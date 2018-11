Trumps Strategie gegen Russland und China

Shultz erinnert an einen der Kernsätze der im letzten Februar publizierten „Revision der nuklearen Haltung der USA [ 10 ]: „Die USA bleiben weiterhin bei ihren Bemühungen, die weltweite Beseitigung, in letzter Instanz, der nuklearen, biologischen und chemischen Waffen zu unterstützen.“

Damon ist der Auffassung, dass Trumps Drohung „das Leben von Millionen Menschen in Europa und in Ostasien durch die Planung eines Kreuzfeuers gegen Peking und Moskau gefährde“. Und die USA machen ja keinen Hehl mehr aus ihrem Wunsch „Atomwaffen in ihren Schlachten zu gebrauchen“, wo das Ziel des Sieges über den „Gegner“ keine Grenzen mehr kennt.

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

Quelle

La Jornada (Mexiko)

