

Angeblich für neue Gespräche gedacht

All dies soll den Iran zurück an den Verhandlungstisch zwingen, um eine Neufassung dessen zu schreiben, was Trump oft als „das schlechteste Geschäft aller Zeiten“ bezeichnet. Teheran hat unzählige Male deutlich gemacht, dass es nicht die Absicht hat, den Pakt wieder zu diskutieren, da er sich konsequent an seine Bedingungen gehalten hat und die anderen Unterzeichner des Abkommens ihn immer noch einhalten.

Die USA könnten ihre Möglichkeiten drastisch überfordern und den Preis mit zusätzlicher internationaler Isolation bezahlen, die sich seit dem Amtsantritt von Trump verschärft hat.

Washington ist seit Jahren in einem Sanktionsgetümmel. Diejenigen, die kurz davor stehen, Wirkung zu zeigen, erscheinen leichtsinnig breit angelegt. Diesmal riskieren die USA eine dauerhafte Entfremdung auch von denjenigen Verbündeten, die ihnen traditionell am nächsten standen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein neuestes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert (Yale). Folgen Sie ihm @thefloutist. Seine Website ist http://www.patricklawrence.us. Unterstützen Sie seine Arbeit über http://www.patreon.com/thefloutist.

Das Titelbild ist von Sprott Money.

https://www.globalresearch.ca/new-iran-sanctions-risk-long-term-us-isolation/5658745

