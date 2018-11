Aus deutscher Sicht wäre es schließlich ratsam, unabhängig von der Verfassung, die Syrer erneut zur Migration zu veranlassen, die man auf gemeinsamen Antrag der NATO [ 4 ] und der deutschen Arbeitgeber ausgesiedelt hatte, und sie in ihr Heimatland zurückzuschicken. Aus strategischer Sicht hat die Operation, die das Land Syrien von seinen Bewohnern leeren sollte, nicht funktioniert, während es aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich war, die überwiegende Mehrheit der Migranten in die Schwerindustrie zu integrieren. Die deutschen Wähler machen der Bundeskanzlerin Merkel daher den Vorwurf, dass ihnen die Last für deren Sozialhilfe auferlegt wurde.

Aus türkischer Sicht sollte in Syrien wiederholt werden, was Zypern angetan wurde. Im Jahr 1974 wurde die sogenannte Operation “Frieden für Zypern” unter dem deutlicheren Codenamen „Attila“ durchgeführt. Ziel war, den Norden der Insel mit der Zustimmung von Henry Kissinger zu annektieren [ 2 ]. Heute könnte die Operation “Olivenzweig” die Annektion des Nordens von Syrien ermöglichen und so den “Schwur von Atatürk” zum Teil verwirklichen [ 3 ].

Nachdem Russland gedacht hatte, in Syrien das föderale Modell seiner ethnischen Republiken anzuwenden, kam es zu dem Schluss, dass die Situation in dem Land ganz anders sei als bei sich. In Syrien sind die Gemeinschaften nicht geographisch zugeordnet. Moskau will sich daher nicht in diese Debatte einmischen.

